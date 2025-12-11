Новини
Ивайло Мирчев: Други сглобки няма да има. И няма да предадем доверието на хората

11 Декември, 2025

Преформатиране на властта в този парламент е само в мокрите сънища на Бойко Борисов, заяви още Мирчев

Ивайло Мирчев: Други сглобки няма да има. И няма да предадем доверието на хората - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кабинетът го свалиха хората, които излязоха масово на площадите няколко пъти подред. Тази нова гражданска енергия, това връщане на гражданското общество всъщност беше правилният път. Но това е само първа стъпка към свалянето на кабинета. Но това е първа стъпка към разграждането на този модел. Не трябва никой да си прави илюзиите в момента, че е постигнат някакъв особен успех. Да - има оставка и това е добра първа стъпка. За да се разгради обаче модела Пеевски-Борисов в България е нужно много повече. Трябва всички да излязат да гласуват. Да се намерят 160 гласа за промяна на ВСС, за избор на нов главен прокурор. Ако ние това не успеем да направим се връщаме към старото и това е в момента целта на Борисов и Пеевски, това заяви в "Още от деня" Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

"Те подават оставка, но всъщност се прегрупират с цел да си овладеят и служебния кабинет. Да саботират протестната енергия и да кажат "ето, видяхте ли сега?".

Оставката на кабинета е логична, заяви Мирчев, особено след снощи, допълни той. По думите му няма политик в България, който да "види тези 120, 150 хиляди души, да ги погледне - такъв масов протест, с такава енергия не е имало в последните 15 години".

"В момента, в който се качихме на сцената и обяснихме проблемите - с данъците, с осигуровките, със СУБТО - площадът отговори с "Оставка". Оттам нататък няма политик в България, който да каже аз ще тръгна срещу този площад. Когато 100 000 души разбират, че проблемът в България е този модел Борисов-Пеевски няма как ние да го неглижираме това нещо".

Оставката е на всички гневни хора, които излязоха на площада и изразиха гнева си.

Мирчев заяви, че "ако искаме да изкараме Пеевски от политическия модел на страната, ако искаме истинска европейска България, всички трябва да излязат да гласуват".

Категоричен беше, че други сглобки няма да има и няма да предадат доверието на хората.

"За да има 160 гласа ще има разговори. Тези разговори ще бъдат сложни, но те няма да са безпринципни".

Има пред нас още много работа, заяви той.

Преформатиране на властта в този парламент е само в мокрите сънища на Бойко Борисов, заяви Мирчев. Няма да има, категоричен беше той.

"Сега Борисов ще си пие чашата до дъно, защото ние няма да спрем, докато не изкараме Пеевски от политическия живот на страната. Борисов е негов ортак и съдружник".

Ако не се отървем от тези политически метастази, не можем да направим следващите стъпки, каза Мирчев. Моделът Борисов-Пеевски трябва да бъде хвърлен в коша, каза депутатът от ПП-ДБ.

Ние сме единствените, които се борят с този модел, заяви той. Другите само подскачат и имат само добри желания, допълни Мирчев.

Ивайло Мирчев каза, че "няма спомен досега да са били в един отбор с президента Румен Радев". Обясни, че с държавния глава имат сериозни геополитически разминавания на този етап.

"От друга страна обаче ние имаме доста автентична битка с тази мафия. Това, което виждам от страна на Радев е той да проведе същата битка. Нека видим. Ние сме в очакване да видим дали ще има реални стъпки от страна на президента".

Според Ивайло Мирчев моделът Борисов-Пеевски иска "сега да ни приспи и да ни обясни, че всичко ще бъде по стария начин". Всички трябва да гласуват, категоричен беше той.

"Страхът на Борисов не е еврозоната, страхът на Борисов се нарича Пеевски. Бащи на хаоса... Аз се надявам тези, които ни дадоха тези определения днес, завинаги да останат в българската политическа история. България да се раздели с политическата чалга".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя, пък.

    92 12 Отговор
    Досега лaпахте на бойкоборисов и на дебелото момче, ама вече няма, нали?
    Хахахаха !!!

    Коментиран от #61

    19:35 11.12.2025

  • 2 Българин

    67 10 Отговор
    Веднъж Пред е ла Ст до гроб е петласт Мирчев

    19:36 11.12.2025

  • 3 гост

    79 5 Отговор
    А бе той и вашия задник е окъкан и то много! Що не кажеш за "онези" записи, за "оня" зам-министър с флашката, за "прибирането на парите и по островите" ?

    19:36 11.12.2025

  • 4 Хасковски каунь

    58 14 Отговор
    Пак ще пристанете на Боко

    19:37 11.12.2025

  • 5 Тихоооооо

    62 1 Отговор
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник и свинско!

    Коментиран от #98

    19:38 11.12.2025

  • 6 ХиХи

    59 6 Отговор
    Кой па ви верва на вас скрий са ти си най зле и си съберете бОклОка

    19:38 11.12.2025

  • 7 КЪСА ПАМЕТ

    76 4 Отговор
    А кой промени Конституцията заедно със Шиши? Парапет, Парапет - искам и аз Лена у Солун на вечеря.

    Коментиран от #20

    19:38 11.12.2025

  • 8 хахахахаха

    56 5 Отговор
    Няма, няма ,няма да ви предадем. Кретен. Той не знае за закона за отрицание на отрицанието ! Не е и чувал даже . Как няма да ги предадете бе, та ако не предадеш и майка и баща и всичко свято , ти няма власт да помиришеш даже. ?! А властта е сладка ,но преди това предаваш и майка и татка !

    19:38 11.12.2025

  • 9 дъдията Дред

    43 2 Отговор
    Ако вземете властта , като се кълнете кажете ,че ако някой от вас краде да му се отреже ръката !

    19:39 11.12.2025

  • 10 Асен не е гей

    41 9 Отговор
    Баце и Шиши пак водят като се измъкват като пр ъд ня из гащи,пред задаващата се зима,без бюджет,без пари и идващото евро,а галфоните се радват,че ще плащат за нови "избори"! Урррррааа!😂😂😂😂😂😂

    19:39 11.12.2025

  • 11 ЕДИНИЯТ ТУУУЛУП КАЗВА;;:

    28 6 Отговор
    НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ ДА МИ СЕ КАТЕРЯТ ПО ГЪРБА НИКАКВИ ПРЕФОРМАТИРАНЕ СГЛОБКА. СЕГА ДРУГИО СЪЩОТО НЕМА СГЛОБКА. А КАК ЩЕ УПРАВЛЯВАТЕ СЪС 60-70 ГЛАСА. ИЗБОРИ ДО ВЪВ БЕЗДНАТА. ДУПКАТА СТАНА МАЛКА ЗА ВАШЕТО ВЪОБРАЖЕНИЕ. НО ТЕЗИ ПРОТЕСТИРАЩИ НЯМА ДА ВИ ЗАБРАВЯТ ДУМИТЕ ПРОСТИ.

    19:40 11.12.2025

  • 12 Мечо ПУХ

    52 7 Отговор
    Гласувах веднъж за вас , странно защо не ви вярвам вече .

    19:40 11.12.2025

  • 13 Град Симитли

    35 4 Отговор
    Трогателно! :)
    ... Само дето не запя "Кълнем се!" с ръка на сърцето! :))

    19:41 11.12.2025

  • 14 12345

    16 1 Отговор
    Когато ПЕ, когато ПЕ, когато ПЕЕВСКИ паднА, Козилата му бе отдолу и я разплеска на кайма!😂

    19:41 11.12.2025

  • 15 Тъно

    23 18 Отговор
    Глупави хора по площадите, вместо да викат срещу потъващия ЕС и еврото с което съвсем отиваме на дъното те песни пеят. В януари ще е късно с 350€ пенсия. Никой от тези хора не бива повече да управлява България.

    Коментиран от #113

    19:44 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 големдебил

    32 4 Отговор
    Ама ти мислиш че хората ти имат доверие????

    19:45 11.12.2025

  • 18 ГЕРБ

    33 8 Отговор
    И 10% няма да вземете боклуци

    19:46 11.12.2025

  • 19 Днес излезе последното проучване

    7 17 Отговор
    На Маркет Линкс на Румяна Бъчварова бивш вътрешен министър в кабинета Борисов-2.
    ГЕРБ -17%
    ПП-ДБ - 14.7%
    МЕЧ -5.8%
    ВЪЗРАЖДАНЕ и ДПС по 9%
    ИТН -1.3%
    .......
    А преди малко и Сова Харис е публикувала...
    ПП-ДБ - 17.6%
    ГЕРБ -17.2%
    ВЪЗРАЖДАНЕ -9.6%
    ДПС- 9.1%
    МЕЧ--6.2%
    ИТН-0.9%

    Коментиран от #85

    19:46 11.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нов бардак със стари К..ви

    29 5 Отговор
    И утре след новите избори това мекетоло от Добрич син на БКП активист ще се прегърнат с Бойко мутрата от СИК унищожил 2 поколения българи в ИМЕТО НА СТАБИЛНОСТА и в това да имало бюджет и дрън дрън глупости...аре няма нужда...гледали сме го тоя филм хиляди пъти

    Коментиран от #141

    19:46 11.12.2025

  • 22 Свирчев

    33 2 Отговор
    Тази плоча сте я пускали вече! Измислете нещо ново 51% няма как да съберете! Пък и едва ли на следващите избори ще стигнете до връчване на мандат, преписахте си заслугите от протеста! Май забравихте че имаше и представители от Възраждане, Меч, Величие, отрекли се от БСП, ИТН, хора на АПС , подръжници на Радев може би най много и не подържащи никого! Наглостта ви е голяма! Ако вкарате 30 депутата на един крак ще скачате!

