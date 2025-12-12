Новини
Руската централна банка обяви за незаконни плановете на ЕС за замразени активи

12 Декември, 2025 09:45, обновена 12 Декември, 2025 10:58 1 170 86

Регулаторът предупреждава, че ще защитава интересите си с всички налични средства

Руската централна банка обяви за незаконни плановете на ЕС за замразени активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската централна банка обяви, че завежда иск в Арбитражния съд в Москва срещу белгийския депозитар „Юроклиър“ (Euroclear) с цел възстановяване на загуби, причинени от „незаконни действия“, които според регулатора са попречили на Банката на Русия да разполага с паричните си средства и ценни книжа, предава БТА.

В съобщение на официалния си уебсайт институцията уточнява, че действията на „Юроклиър“ са довели до вреди заради блокирани активи. Паралелно с това Руската централна банка определя като незаконни публикуваните от Европейската комисия предложения за използване на замразените ѝ средства, посочвайки, че те нарушават международното право.

Главният изпълнителен директор на „Юроклиър“ Валери Юрбен заяви наскоро, че финансовата институция не може просто да прехвърли средствата на ЕС, тъй като активите са обвързани с правни искове.

По-рано този месец ЕК предложи финансирането за Украйна през 2026–2027 г. да се осигури чрез средствата в „Юроклиър“, които след края на войната да бъдат възстановени от Украйна, или чрез общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите членки на ЕС. Решение се очаква на предстоящото заседание на Европейския съвет. Днес в Брюксел се провежда среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която се очаква обсъждане на въпроса.

Юрбен посочва, че „Юроклиър“ се опасява и от фалит, както и от възможни ответни действия от Русия, ако запорираното имущество на Руската централна банка бъде предоставено в полза на Украйна.

Регулаторът подчертава, че механизмите за пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия, както и всякакви други форми на неразрешено използване, са незаконни и нарушават принципите на суверенния имунитет.

Банката се позовава на прессъобщение на Европейската комисия от 3 декември, в което се очертават две решения за финансиране на Украйна, както и проект на нормативен акт със същата дата. Според едно от решенията Комисията може да заема средства от финансови институции в ЕС, които държат замразени руски активи, за отпускане на репарационен заем за Украйна.

Регулаторът подчертава, че при реално прилагане на тези инициативи „Банката на Русия си запазва правото без допълнително уведомление да използва всички налични правни и други механизми за защита на интересите си“.

Вчера датското председателство на ЕС обяви, че започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, намиращи се на територията на съюза, за да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се създаде правна рамка за евентуално използване на средствата в подкрепа на Украйна. Същия ден белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чебурашка

    51 28 Отговор
    То и нападението на Украйна е незаконно

    Коментиран от #3, #11, #15, #23, #27

    09:48 12.12.2025

  • 2 СИВ

    44 11 Отговор
    Нико не ги пита!

    Коментиран от #21

    09:48 12.12.2025

  • 3 Точно!👍

    48 21 Отговор

    До коментар #1 от "Чебурашка":

    Демагогията на агресора е пословична.

    Коментиран от #16

    09:50 12.12.2025

  • 4 Гост

    27 29 Отговор
    Войната води до хаос в икономиката в световен мащаб ако не се спазват законите. Украйна тегли Европа с нея в провала си.

    09:53 12.12.2025

  • 5 А ЕС даже официално

    24 1 Отговор
    Не е страна в конфликта.

    09:53 12.12.2025

  • 6 Споко

    32 38 Отговор
    В момента, в който ги откраднат, ЕС ще фалира. Част от парите са спешно предназначени за изплащане на дългове на Урсула. Другото за златния кенеф на Зелето.
    ЕС се разлага пред очите ни.

    Коментиран от #48, #54

    09:54 12.12.2025

  • 7 Я пък тоя

    23 33 Отговор
    Не чуха Русия когато им казваше да се спазват споразуменията, иначе ще вземат мерки.
    Е Русия взе мерки и започна СВО.
    Сега пак не чуват " ще защитава интересите си с всички налични средства"
    И пак ще гризнат дървото.

