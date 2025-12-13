Захарова: Не Русия, а страните от ЕС увеличават разходите си. Защо ги наказва Урсула?!

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се обърна към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след коментарите ѝ за руските активи, че ЕС поема разходите.
„Фон дер Лайен заяви: „Изпращаме на Русия ясен сигнал, че докато тази брутална, агресивна война продължава, разходите на Русия непрекъснато ще се увеличават“, написа Захарова в своя Telegram канал.
„Съдейки по статистиката, именно страните от ЕС непрекъснато увеличават разходите си. А какви сигнали им изпраща Урсула и защо ги наказва?“, отбеляза тя.
„Това е шега, разбира се. Пуснете Урсула в градината“.
Според плана на Европейската комисия окончателното замразяване на активи е първият етап от тяхното отчуждаване под формата на схема за „репарационен заем“ за Киев.
Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза, че конфискацията на руски активи, обсъждана в Европа, би била акт на кражба. Руският министър на правосъдието Константин Чуйченко заяви пред ТАСС, че на ръководството на страната вече са представени възможни отговори на евентуалното изземване на руски активи от западните страни. Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, подчерта, че Москва няма да остави подобни действия без отговор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
06:35 13.12.2025
2 Добро утро!
06:38 13.12.2025
3 руски банан
06:39 13.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Олигарси и олигофрени
Коментиран от #9
06:41 13.12.2025
6 И аз с ирония
Коментиран от #14
06:42 13.12.2025
7 Наистина
Коментиран от #13
06:42 13.12.2025
8 Иван
Коментиран от #11, #15
06:43 13.12.2025
9 Чемодан,
До коментар #5 от "Олигарси и олигофрени":вокзал и масква, копейкин. Давай газ!
Коментиран от #18
06:45 13.12.2025
10 Маша
06:46 13.12.2025
11 Абсолютно вярно👍
До коментар #8 от "Иван":За съжаление в България тези индивиди не са малко.
Коментиран от #17
06:46 13.12.2025
12 Фен
Коментиран от #25, #27
06:47 13.12.2025
13 6644
До коментар #7 от "Наистина":Не можеш да се чудиш на нещо ,което липсва. Хайде ЕвроУрсулите ги оставете , българските урсули да кажат от къде ще вземат 1.2 милярда за гаранция на активите ,които други ще огкраднат!?
06:51 13.12.2025
14 а бе..
До коментар #6 от "И аз с ирония":Пома6кии..излез от тваwеце-стига си кушаль гавнатьците на пеефски
06:52 13.12.2025
15 Дебил
До коментар #8 от "Иван":Не си наясно относно нас дебилите!
Ние вярваме само на Урсула, Кая Калас, Коалицията на Желаещите и медиите им!
Информирай се преди пишеш!
Коментиран от #20
06:53 13.12.2025
16 Факт
Коментиран от #26
06:53 13.12.2025
17 руски банан
До коментар #11 от "Абсолютно вярно👍":На такива в Украйна им викат "ватници". Ходят облечени в дрипи, защото дават всичките си пари за пукница. Единственият начин такъв да се види спретнат в лъскаво облекло е да го вземат в армията и да навлече военен мундир.
06:53 13.12.2025
18 сан саничь..
До коментар #9 от "Чемодан,":Бегай да нюшкаш кюл0тите на дъртио джендър урсуль и мелезчето-калассь
Коментиран от #24
06:55 13.12.2025
19 Име
06:55 13.12.2025
20 Темерут
До коментар #15 от "Дебил":Пропусна! И на Путин вярват.
Всичко върви по план...
Коментиран от #30
06:56 13.12.2025
21 ПАДНАЛА МАСА СИ
06:57 13.12.2025
22 Архимандрисандрит Бибиян
06:57 13.12.2025
23 Артилерист
06:58 13.12.2025
24 Ха ха
До коментар #18 от "сан саничь..":Ааа, тьi знаеш от личен опит! Как се друсат на дъртата Захаринка, нали?
06:58 13.12.2025
25 Шизо,
До коментар #12 от "Фен":Европа не унищожава никого. А жалкият кремълски диктатор ще спре там, където го спрат Украйна и Европа. И после натирен обратно в блатата с чембери. И после ограда от бодлива тел срещу руската варварщина. Да си помнят и знаят.
07:00 13.12.2025
26 Белгия не се дърпа...
До коментар #16 от "Факт":Нарича се театър за балъци като теб.
07:03 13.12.2025
27 Почти си прав
До коментар #12 от "Фен":Но всъщност САЩ изкрараха Мечката от бърлогата си, а сега Европа се гърчи.
Урсулите просто като послушни ловджиски кученца се включиха, а сега когато САЩ реши да се измъкне и пак да застане на страната на Победителя, хрътките отнасят последствията.
07:07 13.12.2025
28 Руски педал
07:09 13.12.2025
29 Хитруша
Коментиран от #31
07:12 13.12.2025
30 Дебил
До коментар #20 от "Темерут":Какъв ни е на нас Путин, че да му вярваме или не???
Ние сме ЕС дебили! Имаме си Президент Урсула и Върховния Дипломат Кая - и никой не може да ни забрани да ги обичаме!
07:15 13.12.2025
31 Факт
До коментар #29 от "Хитруша":Чували ли сте за "Повиквателна"?
07:17 13.12.2025