Костадинов: Внасяме искане за отлагане на влизането ни в еврозоната с 1 година

12 Декември, 2025 09:49 2 593 115

  • костадин костадинов-
  • искане-
  • отлагане-
  • еврозона-
  • една година

На въпрос кога е логично да се проведат следващите избори лидерът на "Възраждане" заяви: "Горната граница, според мен, е началото на април"

Костадинов: Внасяме искане за отлагане на влизането ни в еврозоната с 1 година - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще гласуваме "за" оставката на кабинета. Но днес "Възраждане" ще внесе проект на решение, с което да задължим Министерския съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от Нова телевизия.

Той припомни, че съгласно член 5 от Договора за присъединяване на страната ни към Европейския съюз, подписан през юли 2005 г., на България и Румъния е дадено изключение. "А то е - дерогация за вкарването на нашата страна в еврозоната. Това изключение беше отменено на 8 юли с решение на Европейския парламент. Ние обаче имаме право да поискаме удължаване до 1 януари 2027 г. заради настъпилото форсмажорно обстоятелство", обясни Костадинов.

По думите му форсмажорът в нашата страна е не само липсата на бюджет, но и съставянето на редовен кабинет.

На въпрос кога е логично да се проведат следващите избори лидерът на "Възраждане" заяви: "Горната граница, според мен, е началото на април. Защото на 12 април е Великден. Предишната седмица, на 5 април, се пада Цветница. Няма как да стане. Така че най-добре е вотът да бъде в края на март, но зависи от президента как точно ще се развърти парламентарната рулетка с връчването на мандатите".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 58 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фатмак

    45 62 Отговор
    Дърпат на към БРИКС

    Коментиран от #3, #5, #24

    09:51 12.12.2025

  • 2 Джеф Песос

    48 78 Отговор
    Ще внесеш, ама kюнци, и не в парламента, а в някой кoптор в кв. Максуда. Колкото и референдума ти мина, въздух под налягане..

    Коментиран от #49

    09:53 12.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    83 37 Отговор

    До коментар #1 от "Фатмак":

    Дърпат ти тиквата, иначе в БРИКС е бъдещето. Там е половината население на земята и са значително по-богати от еврюпрошляците.

    Коментиран от #17, #91, #113

    09:53 12.12.2025

  • 4 НАГЛАСЕНА РАБОТА

    47 79 Отговор
    невероятен руски боклук.

    Коментиран от #7, #18, #51

    09:54 12.12.2025

  • 5 Хахахаха

    38 52 Отговор

    До коментар #1 от "Фатмак":

    Незнам дали БРИКС, ама към външните тоалетни ни дърпат с пълна скорост.

    Коментиран от #47

    09:55 12.12.2025

  • 6 Иван Вазов

    30 51 Отговор
    Цветница и Великден му пречели на изборите?! Г-н Костадинов, Вашето управление вчера свърши! Кога ще бъдат изборите ще решават други. Не Вие.

    09:55 12.12.2025

  • 7 Хахахаха

    26 11 Отговор

    До коментар #4 от "НАГЛАСЕНА РАБОТА":

    Ами протестиращите му помогнаха! След това да не си дърпате косите, като ви ползваха за протести!

    09:56 12.12.2025

  • 8 Пич

    21 26 Отговор
    Ключ - В изказването на шушумигата - "В началото на април" ! На Костадинов му дреме само в началото на април отново да влезе в парламента , а после ви е Е М. и с еврото , и с обедняването !!! Но ще хапне дървото , защото и след изборите правителство няма да има , освен ако не е по гнусна сглобка и от предишната !!!

    09:56 12.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    34 54 Отговор
    Вече сме в Еврозооната. Мандалото хлопна. Еврата са напечатани, монетите вече се продават в банките, а матрияла се реди на опашка за тях. Финито с лева.

    Коментиран от #25, #35, #84

    09:56 12.12.2025

  • 10 олигофри

    21 20 Отговор
    ти ли ще връщаш милиардите на европа.

    09:56 12.12.2025

  • 11 Жега

    22 35 Отговор
    Възраждане също получиха бонус фалшиви гласове. Много нагло от тяхна страна.

    09:56 12.12.2025

  • 12 Хахахаха

    23 46 Отговор
    Писах и преди, че тези протести обслужват руски интереси, ама ората искат на протести да одат, да видим сега кого ще докарат.

