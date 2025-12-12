Новини
Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките - с по 9 живота. Аз моите още не съм ги изразходил. И няма да изчезна

12 Декември, 2025

Искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем, коментира още лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките - с по 9 живота. Аз моите още не съм ги изразходил. И няма да изчезна - 1
Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов, като първи коментар след подадената оставка от кабинета на Росен Желязков. Ето и още от думите на шоумена:

Искам да отправя съвсем сериозно един поздрав: искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем.

Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение!


  • 1 Кой

    136 7 Отговор
    се интересува от чалгарите , котешките им животи и Учиндолския страхопъзльо ?

    Коментиран от #14, #86

    13:18 12.12.2025

  • 2 Аз полковникът

    123 7 Отговор
    Твоите отдавна свършиха... само ти не разбра.

    13:18 12.12.2025

  • 3 В някои моменти

    125 6 Отговор
    мълчанието е злато. Славито явно не го знае

    Коментиран от #95

    13:19 12.12.2025

  • 6 Чалгаря с един Тайсън кючек

    80 4 Отговор
    на Орлов мост влезна в Парламента!
    Племето обича да мята гюбеци!

    13:20 12.12.2025

  • 7 авто маниак

    27 5 Отговор
    За бензиновите коли съм 100% съгласен !!!

    Коментиран от #38

    13:21 12.12.2025

  • 8 Тъпанар

    72 3 Отговор
    Имаш 9 кенефа.

    13:21 12.12.2025

  • 10 Лъжите срещу ИТН

    5 54 Отговор

    До коментар #4 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    и срещу който и да е, само показват кой е читав и кой не! 😄

    13:21 12.12.2025

  • 11 Хахаааа

    26 3 Отговор

    До коментар #4 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Барека го доунищожил чалга отпадъка приключения...голямо шоу

    13:21 12.12.2025

  • 12 Вашето мнение

    56 2 Отговор
    Кажи за зулусите, остави ги поколенията и чалгарите

    13:21 12.12.2025

  • 15 Прав е този път Мирчев

    76 2 Отговор
    13:23 12.12.2025

  • 17 Джеф Песос

    78 2 Отговор
    Как така няма да изчезнеш? Дори проправителствените и прогepберастки социологически агенции ти дават максимален праг 2% и то с резерви. Ти, Тошко Африкански, Балабански, вие приключихте.

    13:23 12.12.2025

  • 18 СлаФчоо

    55 1 Отговор
    Обърши си носа ,баба

    13:23 12.12.2025

  • 19 Кюлчетар

    Мумията се появи

    Коментиран от #25, #37

    13:24 12.12.2025

  • 20 Баба вуна

    40 2 Отговор
  • 21 Хххххххх

    41 2 Отговор
    П с и хар

    13:25 12.12.2025

  • 22 Ььь

    13:26 12.12.2025

  • 23 Кое не е така ?!

    54 1 Отговор
    Иво Сиромахов се обърна към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов с пост във Фейсбук.

    "Слави, виждаш ли какво става в държавата?

    Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?

    В какво се превърна, Слави?

    Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?

    Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?

    Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?

    Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
    Иди си с мир, Слави.

    Утре вече ще е късно."

    Коментиран от #54

    13:26 12.12.2025

  • 24 Сила

    29 4 Отговор
    Провинциалистите ....също сте така , обаче винаги ще ви липсват първите 7 ( 14 и 18 ) години , които сте били на къра с овцете а не на Попа с пънкарите ...

    13:27 12.12.2025

  • 25 Сила

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кюлчетар":

    Пепелявия вампир ...по добро !!!

    13:28 12.12.2025

    35 0 Отговор
    А този е най-богатият и мразен нещастник в Държавата !!

    Коментиран от #34

    13:29 12.12.2025

  • 27 Хамелеон

    43 1 Отговор
    Заряза чалгата. Опростачи 2 поколения!
    Сега вече е ZZ Top.