    19:47 11.12.2025

  • 23 Ха ХаХа

    36 6 Отговор
    Изчезвай бе глупак.
    С два пръста чело накъде си тръгнал?
    Щом народа гласува за него,Атанасов и шебека Кокор значи е тъп народ

    19:47 11.12.2025

  • 24 Ако сте Атлантици все ми е тая

    21 10 Отговор
    Вън от НАТО веднага, и нито лев за Украйна ! Глупости не ни се слушат Мирчев

    19:47 11.12.2025

  • 25 Виктория Кричанска

    9 6 Отговор
    ПП.МЕЧ

    19:48 11.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 За къде повече да го предаваш

    36 4 Отговор
    Номер едно сте по лъжи. То не бяха схеми. То не плащате за тролеи. То не бяхте в скута на пеевски. То не сте национални предатели. За къде повече. Странно е да имате доверие на целият този фон. Човек трябва да е много глупав, за да гласува за такива нещастници като вас.

    Коментиран от #44

    19:49 11.12.2025

  • 28 ЛЪЖЕШ

    22 4 Отговор
    На шиши скута още е топъл!

    19:49 11.12.2025

  • 29 Спецназ

    15 4 Отговор
    Да се дадат по 100 лева на ВСЕКИ за да излезе и да гласува!
    Пари има!

    Така с по- високата избирателна активност на тези които работят ще

    намалее ефекта на тези, които гласуват за пари и ще станат безинтересни на Толупите!

    100+100= 200 лева- гласувайте, после отидете на Ресторант и нека да е Празник деня на вота,

    а не както сега сборище тумби на немити пред секциите!
    ФАКТ!

    19:50 11.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нови избори

    6 9 Отговор
    БНС - НД --5%
    БКП ГЕРБ -9%
    БКП ДПС - ПЕЕВСКИ -10%
    БКП БСП - 3%
    БКП НИНОВА - 7%
    ИТН - 3%
    СОРОС ПП-ДБ- 12%
    МЕЧ-4%
    ВЕЛИЧИЕ -2%
    БКП ВЪЗРАЖДАНЕ-5%
    БКП АПС -3,9%
    ДРУГИ -9%

    19:51 11.12.2025

  • 33 МхтоМхто

    17 2 Отговор
    Е тоз път вече ти повярвах. Честно.

    19:51 11.12.2025

  • 34 Жорко

    25 2 Отговор
    Абе Душко ,кой вас ви иска, колко си отвратителен.

    19:51 11.12.2025

  • 35 Мунчо от село Бузовград

    20 2 Отговор
    Ф А К О Ф !

    19:52 11.12.2025

  • 36 Мирчо

    28 3 Отговор
    Предното редовно правителство беше ваше а кой ви беше коалиционен партньор????? Много зулуми направихте заедно! Сега се връщате като герои, но сте си същите предатели! Особено тези от ПП!

    19:52 11.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Красиви моменти

    18 3 Отговор
    След оставката

    Коментиран от #70

    19:52 11.12.2025

  • 39 Две колонки Мирчев + и - да видим

    14 4 Отговор
    Разликите ви със ГЕРБ да видим, защото атлантиците сте си все гнусни атлантици.... тряба аналитично да се мисли без емоции

    19:53 11.12.2025

  • 40 Промяна

    25 4 Отговор
    ХАХАХАХАХА ТОЗИ ВЕЧЕ СЪВСЕМ СЕ ОЛЯ ЩЯЛ ДА УПРАВЛЯВА ХАХАХАХАХА ТОВА ЩЯЛО ДА УПРАВЛЯВА ХАХАХАХАХАХА

    19:53 11.12.2025

  • 41 НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ ОТ СГЛОБКИ

    23 4 Отговор
    И без това няма кой да гласува за вас

    19:53 11.12.2025

  • 42 Факт

    21 1 Отговор
    ПП-ДБ е същата шайка бандити като гроб и шиши! ПП-ДБ на Сорос марионетките ! А Сорос иска да унищожи европейското население!

    19:54 11.12.2025

  • 43 Разбира се

    17 5 Отговор
    Не вярвам и на циганина от Максуда. От десет години в парламента, единствено което виждаме е построи си засега втора къща на брега на морето с изглед към Русия

    19:54 11.12.2025

  • 44 Жорко

    10 3 Отговор

    До коментар #27 от "За къде повече да го предаваш":

    Така е,но е факт, че ако не гласуваш другите ще те управляват пък после ти си вий колкото искаш

    Коментиран от #49

    19:54 11.12.2025

  • 45 Шарлатани ООД

    16 2 Отговор
    Вярвайте ми!...

