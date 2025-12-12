Руската централна банка обяви за незаконни плановете на ЕС за замразени активи

Руската централна банка обяви, че завежда иск в Арбитражния съд в Москва срещу белгийския депозитар „Юроклиър“ (Euroclear) с цел възстановяване на загуби, причинени от „незаконни действия“, които според регулатора са попречили на Банката на Русия да разполага с паричните си средства и ценни книжа, предава БТА.
В съобщение на официалния си уебсайт институцията уточнява, че действията на „Юроклиър“ са довели до вреди заради блокирани активи. Паралелно с това Руската централна банка определя като незаконни публикуваните от Европейската комисия предложения за използване на замразените ѝ средства, посочвайки, че те нарушават международното право.
Главният изпълнителен директор на „Юроклиър“ Валери Юрбен заяви наскоро, че финансовата институция не може просто да прехвърли средствата на ЕС, тъй като активите са обвързани с правни искове.
По-рано този месец ЕК предложи финансирането за Украйна през 2026–2027 г. да се осигури чрез средствата в „Юроклиър“, които след края на войната да бъдат възстановени от Украйна, или чрез общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите членки на ЕС. Решение се очаква на предстоящото заседание на Европейския съвет. Днес в Брюксел се провежда среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която се очаква обсъждане на въпроса.
Юрбен посочва, че „Юроклиър“ се опасява и от фалит, както и от възможни ответни действия от Русия, ако запорираното имущество на Руската централна банка бъде предоставено в полза на Украйна.
Регулаторът подчертава, че механизмите за пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия, както и всякакви други форми на неразрешено използване, са незаконни и нарушават принципите на суверенния имунитет.
Банката се позовава на прессъобщение на Европейската комисия от 3 декември, в което се очертават две решения за финансиране на Украйна, както и проект на нормативен акт със същата дата. Според едно от решенията Комисията може да заема средства от финансови институции в ЕС, които държат замразени руски активи, за отпускане на репарационен заем за Украйна.
Регулаторът подчертава, че при реално прилагане на тези инициативи „Банката на Русия си запазва правото без допълнително уведомление да използва всички налични правни и други механизми за защита на интересите си“.
Вчера датското председателство на ЕС обяви, че започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, намиращи се на територията на съюза, за да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се създаде правна рамка за евентуално използване на средствата в подкрепа на Украйна. Същия ден белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна.
1 Чебурашка
2 СИВ
3 Точно!👍
До коментар #1 от "Чебурашка":Демагогията на агресора е пословична.
4 Гост
5 А ЕС даже официално
6 Споко
ЕС се разлага пред очите ни.
7 Я пък тоя
Е Русия взе мерки и започна СВО.
Сега пак не чуват " ще защитава интересите си с всички налични средства"
И пак ще гризнат дървото.
8 Аби
9 Би трябвало Русия
10 Кривоверен алкаш
11 Абе
До коментар #1 от "Чебурашка":Избиването на украински граждани от руски произход осем години също е незконно.
12 ООрана държава
13 От обирджии
14 Герги
До коментар #9 от "Би трябвало Русия":Нали това ще рефлектира върху теб бе, ов..нали ти ще имаш проблеми...то бива неадекватност,ама чак толкова е вредна..
15 БАЦЕ ЕООД
До коментар #1 от "Чебурашка":Абсолютно резонна военна операция. Ама дий коньо, гледай си пътя
16 мдам
До коментар #3 от "Точно!👍":ЕС яко натиска с всички сили да те прати на фронта И ти викаш такъв, лоша русия .. Не е луд тоя дето дава баницата синко
10:03 12.12.2025
17 Я пък тоя
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":Юрист ли сте?
Незаконно е във вашата глава. Това са руски територии и трябва да си ги върне.
В случая Украйна е агресора.🤣
Коментиран от #22
18 Руснаков
До коментар #11 от "Абе":Отбелязваме само това от което ни изнася...Така без причина Украйна започна военни действия в Донбас...хей така...без нищо....от кеф...Като кажеш А...кажи и Б...
10:05 12.12.2025
19 Фактите са че
Въпреки това, Комисията смята, че може да наложи решението чрез квалифицирано мнозинство: 15 от 27 държави членки, представляващи 65% от населението. С други думи, Европа може би е на път да вземе решение, с мнозинство, за най-големия акт на суверенна експроприация в съвременната история.
