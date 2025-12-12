Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките - с по 9 живота. Аз моите още не съм ги изразходил. И няма да изчезна

Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов, като първи коментар след подадената оставка от кабинета на Росен Желязков. Ето и още от думите на шоумена:
Искам да отправя съвсем сериозно един поздрав: искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем.
Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой
Коментиран от #14, #86
13:18 12.12.2025
2 Аз полковникът
13:18 12.12.2025
3 В някои моменти
Коментиран от #95
13:19 12.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Чалгаря с един Тайсън кючек
Племето обича да мята гюбеци!
13:20 12.12.2025
7 авто маниак
Коментиран от #38
13:21 12.12.2025
8 Тъпанар
13:21 12.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лъжите срещу ИТН
До коментар #4 от "Николай Бареков бивш евродепутат":и срещу който и да е, само показват кой е читав и кой не! 😄
13:21 12.12.2025
11 Хахаааа
До коментар #4 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Барека го доунищожил чалга отпадъка приключения...голямо шоу
13:21 12.12.2025
12 Вашето мнение
13:21 12.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прав е този път Мирчев
13:23 12.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Джеф Песос
13:23 12.12.2025
18 СлаФчоо
13:23 12.12.2025
19 Кюлчетар
Коментиран от #25, #37
13:24 12.12.2025
20 Баба вуна
13:24 12.12.2025
21 Хххххххх
13:25 12.12.2025
22 Ььь
13:26 12.12.2025
23 Кое не е така ?!
"Слави, виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави?
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави.
Утре вече ще е късно."
Коментиран от #54
13:26 12.12.2025
24 Сила
13:27 12.12.2025
25 Сила
До коментар #19 от "Кюлчетар":Пепелявия вампир ...по добро !!!
13:28 12.12.2025
26 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #34
13:29 12.12.2025
27 Хамелеон
Сега вече е ZZ Top.
13:29 12.12.2025
28 мдам
13:29 12.12.2025
29 Питам:
Коментиран от #46
13:30 12.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Оракула от Делфи
човека продал душата си на Дявола за " девет" живота !
--- Слави и 100 живота да имаш е трагедия , че няма на кой , какво да дадеш!!!
13:30 12.12.2025
32 НАГЪЛ ЧАЛГАР
13:30 12.12.2025
33 Мнение
13:30 12.12.2025
34 Ами работи и ти
До коментар #26 от "ОБЕКТИВЕН":и изкарай пари, а не завиждай.
13:31 12.12.2025
35 този джаба
Коментиран от #110
13:31 12.12.2025
36 Европеец
13:31 12.12.2025
37 Мумията се завръща
До коментар #19 от "Кюлчетар":Скоро не беше се пенявил чалгаря
13:32 12.12.2025
38 деди..
До коментар #7 от "авто маниак":Скрий се бе,оловен мухаль..ако ми паднеш,с мою-20 годишен мерджански дизелак С30,че те отвея и ще те удавя в пушеците му
13:32 12.12.2025
39 Мерси
Коментиран от #60
13:32 12.12.2025
40 Лъжите срещу ИТН
До коментар #30 от "Николай Бареков бивш евродепутат":и срещу който и да е друг, показват единствено кой е читав и кой плаща за лъжи. 😄
13:32 12.12.2025
41 Ганя Путинофила
13:34 12.12.2025
42 Хипотетично
13:35 12.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Очевидец
13:35 12.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Коя е тази чалга бре
До коментар #29 от "Питам:":Чалгата е стил музика. А чалгата в политиката е лъжата и кражбата. Та ти за стил музика ли говориш или за ПП, ДБ, Меч, Величие, ГЕРБ, ДПС и т.н.
Коментиран от #115
13:35 12.12.2025
47 д-р Дулитъл
13:36 12.12.2025
48 ВЕЛИНСКИ
МАЛКО НЕ СЕ ВРЪЗВА С ДЖЕНЗИТАТА....
13:37 12.12.2025
49 Рангел
13:37 12.12.2025
50 Идва Баба Марта
13:37 12.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Баш химик
До коментар #23 от "Кое не е така ?!":Сега ще каже, че и Иво Сиромахов не познава. Къса памет има този човек и това му играе лоша шега.
13:39 12.12.2025
55 Васил
13:39 12.12.2025
56 Срам си
13:39 12.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ти си
13:39 12.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хайде да
До коментар #39 от "Мерси":не сравняваме пренебрежителното от парвенютата за т.нар. чалга (музикантите) с изпълненията на модерните рапъри и фейк безумията в социалните мрежи.!
Коментиран от #88
13:40 12.12.2025
61 Гост
13:40 12.12.2025
62 ТИГО
До коментар #45 от "Джеф Песос":Това го има черно на бяло в Б нюз има и снимка на Бареков ! Та може и той да е
13:41 12.12.2025
63 НЕ СИ ЧАЛГАР
13:41 12.12.2025
64 Червената шапчица
13:41 12.12.2025
65 Аха
13:41 12.12.2025
66 1234
13:42 12.12.2025
67 Дзън-дзън
Уникално, учиндолски уникално - дори за много от хората в Учиндол това е неразбираемо...
