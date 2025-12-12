Руската централна банка обяви за незаконни плановете на ЕС за замразени активи

Руската централна банка обяви, че завежда иск в Арбитражния съд в Москва срещу белгийския депозитар „Юроклиър“ (Euroclear) с цел възстановяване на загуби, причинени от „незаконни действия“, които според регулатора са попречили на Банката на Русия да разполага с паричните си средства и ценни книжа, предава БТА.

В съобщение на официалния си уебсайт институцията уточнява, че действията на „Юроклиър“ са довели до вреди заради блокирани активи. Паралелно с това Руската централна банка определя като незаконни публикуваните от Европейската комисия предложения за използване на замразените ѝ средства, посочвайки, че те нарушават международното право.

Главният изпълнителен директор на „Юроклиър“ Валери Юрбен заяви наскоро, че финансовата институция не може просто да прехвърли средствата на ЕС, тъй като активите са обвързани с правни искове.

По-рано този месец ЕК предложи финансирането за Украйна през 2026–2027 г. да се осигури чрез средствата в „Юроклиър“, които след края на войната да бъдат възстановени от Украйна, или чрез общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите членки на ЕС. Решение се очаква на предстоящото заседание на Европейския съвет. Днес в Брюксел се провежда среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която се очаква обсъждане на въпроса.

Юрбен посочва, че „Юроклиър“ се опасява и от фалит, както и от възможни ответни действия от Русия, ако запорираното имущество на Руската централна банка бъде предоставено в полза на Украйна.

Регулаторът подчертава, че механизмите за пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия, както и всякакви други форми на неразрешено използване, са незаконни и нарушават принципите на суверенния имунитет.

Банката се позовава на прессъобщение на Европейската комисия от 3 декември, в което се очертават две решения за финансиране на Украйна, както и проект на нормативен акт със същата дата. Според едно от решенията Комисията може да заема средства от финансови институции в ЕС, които държат замразени руски активи, за отпускане на репарационен заем за Украйна.

Регулаторът подчертава, че при реално прилагане на тези инициативи „Банката на Русия си запазва правото без допълнително уведомление да използва всички налични правни и други механизми за защита на интересите си“.

Вчера датското председателство на ЕС обяви, че започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, намиращи се на територията на съюза, за да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се създаде правна рамка за евентуално използване на средствата в подкрепа на Украйна. Същия ден белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна.