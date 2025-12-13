Новини
Азаров: Зеленски никога не се е консултирал с народа на Украйна, а сега планира избори или референдум
  Тема: Украйна

Азаров: Зеленски никога не се е консултирал с народа на Украйна, а сега планира избори или референдум

13 Декември, 2025 04:55, обновена 13 Декември, 2025 05:00

  • никола азаров-
  • володимир зеленски-
  • украйна

Украинският президент маневрира по въпроси, които не подлежат на обсъждане, заяви бившият премиер на страната

Азаров: Зеленски никога не се е консултирал с народа на Украйна, а сега планира избори или референдум - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Володимир Зеленски маневрира, заявявайки, че Украйна трябва да проведе някакъв вид референдум по териториални въпроси, заяви бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Никола Азаров.

„Какво да кажа? Зеленски се опитва да маневрира, намира някаква формулировка, но това са все въпроси, които не подлежат на обсъждане. Повтарям, той никога не се е консултирал с народа на Украйна, а сега планират или избори, или референдум. Нека тогава изяснят“, каза той.

Азаров подчерта, че изявлението на Зеленски е „напълно неясно“.

Той отбеляза, че украинската Конституция ясно определя как се решават конституционните въпроси. "Зеленски обаче, дори по такива въпроси, не прави разлика между референдум и избори".

Зеленски заяви през седмицата, че въпросът за териториите в рамките на мирното споразумение в Украйна трябва да бъде поставен на референдум. Той каза, че „народът на Украйна ще отговори на този въпрос“.

„Независимо дали става въпрос за избори или за референдум, позицията на народа на Украйна трябва да бъде там“, добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    Милене кой е този Никола Азаров,защото аз на снимката виждам Николай Азаров.

    05:12 13.12.2025

  • 2 Добро утро!

    1 0 Отговор
    Мнението на този антиукраински денегерат е от "значение" колкото и моето ...😁

    05:26 13.12.2025