    09:56 12.12.2025

  • 13 Бен Вафлек

    19 22 Отговор
    Намъкнал се на чужда сватба.

    09:58 12.12.2025

  • 14 Зъл пес

    21 36 Отговор
    Коце,стига си свирил по тънката струна.Това е атака срещу България.Решението за ЕС и еврото е взено преди 20г. от царя,Първанов,и Меглена Кунева.Те подписаха че един ден бт левът ще бъде заменен от еврото.Ти това го знаеш,но на мошеник дето строи къща след къща не вярвам и дума.

    Коментиран от #57

    09:59 12.12.2025

  • 15 гагауза

    21 29 Отговор
    може само да лъска обувки и тоалетни на московската пасмина.

    09:59 12.12.2025

  • 16 Иван Вазов

    41 14 Отговор
    Австрия, Унгария, Полша и Италия може да напуснат ЕС с подкрепа от зад океана. Две от тези страни са в еврозоната....

    Коментиран от #21

    09:59 12.12.2025

  • 17 Бастардо

    1 11 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    А там колко пари внасят за членство?

    Коментиран от #42

    10:00 12.12.2025

  • 18 АМАH OT ИДИOTИ

    31 17 Отговор

    До коментар #4 от "НАГЛАСЕНА РАБОТА":

    БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОЗОНАТА.
    ПОСЛЕДНИ ЩЕ ГО РАЗБЕРАТ ПEДAЛИТE OT ПП/ДБ/ЛГБTИ И КАHAЛHИTЕ ПЛЪXOBЕ ОТ ГEPБ. В 12 БЕ3 5
    🤣😝😆

    10:01 12.12.2025

  • 19 АБЕ ЩО НЕ ГО ПРЕДАДЕМ

    14 27 Отговор
    ТОЯ ТУПАН НА АЗОВ.

    10:01 12.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    40 16 Отговор
    След една година няма да има нито евро нито еврозона.САЩ са се заели.

    10:01 12.12.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    14 16 Отговор

    До коментар #16 от "Иван Вазов":

    Няма да го напуснат. Британците вече се опариха.

    Коментиран от #87

    10:02 12.12.2025

  • 22 не че искам да обиждам

    19 22 Отговор
    но костадин е един непоправим измекяр и продажник

    10:02 12.12.2025

  • 23 Костадинов!! Отлагане приемането на Евро

    27 15 Отговор
    за След 5 години, но първо Референдум!? Народа да си каже Думата!

    Коментиран от #28, #29, #95

    10:02 12.12.2025

  • 24 Последния Софиянец

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Фатмак":

    То и САЩ иска да влезе в БРИКС.И Япония.

    10:03 12.12.2025

  • 25 Последния Софиянец

    20 16 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Скоро еврото ще става само за тоалетна хартия.Купувайте долари.

    Коментиран от #79

    10:04 12.12.2025

  • 26 народа

    20 23 Отговор
    Крайно време е народа да пита Костадинов с кои пари вдига втора къща на брега на морето, докато народа не успява да си плаща месечните си разходи с хиляди лишения. Не живеем ли в една България

    Коментиран от #37, #56, #70

    10:04 12.12.2025

  • 27 ГОПОДИН СУБСИДИЙКА

    15 19 Отговор
    МАРШ В ДУПКАТА ОТ КОЯТО ИЗПЪЛЗЯ.

    10:05 12.12.2025

  • 28 Хахахаха

    7 21 Отговор

    До коментар #23 от "Костадинов!! Отлагане приемането на Евро":

    Не може референдум за еврото! Може референдум, за или против ЕС! ПОИМЕННО! Ако ЗА ЕС спечели, копейките напускате в посока раша! Ако ПРОТИВ ЕС спечели еврофилите напускат за Европа! Поименно. Иначе България няма да се оправи, винаги някой ще дърпа назад!

    Коментиран от #38

    10:06 12.12.2025

  • 29 Швейк

    19 25 Отговор

    До коментар #23 от "Костадинов!! Отлагане приемането на Евро":

    Вие копейките май не проумяхте че историята с еврото приключи. След 19 дни еврото ще е факт!

    10:06 12.12.2025

  • 30 Поне шест месеца

    10 10 Отговор
    Да се използват и двете валути а не само един месец както е сега. Това може да се промени със закона за еврото. Като изменение и допълнение на закона за еврото. Да се удължи срока за да свикнат хората.