    09:57 12.12.2025

  • 8 Аби

    17 27 Отговор
    Цял ЕС после ще го играе жертва. Ще има лабут голям за тия пари

    09:58 12.12.2025

  • 9 Би трябвало Русия

    17 6 Отговор
    да поиска да бъдат блокирани всички европейски средства и златни резерви в САЩ и Китай

    Коментиран от #14, #69

    09:59 12.12.2025

  • 10 Кривоверен алкаш

    4 19 Отговор
    И Вашето окупиране на украинска земя е незаконно,но се вижда че кервана си върви и кучето си лае...та така..

    Коментиран от #17

    09:59 12.12.2025

  • 11 Абе

    15 29 Отговор

    До коментар #1 от "Чебурашка":

    Избиването на украински граждани от руски произход осем години също е незконно.

    Коментиран от #18, #20

    09:59 12.12.2025

  • 12 ООрана държава

    14 24 Отговор
    1.5 милярда евро ни натресе урсулата на нас да плащаме за кражбата на тези активи, това е делът на България

    Коментиран от #29

    09:59 12.12.2025

  • 13 От обирджии

    12 17 Отговор
    освен лъжи и обири друго не може да се очаква! Алчността им превърна демокрацията в тотална обирджия, окрадоха собствените си народи сега посягат и на чуждото! От невменяеми облечени с неограничена власт друго не може и да се очаква!

    10:00 12.12.2025

  • 14 Герги

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Би трябвало Русия":

    Нали това ще рефлектира върху теб бе, ов..нали ти ще имаш проблеми...то бива неадекватност,ама чак толкова е вредна..

    10:01 12.12.2025

  • 15 БАЦЕ ЕООД

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Чебурашка":

    Абсолютно резонна военна операция. Ама дий коньо, гледай си пътя

    10:02 12.12.2025

  • 16 мдам

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "Точно!👍":

    ЕС яко натиска с всички сили да те прати на фронта И ти викаш такъв, лоша русия .. Не е луд тоя дето дава баницата синко

    10:03 12.12.2025

  • 17 Я пък тоя

    10 18 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    Юрист ли сте?
    Незаконно е във вашата глава. Това са руски територии и трябва да си ги върне.
    В случая Украйна е агресора.🤣

    Коментиран от #22

    10:03 12.12.2025

  • 18 Руснаков

    5 17 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Отбелязваме само това от което ни изнася...Така без причина Украйна започна военни действия в Донбас...хей така...без нищо....от кеф...Като кажеш А...кажи и Б...

    10:05 12.12.2025

  • 19 Фактите са че

    9 9 Отговор
    Дори Европейската централна банка предупреждава, че инициативата има само „  много слаба правна и финансова основа  “. Euroclear е категорично против. Що се отнася до Белгия – пазител на най-големия пул от руски активи в света – тя отказва да поеме сама рисковете, които счита за  екзистенциални .
    Въпреки това, Комисията смята, че може да наложи решението чрез квалифицирано мнозинство: 15 от 27 държави членки, представляващи 65% от населението. С други думи, Европа може би е на път да вземе решение, с мнозинство, за най-големия акт на суверенна експроприация в съвременната история.

    10:05 12.12.2025

  • 20 Абе ,убивани бяха сепаратисти

    19 9 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    и рашистите на Путлер които системно нарушаваха Минските споразумения..

    10:06 12.12.2025

  • 21 Путин

    7 21 Отговор

    До коментар #2 от "СИВ":

    Въпросите ще бъдат с Орешник а отговорите с Сармат,Жалко за Брюксел,беше красив град.

    10:06 12.12.2025

  • 22 Кривоверен алкаш

    17 5 Отговор

    До коментар #17 от "Я пък тоя":

    Зле си човече...много си зле...тичай към лекар,макар че е съмнително дали ще ти помогне..