13:42 12.12.2025
68 ТИГО
Коментиран от #71
13:43 12.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Варна
Коментиран от #74
13:44 12.12.2025
71 Какво интересно
До коментар #68 от "ТИГО":Какво ново се случи? Всичко е по старому. Едни мошеници, свалят други и така до следващият път.
13:45 12.12.2025
72 ХЪ ХЪ ЪЪ
13:45 12.12.2025
73 Головодници сте!
13:46 12.12.2025
74 И що да не се показва
До коментар #70 от "Варна":Показват се денонощно хора които лъжат и крадат, а хора като Слави които не са те крали защо да не се показват? Звучите много глупаво с това тролене.
Коментиран от #83, #113, #125
13:46 12.12.2025
75 Лъжите срещу ИТН
До коментар #69 от "Николай Бареков бивш евродепутат":и срещу който и да е друг, показват единствено кой е свестен и кой мошеник плаща за лъжи. 😄
Коментиран от #108
13:48 12.12.2025
76 Край
Коментиран от #106, #109
13:48 12.12.2025
77 Смешник
13:49 12.12.2025
78 655321
13:49 12.12.2025
79 Наглост Учиндолска
Коментиран от #89, #97
13:50 12.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Змей
13:51 12.12.2025
82 123456
13:52 12.12.2025
83 Очевидно само ти не разбираш
До коментар #74 от "И що да не се показва":Ако страдаш от когнитивен дисонас, грешката е във твоя телевизор!
Коментиран от #90
13:52 12.12.2025
84 Лъжите срещу ИТН
До коментар #80 от "Николай Бареков бивш евродепутат":и срещу който и да е друг, показват единствено кой е свестен и кой мошеник плаща за лъжи. 😄
13:52 12.12.2025
85 Хе!
13:53 12.12.2025
86 Кой ли?
До коментар #1 от "Кой":Иди и чуй в дискотеките каква музика се слуша като мине задължителната част. Не подценявайте чалгата като култута и като разпространение , а ZZ top си е класика.
Коментиран от #123
13:53 12.12.2025
87 виктория
13:54 12.12.2025
88 Дааа!
До коментар #60 от "Хайде да":Още помним каква култура пропагандираше в зората на демокрацията той и Август Попов в образите на п.ро.ститутки.
13:54 12.12.2025
89 Така е
До коментар #79 от "Наглост Учиндолска":А лидера на МЕЧ Радостин Василев изтъпани жалкия oтпадък славуца на огромен монитор и множеството скандираше "СЛАВИ К....ВО СЛАВИ К...ВО ГОСПОД С ПРАВО ТАКА ТЕ Е ПОДРЕДИЛ"
13:54 12.12.2025
90 Разбирам бе
До коментар #83 от "Очевидно само ти не разбираш":Как да не разбирам. Когато някой като Слави не краде, а други дето крадат ме заливат с лъжи срещу него, разбирам, че Слави е свестен, а ПП и ДБ, МЕЧ, Величие и Възраждане плащащи за лъжи не са. Проста математика. 😄
Коментиран от #103
13:54 12.12.2025
91 допълнение към 79
13:55 12.12.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 гошо
13:56 12.12.2025
94 Румен
13:56 12.12.2025
95 Напротив
До коментар #3 от "В някои моменти":Пепешките си изхабиха патроните, сега започва веселата част - чалга, миски, кебапчета, промоции.. Ще видим кой ще даде повече..
13:56 12.12.2025
96 Този оня под него
13:57 12.12.2025
97 Хе!
До коментар #79 от "Наглост Учиндолска":Сам лично той забрани на Африканския паж да се изказва, след онова негово иявление, при което прати младите в Сицилия при мафията, а на тяхно място доведе пара медици от Бангладеш за 500 лева заплата! А като иска да говори с новото поколение, да бе направил усилия и да изпълзи онази нощ при тях! Само за една нощ...!
13:57 12.12.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Долу итн
13:58 12.12.2025
101 виктория
14:00 12.12.2025
102 Дядка
14:00 12.12.2025
103 мда
До коментар #90 от "Разбирам бе":На пр0стите всичко им изглежда просто, затова не разбират света...
Коментиран от #111
14:00 12.12.2025
104 90 чалгар
14:00 12.12.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Оз. Ген.Румянцев
14:03 12.12.2025
108 Скрий се
До коментар #75 от "Лъжите срещу ИТН":В дупката бре влечуго, като твоя Гуро...Позор сте ..
Коментиран от #116
14:03 12.12.2025
109 мда
До коментар #76 от "Край":Остави една кафява следа, също като онова, с което се цапоти преди снимки.
