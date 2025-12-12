У нас пристигна един от най-сигурните автомобили, създавани някога. Вижте и колко струва новото Volvo ES90

Късно снощи, под светлините на прожекторите в сърцето на София, се разигра едно истинско автомобилно събитие – официалното представяне на новия флагман при леките автомобили Volvo. Става дума за изцяло електрическото ES90.

Новият, изцяло електрически седан (или по-точно, елегантен лифтбек) е живото доказателство за амбицията на шведската марка да оглави революцията в луксозната електрическа мобилност.

Под интересната визия ES90 крие 800-волтова архитектура – технология, която катапултира модела напред. Това инженерно достижение осигурява не само впечатляваща ефективност, но и много бързо зареждане, което прави дългите пътувания далеч по-приятни.

Платформата SPA2 е основата, върху която е изградена колата, гарантирайки отличен простор за пътниците. Моделът се предлага в две основни конфигурации: Single Motor с пробег, който спокойно надхвърля 600 километра с едно зареждане, и мощният Twin Motor Performance – двумоторен вариант, който осигурява задвижване на четирите колела и системна мощност, доближаваща 670 конски сили.

Влизайки в купето, откриваме дигитално убежище, проектирано с особено внимание към детайла и устойчивостта. Интериорът е майсторски изработен, като Volvo демонстрира ангажимент към бъдещето чрез широкото използване на т.нар. вегански материали. Централното място е отредено на свръхинтелигентната инфотейнмънт система с голям, вертикален дисплей, която е дълбоко интегрирана с услугите на Google (Google built-in).

ES90 е оборудван и с Lidar сензор, който е златното око на Safe Space технологията. Тази комбинация от core computing и сензорен хардуер прави ES90 един от най-сигурните автомобили, създавани някога, действайки като невидим бодигард.

По отношение на динамиката ще кажем, че ускорението от 0 до 100 км/ч се случва за вдъхващите респект 4 секунди, което е показателно за моменталния електрически въртящ момент.

Но от Volvo не се фокусират само върху бруталната сила. С най-голямата си батерия, моделът обещава пробег, който спокойно нахлува в територията от 700 километра (WLTP), което развенчава митовете за "обхвата на електричките". А благодарение на 800V технологията, бързото зареждане е феноменално – само около 20 минути за възстановяване на голяма част от енергията.

Очаквано, този технологичен пробив има своята цена. При стартирането на продажбите в България, цените за базовия Single Motor вариант започват от 150 180 лева., като това съвсем не е ниска цена, но е отлично позиционирана спрямо премиум пазара. Върховата модификация Twin Motor Performance, с всички налични екстри и най-високото ниво на оборудване, може да достигне суми надхвърлящи 230 000 лв.