Фицо: Ако животът на руснаците и украинците е нищо за Западна Европа, аз не искам да бъда част от нея

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви във Facebook , че не иска да бъде част от "тази Европа, която подкрепя убийствата на руснаци и украинци".
„Ако животът на руснак или украинец е нищо за Западна Европа, тогава аз не искам да бъда част от тази Западна Европа“, каза той след разговор с председателя на Европейския съвет Антониу Коща.
В четвъртък Фицо обяви, че е изпратил писмо до председателя на Европейския съвет, в което е очертал позицията, която ще представи на срещата на върха на ЕС, насрочена за 18-19 декември в Брюксел.
Словашкият премиер добави, че няма да подкрепи инициативи, насочени към финансиране на военните разходи на Украйна, които биха изисквали участието на Братислава.
1 европеец
04:49 13.12.2025
2 Данко Харсъзина
04:52 13.12.2025
3 Точно така
04:54 13.12.2025
4 Уса
Коментиран от #5
04:58 13.12.2025
5 Е, ама то в
До коментар #4 от "Уса":Капитализма винаги е така. Всеки гледа абсолютно само себе си... Това държавни структури, премиери, министри, президенти .... е планктон, който лъже че представлява страната и народа. Тези мислят и работят винаги само за себе си. Народите винаги са прецаканите, ограбените, убитите във войните за ограбване на чуждото...
05:02 13.12.2025
6 Ясноооо
Успех за президента Радев!!
05:05 13.12.2025
7 Данко Харсъзина
Страх лозе пази.
05:13 13.12.2025
8 Сесесере
05:35 13.12.2025
9 Йес
Коментиран от #10
05:42 13.12.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Йес":Ще си тръгнат заедно с Унгария, Италия и Австрия. И това ще е краят на ЕС.
05:43 13.12.2025