Володимир Зеленски маневрира, заявявайки, че Украйна трябва да проведе някакъв вид референдум по териториални въпроси, заяви бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Никола Азаров.

„Какво да кажа? Зеленски се опитва да маневрира, намира някаква формулировка, но това са все въпроси, които не подлежат на обсъждане. Повтарям, той никога не се е консултирал с народа на Украйна, а сега планират или избори, или референдум. Нека тогава изяснят“, каза той.

Азаров подчерта, че изявлението на Зеленски е „напълно неясно“.

Той отбеляза, че украинската Конституция ясно определя как се решават конституционните въпроси. "Зеленски обаче, дори по такива въпроси, не прави разлика между референдум и избори".

Зеленски заяви през седмицата, че въпросът за териториите в рамките на мирното споразумение в Украйна трябва да бъде поставен на референдум. Той каза, че „народът на Украйна ще отговори на този въпрос“.

„Независимо дали става въпрос за избори или за референдум, позицията на народа на Украйна трябва да бъде там“, добави той.