    19:54 11.12.2025

  • 46 Промяна

    13 5 Отговор
    ХАХАХАХАХА ТОЗИ ВЕЧЕ СЪВСЕМ СЕ ОЛЯ ЩЯЛ ДА УПРАВЛЯВА ХАХАХАХАХА ТОВА ЩЯЛО ДА УПРАВЛЯВА ХАХАХАХАХАХА

    19:54 11.12.2025

  • 47 Мунчо от село Бузовград

    8 2 Отговор
    Връткалници.

    19:55 11.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А ако гласуваш за тия

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "Жорко":

    дали няма да си много глупав?

    19:55 11.12.2025

  • 50 Кажи бре Мирчев

    22 2 Отговор
    В политическите ви платформи кое ви е различното от ГЕРБ ? Кажи бре мишко?

    19:56 11.12.2025

  • 51 Пенсионер

    10 1 Отговор
    В момента целия ни политически елит е зависим от някого,така че ще има "стани да седна"

    19:56 11.12.2025

  • 52 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    Имате възможност да управлявате само с ГЕРБ и само Пеевски може да ви осигури спокойствие - така че кви глупости ръси тоя?!

    Време е за лустрация и политиците от последните 30 год да бъдат разкарани не просто от политиката, а да им бъде отнето правото да дават и акъли по медиите!

    19:56 11.12.2025

  • 53 Бай Яни

    10 2 Отговор
    А защо от факти не побликуваха исказването на следващият гост след него, защо премълчавате истината. Че България ще загуби милярди от неосъществяващите се инвистициони програми в следващите 2 години. Замразяване на откриващи се аботни места и отегляне на част от сегашните инвеститори от България,честит хаос на стадото.

    19:57 11.12.2025

  • 54 Ти да видиш

    13 3 Отговор
    Няма как да има, защото няма да прескочите бариерата от 4%, така че този път по изключение ви вярваме.
    Ще пиете разредено кафенце извън парламента! Мазното свърши!

    19:57 11.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Забърши

    14 0 Отговор
    Си устите, почти ти повярвахме. Такова крякане беше, все едно ти е отнет един от наследените червени апартаменти

    19:58 11.12.2025

  • 57 В задачата

    6 1 Отговор
    При избори ще се пита кое е по малкото зло за България че от сегашните друг избор нямаме

    19:59 11.12.2025

  • 58 БеГемот

    9 0 Отговор
    Тоя си постави балон в стомаха само и само да не прилича на двете прасета ....обаче това не го прави по умен от тях....въобще тия остатъци от СДС агенти на ДС не са това което ни е нужно....

    19:59 11.12.2025

  • 59 Ще предадете доверието

    8 1 Отговор
    Това е сигурно. Гледаме го вече 35 години 🧐
    Не е достатъчно да спечелиш улицата. Това ще те качи на коня, но за да останеш в историята трябва да обединиш хората зад национални каузи и да намериш най-добрите експерти за да ги осъществиш 🧐🧐🧐🧐
    За да направиш каквото и да е в този живот трябва ЕКСПЕРТИЗА 🧐🧐🧐
    А това никой в България не го разбра за толкова десетилетия.🧐🧐🧐
    Пак се говори чий хора ще се махат и чий ще се слагат. Няма никаква разлика 🧐🧐🧐🧐

    19:59 11.12.2025

  • 60 Две партии само трябва да има

    5 3 Отговор
    Поне временно. Атлантици и анти-Атлантици. За да е ясно ! Или да са повече но да се явят на изборите само като две коалиции.

    Коментиран от #64

    20:00 11.12.2025

  • 61 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя, пък.":

    Доста плюсове.. това е показателно, че разум има

    20:00 11.12.2025

  • 62 Стига де

    11 0 Отговор
    Пак тези ли!? Да греши човек с избора си е нормално (приемаме че всеки греши) но да залагаш отново на тези които освен че са кухи но и много им се воюва си е чиста проба мазох....

    20:00 11.12.2025

  • 63 Селянин

    10 2 Отговор
    Сега няма да има никакви увеличения на заплати а само цените в магазините

    20:01 11.12.2025

  • 64 Матеряла

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Две партии само трябва да има":

    С нашите пороци и една партия ни е много! Кой разбрал, разбрал.

    20:04 11.12.2025

  • 65 кой разбрал, разбрал...

    5 3 Отговор
    "Кабинетът го свалиха хората, които излязоха масово на площадите няколко пъти подред."

    Това е самата истина, но още по важно е поведението на всички, които излязоха на площадите няколко пъти подред. Ако не довършат това кето са започнали и на следващите избори пак останат да гласуват само партийни активисти, зависими и платени избиратели значи всичко е било напразно. Не можеш да искаш промяна а вечно да очакваш някой друг да я осъществи не в свой интерес, а да зареже своите лични амбиции, да се отрече от ползите на властта и да се превърне в аскет за да остане в паметта на народа.

