Пропадна срещата в Париж за Украйна. Мерц посреща в Берлин Уиткоф, Зеленски, Макрон и Стармър
  Тема: Украйна

13 Декември, 2025 04:20, обновена 13 Декември, 2025 05:30 1 087 12

Американският президент Доналд Тръмп заговори за "голям прогрес" в мирните преговори

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президентски пратеник Стив Уиткоф ще се срещне с Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин този уикенд, за да обсъдят споразумение за Украйна, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Източници уточниха, че френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц също ще присъстват на срещата.

Още новини от Украйна

Според вестника телефонният разговор на американския президент Доналд Тръмп с европейските лидери в сряда е бил напрегнат.

Източници, присъствали на разговора, обясниха, че Тръмп е казал на своите германски, френски и британски колеги, че трябва да окажат натиск върху Зеленски да приеме условията на предложения от САЩ мирен план.

Преди това стана ясно, че среща, предвидена за 13 декември в Париж между представители на САЩ, Украйна, Франция, Великобритания и Германия за обсъждане на мирното уреждане на украинския конфликт, е отменена.

Новината съобщи радиостанция RMF24, позовавайки се на източник в Елисейския дворец.

По-рано Axios съобщи, че висши американски служители ще се срещнат с представители на Великобритания, Франция, Германия и Украйна в Париж в събота, 13 декември, за да обсъдят мирен план за разрешаване на украинската криза. Беше отбелязано, че страните от ЕС-3 и Украйна ще бъдат представени от своите съветници по националната сигурност, докато перспективата Марко Рубио, който заема същата длъжност като държавен секретар на САЩ, да присъства на срещата остава неясна.

Перспективите за споразумение за разрешаване на украинския конфликт ще станат ясни скоро. заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на среща с членове на мъжкия отбор по хокей на САЩ от 1980 г., излъчена на живо по YouTube канала на Белия дом.

Държавният глава не разкри подробности за евентуалното споразумение, но изрази надежда за положителен резултат от преговорния процес.

„Опитваме се да разберем дали можем да постигнем споразумение сега. Ще видим. Мисля, че скоро ще разберем“, каза Тръмп.

Американският президент отбеляза, че е постигнат значителен напредък в разрешаването на конфликта в Украйна.

Миналата седмица Владимир Путин прие Уиткоф и зетя на Тръмп, Джаред Кушнер, в Кремъл. Страните обсъждаха същността на американската мирна инициатива около пет часа, но компромис все още не е постигнат.

Както по-късно заяви руският лидер, Вашингтон раздели 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и предложи да ги обсъди поотделно. Той уточни, че е прегледал почти всеки един от тях, „имаше въпроси, с които Москва не е съгласна“.

Зеленски от своя страна пътува до Великобритания в понеделник, където обсъди американското предложение със Стармър, Макрон и Мерц. Според украинските медии, след срещата той отново е отказал да направи отстъпки по териториалния въпрос.

Според Axios, ден преди това Киев е предал на Вашингтон отговор на последните американски предложения за украинско уреждане.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Орел, рак и щука...

    04:29 13.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Няма и минимален шанс за мир. Бай Дончо напразно се хаби.

    04:31 13.12.2025

  • 3 Тия искат война

    10 0 Отговор
    С Русия, но трябва сами да отидат. Зеленото шушумигар също само подскача да победи, на бедните украинци умират, а то само краде милиардите и се прави на президент.
    Днес вече никой не представлява другите. Тези т.н. "елити" представляват само себе си. Искат война, сами да отидат на фронта. Ние не я искаме и нямаме никаква полза от войната. И 1 цент не давам за война. Да си дават от техните пари.

    04:34 13.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    8 11 Отговор
    Фотото направо кърти, като от някой комикс .жалко че заради ей такива зомбита измират невинни ,жалко и за нас

    Коментиран от #10

    04:40 13.12.2025

  • 5 Гаргамел

    5 7 Отговор
    Събрали са се тримата юнаци,да си търсят своите калпаци

    05:07 13.12.2025

  • 6 Дедо ви...

    4 6 Отговор
    Пак не разбрали, лашкат ли лашкат.Срещата в Париж на високопоставени украински, американски и европейски представители, планирана за събота, 13 декември, няма да се състои. Това съобщава източник от Елисейския дворец. Според съобщения в медиите, срещата във френската столица е трябвало да обсъди мирен план за Украйна. Освен представители на Украйна и Съединените щати, се е очаквало да присъстват и съветници по националната сигурност от Франция, Германия и Обединеното кралство.

    05:10 13.12.2025

  • 7 Лукови

    2 1 Отговор
    глави.

    05:23 13.12.2025

  • 8 Мерц Стармър Макрон

    2 3 Отговор
    Ние ще се преструваме, че Русия е победена в украинската война и ще дикуваме мирните условия без участие на Русия в преговорния процес, защото тя е агресорът за тази пълномащабна непредизвикана агресия. Ще си затворим очите за реалната военна обстановка и ще мълчим на руските дрънканици за някакви първопричини. Ние ще останем слепи и глухи за стратегическите искания на Русия по въпросите за сигурността в Европа. Това е в интерес на Украйна, атлантическа Европа и един справедливо-наложен на агресора дълготраен мир. Ние искаме военните действия да спрат веднага, защото Украйна вече е изморена и Русия напредва неудържимо. Не признаваме никакви териториални завоевания в резултат на тази война. Русия, като победена ще трябва да плати всички щети в Украйна и затова ще използуваме руските активи на съхранение в ЕС - да не са започвали войната преди да си ги приберат. Междувременно, ние ще се въоръжаваме усърдно за да имаме готовност в случай, че Русия не отстъпи. Всеки, който е против нашето решение на конфликта вече не е наш приятел.

    05:27 13.12.2025

  • 9 Ясно е !

    3 1 Отговор
    Зеленски и Украйна имат последната дума.

    05:34 13.12.2025

  • 10 Заради Путлер и хунтата му

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    умират хората в Украйна... Няма смисъл да се изопачава истината.

    05:38 13.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Войната ще свърши когато руски танкове стъпят на Конфюрстерфам и Александер плац в Берлин. И повече няма да си тръгнат от там. Германците предвидливо са запазили сградата в която е спал Брежнев при посещението си е ГДР. Има и мраморна плоча с надпис. Там е и музеят "Чък поин Чарли". Ходил съм няколко пъти. Намира се на стотина метра от българското посолство и хотел Кубрат.

    Коментиран от #12

    05:41 13.12.2025

  • 12 Смени си психиатъра

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    и хапчетата!

    05:43 13.12.2025