    13:29 12.12.2025

  • 28 мдам

    40 0 Отговор
    Ти изчезна още като излъга българите. И продължаваш да си изчезнал. И за в бъдеще ще си изчезнал. Не ми пука за теб, Слави. Не ми пука къде си, не ми пука какво правиш... Защото ти отдавна изчезна...

    13:29 12.12.2025

  • 29 Питам:

    41 0 Отговор
    Слави, кои останаха да слушат долнопробната ти чалга???

    Коментиран от #46

    13:30 12.12.2025

  • 31 Оракула от Делфи

    43 0 Отговор
    Слави Трифонов , "циркаджия" ,
    човека продал душата си на Дявола за " девет" живота !
    --- Слави и 100 живота да имаш е трагедия , че няма на кой , какво да дадеш!!!

    13:30 12.12.2025

  • 32 НАГЪЛ ЧАЛГАР

    30 1 Отговор
    Деду Слави е като Пеевски!

    13:30 12.12.2025

  • 33 Мнение

    29 0 Отговор
    Или ще арестуват Трифонов веднага с новия министър на вътрешните работи на служебното правителство, или той ще смръкне повече и ще сложи край на живота си. Знае се къде е скрил златото и стика с криптовалути, знае се коя "жена" го е предала, той е просто една карикатура на своя живот на боклук

    13:30 12.12.2025

  • 34 Ами работи и ти

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "ОБЕКТИВЕН":

    и изкарай пари, а не завиждай.

    13:31 12.12.2025

  • 35 този джаба

    36 2 Отговор
    от снимката тотално е изперкал. Пишман-политик, пишман - водещ, пишман-патриот, пишман -войвода, пишман - философфф, пишман- музикант, пишман - певец, с една дума-боклук!

    Коментиран от #110

    13:31 12.12.2025

  • 36 Европеец

    21 1 Отговор
    Муми йо, ако беше ходил на работа щеше да го познаваш. Диванен експерт...

    13:31 12.12.2025

  • 37 Мумията се завръща

    27 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кюлчетар":

    Скоро не беше се пенявил чалгаря

    13:32 12.12.2025

  • 38 деди..

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "авто маниак":

    Скрий се бе,оловен мухаль..ако ми паднеш,с мою-20 годишен мерджански дизелак С30,че те отвея и ще те удавя в пушеците му

    13:32 12.12.2025

  • 39 Мерси

    32 1 Отговор
    Благодарение на чалгата и простотията която наложи този " колос" на културата се стигна до падение на духовните ценности.

    Коментиран от #60

    13:32 12.12.2025

  • 40 Лъжите срещу ИТН

    3 15 Отговор

    До коментар #30 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    и срещу който и да е друг, показват единствено кой е читав и кой плаща за лъжи. 😄

    13:32 12.12.2025

  • 41 Ганя Путинофила

    22 2 Отговор
    Ако се наложи утре ще зареже ZZ top, ще запее Калинка-Малинка!

    13:34 12.12.2025

  • 42 Хипотетично

    7 2 Отговор
    Политиката е неблагодарна работа с много фалшиви народни грижовници даващи според поета душа за народа, но не свойта душа, братя, а душата на народа. Свестен човек е омерзен от (зло) вещи анализатори (по съществото си манипулатори) на обществените настроения. В НС злорадстваха над малкия процент подкрепа за ИТН, познайте кои, ако сте пропуснали дебата.

    13:35 12.12.2025

  • 44 Очевидец

    20 1 Отговор
    На Слави Трифонов , "животите" са нищо друго , освен една машина за го-в-на!

    13:35 12.12.2025

  • 46 Коя е тази чалга бре

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Питам:":

    Чалгата е стил музика. А чалгата в политиката е лъжата и кражбата. Та ти за стил музика ли говориш или за ПП, ДБ, Меч, Величие, ГЕРБ, ДПС и т.н.

