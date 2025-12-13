Американски спецчасти конфискували товара на кораб, пътуващ от Китай за Иран

През ноември американските специални части са се качили на кораб, пътуващ от Китай за Иран, и са конфискували товара му, предаде The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Според тях, американските специални части са се качили на кораба, докато той е бил край бреговете на Шри Ланка.
Изданието твърди, че на борда е имало стоки с двойна употреба. Според американското разузнаване, товарът е бил предназначен за ирански компании, специализирани в закупуването на компоненти за ракетната програма на Техеран.
След конфискацията на стоките корабът е продължил пътя си, добави The Wall Street Journal.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Американците винаги са били
05:38 13.12.2025