14:03 12.12.2025
110 Змей
До коментар #35 от "този джаба":Супер точно, описано е със хирургическа точност, браво.
14:04 12.12.2025
111 Ами дай боже да поумнеят
До коментар #103 от "мда":и да не ги ползват за лъжи по форумите. 😄
Коментиран от #130
14:04 12.12.2025
112 Въпрос
14:05 12.12.2025
113 Абе ти на колко
До коментар #74 от "И що да не се показва":си години на над 100, че можеш да запомниш повече от три думи и само повтаряш "лъжат", "крадат" и "ПП/ДБ", толкова ли няма в коша ти за боклук една опаковка от нещо за да научиш и думата "съдържание" например която се отнася за твоята глава в комбинация с думата "няма" и "мозък" ?
Коментиран от #122
14:05 12.12.2025
114 пенсионер от Варна
14:06 12.12.2025
115 провинциалист
До коментар #46 от "Коя е тази чалга бре":"Чалгата е стил музика." - мда. Пърденето с уста - също. Там също сме се изявили - нашенецът Александър Деянов (SkilleR) е световен шампион по "бийтбокс".
Коментиран от #119
14:06 12.12.2025
116 Там пишеше
До коментар #108 от "Скрий се":Лъжите срещу ИТН и срещу който и да е друг, показват единствено кой е свестен и кой мошеник плаща за лъжи. 😄
Кое те подразни? 😄
Коментиран от #129
14:06 12.12.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Алекс Раева
14:07 12.12.2025
119 Ама
До коментар #115 от "провинциалист":не можеш да пърдиш като него и остава само да завиждаш. 😄
14:07 12.12.2025
120 Пишман
14:07 12.12.2025
121 до 101 - и
14:08 12.12.2025
122 Е нещо невярно ли има
До коментар #113 от "Абе ти на колко":Нима ПП и ДБ не лъжат и не крадат? 😄
Коментиран от #138
14:08 12.12.2025
123 между другото
До коментар #86 от "Кой ли?":Чалгата не е култура, а субкултура или контра-култура.
14:08 12.12.2025
124 Ддд
14:08 12.12.2025
125 Абе ти на колко
До коментар #74 от "И що да не се показва":си години на над 100, че НЕ можеш да запомниш повече от три думи и само повтаряш "лъжат", "крадат" и "ПП/ДБ", толкова ли няма в коша ти за боклук една опаковка от нещо да прочетеш и8 научиш и думата "съдържание" например която се отнася за твоята глава в комбинация с думата "няма" и "мозък" ?
Коментиран от #127
14:09 12.12.2025
126 гражданин
14:10 12.12.2025
127 Е нещо невярно ли има
До коментар #125 от "Абе ти на колко":Нима ПП и ДБ не лъжат и не крадат? 😄
14:11 12.12.2025
128 ПРОСТАК СИ БЕШЕ
14:11 12.12.2025
129 Най-големият
До коментар #116 от "Там пишеше":Лъжец -Славчу, седнал да управлява от дивана България. Този болен мозък, още се мъчи да излъже хората...
Коментиран от #131
14:11 12.12.2025
130 мда
До коментар #111 от "Ами дай боже да поумнеят":Тоя ще си умре пр0ст, а на лъжите му никой не вярва.😄
Коментиран от #133
14:12 12.12.2025
131 Не разбра ли написаното 😄
До коментар #129 от "Най-големият":Лъжите срещу ИТН и срещу който и да е друг, показват единствено кой е свестен и кой мошеник плаща за лъжи. 😄
Коментиран от #141
14:13 12.12.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Факт
До коментар #130 от "мда":Ама това не го спира да трооли за отпадъци като ПП, ДБ, Меч, Величие. 😄
14:14 12.12.2025
134 Ивелин Михайлов
Коментиран от #140
14:15 12.12.2025
135 Хмм
14:15 12.12.2025
136 нахалник
14:16 12.12.2025
137 Гифи
14:17 12.12.2025
138 Не става въпрос
До коментар #122 от "Е нещо невярно ли има":кое е верно и кое не е бе папагал, става въпрос за твоята празна глава, че не може да запомни повече от три думи които повтаряш и продължаваш да повтаряш, че те звероукротителите от цирковете научават животните си на повече номера от колкото твоята глава запаметява думи бе sеляндур ! Колко години или месеци си тук в сайтът и неможа да "сглобиш" едно изречение да е различно от всяко предходно твое ! Научи поне тази дума "sеляндур" какво означава и че тя най-много подхожда на човешката ти имитация !
14:17 12.12.2025
139 Читател
14:18 12.12.2025
140 Ти къде си
До коментар #134 от "Ивелин Михайлов":в цялата схема? 😄
14:18 12.12.2025
141 Разбрах, че ти
До коментар #131 от "Не разбра ли написаното 😄":Плащат да трошиш за лъжеца СлавчУ и неговата партийна организация. Изчезни....
14:18 12.12.2025