    10:07 12.12.2025

  • 23 Подписал ли си

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чебурашка":

    1. Мински споразумения ? - Не спазено.
    2. Подписал ли си да не се доближаваш до границите на Русия ? - Не спазено.
    3. Терор от 2014 над рускоговорящо население ? - Защо бе.
    4. Възхвала над нацизмя - Не са ли си взели поука след втората световна.
    5. Биологични лаборатории за унищожаване на славянската раса ? - Защо бе.

    Ти от кои си ?

    Коментиран от #24

    10:07 12.12.2025

  • 24 БАЦЕ ЕООД

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Подписал ли си":

    Той е от потомците на индийската раса

    10:09 12.12.2025

  • 25 Руснаков

    2 3 Отговор
    Гледам лайковете и после МО се сърди и трие че не бил проруски...някой е кьорав...

    10:09 12.12.2025

  • 26 А с нацистки Израел какво се случва

    6 2 Отговор
    Там подобни мерки няма ли да видим? Нали сме уж много принципни и хич няма двойни стандарти ...Освен окупация, вече почнаха дори да си застрояват Западния бряг ... Тези същите политици нещо направиха ли ?

    10:10 12.12.2025

  • 27 ЗЕЛКО

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чебурашка":

    То майдана бе везаконен организиран от Ц.Р.У

    10:10 12.12.2025

  • 28 БАЦЕ ЕООД

    3 1 Отговор
    първа смяна троловете на редакцията, направо са огън. хахахаха . ВСЕ ПО УМНИ СТАВАТ

    10:11 12.12.2025

  • 29 болгарин..

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    Така требва да бъде,требва ни мужик като орбанчо..а не като ония два плондера с полички дека клечаха и цукаха нозете на дъртио джендър урсуль,можеш ли да имаш морска граница с масква и да не се възползваш от това и чекаш всичко дека внасяш да преминава през босфоро-будала племе

    10:16 12.12.2025

  • 30 Регулаторът предупреждава

    4 1 Отговор
    Продажното ни престъпно правителство в оставка....
    Според тези предложения всяка държава членка е отговорна за заема за Украйна, който ще бъде финансиран от обездвижените активи на руската централна банка, пропорционално на нейния дял от икономическото производство на Съюза. Това възлиза на до 210 милиарда евро, от които 185 милиарда евро се държат от белгийския мениджър на активи Euroclear. Ако дадена държава не е в състояние да плати, Комисията възнамерява да ѝ отпусне парите назаем, за да осигури ликвидност. Дела с който искат да се ангажира България е 1% от 210 милиарда евро умножено по 2,3 евентуални арбитражни неустойки такси и т.н . Ако правителството ни поеме този ангажимент тези суми трябва да бъдат моментално блокирани по разплащателните ни сметки на БНБ ....

    10:18 12.12.2025

  • 31 Регулаторът предупреждава

    3 3 Отговор
    Над 5,2 милиона души Физически лица също са им блокирани парите и ще бъдат изети. Парите за закупуване на акции и облигации са им на името на санкционирани брокери защото физическо лице не може със депозитар да търгува лично а само през лицензиран брокер. В масивите на Euroclear няма регистър на частните лица а само на лицензираните брокери което също се оказа огромно нарушение за европейското законодателство. Тези над 5,2 милиона души не са само руснаци, а хора от цял свят включително и украинци, казахстанци, американци... и българи впрочем, използвали лицензирани брокери но през руската финансова система. И дори може да не го знаят. Брутално е нарушено правото на собственост гарантирано от Европейската конвенция по правата на човека , както и е нарушение на правото на справедлив съдебен процес .

    Коментиран от #34

    10:20 12.12.2025

  • 32 Дреме му

    1 3 Отговор
    НА ЗАПАДА....Русия е под САНКЦИИ а Путин е обявен за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК....ша му гушнат милиардите като стой та гледай...и какво ша направи Русия, че не са разбра...