    20:04 11.12.2025

  • 66 На атланте

    9 2 Отговор
    Никога вяра не може да имаш. Квото му наредят шефчитата от ЕК, това прави ! Тва с "няма да предадем доверието на хората" си го знаем ...

    20:04 11.12.2025

  • 67 ?????

    5 2 Отговор
    Женералът днес ги говори други неща.
    Че ГЕРБ били евроатлантическа ориентирана партия.
    Разберете се там между себе си.
    Има нещо за случая на руски. Не ми се превежда щото се губи същността - Либо кресть сними, либо трусы надень.

    20:04 11.12.2025

  • 68 койдазнай

    1 6 Отговор
    България е определена да се управлява само и единственпо от ДПС. Така че, ако се докопате до властта, то ще е като марионетки на ДПС и лично на Пеевски!

    20:05 11.12.2025

  • 69 Борислав

    10 3 Отговор
    Тези, най-много да ни вкарат във война с Русия!

    20:05 11.12.2025

  • 70 А вижте и другите снимки

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Красиви моменти":

    Как маймунката тошко се олюляваше на стъпалата пред парламента на излизане а точна е отново Нинова за ИТН чалгари - "Те танцуваха само едно лято"

    20:05 11.12.2025

  • 71 Мисирчев

    9 2 Отговор
    Гола вода си

    20:05 11.12.2025

  • 72 ха ха ха

    13 2 Отговор
    Обаче ние помним - "Няма да участваме в правителство с ГЕРБ!" После така се сглобихте, че едва ви разглобихме. Ментаци.....

    20:05 11.12.2025

  • 73 Онзи

    10 3 Отговор
    Абе някои виждал ли е по-несъстоятелни и с по-нисък капацитет люде от тези индивиди от ПП-ДБ . Националните телевизии колко по- ниско още може да паднете канейки подобни екземпляри.

    Коментиран от #81

    20:06 11.12.2025

  • 74 Ами

    12 2 Отговор
    Падането на кабинета бе подготвено още със смяната на Киселова.
    Полезните идиоти пък направиха това което се очакваше от тях.
    Народът отново ще бъде измамен, но този път ще бъде и ограбен.
    Дано пък след като бъде и ограбен, на народа най-накрая да му дойде и акъла.

    20:07 11.12.2025

  • 75 Мирчев кураж

    5 7 Отговор
    Мирчев кураж , кураж дружино верна сговорна , ний не сме веке рая покорна !!!

    20:07 11.12.2025

  • 76 ИНФОРМАЦИЯ.

    7 2 Отговор
    На нашио тууулуп много в труден момент му дойдоха тези протести и оставката. Г-Н СРЕТАН ЙОСИЧ Е ПУСНАТ ОТ ЗАТВОРА. МЪКА МЪКА. Не триЙте НЕ СИ ПРАВЕТЕ БЪЗИК С НАС. ЗМИЯТА ХАПИ НАЙ МНОГО КОГАТО УМИРА.

    20:08 11.12.2025

  • 77 Кокорчо

    8 3 Отговор
    Е нашият човек но дамаджаната разваля пейзажа

    20:08 11.12.2025

  • 78 Добре де,

    6 2 Отговор
    Ама на подлоги можеш ли да вярваш? Там не си ли спомняте с Дянков кво беше ? А?

    20:09 11.12.2025

  • 79 Факт

    3 0 Отговор
    Пешовеца сканира със служебните камери пин код на карти!

    Коментиран от #96

    20:10 11.12.2025

  • 80 Хаха

    8 0 Отговор
    Каза дъртия комунист! С кой ще управлявате и къде ви е програмата?
    Потривате крадливи кунки!
    Народа ви каза и на вас марш

    20:13 11.12.2025

  • 81 Стенли

    3 5 Отговор

    До коментар #73 от "Онзи":

    Може би само бсп ново начало и има такъв и иот но поне има такъв и иот гласуваха за референдум за еврозоната докато бсп ново начало тотално се подиграха с хората които гласуваха за тях а че от пп дб нищо не става това си го знам единствената що годе читава партия в този парламент е ВЪЗРАЖДАНЕ и донякъде меч и пак ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ

    Коментиран от #122

    20:13 11.12.2025

  • 82 ццц

    5 2 Отговор
    Забелязвате ли, никой от тия ментета, доскоро сглобени с бибитко и дебелия, не говори за съд и затвор за охранения дует. Протеста има две искания- оставка и затвор. Тия изглежда се интересуват само от власт, търсенето на отговорност не ги вълнува.

