Кой има имен ден днес, 12 декември 2025 г. Честито!

Църквата почита на този ден Св.Спиридон Чудотворец - един от великите светии и чудотворци от 4 век.
Традиции и обичаи
Народните вярвания са, че светецът предпазва от кожни заболявания. Затова жените правят специални обредни хлябове и да ги раздават за здраве. Свети Спиридон е покровител и на грънчарите, керемидарите, тухларите и козарите.
Народът разказва, че св. Спиридон бил кондурджия (обущар), затова и до днес работещите в обувната промишленост и обущарите почитат деня му. Празнуват също и други занаяти – шивачи, абаджии, бакърджии, дюлгери. Разбира се, като спомен от разказите за него особена почит му оказват керемидарите и тухларите. Приема се и като покровител на конете и едрия добитък. Празнуват и козарите.
Култът на този светец е най-разпространен в Южна и Югоизточна България. Той особено е популярен сред християнското население на Родопите и в района на Благоевград.
Денят се празнува срещу рани, порязване, обриви и пъпки (струпки), екземи. Народът вярва, че св.Спиридон е лечителят на тези болести и в негова чест се месят колачи – питки, кравайчета, които се раздават на съседи и роднини с пожеланието светецът да прогони болестта далеч от дома. Не само болести лекувал, но и при суша дъжд измолвал, при киша спирал валежа, поради което го почитали и бедни, и богати.
Там, където го имат за покровител на конете, жените раздават рано сутринта обреден хляб за здравето на животните.
Забрани
Не се работи женска работа. Не се шие. Ако се убоде жената на този ден, раната няма да зарасне лесно. Не се рони царевица, не се варят зърнени храни (леща, боб, грах и др.) да не излизат пъпки по тялото.
Метеорологични прогнози
Каквото е времето през 12-те дни след св. Спиридон, такова ще е то през съответните месеци през следващата година: на първия ден съответства януари, на втория – февруари и т.н. Това е част от двата цикъла 12-дневни прогнози, които се правят от 1 до 12 декември и от 12 до 24 декември.
Народът особено внимателно е следил времето преди преминаването от един на друг годишен цикъл, от едно състояние на света в друго, когато все още времето е междинни, пределно и гранично.
Не само дните, но и 12 следващи нощи показват какво ще бъдат месеците, които идват.
С празника на св. Спиридон (12 Декември) са свързани зимния празник на св. Анна (9 декември) и на прор. Даниил (17 Декември). Те допълват обредната идея за преход, за преминаване към нещо ново. Св. Анна зимна за българите е покровителка на магьосниците, на врачките, вещиците, омайниците. Св. Анна е и майка на Богородица. Тя закриля брака, семейството, девойките, бременните жени и вдовиците. На 17 Декември празнуват всички жени, които още раждат и имат малки деца; месят се питки и отново се раздават, за да е плодовита годината. И двата празника, са женски, в същността си са честване на женското, плодотворящото начало. Целта им е да осигурят щастлив преход и успех в новия годишен цикъл.
Празнуват Дарен, Даренко, Дариан, Дарий, Дарин, Дариян, Дарко, Даро, Дарьо, Спиридон, Спиро, Дара, Дарена, Дариана, Дарина, Даринка, Дария, Дарияна, Дарка, Даря
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:31 12.12.2022
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:35 12.12.2022
3 Мъдрият
Авторе, отново не си написал нищо за светеца, а си написал само за народни поверия - това са суеверия и празни неща - не трябва изобщо да пишеш за тях! Вземи пример от колежката си Събина от вчерашната и статия - само за самия светец и никакви други поверия и суеверия!
Пак ме принуждаваш да разкажа аз накратко за днес чествания светец:
На 12 декември православната църква чества свети Спиридон, епископ Тримитунтски, чудотворец. Той бил един от великите светители и чудотворци на IV век.
Свети Спиридон е роден на остров Кипър по време на царуването на Константин Велики. Станал епископ в кипърския град Тримитунт, участвал в първия вселенски събор в Никея. Според житието му, изхранвал сиромаси и бедняци и приемал много странници в дома си. Излекувал император Констанций II от тежка болест. В живота си е сторил много добри дела за християнската вяра, да разберат хората нейната доброта и човечност, да повярват в силата на Христовата вяра, която помага и закриля. Вижте как отбелязват празника в Пловдив във видеото.
Коментиран от #8, #9
08:46 12.12.2023
4 Мъдрият
Свети Спиридон забелязал веднъж в ученика си желание за земно богатство и му казал: „Какво ти все за суетно мислиш като желаеш земно богатство, ниви и лозя? Всичко това няма истинска цена и измамва човека, като привлича неговите мисли и желания. Можем ли ние да мислим за това, когато знаем, че на небесата имаме нетленно богатство, дом неръкотворен? Търси онова богатство, което никой няма да ти отнеме, което няма да мине от тебе у друг, но вечно ще принадлежи на тебе, щом веднъж го придобиеш!”
