Пропадна срещата в Париж за Украйна. Мерц посреща в Берлин Уиткоф, Зеленски, Макрон и Стармър

Американският президентски пратеник Стив Уиткоф ще се срещне с Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин този уикенд, за да обсъдят споразумение за Украйна, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Източници уточниха, че френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц също ще присъстват на срещата.

Според вестника телефонният разговор на американския президент Доналд Тръмп с европейските лидери в сряда е бил напрегнат.

Източници, присъствали на разговора, обясниха, че Тръмп е казал на своите германски, френски и британски колеги, че трябва да окажат натиск върху Зеленски да приеме условията на предложения от САЩ мирен план.

Преди това стана ясно, че среща, предвидена за 13 декември в Париж между представители на САЩ, Украйна, Франция, Великобритания и Германия за обсъждане на мирното уреждане на украинския конфликт, е отменена.

Новината съобщи радиостанция RMF24, позовавайки се на източник в Елисейския дворец.

По-рано Axios съобщи, че висши американски служители ще се срещнат с представители на Великобритания, Франция, Германия и Украйна в Париж в събота, 13 декември, за да обсъдят мирен план за разрешаване на украинската криза. Беше отбелязано, че страните от ЕС-3 и Украйна ще бъдат представени от своите съветници по националната сигурност, докато перспективата Марко Рубио, който заема същата длъжност като държавен секретар на САЩ, да присъства на срещата остава неясна.

Перспективите за споразумение за разрешаване на украинския конфликт ще станат ясни скоро. заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на среща с членове на мъжкия отбор по хокей на САЩ от 1980 г., излъчена на живо по YouTube канала на Белия дом.

Държавният глава не разкри подробности за евентуалното споразумение, но изрази надежда за положителен резултат от преговорния процес.

„Опитваме се да разберем дали можем да постигнем споразумение сега. Ще видим. Мисля, че скоро ще разберем“, каза Тръмп.

Американският президент отбеляза, че е постигнат значителен напредък в разрешаването на конфликта в Украйна.

Миналата седмица Владимир Путин прие Уиткоф и зетя на Тръмп, Джаред Кушнер, в Кремъл. Страните обсъждаха същността на американската мирна инициатива около пет часа, но компромис все още не е постигнат.

Както по-късно заяви руският лидер, Вашингтон раздели 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и предложи да ги обсъди поотделно. Той уточни, че е прегледал почти всеки един от тях, „имаше въпроси, с които Москва не е съгласна“.

Зеленски от своя страна пътува до Великобритания в понеделник, където обсъди американското предложение със Стармър, Макрон и Мерц. Според украинските медии, след срещата той отново е отказал да направи отстъпки по териториалния въпрос.

Според Axios, ден преди това Киев е предал на Вашингтон отговор на последните американски предложения за украинско уреждане.