    20:13 11.12.2025

  • 83 Браво на младите юнаци

    4 5 Отговор
    И дано да стигнат до 90% избирателна активност

    Коментиран от #97, #117

    20:13 11.12.2025

  • 84 Баце

    9 2 Отговор
    Нещо си в грешка. Няма как да яхаш протест срещу Б и Д. Протестите не бяха в подкрепа на ПП или ДБ .

    20:14 11.12.2025

  • 85 Хари совов

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Днес излезе последното проучване":

    Величие минимум 8℅!

    Коментиран от #95

    20:14 11.12.2025

  • 86 az СВО Победа 80

    10 3 Отговор
    🤣🤣🤣

    Накратко:
    Крадецът вика "Дръжте крадеца!"

    🤣🤣🤣

    Да не забравяме, че тоя ни обещаваше , че ще срази Русия!

    🤣🤣🤣

    20:15 11.12.2025

  • 87 Хасково

    6 2 Отговор
    Ние на бай Асен му вярваме на този или Кирчо НЕ

    20:15 11.12.2025

  • 88 Чичо Румен

    10 2 Отговор
    Спокойно шарлатанчета, аз съм Чичо Румен и идвам за вас!

    20:15 11.12.2025

  • 89 Промяна

    9 3 Отговор
    Мирчев се изявява вече като ОНБАШИЯ ХАХАХАХАХАХА С кого ще управляваш с Костадинов с Радев хахахаха Жална ни държавица

    20:16 11.12.2025

  • 90 А дано тоя път Мирчев

    11 3 Отговор
    успееш да видиш, че в Росенец освен бараки и половин километър кей на незаконно пристанище има мишко. Дето ни се правише на интересен нали? Циркаджия. И какво се случи в последствие на Росенец? Ще споделиш ли? А? А колко от вашите търтеи в последствие се сдобиха без пари с 300-400 кв. м във вилната зона през общината? А? И искаш хората да ти вярват? .....

    20:16 11.12.2025

  • 91 Ото фон Бломберг

    3 0 Отговор
    Оземпика дано те ликвидира преди това

    20:16 11.12.2025

  • 92 Студент

    4 3 Отговор
    Следващият протест трябва да бъде срещу всички олигарси и дерибеи за да върнат откраднатото от народа

    Коментиран от #102, #104, #114

    20:18 11.12.2025

  • 93 ТриВоДи

    3 0 Отговор
    Най ме е яд за министъра на културата, толкова културен беше! Сега точно преди коледните празници пак ще трябва да обикаля по банкети да разправя вицове, мъка, мъка! Поне бонусчето му си дайте, че в тая криза бакшишите едни, всчки плащат с карти и не носят евра!

    20:18 11.12.2025

  • 94 Промяна

    2 4 Отговор
    ЗАПОЧНА ВЕДНАГА ШАРЛАТАНСКАТА КРАЖБА ТОВА ХА СЕГА ДА ВИ ВИДЯ ОТ КОЙ ЩЕ ИСКАТЕ БЮДЖЕТ ХАХАХАХАХА ДАВАЙТЕ ПРОТЕСТЪРЧЕТА ЧЕРЕПНИ МАФИОТИ ХАОС РАЗРУХА ОГРОМНА ИНФЛАЦИЯ

    20:19 11.12.2025

  • 95 Къде ще има толкова глупаци

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "Хари совов":

    да гласуват за пирамидаджия, лъжец и крадец?

    Коментиран от #138

    20:20 11.12.2025

  • 96 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Факт":

    Интересно, че пуска все повече дописки свързани с Ивайло Мирчев!

    20:21 11.12.2025

  • 97 Олееееее....

    5 2 Отговор

    До коментар #83 от "Браво на младите юнаци":

    младите юнаци дори с 90% избирателна активност пак са 2% от тези с право на глас нали ? Виж обаче ако "старите юнаци" на 90 % скочат ще са около 2 милиона поне ...

    20:22 11.12.2025

  • 98 Каята

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тихоооооо":

    Абе тиквеник и свинско не знам ама тези да не ни надянат мешката и врьчат пушката че като гледам Урсулата се оглежда за кандидати.

    20:23 11.12.2025

  • 99 Верно ли

    10 1 Отговор
    Това май за втори път го чувам. Един път да те излъжат е грешка, ама втория вече си е избор да те лъжат (това за гласоподавателите на ПеПеДеБилите)!

    20:24 11.12.2025

  • 100 Нехис

    11 0 Отговор
    Нискочелият Свирчев пак се появи. В другата статия пък е другият нискочел - Божанов. Двама палячовци с 5% избирателен вот ни дават акъли.....

    20:24 11.12.2025

  • 101 Неспокойствие ни е обзело

    1 0 Отговор
    Ще излезнат новини........Чакаме ги.....С нетърпение,да излизат бързо...,

    20:24 11.12.2025

  • 102 Нехис

    7 0 Отговор

    До коментар #92 от "Студент":

    Успех, безработен търтею.