    10:21 12.12.2025

  • 33 Регулаторът предупреждава

    3 1 Отговор
    Над 5,2 милиона души.... Сега внимавайте младежите! Оказва се обаче, че личните сметки не са ваши, а се водят по сметки на лицензираните ви брокери. В нарушение и с любезното съдействие на престъпната ЕК те са на куп и не са разделени и не са отделени в електронните регистри на депозитарите от собствените сметки на брокера и дори при обявяване на фалит или неплатежоспособност на брокер вие горите и то точно заради тъпотиите на недоразуменията в ЕК. Това важи в пълна сила и за брокери в България впрочем примерно за Карол Финанс и почити всички банки .... ЕК е извършила куп престъпления позволяваща това безобразие нарушаваща множество европейски закони и конвенции

    10:22 12.12.2025

  • 34 Стига бе

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Регулаторът предупреждава":

    Сметки се блокират само след съдебно решение....ама кой да знае.

    Коментиран от #45

    10:23 12.12.2025

  • 35 Регулаторът предупреждава

    3 1 Отговор
    Това което от правителството на кухара дЖилезку премълчават е, че и в България има поне два лицензирани брокера кореспонденти на санкционираната Алфа Банк, един от най големите клиенти на Euroclear, но хората още не знаят. В края на януари вероятно ще го разберат през отчетите и балансите и ще има вой до небесата . Но тогава това правителство вече може да го няма. ....

    10:24 12.12.2025

  • 36 И кво ша

    1 2 Отговор
    Напрайм банката на Русия...ша пие една студена вода....

    10:24 12.12.2025

  • 37 Тити

    2 1 Отговор
    На кой му дреме за рашистката банка какво иска.

    10:25 12.12.2025

  • 38 Европа се превърна

    3 3 Отговор
    В един нацистки коптор в който очевидно и институциите не работят. ( Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе) ... Щетата е нанесена вече и е даден ясен сигнал, че Европа не е място за инвестиции пише Ню Йорк Таймс..

    Коментиран от #40

    10:25 12.12.2025

  • 39 Путин да пие една студена вода

    3 2 Отговор
    За блокираните милиарди...нищо не може да направи...

    10:26 12.12.2025

  • 40 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Европа се превърна":

    Ша и гушнат парите напълно законно....да е мислил Путин като почна войната.

    10:27 12.12.2025

  • 41 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Русия няма да види и цент от конфискуваните активи.може да реват колкото искат.

    Коментиран от #50

    10:27 12.12.2025

  • 42 Премиерчето дЖилезку и

    2 5 Отговор
    Ционистчето проклето ГЕЙргиев ако не им бъде приета оставката ще гарантират парите на Юроклиър с гаранция от БНБ-ту и после ще ги давят на мурету казаха

    10:27 12.12.2025

  • 43 Всичко е безпределно ясно

    3 5 Отговор
    "незаконно и абсурдно решение" казва Де Вевер от централата на Юроклиър... кво да коментираме повече. ЕК са престъпници. Не си ли го знаем? Да не би впрочем ЕК да са ЧСИ и да има подобни правомощия случайно. Всички до една санкции които са обявени до сега са незаконни и ЕК рано или късно ще бъде осъдена за трилиони и европейският данъкоплатец ще плаща дивотиите на тези психично болни индивиди

    Коментиран от #44

    10:29 12.12.2025

  • 44 гост

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "Всичко е безпределно ясно":

    Агресор и окупатор трябва да бъде наказан...с всички възможни средства...

    Коментиран от #47

    10:33 12.12.2025

  • 45 В случая е точно обратното

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "Стига бе":

    на това което е правилно и твърдиш. Точно това е проблема. Нито съдебно решение има, нито международен арбитраж който да се е произнесъл по темата ... чисто престъпление и финансово пиратство което няма да остане без последици за ЕК и ЕС, включително и за България

    Коментиран от #49

    10:33 12.12.2025

  • 46 Възмутен

    3 5 Отговор
    "Руската централна банка определи като незаконни предложенията на Европейския съюз за използване на замразените ѝ активи"

    Не само руската централна банка ами и Еуроклиър и белгийското правителство ви каза че е незаконно ама "демократичния запад" кога се е интересувал от законите. Колкото нападението над Ирак, Либия, Сирия и сега и Венецуела е законно толкова и кражбата на пари е законна.

