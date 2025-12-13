Новини
Американски спецчасти конфискували товара на кораб, пътуващ от Китай за Иран

13 Декември, 2025 05:30, обновена 13 Декември, 2025 05:34

The Wall Street Journal твърди, че на борда е имало стоки с двойна употреба

Американски спецчасти конфискували товара на кораб, пътуващ от Китай за Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През ноември американските специални части са се качили на кораб, пътуващ от Китай за Иран, и са конфискували товара му, предаде The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, американските специални части са се качили на кораба, докато той е бил край бреговете на Шри Ланка.

Изданието твърди, че на борда е имало стоки с двойна употреба. Според американското разузнаване, товарът е бил предназначен за ирански компании, специализирани в закупуването на компоненти за ракетната програма на Техеран.

След конфискацията на стоките корабът е продължил пътя си, добави The Wall Street Journal.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Американците винаги са били

    4 0 Отговор
    Чисти пирати и крадци....

    05:38 13.12.2025