    Коментиран от #115

    13:35 12.12.2025

  • 47 д-р Дулитъл

    12 0 Отговор
    Тоя е на много силни болкоуспокояващи

    13:36 12.12.2025

  • 48 ВЕЛИНСКИ

    9 1 Отговор
    САМО АБЗАЦА С ...„ГОТИНИТЕ МАЦКИ”
    МАЛКО НЕ СЕ ВРЪЗВА С ДЖЕНЗИТАТА....

    13:37 12.12.2025

  • 49 Рангел

    21 1 Отговор
    Диван ефенди,може и 29 живота да имаш,но когато са изпразнени от съдържание от тях няма никакъв смисъл,както и от теб самия.И не са важни броят на животите,а какво живелият ги оставя след тях.А ти не оставяш абсолютно нищо,както във духовен,така и във физическия смисъл

    13:37 12.12.2025

  • 50 Идва Баба Марта

    20 0 Отговор
    Пак ще продаваш мартеници пред ЦУМ, както 1990г., когато дойде в София!

    13:37 12.12.2025

  • 54 Баш химик

    14 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кое не е така ?!":

    Сега ще каже, че и Иво Сиромахов не познава. Къса памет има този човек и това му играе лоша шега.

    13:39 12.12.2025

  • 55 Васил

    11 0 Отговор
    Абе вземи да изчезнеш.

    13:39 12.12.2025

  • 56 Срам си

    13 0 Отговор
    От кое поколение си бе херматвродит

    13:39 12.12.2025

  • 58 Ти си

    17 0 Отговор
    Слави Зулуса, така си известен вече сред народа.

    13:39 12.12.2025

  • 60 Хайде да

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мерси":

    не сравняваме пренебрежителното от парвенютата за т.нар. чалга (музикантите) с изпълненията на модерните рапъри и фейк безумията в социалните мрежи.!

    Коментиран от #88

    13:40 12.12.2025

  • 61 Гост

    17 0 Отговор
    Ти си приключен бе, чалгар. Отврати много хора! Ти си яркият пример, как от идол се превърна в жал"кар, избирайки парите и слугинажа в ползу пеефски. Няма лошо, но не хвърля вината другиму. Когато предприемаш подобен ход знаеш, че ще стигнеш дотук. Продал си се, ок, сега ще си понесеш омразата, но пък имаш милиони

    13:40 12.12.2025

  • 62 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Джеф Песос":

    Това го има черно на бяло в Б нюз има и снимка на Бареков ! Та може и той да е

    13:41 12.12.2025

  • 63 НЕ СИ ЧАЛГАР

    3 0 Отговор
    Чалгата беше на мода и ти се възползва.Политиката стана на мода, но не си за тази работа.Помогни на Б.Г. ей така без нищо като професионалист,какъвто си бил винаги.

    13:41 12.12.2025

  • 64 Червената шапчица

    11 0 Отговор
    Котките може да имат 9 живота, но Предателите са мъртви.

    13:41 12.12.2025

  • 65 Аха

    7 0 Отговор
    До оня ден се превиваше от болка и страдания, днес гледам си забравил, че човешкият живот е като едно яйце,хоп, паднеш и си се счупил и ще се озърташ за другите 8 които си мислил че имаш

    13:41 12.12.2025

  • 66 1234

    12 0 Отговор
    Кое е по -лошо от един чалгар? Отговор- лъжлив чалгар.Зулу и т.н.

    13:42 12.12.2025

  • 67 Дзън-дзън

    12 0 Отговор
    Човек от поколението ZZ Top, деградирал до ниво "Главен Чалгар на Републиката"? Човек , който не се срамува от тази деградация? Пъчи се с нея?
    Уникално, учиндолски уникално - дори за много от хората в Учиндол това е неразбираемо...

