Германия призова Израел незабавно да спре строителството на селища на Западния бряг

Говорител на германското външно министерство призова пред репортери Израел незабавно да спре строителството на селища на Западния бряг и категорично отхвърли както официалното, така и де факто анексирането, причинено от разширяването на селищата.

„Комисията по планиране на израелската гражданска администрация реши в сряда да одобри строителството на повече от 750 нови жилищни единици в израелски селища на Западния бряг. Германското правителство категорично отхвърля това решение“, отбеляза говорителят на германското външно министерство. Той също така подчерта, че „почти 30 000 нови жилищни единици в селища са одобрени до 2025 г., което представлява нов рекорд и следователно поражда сериозни опасения“.

„Строителството на селища не само нарушава международното право и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, но и възпрепятства постигането на договорено решение на конфликта с "две държави" и края на израелската окупация на Западния бряг, както се изисква и от Международния съд“, заяви говорител на германското външно министерство.

„Германското правителство признава промените в границите от 4 юни 1967 г. само дотолкова, доколкото те са договорени от страните в конфликта“, заключи говорителят на германското външно министерство.

На 22 октомври израелският парламент одобри на предварителни четения два законопроекта за разширяване на израелския суверенитет върху селища на Западния бряг. На 23 юли Кнесетът прие декларация, с която призовава израелското правителство да направи това. Тогава 71 от 120 депутати гласуваха за декларативната резолюция, 13 бяха против.