    Той "богатия" запад за това е богат защото краде - преди имаше колонии от които да краде а сега ние станахме колонии ама почти няма какво да открадне та напада държави с петрол.

    10:34 12.12.2025

  • 47 Антитрол

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    "Агресор и окупатор трябва да бъде наказан...с всички възможни средства..."

    Че тогава големи наказания трябва да има за господарите ви - или нападението и ограбването на държави като Ирак, Либия, Сирия а сега и Венецуела не са никаква агрисия - те така ви увериха от посолството. Евреите и те могат да си окупират колкото си искат територии.

    Коментиран от #66

    10:37 12.12.2025

  • 48 Тия глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Споко":

    ги разправяй на бабите по пазарите.

    10:38 12.12.2025

  • 49 Стига бе

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "В случая е точно обратното":

    И какви ша да последствията за Запада, че само общи приказки се говорят...А за конфискация на милиардите на Путин не е необходимо съдебно решение, щото Русия е под САНКЦИИ.....

    Коментиран от #57, #59

    10:38 12.12.2025

  • 50 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    "може да реват колкото искат"

    Ама като гледам до сега само вие ревете в едно с киевската хунта. После пак ще ревете след като Русия конфискува активите на запада на собствена територия. Пък и цяла Украйна срещу 300 милиарда ми се види добра сделка.

    Коментиран от #52

    10:42 12.12.2025

  • 51 А дали някой си дава сметка

    2 2 Отговор
    Какво ще стане ако Юроклиър, която самата тя не е под санкции се пререгистрира в САЩ и напусне Европа? А? А дали вече не се е случило? Ще настане тотален срив на европейската финансова система и моментален фалит и на ЕЦБ. И да не забравяме че реално това е Джей Пи Морган и Ко все пак, каквото и да си мислят недоразуменията в ЕК

    Коментиран от #53

    10:43 12.12.2025

  • 52 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Учуден":

    Кви активи има Запада в Русия бре....те отдавна ги изтеглиха от там.....

    10:44 12.12.2025

  • 53 Във финансите нема представи

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "А дали някой си дава сметка":

    Има реалности....може да се регистрират където си искат, милиардите са в ...Брюксел.

    Коментиран от #63

    10:46 12.12.2025

  • 54 Това ще е за урок

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Споко":

    на всеки агресор в Европа.
    Тръмп прави същото като кремълския фашист и затова не съдейства на Европа и Украйна.

    10:47 12.12.2025

  • 55 Кви реални стъпки

    4 0 Отговор
    Ша предприеме руската ЦБ.....че никой нищо не разбра.

    10:47 12.12.2025

  • 56 Кое противоречи на международното право?

    4 1 Отговор
    Воденето на агресивна завоевателна война срещу независима и суверенна страна, или използуването на активите на агресора, за да се защити тази страна?

    Коментиран от #64

    10:48 12.12.2025

  • 57 Какви ли ?

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Стига бе":

    През 2022 година Euroclear управляваше 42,5 трилиона евро депозити – 14 пъти повече от брутния вътрешен продукт на Франция. И все пак в централата си в центъра на Брюксел няма и следа от трезор. Всичко е дематериализирано, като данните се съхраняват в множество центрове за данни по целия. По неофициални данни поне 25% от тези 42,5 трилиона вече са изтекли в чужбина и този процес ако продължи ще доведе до фалит Юроклиър. И не го казвам аз а шефовете на централата. Цяла статия имаше написана по темата от Де Вевер

    10:49 12.12.2025

  • 58 Ша пие една студена вода

    0 1 Отговор
    Руската ЦБ..... Нищо не може да направи....