    13:42 12.12.2025

  • 68 ТИГО

    7 0 Отговор
    Истината е да се стегаме и да не спим по изборите ! Никой нема да дойде да ни оправя всеки ще ни краде .За това бой до дупка никва аванта на тия .Тепърва започва интересното

    Коментиран от #71

    13:43 12.12.2025

  • 70 Варна

    12 0 Отговор
    Сега привържениците на ИТН видяха ли какво е наглост.Този паразит след всичко което показаха на протеста за него има наглостта да се показва и даже е станал още по долен и мръсен.Тебе и твоята партия хората вече не само ви мразят,ами ви и презирад.Застани пред огледалото и си виж долната физиономия.

    Коментиран от #74

    13:44 12.12.2025

  • 71 Какво интересно

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "ТИГО":

    Какво ново се случи? Всичко е по старому. Едни мошеници, свалят други и така до следващият път.

    13:45 12.12.2025

  • 72 ХЪ ХЪ ЪЪ

    16 0 Отговор
    Никога повече Славуцата в парламента.

    13:45 12.12.2025

  • 73 Головодници сте!

    12 0 Отговор
    Който лъже хората от протеста, протестът му го връща тъпкано!

    13:46 12.12.2025

  • 74 И що да не се показва

    0 8 Отговор

    До коментар #70 от "Варна":

    Показват се денонощно хора които лъжат и крадат, а хора като Слави които не са те крали защо да не се показват? Звучите много глупаво с това тролене.

    Коментиран от #83, #113, #125

    13:46 12.12.2025

  • 75 Лъжите срещу ИТН

    0 6 Отговор

    До коментар #69 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    и срещу който и да е друг, показват единствено кой е свестен и кой мошеник плаща за лъжи. 😄

    Коментиран от #108

    13:48 12.12.2025

  • 76 Край

    6 1 Отговор
    За добро или лошо - Слави остави своята следа в Историята. Изпя хубави песни, пълнеше стадиони за часове, срещна се в шоуто си с едни от най-известните хора в Света. Предаде идеята за Промяна на България с МАЖОРИТАРНИ избори в 2 тура и направи дребна партийка която се закачи на държавната хранилка да обслужва Орлин Алексиев и ДПеевски. Това не трябваше да прави. Пари явно му трябват.

    Коментиран от #106, #109

    13:48 12.12.2025

  • 77 Смешник

    6 0 Отговор
    Вие Чалгарите сте по скоро сте като плъховете Изпълзявате от дупките си за да извършите поредното предателство

    13:49 12.12.2025

  • 78 655321

    6 0 Отговор
    Ти може и да имаш котешки запас, момче, ама народът те е приключил като човек и като политически субект. Ако не си го разбрал, ще го разбереш. Ние нямаме за цел да те ликвидираме, ти сам си го направи . Това ти беше последният парламент в който твоята итн ще присъства. Ще изчезнете безвъзвратно от политическата сцена и завинаги. Хората ти възлагаха огромни надежди, гласуваха ти доверие, спечели избори, беше най-голяма сила...и провали всичко с един ход тогава. Сега сте под дъното. Никога няма да ви се прости това нещо от последните месеци. Без да злорадствам, изборите скоро ще го покажат.