    20:25 11.12.2025

  • 103 Капитан Крийч

    6 1 Отговор
    Не лъжи Мирчев, знаем ви фашистките номера. Нито глас за ппдб, теляците на Бойко и Шиши.

    20:25 11.12.2025

  • 104 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #92 от "Студент":

    Вероятно си твърде млад и не знаеш, че това няма как да се случи толкова лесно.
    Във Франция жълтите жилетки протестират осем години.
    Правителствата падат едно след друго, но промяна няма.
    В България гражданско общество няма. Има платени НПО-та.

    20:27 11.12.2025

  • 105 Серафим

    7 2 Отговор
    И сега какво - скука. Ще чакаме да плюем следващите!

    Коментиран от #108

    20:27 11.12.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Никакво ПП-ДБ !

    5 2 Отговор
    Никакви мирчевци. Братя Роми, братя сестри и братя жени. БСП умря. И Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ...

    20:30 11.12.2025

  • 108 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Серафим":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #116

    20:32 11.12.2025

  • 109 Да не се изметнеш ейййййй

    8 1 Отговор
    Толбухински бек....Хубаво си помни думите , щото хората ще ти ги напомнят!!!!!!! Да не стане като предния път...ВНИМАВАЙ!!!!!

    20:34 11.12.2025

  • 110 ЧИЧО

    1 4 Отговор
    Всички досегашни Депутати вън от Парламента,само нови лица и дано да не са крадливи като досегашните.

    Коментиран от #133

    20:34 11.12.2025

  • 111 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Фашизоидна България с 7% корпоративен вот и платени от Иво Прокопиев гласове няма начин да управлява по подобие на Киевския режим.

    20:34 11.12.2025

  • 112 Ако сте Атлантици все ми е тая

    6 7 Отговор
    Вън от НАТО веднага, и нито лев за Украйна ! Глупости не ни се слушат Мирчев... не се хаби момче

    Коментиран от #140

    20:35 11.12.2025

  • 113 Тъно или Тъпо?

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тъно":

    И кое е по-добро 350 евра, или 350 рубли?

    20:35 11.12.2025

  • 114 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #92 от "Студент":

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХАХАХАХАХА ТОЛКОВА ПРОСТОТИЯ НАПРАВО СЪМ В ПОТРЕС ТИ ВЕРНО ЛИ СИ СТУДЕНТ ХАХАХАХАХА

    20:35 11.12.2025

  • 115 Мирчев кураж , кураж дружино

    2 5 Отговор
    Мирчев кураж , кураж дружино верна сговорна , ний не сме веке рая покорна !!!

    20:35 11.12.2025

  • 116 Серафим

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Факт":

    Да бе, проблем, това е национален спорт!

    20:37 11.12.2025

  • 117 Спеца

    9 0 Отговор

    До коментар #83 от "Браво на младите юнаци":

    Супер си ,направиха 10 моста на Дунав младите юнаци , и ти се виждат малко ли .Младите юнаци ги интересува само фитнесинструктора Спецов ,парапета и Някои топъл остров... Проверено е , глупака може пак да ги провери.

    20:37 11.12.2025

  • 118 Пеевски е изрод

    6 1 Отговор
    Ама тоя е по голям даже...лиже г@зове а сега джафка и не се знае кое следващо дупе ще лиже за пари и облаги.

    20:38 11.12.2025

  • 119 Не се хаби

    8 1 Отговор
    Будалите свършиха!

    20:39 11.12.2025

  • 120 Пени

    5 2 Отговор
    Мирчев, в дълбока заблуда си! Прокарахте пътя на Радев!

    20:39 11.12.2025

  • 121 Сеир

    2 5 Отговор
    Сега мафиотските тролове ще си изпочупят пръстите да мятат екскременти по ППДБ, защото те са им главният враг.

    Коментиран от #125, #132

    20:39 11.12.2025

  • 122 Емоциите са за у дома!

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Стенли":

    Че БСП и ИТН са патерици даже не подлежи на коментар но аз като бивш избирател на тия твоите ще ти разкажа какво мисля за тях с един аналог . Сьбираме се драма приятели и решаваме кого да каним на НГ и Аз предлагам един наш познат че с него все е весело а моя френд вика: да весело но забелязал ли си че винаги е на чужд грьб, т. е за сметка на някого.

    20:40 11.12.2025

  • 123 Борисов

    2 5 Отговор
    простреля ГЕРБ в краката!

    20:41 11.12.2025

  • 124 Ще ти повярвам Мирчев

    6 4 Отговор
    Но ако кажеш 3 месеца отлагане на Еврозоната и насрочване на референдум ! Другото е празни приказки момче. Да ви видим и на вас колко ви е демокрацията. Ако ще е нова форма на атлантическа диктатура, НЕ мерси ....

