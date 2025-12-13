Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Не Русия, а страните от ЕС увеличават разходите си. Защо ги наказва Урсула?!

Захарова: Не Русия, а страните от ЕС увеличават разходите си. Защо ги наказва Урсула?!

13 Декември, 2025 06:25, обновена 13 Декември, 2025 06:38 839 31

  • урсула фон дер лaйен-
  • мария захарова-
  • руски активи-
  • европейски съюз

Говорителката на руското МВнР коментира с ирония изказване на шефката на ЕК за замразените руски активи

Захарова: Не Русия, а страните от ЕС увеличават разходите си. Защо ги наказва Урсула?! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се обърна към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след коментарите ѝ за руските активи, че ЕС поема разходите.

„Фон дер Лайен заяви: „Изпращаме на Русия ясен сигнал, че докато тази брутална, агресивна война продължава, разходите на Русия непрекъснато ще се увеличават“, написа Захарова в своя Telegram канал.

„Съдейки по статистиката, именно страните от ЕС непрекъснато увеличават разходите си. А какви сигнали им изпраща Урсула и защо ги наказва?“, отбеляза тя.

„Това е шега, разбира се. Пуснете Урсула в градината“.

Според плана на Европейската комисия окончателното замразяване на активи е първият етап от тяхното отчуждаване под формата на схема за „репарационен заем“ за Киев.

Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза, че конфискацията на руски активи, обсъждана в Европа, би била акт на кражба. Руският министър на правосъдието Константин Чуйченко заяви пред ТАСС, че на ръководството на страната вече са представени възможни отговори на евентуалното изземване на руски активи от западните страни. Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, подчерта, че Москва няма да остави подобни действия без отговор.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    5 6 Отговор
    И ние това се чудим

    06:35 13.12.2025

  • 2 Добро утро!

    10 7 Отговор
    Време беше и на нея да си каже дежурните глупости.👍

    06:38 13.12.2025

  • 3 руски банан

    7 12 Отговор
    Друго си е да си васал на Русия и да изразходваш всичко което имаш в угода на самодържеца в Кремъл.

    06:39 13.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Олигарси и олигофрени

    11 6 Отговор
    Милиардите ще бъдат върнати с лихвите в крайна сметка, което означава пълна мизерия в еврозоната през следващите години. Добре че мъдрия и далновиден държавник бате Гойко ни набута там с поискания извънреден доклад в началото на годината. А действията на властите в бг по отношение на активите на Лукойл, са пълна мистерия.

    Коментиран от #9

    06:41 13.12.2025

  • 6 И аз с ирония

    6 9 Отговор
    А тебя кой те пита кой номер кюлоти носиш ма, пача?

    Коментиран от #14

    06:42 13.12.2025

  • 7 Наистина

    8 5 Отговор
    Да им се чудиш на акълите на ЕвроУрсулите !

    Коментиран от #13

    06:42 13.12.2025

  • 8 Иван

    18 15 Отговор
    Само дебил би повярвал на захарова, песков, лавров и другите ватенки

    Коментиран от #11, #15

    06:43 13.12.2025

  • 9 Чемодан,

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Олигарси и олигофрени":

    вокзал и масква, копейкин. Давай газ!

    Коментиран от #18

    06:45 13.12.2025

  • 10 Маша

    3 6 Отговор
    се изока.Чакам да чуя и Медведя.Той е по-агресивен,особено рано сутрин,га е махмурлия.

    06:46 13.12.2025

  • 11 Абсолютно вярно👍

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    За съжаление в България тези индивиди не са малко.

    Коментиран от #17

    06:46 13.12.2025

  • 12 Фен

    10 3 Отговор
    Ами урсулите нямат избор. Вкараха Европа във война, унищожиха Украйна, но нямат път назад. Защото ако сега сключат мир, някой ще трябва да обяснява на украинците, защо останаха без мъже и без държава, и на европейците, без индустрия.

    Коментиран от #25, #27

    06:47 13.12.2025

  • 13 6644

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наистина":

    Не можеш да се чудиш на нещо ,което липсва. Хайде ЕвроУрсулите ги оставете , българските урсули да кажат от къде ще вземат 1.2 милярда за гаранция на активите ,които други ще огкраднат!?