    13:49 12.12.2025

  • 79 Наглост Учиндолска

    8 0 Отговор
    Че защо ти трябват 9 живота бе, сакато учиндолско нищожество?! Че и този ти единствен мизерен живот, който прекарваш на дивана посаден като растение, без да можеш да седиш изправен, да се наведеш да си бършеш з.....а за какво ти е? За какво ти е такаво мъчение и такова жестоко Божие наказание?! Че ти в този живот си мумия, защо ти трябват още 8?! Днес санитарят ти Тошко Хаджи Африкански направо изби рибата с потресаващата си простащина, наглост, безочие и цинизъм, които впрочем са му запазена марка! Та нали винаги след негово изказване квесторите тичат да отварят прозорците и да проветряват залата, защото вони ужасно на чалгарска простащина! А оная вечер, чалгарино учиндолски, дето опростачи три поколения българи, 150 хиляди софиянци аплодираха Мирчев, Василев и Сабрутев, но се подиграваха и се гавреха с твоя санитар Хаджи Африканския! И го бяха изтипосали на портрет като карикатура, по-голяма и по-смешна, отколкото е всъщност! Так аче, Славуцо, ти вече си на бунището, барабар с Хаджи Африкански, с клептомана Балабана Джебчията и с онази Плевела, колкото грозна, толкова и нагла, която влезе в историята на световния парламентаризъм с 29-секундното заседание! А, ще бъде запомнена и с противозачатъчните, които винаги носи в чантата си, понеже не знае кога на Хаджи Тошко ще му стане и ще се наложи да си вдигне краката! Така че, чалгарино учиндолски, сбогом завинаги! Там, където ви запрати българският народ вие вече се разлагате, защото сте

    Коментиран от #89, #97

    13:50 12.12.2025

  • 81 Змей

    6 0 Отговор
    Ще видиш парламент на Мукавей, МръшлякЗулуски. 0 живот ти е останал, СополЧалгарски. Много народ излъга, включая и мен, но едва ли ще имаш повече шансове.

    13:51 12.12.2025

  • 82 123456

    5 0 Отговор
    Слави - дай последно издихание, гадино предателска !

    13:52 12.12.2025

  • 83 Очевидно само ти не разбираш

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "И що да не се показва":

    Ако страдаш от когнитивен дисонас, грешката е във твоя телевизор!

    Коментиран от #90

    13:52 12.12.2025

  • 84 Лъжите срещу ИТН

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    и срещу който и да е друг, показват единствено кой е свестен и кой мошеник плаща за лъжи. 😄

    13:52 12.12.2025

  • 85 Хе!

    4 0 Отговор
    Мумията прави опит за ретурн! Стар постулат в психологията е, когато някой претърпи тотален крах, съзнателно или не, се стреми да се върне като една армия в старите окопи, там, където е било сигурно, уютно и в свои води! Ето и цитатите от чалга шоуто - рокендрол, коли, мацки! А какво правихте до вчера - коалиционни метреси на тикви и ластунки!? Реквием за една мрасница! Гарванът рече - Никога вече!

    13:53 12.12.2025

  • 86 Кой ли?

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Иди и чуй в дискотеките каква музика се слуша като мине задължителната част. Не подценявайте чалгата като култута и като разпространение , а ZZ top си е класика.

    Коментиран от #123

    13:53 12.12.2025

  • 87 виктория

    5 0 Отговор
    и ти излезе боклук!!! в котките има повече морал!!!

    13:54 12.12.2025

  • 88 Дааа!

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хайде да":

    Още помним каква култура пропагандираше в зората на демокрацията той и Август Попов в образите на п.ро.ститутки.

    13:54 12.12.2025

  • 89 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Наглост Учиндолска":

    А лидера на МЕЧ Радостин Василев изтъпани жалкия oтпадък славуца на огромен монитор и множеството скандираше "СЛАВИ К....ВО СЛАВИ К...ВО ГОСПОД С ПРАВО ТАКА ТЕ Е ПОДРЕДИЛ"

    13:54 12.12.2025

  • 90 Разбирам бе

    0 7 Отговор

    До коментар #83 от "Очевидно само ти не разбираш":

    Как да не разбирам. Когато някой като Слави не краде, а други дето крадат ме заливат с лъжи срещу него, разбирам, че Слави е свестен, а ПП и ДБ, МЕЧ, Величие и Възраждане плащащи за лъжи не са. Проста математика. 😄

    Коментиран от #103

    13:54 12.12.2025

  • 91 допълнение към 79

    6 0 Отговор
    там, където ви запрати българският народ, чалгарино учиндолски, е бунището на историята! Там вие вече сте полуразложгени и ужасно воните на леш! Особено Хаджията Африкански, първо е започнала да се разлага гразната му, мазна и нечистопълтна физиономия, защото, както е извистно, Хаджи Африкански не се къпе! Приматите в Африка поне се ближат!

