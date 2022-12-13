На днешния 13 декември имен ден празнуват много имена, които били носени от смели християни, загинали в името на Христовата вяра.
След като императорите Диоклетиан и Максимиан получили информация от своите шпиони, че броят на християните бързо се увеличава в Армения и в Кападокия, те незабавно изпратили двама от своите най-предани сановници Агриколай и Лисий да въдворят ред като осъдят християните.
Разследването на Агриколай и Лисий установило, че освен Св. презвитер Авксентий, християни има и сред военачалниците. Такъв бил Евстратий, който сам признал, че е заменил невежата вяра в идолите с истинската вяра в Христа. Съдиите заповядали на военачалника Евстратий да свали своите военни отличия и знаци. Войниците го подложили на изтезания. Господ запазил живота на Свети Евстратий въпреки нечовешките рани, които му причинили.
Друг мъж на име Мардарий също гласно заявил, че е християнин. И той бил заловен и хвърлен в тъмница.
Един от новопровъзгласените мъченици е Свети Евгений, това обаче се случило на 23 май 1996 г. Той е бил младеж, роден през 1977 г. Неговите мощи са чудотворни, затова Руската православна църква го канонизира като новомъченик.
На 13 декември почитаме паметта и на Св. девойка Лукия (Лучия), която прославила Бога в сицилийския град Сиракуза, заедно с паметта на Св. Герман, който се родил в православна Русия, а проповядвал Божието слово на Алеутските острови и на Аляска. Починал блажено през 1837 г.
Имен ден празнуват: Евстратий, Евстрати, Стати, Статко, Евгени, Евгений, Евгения, Женя, Гено, Генчо, Гендо, Лучия, Герман.
13 Декември, 2022 06:00, обновена 12 Декември, 2025 20:20 20 928 21
Кой има имен ден днес, 13 декември 2025 г. Честито!
На днешния 13 декември имен ден празнуват много имена, които били носени от смели християни, загинали в името на Христовата вяра
На днешния 13 декември имен ден празнуват много имена, които били носени от смели християни, загинали в името на Христовата вяра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:04 13.12.2022
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:18 13.12.2022
3 коментар
06:46 13.12.2022
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #6
07:43 13.12.2022
5 кочо
11:40 13.12.2022
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мъдрият
Този път статията е добра - браво авторе, поздравления!
Всички светите мъченици, паметта на които се отбелязва днес са: светите: Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест, преподобния Арсений Латрийски, Същия ден се чества паметта на Св. девойка Лукия (Лучия), която прославила Бога в сицилийския град Сиракуза.
В същия ден се почита паметта на новоканонизирания равноапостол преподобни Герман, роден в православна Русия, а се потрудил на Алеутските острови и Аляска, като проповядвал православието със слово и добродетелен пример. Починал блажено през 1837 година.
Запомнил съм случая със Свети Мардарий: той стигнал до мъченически венец по следния удивителен начин:
Свети Евстратий заедно с Евгений били затворени в тъмница и на следващия ден ги отвели в родния им град като минали покрай дома на Мардарий.
показал голяма ревност към вярата. Той бил небогат човек. Строял си нова къща и сам я покривал. Когато видял затворниците и между тях Евстратий, той бързо слязъл от покрива и казал на жена си:
- Виждаш ли тоя знатен мъж? Той не е пожалил ни сан, ни своето богатство, а оставил всичко и станал жертва Богу. Блажен си ти, Евстратие! И в тоя живот бе ти славен, и в бъдещия ще се удостиш с неизказана радост.
- Що ти пречи и на тебе да тръгнеш по същия път? - възразила жената на Мардарий, християнка.
Същата мисъл била на ума и на Мардарий. Като се облякъл набързо, той застана
Коментиран от #16
09:24 13.12.2023
8 Мъдрият
- Владико, Боже Отче Вседържителю, Господи Иисусе Христе и Светий Душе, едно Божество и една Сила, помилуй мене грешния и опази моята вдовица и моите сираци! А аз, Владико, с голяма радост и усърдие идвам при Тебе!
След това целунал децата и жената, помолил съпругата си да не скърби за него, простил се още с приятелите си и се присъединил към затворниците християни, като викал: "И аз съм християнин!"
И след това приел мъченическа смърт заедно с останалите християни.
Нека и ние по техния свят пример, и по техните свети молитви: да бъдем винаги твърди във вярата, и смело да изповядваме и пазим православното християнство!
Коментиран от #9, #15, #17
09:25 13.12.2023
9 Механик
До коментар #8 от "Мъдрият":То, хубаво ги пишеш тия работи, ама аз като гледам как пред очите ми се правят опити да бъде променена историята и дори най-близкото минало, не мога да си представя, че всичко написано в "мъдрите книги" е истина.
п.п.
На именяците, честито! Живи и здрави!
Коментиран от #10
09:49 13.12.2023
10 Мъдрият
До коментар #9 от "Механик":Всичко написано в Библията, Житията на Светиите и другите канонични православни книги е истина, и е написано под действието на Светия Дух. И Сам Бог се е погрижил да достигне до нас Истинското Негово слово!
Иначе за другите исторически неща и книги си прав! Аз също като млад много се интересувах от история, но после разбрах, че това изобщо не е наука! А всеки псевдо историк си наглася и намества "фактите" според собствените теорийки!
Коментиран от #14
10:19 13.12.2023
11 баба ти от Пловдив
21:53 13.12.2023
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Като гледам
наистина се уверявам, че тези от сайта владеят машина на времето и умерят да го разтягат и да го сбиват…
07:23 13.12.2024
14 Гост666
До коментар #10 от "Мъдрият":Не ме разсмивай . Какъв Свети дух е писал Библията писана е от хора ,събрали много сведения и книгии избрали само няколко . Другите били забранени така наречените апокрифни книги. Като евангелие на Юда , Мария Магдалена и много други. Или създателя на Мормоните някакъв ангел Марин му дал Златна книга която само той можел да преведе била на станен език .
08:41 13.12.2024
15 Гост666
До коментар #8 от "Мъдрият":Я този път сте доволен от статията за поредния измислен светец по точно човек . Не разбрали ,че Бог няма .
08:42 13.12.2024
16 Сатана
До коментар #7 от "Мъдрият":Много интересни легенди и митове за тези . По скоро някой е добавил и нещо мистериозно в живота на тези хора за да станат светци. Хубави приказки стават за приспиване .
08:44 13.12.2024
17 Мъдрец - Молар
До коментар #8 от "Мъдрият":Кога ще коментирате нещо друго . Религията е опиум наркотик за хората . Я се замисли как католиците са измислили инквизицията да тормозят хората . И колко време са тормозили учени и откриватели и са вярвали ,че земята е плоска . Светци няма най обикновени хора който са били религиозно обладани от измислен бог. Направил нещо странно което невежите не могат да си обяснят и после светец.
09:16 13.12.2024
18 Хейт
Коментиран от #20
09:18 13.12.2024
19 Пецата
Коментиран от #21
11:34 13.12.2024
20 съвет
До коментар #18 от "Хейт":В маалата не ги разбирате тези работи! Върви си пусни Софка или Азис и не си напрягай!
13:16 13.12.2024
21 а ти не си от тях
До коментар #19 от "Пецата":Те се показват само на избраните!
13:18 13.12.2024