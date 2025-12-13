Новини
Свят »
Русия »
В Букурещ хиляди протестираха срещу корупцията в съдебната система и поискаха оставки

В Букурещ хиляди протестираха срещу корупцията в съдебната система и поискаха оставки

13 Декември, 2025 06:17, обновена 13 Декември, 2025 06:23 653 4

  • румъния-
  • букурещ-
  • протест-
  • корупция-
  • съдебна система

Демонстрацията се проведе пред сградата на румънското правителство

В Букурещ хиляди протестираха срещу корупцията в съдебната система и поискаха оставки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко хиляди души участваха в протест срещу корупцията в съдебната система на площада пред централата на румънското правителство, съобщи Agerpres.

Протестиращите поискаха край на подкупите в съдебната система и оставката на председателя на Висшия касационен съд, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Националната дирекция за борба с корупцията.

Протести се провеждат в Букурещ и Клуж-Напока вече три дни, а на 12 декември те се проведоха и в Брашов, Тимишоара и Яш.

Протестите бяха предизвикани от документалния филм „Пленено правосъдие“, продуциран от румънски журналисти, специализирани в разследване на корупция. В него редица съдии и прокурори твърдят, че цялата съдебна система в страната се контролира от лица на ключови позиции, че големи случаи на корупция в Румъния се потулват и че съществуващите наказателни дела се прекратяват неоснователно поради изтичане на давност. Филмът беше показан за първи път в YouTube на 9 декември, а след това по националната телевизия на 10 декември.

Ръководителите на най-висшите съдебни инстанции отхвърлиха обвиненията, заявявайки, че фактите, представени във филма, не са верни. Много съдии и прокурори обаче потвърдиха, че злоупотреби в правосъдната система се случват редовно. Редица журналисти обаче заеха предпазлива позиция, допускайки, че случващото се е сблъсък между две групи съдии и прокурори, както и политиците, стоящи зад тях.

Висшият съвет на магистратурата (органът, който контролира професионалната дейност на съдиите и прокурорите) обяви, че на Съдебния инспекторат е възложено да проведе разследване на фактите, представени във филма, а президентът Никушор Дан покани съдии и прокурори на среща на 22 декември, за да обсъдят проблеми в националната правосъдна система.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха ....

    4 1 Отговор
    36 години права и демокрация ..... и сега на къде ???

    06:33 13.12.2025

  • 2 Никой

    2 0 Отговор
    Много са ни зле Съдебните системи и може би трябва реформа - ама то - нямаме и хора.

    И Румъния са им малко кадрите и на нас.

    06:56 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаспелге

    1 0 Отговор
    с/у ИНФЛАЦИЯТА от бомбите.

    07:10 13.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания