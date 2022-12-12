Кой има имен ден днес, 12 декември 2025 г. Честито!

Църквата почита на този ден Св.Спиридон Чудотворец - един от великите светии и чудотворци от 4 век.



Традиции и обичаи



Народните вярвания са, че светецът предпазва от кожни заболявания. Затова жените правят специални обредни хлябове и да ги раздават за здраве. Свети Спиридон е покровител и на грънчарите, керемидарите, тухларите и козарите.



Народът разказва, че св. Спиридон бил кондурджия (обущар), затова и до днес работещите в обувната промишленост и обущарите почитат деня му. Празнуват също и други занаяти – шивачи, абаджии, бакърджии, дюлгери. Разбира се, като спомен от разказите за него особена почит му оказват керемидарите и тухларите. Приема се и като покровител на конете и едрия добитък. Празнуват и козарите.

Култът на този светец е най-разпространен в Южна и Югоизточна България. Той особено е популярен сред християнското население на Родопите и в района на Благоевград.



Денят се празнува срещу рани, порязване, обриви и пъпки (струпки), екземи. Народът вярва, че св.Спиридон е лечителят на тези болести и в негова чест се месят колачи – питки, кравайчета, които се раздават на съседи и роднини с пожеланието светецът да прогони болестта далеч от дома. Не само болести лекувал, но и при суша дъжд измолвал, при киша спирал валежа, поради което го почитали и бедни, и богати.



Там, където го имат за покровител на конете, жените раздават рано сутринта обреден хляб за здравето на животните.



Забрани



Не се работи женска работа. Не се шие. Ако се убоде жената на този ден, раната няма да зарасне лесно. Не се рони царевица, не се варят зърнени храни (леща, боб, грах и др.) да не излизат пъпки по тялото.



Метеорологични прогнози



Каквото е времето през 12-те дни след св. Спиридон, такова ще е то през съответните месеци през следващата година: на първия ден съответства януари, на втория – февруари и т.н. Това е част от двата цикъла 12-дневни прогнози, които се правят от 1 до 12 декември и от 12 до 24 декември.

Народът особено внимателно е следил времето преди преминаването от един на друг годишен цикъл, от едно състояние на света в друго, когато все още времето е междинни, пределно и гранично.



Не само дните, но и 12 следващи нощи показват какво ще бъдат месеците, които идват.



С празника на св. Спиридон (12 Декември) са свързани зимния празник на св. Анна (9 декември) и на прор. Даниил (17 Декември). Те допълват обредната идея за преход, за преминаване към нещо ново. Св. Анна зимна за българите е покровителка на магьосниците, на врачките, вещиците, омайниците. Св. Анна е и майка на Богородица. Тя закриля брака, семейството, девойките, бременните жени и вдовиците. На 17 Декември празнуват всички жени, които още раждат и имат малки деца; месят се питки и отново се раздават, за да е плодовита годината. И двата празника, са женски, в същността си са честване на женското, плодотворящото начало. Целта им е да осигурят щастлив преход и успех в новия годишен цикъл.

Празнуват Дарен, Даренко, Дариан, Дарий, Дарин, Дариян, Дарко, Даро, Дарьо, Спиридон, Спиро, Дара, Дарена, Дариана, Дарина, Даринка, Дария, Дарияна, Дарка, Даря