    13:55 12.12.2025

  • 93 гошо

    7 0 Отговор
    А по-добре е изобщо да не се бе раждал.

    13:56 12.12.2025

  • 94 Румен

    5 0 Отговор
    Лигена, лигена е важен,а ти си го вече исплискал

    13:56 12.12.2025

  • 95 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "В някои моменти":

    Пепешките си изхабиха патроните, сега започва веселата част - чалга, миски, кебапчета, промоции.. Ще видим кой ще даде повече..

    13:56 12.12.2025

  • 96 Този оня под него

    2 0 Отговор
    в статия /Т.Биков/ са най-ярките примери как пропада човешкия род и ужасът във Вселената е, че това се случва в най-хубавата територията наречена България на планетата "Земя" ! Водачи сме в световната ранг-листа по простащина !

    13:57 12.12.2025

  • 97 Хе!

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Наглост Учиндолска":

    Сам лично той забрани на Африканския паж да се изказва, след онова негово иявление, при което прати младите в Сицилия при мафията, а на тяхно място доведе пара медици от Бангладеш за 500 лева заплата! А като иска да говори с новото поколение, да бе направил усилия и да изпълзи онази нощ при тях! Само за една нощ...!

    13:57 12.12.2025

  • 100 Долу итн

    5 0 Отговор
    Нещастник!!! Хората не те искат!!!

    13:58 12.12.2025

  • 101 виктория

    5 0 Отговор
    още съжалявам че някога гласувах за теб!!!

    14:00 12.12.2025

  • 102 Дядка

    5 0 Отговор
    гледай си множествената склероза, нали за това прибра млн, за да не ти се налага да водиш на системи

    14:00 12.12.2025

  • 103 мда

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Разбирам бе":

    На пр0стите всичко им изглежда просто, затова не разбират света...

    Коментиран от #111

    14:00 12.12.2025

  • 104 90 чалгар

    3 0 Отговор
    Разбираш само от чалга, ясно е! Славуца, чалгаринът на Републиката от Учиндол може да не е крал, но е вършил чудовищни престъпления! Че иди го питай за многобройните му офшорки в чужбина и плащал ли е данъци за тях, или са го пазили аверите му - мафиоти и мутри акто него! Я го иди го иптай колко му плащаха господарите му, за да се гаври с достойни политици и хора на изкуството в порнографското си и просташко шоу?! Абе, чалгарино, ти като си толкова "ербап" чалгар, защо не отиде онази вечер на протеста да "браниш" Каруцарина селяндур Хаджи Африкански, когато 150 хиляди софиянци с неистова омраза скандираха името му и разнасяха карикатурниата му мутра на портрет! Да 150 хиляди софиянци заявиха, че го мразят!

    14:00 12.12.2025

  • 107 Оз. Ген.Румянцев

    1 0 Отговор
    Приключил си , приключил си и много добре го знаеш, марш в долната кабеларка.

    14:03 12.12.2025

  • 108 Скрий се

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Лъжите срещу ИТН":

    В дупката бре влечуго, като твоя Гуро...Позор сте ..

    Коментиран от #116

    14:03 12.12.2025

  • 109 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Край":

    Остави една кафява следа, също като онова, с което се цапоти преди снимки.

    14:03 12.12.2025

  • 110 Змей

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "този джаба":

    Супер точно, описано е със хирургическа точност, браво.

    14:04 12.12.2025

  • 111 Ами дай боже да поумнеят

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "мда":

    и да не ги ползват за лъжи по форумите. 😄

    Коментиран от #130

    14:04 12.12.2025

  • 112 Въпрос

    0 0 Отговор
    Абе, тоя нещастник още ли мърда?!

    14:05 12.12.2025

  • 113 Абе ти на колко

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "И що да не се показва":

    си години на над 100, че можеш да запомниш повече от три думи и само повтаряш "лъжат", "крадат" и "ПП/ДБ", толкова ли няма в коша ти за боклук една опаковка от нещо за да научиш и думата "съдържание" например която се отнася за твоята глава в комбинация с думата "няма" и "мозък" ?

    Коментиран от #122

    14:05 12.12.2025

  • 114 пенсионер от Варна

    0 0 Отговор
    кметът на Люлин : боклукът ще се извозва редовно !

    14:06 12.12.2025

  • 115 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Коя е тази чалга бре":

    "Чалгата е стил музика." - мда. Пърденето с уста - също. Там също сме се изявили - нашенецът Александър Деянов (SkilleR) е световен шампион по "бийтбокс".

    Коментиран от #119

    14:06 12.12.2025

  • 116 Там пишеше

    0 2 Отговор

    До коментар #108 от "Скрий се":

    Лъжите срещу ИТН и срещу който и да е друг, показват единствено кой е свестен и кой мошеник плаща за лъжи. 😄
    Кое те подразни? 😄

    Коментиран от #129

    14:06 12.12.2025

  • 118 Алекс Раева

    1 1 Отговор
    Ти го плюеш, то вика дъж вали. Какъв рокендрол, какви 5 лева и къде се буташ изобщо? Не се опитвай да се мазниш на младото или което и да било поколение, Зулус злобен. Късно е. Никой не те харесва, никой не те иска и скоро на никой няма да му пука за теб. Имаше шансове, пропиля ги заради его. Мъжката ти дума, ако струва колкото предизборните ти обещания е ясно защо една не се хвана да създаде семейство с теб.

    14:07 12.12.2025

  • 119 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "провинциалист":

    не можеш да пърдиш като него и остава само да завиждаш. 😄

    14:07 12.12.2025

  • 120 Пишман

    1 0 Отговор
    Нещастник!Ти се самоизчегърта!Изтрил съм цялото ви творчество и никога повече няма да се сетя за теб и "партията"ти!Децата ми вече те забравиха,а за внуците ще се постарая да не знаят че си съществувал!А със следващият живот освен да се пробваш в "Новото начало"за да удариш новото дъно...

    14:07 12.12.2025

  • 121 до 101 - и

    1 0 Отговор
    Голям грах си извършила, Виктория! Непременно трябва да се изповядаш и да поискаш прошка! Такова престъпление срещу цял един народ - да гласуваш за неграмотни, нагли, мръсни, мазни, двулични и продажни чалгари с просташки език, които на всичко отгоре пеят адски фалшиво, е наистина голям грях!

    14:08 12.12.2025

  • 122 Е нещо невярно ли има

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Абе ти на колко":

    Нима ПП и ДБ не лъжат и не крадат? 😄

    Коментиран от #138

    14:08 12.12.2025

  • 123 между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Кой ли?":

    Чалгата не е култура, а субкултура или контра-култура.

    14:08 12.12.2025

  • 124 Ддд

    2 0 Отговор
    Ти си минало...кофти сянка от 90-те...като борисов и пеевски...и радев

    14:08 12.12.2025

  • 125 Абе ти на колко

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "И що да не се показва":

    си години на над 100, че НЕ можеш да запомниш повече от три думи и само повтаряш "лъжат", "крадат" и "ПП/ДБ", толкова ли няма в коша ти за боклук една опаковка от нещо да прочетеш и8 научиш и думата "съдържание" например която се отнася за твоята глава в комбинация с думата "няма" и "мозък" ?

    Коментиран от #127

    14:09 12.12.2025

  • 126 гражданин

    3 0 Отговор
    ти ли харесваш готините мацки, дето и един път не си се женил, за тези 25 години, откакто разполагаш с пари и власт, да направиш брак, за да си осигуриш любовта на готина и квалитетна жена, лузър и смешник, поколението Зет, не те знае кой си дори, сбогом чалгари, приятели на мутрите, на бунището отивате, даже много траяхте, много ви беше, и се разпасахте и самозабравихте, но всичко си има край, и вашия край дойде

    14:10 12.12.2025

  • 127 Е нещо невярно ли има

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Абе ти на колко":

    Нима ПП и ДБ не лъжат и не крадат? 😄

    14:11 12.12.2025

  • 128 ПРОСТАК СИ БЕШЕ

    3 0 Отговор
    И ТАКЪВ СИ ОСТАВЯШ. НЕ Е ВАЖНО ПЛЪХ КОЛКО ЖИВОТА ИМАШ ВАЖНО Е КАКВО СИ НАПРАВИЛ ОСТАВИЛ СЛЕД СЕБЕ СИ. ТИ ПРОСТО СИ НЕ НАСЛЕДСТВЕНА ОБРАБОТВАЕМА НИВА ОБЕКТ КЪЩА НАСЛЕДСТВО. ЕВАЛА НА СЕСТРАТА ТЯ ЩЕ СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА.

    14:11 12.12.2025

  • 129 Най-големият

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Там пишеше":

    Лъжец -Славчу, седнал да управлява от дивана България. Този болен мозък, още се мъчи да излъже хората...

    Коментиран от #131

    14:11 12.12.2025

  • 130 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Ами дай боже да поумнеят":

    Тоя ще си умре пр0ст, а на лъжите му никой не вярва.😄

    Коментиран от #133

    14:12 12.12.2025

  • 131 Не разбра ли написаното 😄

    0 2 Отговор

    До коментар #129 от "Най-големият":

    Лъжите срещу ИТН и срещу който и да е друг, показват единствено кой е свестен и кой мошеник плаща за лъжи. 😄

    Коментиран от #141

    14:13 12.12.2025

  • 133 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #130 от "мда":

    Ама това не го спира да трооли за отпадъци като ПП, ДБ, Меч, Величие. 😄

    14:14 12.12.2025

  • 134 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    От политиката вече си изчезнал бе славуц

    Коментиран от #140

    14:15 12.12.2025

  • 135 Хмм

    2 0 Отговор
    "плебеят" влиза в обяснителен режим

    14:15 12.12.2025

  • 136 нахалник

    1 0 Отговор
    Всеки нещастник на мястото на учиндолското сакато нищожество ще ес моли за ефтаназия, а то бълнува за още 8 живота! Болен мозък, това е!

    14:16 12.12.2025

  • 137 Гифи

    0 0 Отговор
    Че и нагъл тоя,подведе цяла България

    14:17 12.12.2025

  • 138 Не става въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Е нещо невярно ли има":

    кое е верно и кое не е бе папагал, става въпрос за твоята празна глава, че не може да запомни повече от три думи които повтаряш и продължаваш да повтаряш, че те звероукротителите от цирковете научават животните си на повече номера от колкото твоята глава запаметява думи бе sеляндур ! Колко години или месеци си тук в сайтът и неможа да "сглобиш" едно изречение да е различно от всяко предходно твое ! Научи поне тази дума "sеляндур" какво означава и че тя най-много подхожда на човешката ти имитация !

    14:17 12.12.2025

  • 139 Читател

    0 0 Отговор
    Този път,НН няма да те спаси,колкото и да е сигурно удоволствието му от влажния език.Предатели сте байно.Дребният и дебеловратият,ти счупиха партийката,а за нея няма резервни части.

    14:18 12.12.2025

  • 140 Ти къде си

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Ивелин Михайлов":

    в цялата схема? 😄

    14:18 12.12.2025

  • 141 Разбрах, че ти

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Не разбра ли написаното 😄":

    Плащат да трошиш за лъжеца СлавчУ и неговата партийна организация. Изчезни....

    14:18 12.12.2025