10:05 12.12.2025
20 Абе ,убивани бяха сепаратисти
До коментар #11 от "Абе":и рашистите на Путлер които системно нарушаваха Минските споразумения..
10:06 12.12.2025
21 Путин
До коментар #2 от "СИВ":Въпросите ще бъдат с Орешник а отговорите с Сармат,Жалко за Брюксел,беше красив град.
10:06 12.12.2025
22 Кривоверен алкаш
До коментар #17 от "Я пък тоя":Зле си човече...много си зле...тичай към лекар,макар че е съмнително дали ще ти помогне..
23 Подписал ли си
До коментар #1 от "Чебурашка":1. Мински споразумения ? - Не спазено.
2. Подписал ли си да не се доближаваш до границите на Русия ? - Не спазено.
3. Терор от 2014 над рускоговорящо население ? - Защо бе.
4. Възхвала над нацизмя - Не са ли си взели поука след втората световна.
5. Биологични лаборатории за унищожаване на славянската раса ? - Защо бе.
Ти от кои си ?
24 БАЦЕ ЕООД
До коментар #23 от "Подписал ли си":Той е от потомците на индийската раса
25 Руснаков
26 А с нацистки Израел какво се случва
27 ЗЕЛКО
До коментар #1 от "Чебурашка":То майдана бе везаконен организиран от Ц.Р.У
10:10 12.12.2025
28 БАЦЕ ЕООД
29 болгарин..
До коментар #12 от "ООрана държава":Така требва да бъде,требва ни мужик като орбанчо..а не като ония два плондера с полички дека клечаха и цукаха нозете на дъртио джендър урсуль,можеш ли да имаш морска граница с масква и да не се възползваш от това и чекаш всичко дека внасяш да преминава през босфоро-будала племе
30 Регулаторът предупреждава
Според тези предложения всяка държава членка е отговорна за заема за Украйна, който ще бъде финансиран от обездвижените активи на руската централна банка, пропорционално на нейния дял от икономическото производство на Съюза. Това възлиза на до 210 милиарда евро, от които 185 милиарда евро се държат от белгийския мениджър на активи Euroclear. Ако дадена държава не е в състояние да плати, Комисията възнамерява да ѝ отпусне парите назаем, за да осигури ликвидност. Дела с който искат да се ангажира България е 1% от 210 милиарда евро умножено по 2,3 евентуални арбитражни неустойки такси и т.н . Ако правителството ни поеме този ангажимент тези суми трябва да бъдат моментално блокирани по разплащателните ни сметки на БНБ ....
31 Регулаторът предупреждава
10:20 12.12.2025
32 Дреме му
33 Регулаторът предупреждава
34 Стига бе
До коментар #31 от "Регулаторът предупреждава":Сметки се блокират само след съдебно решение....ама кой да знае.
35 Регулаторът предупреждава
36 И кво ша
37 Тити
38 Европа се превърна
39 Путин да пие една студена вода
40 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ
До коментар #38 от "Европа се превърна":Ша и гушнат парите напълно законно....да е мислил Путин като почна войната.
41 стоян георгиев
42 Премиерчето дЖилезку и
43 Всичко е безпределно ясно
44 гост
До коментар #43 от "Всичко е безпределно ясно":Агресор и окупатор трябва да бъде наказан...с всички възможни средства...
45 В случая е точно обратното
До коментар #34 от "Стига бе":на това което е правилно и твърдиш. Точно това е проблема. Нито съдебно решение има, нито международен арбитраж който да се е произнесъл по темата ... чисто престъпление и финансово пиратство което няма да остане без последици за ЕК и ЕС, включително и за България
46 Възмутен
Не само руската централна банка ами и Еуроклиър и белгийското правителство ви каза че е незаконно ама "демократичния запад" кога се е интересувал от законите. Колкото нападението над Ирак, Либия, Сирия и сега и Венецуела е законно толкова и кражбата на пари е законна.
Той "богатия" запад за това е богат защото краде - преди имаше колонии от които да краде а сега ние станахме колонии ама почти няма какво да открадне та напада държави с петрол.