Прославен чрез много чудеса, които били знакове на проявената към него Божия милост, Свети Спиридон остарял. Веднъж като жънел своята нива, почувствал се недобре и казал на жътварите, че му е дошло времето да замине при Господа. След няколко дни, като дал съвети на окръжаващите го да обичат Бога и ближния, той предал Богу чистата си душа около 350 г. Погребали го в Тримитунт. На гроба му, към който вярващите пристъпвали с благоговение, се извършвали много чудеса. Светите му мощи били пренесени в Цариград към средата на VII век, а към времето на турското завоевание на Цариград те били пренесени в Керкира (остров Корфу), където са запазени и досега в нетление.
Коментиран от #10
08:47 12.12.2023
5 Мъдрият
Богоносни отче наш Спиридоне, чуден светител на вселената и съжител на ангелите, днес цялата църква се прекланя пред тебе и проси твоето застъпничество пред Бога. Ти си изпитал радостите и тежестите на семейните грижи, в труд, бдение и молитва е преминал целият ти живот. Над тебе изобилно се изля Божията благодат, която от немощни човеци прави велики чудотворци и проповедници. От обикновен пастир и земеделец Бог те взе и направи пастир на християните. Защото душа, която изобилства от добродетели, Бог прави Свой дом и чрез нея просветва като светило, което се поставя на високо, за да свети на всички. Ти, Пастирю добри, беше кротък като Давид, сърдечно чист като Яков, Страннолюбив като Авраам и човеколюбив по примера на Спасителя. Затова народът те обикна, а Господ ти даде силата на Дух Светий, за да вършиш чудеса. Твоята молитва е била бърза като мълния и застъпничеството ти - сигурно, защото Бог е бил с тебе.
Сега ти стоиш пред Бога сред ангелите и всички праведници. Ние усърдно те молим: закриляй тези Божии раби (имената), които очакват твоята милваща бащинска защита. Простри ръката си и нахрани душите ни, запази нашите семейства от раздори и неразбирателства, благослови нашите всекидневни трудове и задължения, дари здраве на душите и телата ни, упътвай ни да растем в добродетелите, които ти си вградил в характера си, за да поживеем тих и безгрешен живот под покрова на Светата Единосъщна и Неразделна Троица и прославяме
Коментиран от #13
08:48 12.12.2023
6 Мъдрият
За повече информация прочетете пълното му житие в православните сайтове!
Нека Бог по молитвите на Свети Спиридон да усили в нас вярата и любовта, и да сапсим душите си! Амин!
Коментиран от #11, #12
08:50 12.12.2023
7 българин 777
09:01 12.12.2023
8 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Нищо и няма на статията . Пише кой празнува малко поверия на който вярват хората . Достатъчна информация .
06:34 12.12.2024
9 ей секто гадна
До коментар #3 от "Мъдрият":докога ще драскаш простотии
06:36 12.12.2024
10 Гост666
До коментар #4 от "Мъдрият":Това е сайт за новини не за религия и светци . Само добавяш излишни да и който много малки хора ги поглеждат.
06:36 12.12.2024
11 Гост666
До коментар #6 от "Мъдрият":Който вярва и се интересува знае къде да чете и търси . Направо си се престарал излишно. Не всички са толкова религиозни и вярват в тези измислени неща .
06:40 12.12.2024
12 Хайл
До коментар #6 от "Мъдрият":Леле няколко добавки към статията и една камара молитви . Кога ще коментираш нещо друго тука . Това не е религиозен форум. Статията е точна и пълна , какво имаш против народните поверия . Написалиса кой празнува и защо и това ни стига , зор и ти да добавиш нещо . Това е интерес от за вярващите и религиозните . За другите е приказка някава .
06:44 12.12.2024
13 Сатанайл
До коментар #5 от "Мъдрият":Аве мъдрецо мерси за хубавата приказка за човек който е направен светец от някой заблуден човек. Извършил нещо което простия човек е взел за чудо, и за това е светец. В статията пише за днешните именици , малко поверия и съвети достатъчно информация да знаеш кой да поздравиш . Ти само добавяш и критикуваш .
06:48 12.12.2024
14 Бай МъдрЮ
Като че ли ние не можем или не сме чели от Светото писание.
Прави неприятно впечатление самозванският месиански тон, с който се опитва да доминира над останалите коментиращи.
Според него той е полусветец, а читателите са безхаберни малоумници.
На него имам да му кажа, че не е хубаво да се престарава в неща от които не всеки има нужда.
О това е най-куртоазния начин да му го кажа.
08:21 12.12.2024
15 Идън
10:16 12.12.2024
16 Писано е:
Коментиран от #17
11:56 12.12.2024
17 Не е така
До коментар #16 от "Писано е:":Остави на Него да реши кое е глупост. Разногласията и конфликтите в случая възникват от различните ценностни системи и липса на емоционална интелигентност.
12:50 12.12.2024