    10:06 12.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аз съм

    15 9 Отговор
    Айде сега да видя същите протестиращи дали ще излязат срещу Костадинов, особено ако успее да спре еврото

    10:07 12.12.2025

  • 33 ПО СКОРО ЩЕ ГЛАСУВАМЕ

    19 22 Отговор
    ЗА ЗАБРАНА НА ПАРТИИ РУСКИ.

    Коментиран от #53

    10:08 12.12.2025

  • 34 предстоящо

    22 16 Отговор
    След изборите незабовно започване на процедура по излизане от ЕС и еврозоната без никакъв референдум както ни вкараха насила там.

    10:08 12.12.2025

  • 35 Да бе да

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Е той отдавна е финито,все вързан за някой.

    10:08 12.12.2025

  • 36 нннн

    26 6 Отговор
    Що за една година? По- добре да поискаме отлагане на влизането на България в еврозоната за друг път...

    Коментиран от #39

    10:09 12.12.2025

  • 37 А защо тоя народ не пита борисофф и

    9 7 Отговор

    До коментар #26 от "народа":

    Пееффски а също не попита и доганеца за сараите. Нито чекмеджанеца.

    10:09 12.12.2025

  • 38 Хахахаха

    5 11 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Що цъкате минуси? Не ви ли харесва идеята да се избере по кой път е се върви и който загуби да напуска страната?

    10:10 12.12.2025

  • 39 По малко да поискат

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "нннн":

    Че поне нещо да получат.

    10:11 12.12.2025

  • 40 стига!

    19 17 Отговор
    Стига сте подкукоросвали народа.Парите са по банките.Зареждат банкоматите.Цените вече са в евро.Решението трябваше да го вземете през 2007г.Вече е късно либе за китка.Кака се омъжи.Подай заявление пак да влизаме в СССР/Русия като едно време и приемете рублата.

    10:11 12.12.2025

  • 41 оня с коня

    13 10 Отговор
    Вместо да внася каквото и да е в НС за разглеждане,да каже Копейкин:КОЛКО от Предложенията внесени от Възраждане за разглеждане са хванали декиш?А има ли ПОНЕ ЕДНО?

    Коментиран от #75

    10:14 12.12.2025

  • 42 Точно това е

    9 7 Отговор

    До коментар #17 от "Бастардо":

    там НЕ внасят ..само в еврозоната на гезйерите внасят.....ОСТАВКА И ЛЕВ!

    10:16 12.12.2025

  • 43 мдаа

    15 10 Отговор
    Освен липсата на бюджет в евро и липсата на редовно правителство, има и още един аргумент - Конституционният съд е допуснал до разглеждане въпроса дали правителството на Желязков е легитимно избрано предвид това, че при гласуването са участвали депутати, които не са избрани и по-късно напуснаха парламента. Ако се окаже, че правителството на Желязков е избрано от народно събрание в незаконен състав, значи решението за влизането ни в еврозоната ще се окаже нищожно и може да се иска излизане от зоната дори само на това основание. Единственото разумно решение е България да иска отлагане на влизането до едни по-добри времена и ако въобще еврозоната продължава да съществува.

    10:17 12.12.2025

  • 44 Само предлагам

    12 17 Отговор
    Еврото идва и Израждане си отива Най после

    10:17 12.12.2025

  • 45 БНБ

    10 16 Отговор
    Копейките освен че граматически са неграмотни - "реферерендум", са и правно неграмотни! В еврозоната сме и вие нищо не може да направите! Проумейте го! Ако можете естествено!

    Коментиран от #62

    10:17 12.12.2025

  • 46 Браво!

    19 9 Отговор
    Само лева.....и без това тази ЕС и зона отиват на кино скоро..................

    10:17 12.12.2025

  • 47 Повечето села и населени места у нас

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Нямат канализация и точно трролове от такива села постоянно говорят за някакви външни тоалетни дето в България масово по селата ги слагат до вратата демек протката.

    Коментиран от #64

    10:18 12.12.2025

  • 48 Стефко

    5 11 Отговор
    Не е налице такова обстоятелство и процеса е вече задвижен. Това с еврото не стои на дневен ред, а възстановяването на държавата и държавните органи, справедливо разпределение на финансите в държавата това което искаха гражданите. Другото е популизъм.

    10:18 12.12.2025

  • 49 джеф дебилус

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "Джеф Песос":

    не мина референдумът заради продажни мутри във властта..... и дебили с грантове...РЕФЕРЕНДУМ и САМО ЛЕВ!