47 Антитрол
До коментар #44 от "гост":"Агресор и окупатор трябва да бъде наказан...с всички възможни средства..."
Че тогава големи наказания трябва да има за господарите ви - или нападението и ограбването на държави като Ирак, Либия, Сирия а сега и Венецуела не са никаква агрисия - те така ви увериха от посолството. Евреите и те могат да си окупират колкото си искат територии.
48 Тия глупости
До коментар #6 от "Споко":ги разправяй на бабите по пазарите.
49 Стига бе
До коментар #45 от "В случая е точно обратното":И какви ша да последствията за Запада, че само общи приказки се говорят...А за конфискация на милиардите на Путин не е необходимо съдебно решение, щото Русия е под САНКЦИИ.....
50 Учуден
До коментар #41 от "стоян георгиев":"може да реват колкото искат"
Ама като гледам до сега само вие ревете в едно с киевската хунта. После пак ще ревете след като Русия конфискува активите на запада на собствена територия. Пък и цяла Украйна срещу 300 милиарда ми се види добра сделка.
51 А дали някой си дава сметка
52 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Учуден":Кви активи има Запада в Русия бре....те отдавна ги изтеглиха от там.....
53 Във финансите нема представи
До коментар #51 от "А дали някой си дава сметка":Има реалности....може да се регистрират където си искат, милиардите са в ...Брюксел.
54 Това ще е за урок
До коментар #6 от "Споко":на всеки агресор в Европа.
Тръмп прави същото като кремълския фашист и затова не съдейства на Европа и Украйна.
55 Кви реални стъпки
57 Какви ли ?
До коментар #49 от "Стига бе":През 2022 година Euroclear управляваше 42,5 трилиона евро депозити – 14 пъти повече от брутния вътрешен продукт на Франция. И все пак в централата си в центъра на Брюксел няма и следа от трезор. Всичко е дематериализирано, като данните се съхраняват в множество центрове за данни по целия. По неофициални данни поне 25% от тези 42,5 трилиона вече са изтекли в чужбина и този процес ако продължи ще доведе до фалит Юроклиър. И не го казвам аз а шефовете на централата. Цяла статия имаше написана по темата от Де Вевер
10:49 12.12.2025
58 Ша пие една студена вода
59 Запознат
До коментар #49 от "Стига бе":"И какви ша да последствията за Запада, че само общи приказки се говорят..."
Ами Русия ще конфискува западните активи в отговор - 23% от Газпром са сабственост на западни фирми, както се разбра голяма част от Лукойл също, заводите на Мерцедес и Рено в Русия си стоят и все още се водят техни. А активите на запада в Русия са повече.
Второ те ще откраднат 300 милиарда а вече над трилион са изтеглени - да не мислиш че богати, китайци, араби и всякакви други не гледат какво става и дали ще си държат парите и активите в такива които може да им ги откраднат - ти ще си вложиш ли парите при мутри.
60 Учуден
До коментар #58 от "Ша пие една студена вода":"Нищо не може да направи...."
Така ли те увериха от посолството - ами ако за пореден път са ви излъгали и направи. Май дружно ще плащаме за гяволъка на тези които ви уверяват.
61 Кражбата на руските активи
Вк Политико
62 Я пъ тоа
До коментар #60 от "Учуден":И как точно ша плащаме....Путин ша дойде в БГ да проси евраци ли....я по сериозно.
63 Нито цент реално
До коментар #53 от "Във финансите нема представи":Няма в Брюксел ! Не милиарди а и цент няма! Има електронни записи в центрове за данни по целия свят. Това е депозитар както българският централен депозитар. Дали в българският депозитар пари ще намериш ако те пуснат да ровиш по чекмеджетата? Парите са на съвсем друго място и под друга форма но очевидно темата ти е много далечна колега
64 Антитрол
До коментар #56 от "Кое противоречи на международното право?":"Воденето на агресивна завоевателна война срещу независима и суверенна страна"
Обаче нападението на Ирак, Либия, Сирия, Югославия и Венецуела не е нито агресивно, нито завоевателно нито е срещу независими и суверенни държави. Даже и да им откраднеш петрола това е "демокрация" нали.
Ако си евреин даже можеш да си окупираш което ти хареса и да избиеш местните.