    Коментиран от #60, #85

    10:49 12.12.2025

  • 59 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Стига бе":

    "И какви ша да последствията за Запада, че само общи приказки се говорят..."

    Ами Русия ще конфискува западните активи в отговор - 23% от Газпром са сабственост на западни фирми, както се разбра голяма част от Лукойл също, заводите на Мерцедес и Рено в Русия си стоят и все още се водят техни. А активите на запада в Русия са повече.

    Второ те ще откраднат 300 милиарда а вече над трилион са изтеглени - да не мислиш че богати, китайци, араби и всякакви други не гледат какво става и дали ще си държат парите и активите в такива които може да им ги откраднат - ти ще си вложиш ли парите при мутри.

    10:49 12.12.2025

  • 60 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ша пие една студена вода":

    "Нищо не може да направи...."

    Така ли те увериха от посолството - ами ако за пореден път са ви излъгали и направи. Май дружно ще плащаме за гяволъка на тези които ви уверяват.

    Коментиран от #62

    10:52 12.12.2025

  • 61 Кражбата на руските активи

    0 1 Отговор
    е равносилно на обявяване на война на Русия
    Вк Политико

    Коментиран от #67

    10:54 12.12.2025

  • 62 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Учуден":

    И как точно ша плащаме....Путин ша дойде в БГ да проси евраци ли....я по сериозно.

    Коментиран от #70

    10:55 12.12.2025

  • 63 Нито цент реално

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Във финансите нема представи":

    Няма в Брюксел ! Не милиарди а и цент няма! Има електронни записи в центрове за данни по целия свят. Това е депозитар както българският централен депозитар. Дали в българският депозитар пари ще намериш ако те пуснат да ровиш по чекмеджетата? Парите са на съвсем друго място и под друга форма но очевидно темата ти е много далечна колега

    10:55 12.12.2025

  • 64 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кое противоречи на международното право?":

    "Воденето на агресивна завоевателна война срещу независима и суверенна страна"

    Обаче нападението на Ирак, Либия, Сирия, Югославия и Венецуела не е нито агресивно, нито завоевателно нито е срещу независими и суверенни държави. Даже и да им откраднеш петрола това е "демокрация" нали.

    Ако си евреин даже можеш да си окупираш което ти хареса и да избиеш местните.

    10:56 12.12.2025

  • 65 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 0 Отговор
    А Русия е под САНКЦИИ...ша гушнат милиардите на Путин а руската ЦБ ша преглътне на криво.

    Коментиран от #73

    10:56 12.12.2025

  • 66 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Антитрол":

    Да бъдат наказани,но....всичко опира до позиция на силата...вижда се кои правят войните и проблемите,,,,глобалните...САЩ и Русия...,,,не е ли така..

    Коментиран от #68

    10:57 12.12.2025

  • 67 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Кражбата на руските активи":

    То и бомбенето на Русия бе равносилно на обявяване на война.....ама само в мечтите на путинистите.

    10:58 12.12.2025

  • 68 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "гост":

    От позицията на силата.....сега му се връща......

    Коментиран от #71, #77

    11:00 12.12.2025

  • 69 И това е възможно да се случи

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Би трябвало Русия":

    и е съвсем реална възможност. Европейските средства и златни резерви в САЩ и Китай да бъдат блокирани по решение на американски и китайски съд по метода на реципрочност. Ако Тръмп и Путин са се разбрали за седмица само може да се случи и ей тогава вече в ЕК ще има вой ...

    11:02 12.12.2025

  • 70 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Я пъ тоа":

    "И как точно ша плащаме...."

    Ами вземи малко се ограмоти какво точно ще дава България - ние ще теглим заем който ужким бил гарантиран от руските активи и ще го дадем на Украйна.

    Пак ти повтарям че явно трудно възприемаш - прочети го поне 3 пъти - НИЕ ЩЕ ТЕГЛИМ ЗАЕМ и кой мислиш че ще го плаща независимо с какво е гарантиран и кой го гарантира.

