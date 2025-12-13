Бившият президент на Боливия Луис Арсе ще бъде държан 5 месеца под стража ВИДЕО

Боливийски съд разпореди бившият президент Луис Арсе да бъде задържан под стража в продължение на пет месеца в очакване на разследване за корупция, в което той е обвиняем, съобщи вестник "El Deber"​.

Главната прокуратура поиска Арсе да бъде задържан под стража до съдебното заседание, тъй като смята, че има риск от бягство или опити за възпрепятстване на разследването.

Според вестника съдия Елмър Лаура е установил, че Арсе може да бъде виновен за неизпълнение на служебни задължения и причиняване на икономически щети на държавата. Защитата на бившия президент поиска той да остане на свобода поради рака си и необходимостта да се грижи за възрастната си майка. Бившият президент ще бъде държан в затвор в Ла Пас.

Арсе беше арестуван на 10 декември като заподозрян по дело за корупция, свързано с Фонда за развитие на коренното население. Разследваните събития са се случили, докато той е бил министър на икономиката при бившия президент (2006-2019 г.) Ево Моралес. Според прокурорите, с разрешението на Арсе средствата на фондацията са били преведени в частни сметки. Бившият държавен глава отрича вината си и смята случая си за политически мотивиран.

Арсе беше президент на Боливия от 8 ноември 2020 г. до 8 ноември 2025 г.

Арсе обвини настоящите власти, че се опитват да го използват, за да отклонят вниманието от проблемите на страната.

„Излишно е да казвам, че съм абсолютно невинен. Безразсъдните обвинения, които се повдигат, са очевидно политически по своята същност, продиктувани от настоящия политически климат, пред който е изправено правителството. Те търсят изкупителни жертви, опитвайки се да отклонят вниманието от случващото се с подобни действия“, каза той по време на съдебно заседание за определяне на предварителното му задържане, което беше частично излъчено по боливийската телевизия.

Бившият държавен глава отбеляза, че не е присъствал на 99% от заседанията на Фонда за развитие на коренното население, където се е състояла предполагаемата корупционна схема. Арсе също така нарече задържането си незаконно, заявявайки, че няма намерение да се укрива и е готов да се яви на разпит, но така и не е получил призовка.