    06:51 13.12.2025

  • 14 а бе..

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "И аз с ирония":

    Пома6кии..излез от тваwеце-стига си кушаль гавнатьците на пеефски

    06:52 13.12.2025

  • 15 Дебил

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Не си наясно относно нас дебилите!
    Ние вярваме само на Урсула, Кая Калас, Коалицията на Желаещите и медиите им!
    Информирай се преди пишеш!

    Коментиран от #20

    06:53 13.12.2025

  • 16 Факт

    7 6 Отговор
    Щом Белгия се дърпа толкова, значи е кражба!

    Коментиран от #26

    06:53 13.12.2025

  • 17 руски банан

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Абсолютно вярно👍":

    На такива в Украйна им викат "ватници". Ходят облечени в дрипи, защото дават всичките си пари за пукница. Единственият начин такъв да се види спретнат в лъскаво облекло е да го вземат в армията и да навлече военен мундир.

    06:53 13.12.2025

  • 18 сан саничь..

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Чемодан,":

    Бегай да нюшкаш кюл0тите на дъртио джендър урсуль и мелезчето-калассь

    Коментиран от #24

    06:55 13.12.2025

  • 19 Име

    1 1 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и привлекателна!

    06:55 13.12.2025

  • 20 Темерут

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дебил":

    Пропусна! И на Путин вярват.
    Всичко върви по план...

    Коментиран от #30

    06:56 13.12.2025

  • 21 ПАДНАЛА МАСА СИ

    1 1 Отговор
    Какво да коментираме русия и тая , крадци , лъжци и убийци са !

    06:57 13.12.2025

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Земаха да скимтят каде че им земат зематото.

    06:57 13.12.2025

  • 23 Артилерист

    3 0 Отговор
    Запада-става дума за водещите три големи държави, всички останали са натягащи се, прислугващи и безмълвни подчинени-не чува и няма намерение да чуе какво казва Русия. Той лъже, манипулира, провокира, пропагандира и тн, но целта е войната да не спира. Надеждата е, че все повече държави ще се осъзнават от това безумие и ще се противопоставят на тримата пътници от голямата политика. Ето и нашата България се осмелила да изяви резервите си за кражбата на руските активи. Станаха 4 против и ще растат.

    06:58 13.12.2025

  • 24 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "сан саничь..":

    Ааа, тьi знаеш от личен опит! Как се друсат на дъртата Захаринка, нали?

    06:58 13.12.2025

  • 25 Шизо,

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    Европа не унищожава никого. А жалкият кремълски диктатор ще спре там, където го спрат Украйна и Европа. И после натирен обратно в блатата с чембери. И после ограда от бодлива тел срещу руската варварщина. Да си помнят и знаят.

    07:00 13.12.2025

  • 26 Белгия не се дърпа...

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Нарича се театър за балъци като теб.

    07:03 13.12.2025

  • 27 Почти си прав

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    Но всъщност САЩ изкрараха Мечката от бърлогата си, а сега Европа се гърчи.
    Урсулите просто като послушни ловджиски кученца се включиха, а сега когато САЩ реши да се измъкне и пак да застане на страната на Победителя, хрътките отнасят последствията.

    07:07 13.12.2025

  • 28 Руски педал

    1 0 Отговор
    Инфантилно е да казваш: “ Не бах аз, той беше!”

    07:09 13.12.2025

  • 29 Хитруша

    1 1 Отговор
    Значи овцете от Европа трябва смирено да чакат кога ще дойде Кумчо Вълчо от Русия.

    Коментиран от #31

    07:12 13.12.2025

  • 30 Дебил

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Темерут":

    Какъв ни е на нас Путин, че да му вярваме или не???

    Ние сме ЕС дебили! Имаме си Президент Урсула и Върховния Дипломат Кая - и никой не може да ни забрани да ги обичаме!

    07:15 13.12.2025

  • 31 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хитруша":

    Чували ли сте за "Повиквателна"?

    07:17 13.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания