У нас пристигна един от най-сигурните автомобили, създавани някога. Вижте и колко струва новото Volvo ES90

Късно снощи, под светлините на прожекторите в сърцето на София, се разигра едно истинско автомобилно събитие – официалното представяне на новия флагман при леките автомобили Volvo. Става дума за изцяло електрическото ES90.
Новият, изцяло електрически седан (или по-точно, елегантен лифтбек) е живото доказателство за амбицията на шведската марка да оглави революцията в луксозната електрическа мобилност.
Под интересната визия ES90 крие 800-волтова архитектура – технология, която катапултира модела напред. Това инженерно достижение осигурява не само впечатляваща ефективност, но и много бързо зареждане, което прави дългите пътувания далеч по-приятни.
Платформата SPA2 е основата, върху която е изградена колата, гарантирайки отличен простор за пътниците. Моделът се предлага в две основни конфигурации: Single Motor с пробег, който спокойно надхвърля 600 километра с едно зареждане, и мощният Twin Motor Performance – двумоторен вариант, който осигурява задвижване на четирите колела и системна мощност, доближаваща 670 конски сили.
Влизайки в купето, откриваме дигитално убежище, проектирано с особено внимание към детайла и устойчивостта. Интериорът е майсторски изработен, като Volvo демонстрира ангажимент към бъдещето чрез широкото използване на т.нар. вегански материали. Централното място е отредено на свръхинтелигентната инфотейнмънт система с голям, вертикален дисплей, която е дълбоко интегрирана с услугите на Google (Google built-in).
ES90 е оборудван и с Lidar сензор, който е златното око на Safe Space технологията. Тази комбинация от core computing и сензорен хардуер прави ES90 един от най-сигурните автомобили, създавани някога, действайки като невидим бодигард.
По отношение на динамиката ще кажем, че ускорението от 0 до 100 км/ч се случва за вдъхващите респект 4 секунди, което е показателно за моменталния електрически въртящ момент.
Но от Volvo не се фокусират само върху бруталната сила. С най-голямата си батерия, моделът обещава пробег, който спокойно нахлува в територията от 700 километра (WLTP), което развенчава митовете за "обхвата на електричките". А благодарение на 800V технологията, бързото зареждане е феноменално – само около 20 минути за възстановяване на голяма част от енергията.
Очаквано, този технологичен пробив има своята цена. При стартирането на продажбите в България, цените за базовия Single Motor вариант започват от 150 180 лева., като това съвсем не е ниска цена, но е отлично позиционирана спрямо премиум пазара. Върховата модификация Twin Motor Performance, с всички налични екстри и най-високото ниво на оборудване, може да достигне суми надхвърлящи 230 000 лв.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Име
Коментиран от #4, #6
09:13 12.12.2025
3 Пич
Коментиран от #5, #9
09:17 12.12.2025
4 Коментиращ
До коментар #2 от "Име":Така може да говори само доста голям невежа в тая индустрия!
Вече няма немско, френско и японско!
Всичко е един дол дренки - съвместни разработки и китайски части!
А към момента Волво я притежават китайците (Geely)!
Колкото до съвременните електрички, мога само да съжалявам шараните вързали се на тая стръв!
Нито са надеждни, нито са икономични, нито имат адекватна втора употреба, нито са екологични!
Най-бързо обезценяващите се автомобили са именно електрическите!
Коментиран от #7
09:19 12.12.2025
5 Марин
До коментар #3 от "Пич":Сигурността, брат, която спасява животи и която няма цена. А Волво са най-сигурните коли, а тази е една от най-сигурните сигурни коли. Капиш? Щото китайчето ще стане на консервна кутия и си чао.
Коментиран от #8, #10
09:20 12.12.2025
6 6135
До коментар #2 от "Име":Ех, това нещо ако беше с 3 литров дизел веднага го купувам!
09:21 12.12.2025
7 Ицо
До коментар #4 от "Коментиращ":Който си купува такава кола едва ли мисли за препродаване и за икономии. Това е престиж и мода, която създава един друг вид имидж - не мутренски. А това, че изминава 700 километра не е никак малак довод също.
09:22 12.12.2025
8 това е
До коментар #5 от "Марин":100% китайска кола
09:24 12.12.2025
9 Георги
До коментар #3 от "Пич":Разликата е че китайските каруци се нагъват като кенчета при удар, понеже нямат изисквания за безопасност които дори да се доближават до европейските
Коментиран от #11
09:25 12.12.2025
10 Пич
До коментар #5 от "Марин":Сигурно ще си разочарован, но говориш за много минали времена. Волво БЕШЕ някога ! Сега нито е здраво , нито е сигурно , а е котайско. Батериите на Теслите , Волвата и Китайчета гърмят и се самозапалват по един и същи начин ! Толкова за сигурността !
09:28 12.12.2025
11 Пич
До коментар #9 от "Георги":Тоест , ти правиш разлика , че вместо да умреш от удар , ще изгориш жив ?! А удара си те чака , когато електрониката се бъгне и колата започне да се управлява сама !!! Или още не си чул , че ел.каруците така правят ?!
09:31 12.12.2025