    10:18 12.12.2025

  • 50 Велев

    10 5 Отговор
    Браво!

    10:19 12.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 една хубава новина да прочета днес!

    12 5 Отговор
    а дано !!!

    10:20 12.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 999

    7 9 Отговор
    Парички за изпиране за му останали и го е страх да не изгорят, не разбирате ли. Готов е да унищожи държавата само и само още един палат да вдигне на морето. Дреме му после за хората, той ще си е добре

    10:22 12.12.2025

  • 55 Офльоф

    10 4 Отговор
    Първото и най-важно решение е промяна на закона. Народното събрание да няма право да решава дали да има или няма референдуми, за които хората са събрали гласове.

    Коментиран от #105

    10:22 12.12.2025

  • 56 защо народа бе..

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "народа":

    и той ли ти е виновен, че не ти плащат олигарските и мутрите...той ли ти е виновен бе..д..е..бб...ил..

    10:23 12.12.2025

  • 57 аве помияр зъл

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "Зъл пес":

    щом е решение преди 20 години защо не ни вкараха тогава ??? и защо румъния може да отлага до 2029 след като има взето за нея същото решение от преди 20г.????? много не ти достига в кухината между ушите за да го разбереш това!

    10:23 12.12.2025

  • 58 Онзи

    8 10 Отговор
    Путин, Путин, говори чрез тази блатна уста

    10:24 12.12.2025

  • 59 Луд умора

    6 6 Отговор
    няма. Та и Копейкин.

    10:25 12.12.2025

  • 60 евалата чалгопитеци

    5 4 Отговор
    за това ли скачахте вчера на площада?
    Ааааа няма не искам!

    10:26 12.12.2025

  • 61 Бивш софиянец

    9 8 Отговор
    Времето свърши отдавна. Еврото се продава в пощи и банки. Нашите политици го правят на инат един на друг, а страда обикновеният гражданин. Нямаше нужда от оставка по мое мнение. Сега хаоса е гарантиран

    10:27 12.12.2025

  • 62 провинциалист

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "БНБ":

    "В еврозоната сме" - да, да, според такива като тебе сме и с евро от 1997-ма, нищо че то е въведено през 2002-ра.

    Коментиран от #66

    10:27 12.12.2025

  • 63 Ехеее

    7 5 Отговор
    Навремето какви русофили политици имахме, като се грабнеха с руснака,то целувки то езици без свян от народа. А сегашните единствено отиват им на крака да получат две мандаринки и презрял банан и шепа копейки на финал

    10:28 12.12.2025

  • 64 Българските сороски трролове

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Повечето села и населени места у нас":

    Собствените си външни тоалетни до сами външната врата на къщата не ги вижда !?!

    10:28 12.12.2025

  • 65 ккк

    7 7 Отговор
    и като внесеш кой ще те подкрепи - никой

    10:29 12.12.2025

  • 66 изглежда си пубер

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "провинциалист":

    и не си чувал, че Борда върза лева към Греманската Марка, докато Германия не прие Еврото.

    Коментиран от #68, #80

    10:29 12.12.2025

  • 67 Отвратен

    2 9 Отговор
    Лева остава но на курс 1 евро - 10 лв.

    Коментиран от #69, #71

    10:30 12.12.2025

  • 68 и дори

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "изглежда си пубер":

    1 нов лев (1000 стари лева) бе точно една германска марка.

    10:32 12.12.2025

  • 69 грешен ти е курса

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "Отвратен":

    1 Евро ще е 2000лв.

    10:34 12.12.2025

  • 70 Точен

    5 10 Отговор

    До коментар #26 от "народа":

    Поредната лъжа срещу Костадинов, когото познавам от 2000-та година. Никаква втора къща не строи, посветил се е на България. Парите изобщо не го интересуват, за разлика от грантаджиите от пепедепетата...

    Коментиран от #83

    10:39 12.12.2025

  • 71 да бе, да

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "Отвратен":

    А защо не кажеш, че ако левът остане, ще остане и борда, т.е. курсът на лева към долара няма да се промени. Валутният борд пада само, ако влезем в еврозоната. А инфлацията в целия ЕС, включително и в еврозоната, говори за това, че еврото се обезценява с бързи темпове. Икономическата криза във всички държави от еврозоната ще доведат до излизането им от ЕС, в това число и от еврозоната. Първа започна Италия с опита си да вкара в закон правото на собственост на държава върху внесеното от Италия в ЕЦБ злато на стойност близо 300 милиарда. ЕЦБ обаче не го дава. Вземат ли ти парите и златото веднъж, после не се надявай да си го върнеш, то си става собственост на банкерите. Да напомня ли, че България взе външен заем, за да купи 2 тона злато, което на първи янеари трябва да бъде предадено на ЕЦБ?

    Коментиран от #78, #92

    10:39 12.12.2025

  • 72 Обущар

    8 7 Отговор
    Руска подметка...

    10:39 12.12.2025

  • 73 Герги

    3 2 Отговор
    - Ама аз не искам това.
    - Аааа няма не искам!

    10:44 12.12.2025

  • 74 евалата чалгопитеци

    5 3 Отговор
    За това ли скачахте онзи ден на площада?

    10:45 12.12.2025

  • 75 Точен

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    Има 4 предложения на ВЪЗРАЖДАНЕ, които са подкрепени от НС, въпреки че ВЪЗРАЖДАНЕ никога не са били във властта. Едното е да се продължи живота на старите автомобили, ако са изправни, това спаси поне 1 млрд Евро за българите. Второто бе за забрана на гей-пропаганда в училищата. Това спаси десетки хиляди българчета от операции за смяна на пола. Третото е за повишаване на присъдите за насилие над лекари и учители, сещате се кой етнос ги малтретира. ВЪЗРАЖДАНЕ са българска партия, а не евроеничарска. ТУК НЕ Е Брюксел!

    Коментиран от #77

    10:45 12.12.2025

  • 76 Чудя се

    4 4 Отговор
    Как точно ще стане ? Европарламента решава нещо,а после обявява решението си за погрешно,защото Костадинов така е казал.

    10:46 12.12.2025

  • 77 хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #75 от "Точен":

    Възраждане са толкова българска партия, колкото аз съм Краля на Того.

    10:47 12.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Долърът

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Отдавна е Т. Х. Печатът го като вестници

    10:51 12.12.2025

  • 80 провинциалист

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "изглежда си пубер":

    Този алабализъм се ползваше да се пробута мантрата, че ние така или иначе сме в еврозоната. А ти кибрит имаш ли?

    Коментиран от #90

    10:52 12.12.2025

  • 81 Копейкин

    4 5 Отговор
    така ли заповяда Кремъл?

    10:52 12.12.2025

  • 82 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 2 Отговор
    ДАНО ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ.

    10:53 12.12.2025

  • 83 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Точен":

    Права си,даже сутринта го видях в автобуса с една голяма чанта пълна с пари отиваше да връща милионите от субсидиите

    10:54 12.12.2025

  • 84 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    НИЩО НЕ ПРОДАВАТ В БАНКИТЕ.
    ДНЕС ПРОВЕРИХ.

    10:55 12.12.2025

  • 85 Коце

    4 1 Отговор
    Хубава и скъпа къща имаш. Благородно за виждам... Как беше Лафайет? Трябват ни още 2 млн евро за битката за лева...

    10:58 12.12.2025

  • 86 ПП Продуктово Позициониране

    3 3 Отговор
    Ето за това протестирахме.Сега заедно с Капейките ще запазим лева.

    10:59 12.12.2025

  • 87 Британците

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Са добре,а ние сме затънали в тинята.

    10:59 12.12.2025

  • 88 Санитар коко

    4 0 Отговор
    Тук в Карлуково всички са против еврото !

    10:59 12.12.2025

  • 89 Дзън-дзън

    2 0 Отговор
    Внасяйте.
    После ще си го изнесете.
    За спомен.

    10:59 12.12.2025

  • 90 не знам какво се е пробутвало

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "провинциалист":

    но ти цитирам историята на България.

    11:00 12.12.2025

  • 91 АСД

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Защо не идеш в Индия да видиш как е? С коментари е лесно.

    11:01 12.12.2025

  • 92 Отвратен

    1 4 Отговор

    До коментар #71 от "да бе, да":

    Курса 1 евро - 1.95 лв. отдавана не е реален . И ЕС няма повече да го подържа !

    11:01 12.12.2025

  • 93 БРАВО

    2 2 Отговор
    В бюрата куса вече е 2 - 2.05 лв,. за 1 евро !

    Коментиран от #97

    11:03 12.12.2025

  • 94 Факт

    1 2 Отговор
    Театърът в НС показа, че никой не разглежда сериозно позитиви или негативи от приемане на Еврото. Да се сменя относителната независимост на националната валута заради фиктивна промяна на номинала не е оправдано в настоящия момент.

