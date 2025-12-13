Новини
Фицо: Ако животът на руснаците и украинците е нищо за Западна Европа, аз не искам да бъда част от нея
  Тема: Украйна

13 Декември, 2025 04:41, обновена 13 Декември, 2025 04:45 686 10

Словашкият премиер заяви това след разговор с председателя на Европейския съвет Антониу Коща

Фицо: Ако животът на руснаците и украинците е нищо за Западна Европа, аз не искам да бъда част от нея - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви във Facebook , че не иска да бъде част от "тази Европа, която подкрепя убийствата на руснаци и украинци".

„Ако животът на руснак или украинец е нищо за Западна Европа, тогава аз не искам да бъда част от тази Западна Европа“, каза той след разговор с председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Още новини от Украйна

В четвъртък Фицо обяви, че е изпратил писмо до председателя на Европейския съвет, в което е очертал позицията, която ще представи на срещата на върха на ЕС, насрочена за 18-19 декември в Брюксел.

Словашкият премиер добави, че няма да подкрепи инициативи, насочени към финансиране на военните разходи на Украйна, които биха изисквали участието на Братислава.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европеец

    14 2 Отговор
    Браво! Има и такива европейски ръководители.

    04:49 13.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Словаците първи подариха всичките си танкове и самолети на Украйна. В замяна трябваше да получат от американците хеликоптери, но не получиха нищо.

    04:52 13.12.2025

  • 3 Точно така

    12 2 Отговор
    Браво Фицо!

    04:54 13.12.2025

  • 4 Уса

    12 2 Отговор
    Живота на българите е нищо за западните длъжници

    Коментиран от #5

    04:58 13.12.2025

  • 5 Е, ама то в

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    Капитализма винаги е така. Всеки гледа абсолютно само себе си... Това държавни структури, премиери, министри, президенти .... е планктон, който лъже че представлява страната и народа. Тези мислят и работят винаги само за себе си. Народите винаги са прецаканите, ограбените, убитите във войните за ограбване на чуждото...

    05:02 13.12.2025

  • 6 Ясноооо

    7 1 Отговор
    Време е и ние да си имаме такъв миротворен водач и ръководител на държавата!!!
    Успех за президента Радев!!

    05:05 13.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Словаците в началото на войната се подлъгаха и подариха всичките си танкове Т 72 и самолети Миг 29 на Украйна. В замяна трябваше да получат западно въоръжение, но не получиха нищо. Сега нямат нищо. Дори самолетите Ф16, които предплатиха като нас, още не са пристигнали. С какво ще воюват с руснаците? С прашки може би?
    Страх лозе пази.

    05:13 13.12.2025

  • 8 Сесесере

    1 3 Отговор
    Все едно са близнаци с нашия чорап!

    05:35 13.12.2025

  • 9 Йес

    1 0 Отговор
    Махай се от ЕС бе б оклук!

    Коментиран от #10

    05:42 13.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Йес":

    Ще си тръгнат заедно с Унгария, Италия и Австрия. И това ще е краят на ЕС.

    05:43 13.12.2025