    Пак ти повтарям - НИЕ ЩЕ ТЕГЛИМ ЗАЕМ

    Коментиран от #74

    11:02 12.12.2025

  • 71 Ирак,либия

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Сърбия пак ли руснаците воюваха?!?!

    Коментиран от #78

    11:04 12.12.2025

  • 72 хххххх

    2 0 Отговор
    Да бе! Щот е много законно да нахлуваш в суверенна държава и да убиваш мирни хора, докато спят, да разрушаваш домовете им и да грабиш територията им!

    11:04 12.12.2025

  • 73 Темата момче, не е за тролчета

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    в случая. Сериозна е, и не е място точно тук да ни плющиш малоумни слоганчета.

    Коментиран от #75

    11:04 12.12.2025

  • 74 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Учуден":

    Кой ша ти даде заем, гарантиран с РУСКИ АКТИВИ, на държава под САНКЦИИ....вица на деня ....

    Коментиран от #82, #83

    11:05 12.12.2025

  • 75 Истината боли

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Темата момче, не е за тролчета":

    Нали....а Путин да са сбогува с милиардите....

    11:05 12.12.2025

  • 76 А на арменския поп

    1 0 Отговор
    пратили ли са писмо?

    11:05 12.12.2025

  • 77 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    "От позицията на силата"

    А пък господарите ти почнаха войни срещу Ирак, Либия и Сирия като слабаци - така ли ти казаха от посолството - и даже те се защитаваха от "агресията" на тези държави.

    Нещо по умно не можахте ли да измислите или то мисленето е мисия невъзможна.

    Коментиран от #79

    11:06 12.12.2025

  • 78 Комуниста Милошевич

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ирак,либия":

    Почна войната в Сърбия за да си запази КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ...гражданска война със стотици избити...ЮГОСЛАВЯНИ....кой можеше да спре КАСАПНИЦАТА освен САЩ....иначе и до днес да са трепеха....Русия не гъкна дори...

    Коментиран от #86

    11:09 12.12.2025

  • 79 От ПОСОЛЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Зевзек":

    Нищо не сме казвали ние....темата е съвсем различна.

    11:10 12.12.2025

  • 81 Много сте дразнещи атлантическите

    2 0 Отговор
    Тролчета па не знам. Постигате точно обратният резултат на това за което ви е платено

    Коментиран от #84

    11:11 12.12.2025

  • 82 Верно е виц

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Я пъ тоа":

    Да теглим заем за руския танкер при Ахтопол...дали некой ша ни даде малко милиончета.

    11:12 12.12.2025

  • 83 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Я пъ тоа":

    "Кой ша ти даде заем"

    Ами вземи се ограмоти и не повтаряй само опорките - Заем ще тегли нашето правителство като в документа на ЕС е много точно посочено коя държава колко ще процента от тези 140 милиарда ще поеме - документа е съвсем официален на страницата на ЕС. За това ти казвам че заема бил ужким гарантиран с руските активи а реално ще е на наш гръб.

    Пък който до сега даваше заеми на правителството той ще даде и този нов заем. Въпроса е че тези пари заминават за Украйна а руските активи никой няма да ги пипне.

    11:13 12.12.2025

  • 84 Тролче атлантическо

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Много сте дразнещи атлантическите":

    Твоята "дразнеща" оценка е мечта за мен....

    11:13 12.12.2025

  • 85 Ша пие една студена вода....

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ша пие една студена вода":

    Аре изчезни с тъпотиите си, че прекали. Голям мозък, голям интелект

    11:13 12.12.2025

  • 86 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Комуниста Милошевич":

    От кога косоварите станаха Югославия и милеещи за Югославия??! Ти разлика между български гражданин и българин явно не правиш ?! А в Либия кого защитаваха и какво остана от богатата и процъфтяваща Либия?!

    11:14 12.12.2025