    11:04 12.12.2025

  • 95 Виж какво

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Костадинов!! Отлагане приемането на Евро":

    Иди и си купи евро,че може да няма да има с какво да си платиш на някои места.Кауза пердута са приказките на Възраждане.

    11:05 12.12.2025

  • 96 Мозъчен тръст

    8 1 Отговор
    Хаосът и безумието започнаха

    Коментиран от #111

    11:06 12.12.2025

  • 97 евала

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "БРАВО":

    За това скачахме онзи ден на площада. 200 лева да стане!

    11:06 12.12.2025

  • 98 Хич

    6 2 Отговор
    Няма да стане бе копейкин. Надоело от теб.

    11:07 12.12.2025

  • 99 тоя как

    3 0 Отговор
    се покри край протестите... Изчака мишлето ,и пак взе да църка.Като минем на евро,този в рубли да си взима заплатката.А във максуда 2030 да приемат еврото.А до тогава нека кафеникавия герой да громи капиталистическа европа ,докато се вози в мерцедеса,и ползва разни други западни благинки.

    11:08 12.12.2025

  • 100 Историк

    4 1 Отговор
    КГБ никога не се отказва. Кремъл е спуснал задачата на копейкин да всява хаос и разделение в обществото и да пречи на България. Докато в България се допуска Кремъл да се разпорежда, няма да вървим напред и вредни антибългарски сценарии на ДС-КГБ мафията ще се изпълняват и ще тероризират хората. Копейките да си заминават за Москва, за да се спасим от отровите на Кремъл .

    11:08 12.12.2025

  • 101 хайде бе

    3 2 Отговор
    Коце и ти нищо не си разбрал от протестите - те бяха защото на хората им писна да плащат на Борисов и Пеевски кражбите на милиарди, а не защото искат Радев, ПП или тебе
    България е част от ЕС, Шенген и еврозоната и това е решено вече

    11:09 12.12.2025

  • 102 Цхкк

    0 3 Отговор
    Най добре и лева да остане като паралелна валута

    11:09 12.12.2025

  • 103 Радев

    2 4 Отговор
    От 1 януари се връзваме към рублата.

    11:09 12.12.2025

  • 104 Много тъпо

    3 1 Отговор
    Тези искат да докарат хипер инфлация. За нищо не ставате.

    11:09 12.12.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 РУСКИ СМЕШКИ

    2 0 Отговор
    Еврата вече са в банките, нашата Купейка ще иска отлагане :)))))

    Коментиран от #114

    11:10 12.12.2025

  • 107 Вова

    1 0 Отговор
    Аха, така ще стане, целият бизнес се изсипа за смяната, тоз полски каун ще я спира...
    Е сега...

    11:10 12.12.2025

  • 108 Ама аз не искам това

    0 0 Отговор
    Аааа няма не искам...

    11:11 12.12.2025

  • 109 За Еврото са Младите!

    2 0 Отговор
    Младите искат Еврото ,не искат руска корупция у нас!!!

    Коментиран от #115

    11:11 12.12.2025

  • 110 ВСИЧКИ СЕГАШНИ ТАМ У

    0 0 Отговор
    ПАРЛАМАТА САМО СИ ПРАВИТЕ ВЯТЪР НА УСТАТА. ВСЕ ТЪПОТИИ ЗАЩОТО НЕ МИСЛИМИ НЕЩА ПРЕДЛАГАТЕ КОИТО НЯМА ДА СЕ СЛУЧАТ. ВСИЧКО ХУБАВО КОЕТО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ НАШИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ. Може би ама на дали РУМЕН РАДЕВ.

    11:12 12.12.2025

  • 111 ?!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Мозъчен тръст":

    И сега, кой настъпи мотиката?

    11:12 12.12.2025

  • 112 Доган

    0 0 Отговор
    Късно е либе за китка

    11:12 12.12.2025

  • 113 Новият Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Ми тръгвай натам, какво си се разписал от тук.

    11:12 12.12.2025

  • 114 когато си чужда марионетка

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "РУСКИ СМЕШКИ":

    Слагаш капаците на очите, слушаш и изпълняваш каквото ти наредят.

    11:12 12.12.2025

  • 115 БАЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "За Еврото са Младите!":

    Младите не разбраха касво искат!

    11:13 12.12.2025

Новини по градове:
