Американски спецчасти конфискували товара на кораб, пътуващ от Китай за Иран

През ноември американските специални части са се качили на кораб, пътуващ от Китай за Иран, и са конфискували товара му, предаде The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, американските специални части са се качили на кораба, докато той е бил край бреговете на Шри Ланка.

Изданието твърди, че на борда е имало стоки с двойна употреба. Според американското разузнаване, товарът е бил предназначен за ирански компании, специализирани в закупуването на компоненти за ракетната програма на Техеран.

След конфискацията на стоките корабът е продължил пътя си, добави The Wall Street Journal.