65 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
66 гост
До коментар #47 от "Антитрол":Да бъдат наказани,но....всичко опира до позиция на силата...вижда се кои правят войните и проблемите,,,,глобалните...САЩ и Русия...,,,не е ли така..
67 Я пъ тоа
До коментар #61 от "Кражбата на руските активи":То и бомбенето на Русия бе равносилно на обявяване на война.....ама само в мечтите на путинистите.
68 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #66 от "гост":От позицията на силата.....сега му се връща......
69 И това е възможно да се случи
До коментар #9 от "Би трябвало Русия":и е съвсем реална възможност. Европейските средства и златни резерви в САЩ и Китай да бъдат блокирани по решение на американски и китайски съд по метода на реципрочност. Ако Тръмп и Путин са се разбрали за седмица само може да се случи и ей тогава вече в ЕК ще има вой ...
70 Учуден
До коментар #62 от "Я пъ тоа":"И как точно ша плащаме...."
Ами вземи малко се ограмоти какво точно ще дава България - ние ще теглим заем който ужким бил гарантиран от руските активи и ще го дадем на Украйна.
Пак ти повтарям че явно трудно възприемаш - прочети го поне 3 пъти - НИЕ ЩЕ ТЕГЛИМ ЗАЕМ и кой мислиш че ще го плаща независимо с какво е гарантиран и кой го гарантира.
Пак ти повтарям - НИЕ ЩЕ ТЕГЛИМ ЗАЕМ
71 Ирак,либия
До коментар #68 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":Сърбия пак ли руснаците воюваха?!?!
72 хххххх
73 Темата момче, не е за тролчета
До коментар #65 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":в случая. Сериозна е, и не е място точно тук да ни плющиш малоумни слоганчета.
74 Я пъ тоа
До коментар #70 от "Учуден":Кой ша ти даде заем, гарантиран с РУСКИ АКТИВИ, на държава под САНКЦИИ....вица на деня ....
75 Истината боли
До коментар #73 от "Темата момче, не е за тролчета":Нали....а Путин да са сбогува с милиардите....
76 А на арменския поп
77 Зевзек
До коментар #68 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":"От позицията на силата"
А пък господарите ти почнаха войни срещу Ирак, Либия и Сирия като слабаци - така ли ти казаха от посолството - и даже те се защитаваха от "агресията" на тези държави.
Нещо по умно не можахте ли да измислите или то мисленето е мисия невъзможна.
78 Комуниста Милошевич
До коментар #71 от "Ирак,либия":Почна войната в Сърбия за да си запази КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ...гражданска война със стотици избити...ЮГОСЛАВЯНИ....кой можеше да спре КАСАПНИЦАТА освен САЩ....иначе и до днес да са трепеха....Русия не гъкна дори...
79 От ПОСОЛЯ
До коментар #77 от "Зевзек":Нищо не сме казвали ние....темата е съвсем различна.
81 Много сте дразнещи атлантическите
82 Верно е виц
До коментар #74 от "Я пъ тоа":Да теглим заем за руския танкер при Ахтопол...дали некой ша ни даде малко милиончета.
83 Учуден
До коментар #74 от "Я пъ тоа":"Кой ша ти даде заем"
Ами вземи се ограмоти и не повтаряй само опорките - Заем ще тегли нашето правителство като в документа на ЕС е много точно посочено коя държава колко ще процента от тези 140 милиарда ще поеме - документа е съвсем официален на страницата на ЕС. За това ти казвам че заема бил ужким гарантиран с руските активи а реално ще е на наш гръб.
Пък който до сега даваше заеми на правителството той ще даде и този нов заем. Въпроса е че тези пари заминават за Украйна а руските активи никой няма да ги пипне.
84 Тролче атлантическо
До коментар #81 от "Много сте дразнещи атлантическите":Твоята "дразнеща" оценка е мечта за мен....
85 Ша пие една студена вода....
До коментар #58 от "Ша пие една студена вода":Аре изчезни с тъпотиите си, че прекали. Голям мозък, голям интелект
86 Аха
До коментар #78 от "Комуниста Милошевич":От кога косоварите станаха Югославия и милеещи за Югославия??! Ти разлика между български гражданин и българин явно не правиш ?! А в Либия кого защитаваха и какво остана от богатата и процъфтяваща Либия?!
