В Букурещ хиляди протестираха срещу корупцията в съдебната система и поискаха оставки

Няколко хиляди души участваха в протест срещу корупцията в съдебната система на площада пред централата на румънското правителство, съобщи Agerpres.

Протестиращите поискаха край на подкупите в съдебната система и оставката на председателя на Висшия касационен съд, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Националната дирекция за борба с корупцията.

Протести се провеждат в Букурещ и Клуж-Напока вече три дни, а на 12 декември те се проведоха и в Брашов, Тимишоара и Яш.

Протестите бяха предизвикани от документалния филм „Пленено правосъдие“, продуциран от румънски журналисти, специализирани в разследване на корупция. В него редица съдии и прокурори твърдят, че цялата съдебна система в страната се контролира от лица на ключови позиции, че големи случаи на корупция в Румъния се потулват и че съществуващите наказателни дела се прекратяват неоснователно поради изтичане на давност. Филмът беше показан за първи път в YouTube на 9 декември, а след това по националната телевизия на 10 декември.

Ръководителите на най-висшите съдебни инстанции отхвърлиха обвиненията, заявявайки, че фактите, представени във филма, не са верни. Много съдии и прокурори обаче потвърдиха, че злоупотреби в правосъдната система се случват редовно. Редица журналисти обаче заеха предпазлива позиция, допускайки, че случващото се е сблъсък между две групи съдии и прокурори, както и политиците, стоящи зад тях.

Висшият съвет на магистратурата (органът, който контролира професионалната дейност на съдиите и прокурорите) обяви, че на Съдебния инспекторат е възложено да проведе разследване на фактите, представени във филма, а президентът Никушор Дан покани съдии и прокурори на среща на 22 декември, за да обсъдят проблеми в националната правосъдна система.