    Коментиран от #145

    20:41 11.12.2025

  • 125 Ами най много тролове

    7 1 Отговор

    До коментар #121 от "Сеир":

    имат ПП и ДБ. След това са МЕЧ и величие и после ГЕРБ и възраждане.

    20:41 11.12.2025

  • 126 123456

    5 1 Отговор
    Не виждам чак такъв успех на протеста, след като голямото Д е в парламента , има охрана , бронирана кола и др.

    20:41 11.12.2025

  • 127 малко факти

    7 0 Отговор
    Лъжлив и нагъл смешник .

    20:41 11.12.2025

  • 128 Георги

    7 0 Отговор
    Лъжливото овчарче Мирчев!!! Никога повече няма да ви се вържим, лъжци!

    20:42 11.12.2025

  • 129 Я да те погледнем в очите!

    4 0 Отговор
    Ааааа, май там плуват “корабчета“!

    20:42 11.12.2025

  • 130 Гочо

    4 0 Отговор
    Пак ще има парапети, май

    20:44 11.12.2025

  • 131 Отвратен

    6 0 Отговор
    Смешник, глупак! Тежко и горко ако такъв трябва да твори закони и да управлява!

    Коментиран от #134

    20:44 11.12.2025

  • 132 А да ти кажа ли

    4 0 Отговор

    До коментар #121 от "Сеир":

    За едни соросоидни олигарси дето ППДБ хранят или ги знаеш по Дневник-! ?

    20:45 11.12.2025

  • 133 Не е лошо

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "ЧИЧО":

    Само ,че опасно е да не дойдат гладни и още по- алчни....

    20:45 11.12.2025

  • 134 👍👍👍

    5 0 Отговор

    До коментар #131 от "Отвратен":

    Видяхме ги какви ги натвориха с конституцията и мазните кайвета.......Мани мани.....

    20:47 11.12.2025

  • 135 коко- кандидат премиер

    4 0 Отговор
    Властта е хубаво нещо, сега се търкаля по улицата но е опасно човек да се наведе да я вземе...

    20:47 11.12.2025

  • 136 эцбэ

    4 1 Отговор
    Плебейте от зглобката ще си платите до девето коляно.Няма значение от коя смръд..лива боя сте.Всички които ни вкарахте в капана на фаузерлайна и клика,ще плачете с кървави крокодилски.Народа ви мрази и ненавижда.Ще ви занули.

    20:48 11.12.2025

  • 137 младите юнаци

    8 0 Отговор
    Да слагат ботушите и ръкавиците и да почват да чистят Люлин и Красно село че ми писна от дървени философи и политолози и европеисти и като ги подпукам на края ще им вградя девидентите в кухите кратуни. Само на мирчевци ще ми станат

    20:49 11.12.2025

  • 138 Хари совов

    1 4 Отговор

    До коментар #95 от "Къде ще има толкова глупаци":

    Ти кажи от кои други глупаци си, понеже много философстваш!?

    Коментиран от #144

    20:49 11.12.2025

  • 139 Как не!

    4 1 Отговор
    Никакво доверие ви нямам. Инспирирахте протести, по-наивните се юрнаха да ви подкрепят, неосъзнавайки, че не предлагате никаква концепция за положителна промяна.
    Подтекстът на протестите, които финансирахте е "Стани, та аз да седна!" Досегашните грабиха, а на вас ви течаха лигите и си мечтаехте и вие да грабите.

    20:49 11.12.2025

  • 140 ВЪН ОТ НАТО

    5 3 Отговор

    До коментар #112 от "Ако сте Атлантици все ми е тая":

    НИТО ЛЕВ ЗА УКРАЙНА И ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ЛЕВ!!!!!

    Коментиран от #150

    20:50 11.12.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Точен

    6 0 Отговор
    Мирчев, ти не си добре. Имаш само три възможности: ВЪЗРАЖДАНЕ, ГЕРБ и НН Новия бардак.Ако случайно вземете над 50 % /то реално ще са 15-16/, ще завлечете България в ада. И ще ти кажа какво ще направите: ще се сглобите с Бойко, защото, колкото и да сте продажни и анитбългари, въпреки че сте доволни от сгбоката с Пеевски, няма да се сродите явно с него, макар че ви се иска. Винаги съм кавал, че ТУК не е Брюксел, но никога няма да го схванете, макар че 80 % родителите ви са били БКП-дейци..

    20:50 11.12.2025

  • 143 Дзън-дзън

    7 1 Отговор
    Да напомня на този наглец - вие вече предадохте доверието на хората през 2021/22 и 2023/24. Вкарахте страната в невероятна спирала от провали и сглобки. Гушкахте се и с БСП, и с чалгаря, и с Буци, влюбихте се в Шиши, когото сега стигматизирате, белким убедите хората, че той е виновник за всичките ви зрелищни идиотщини. Крадохте като за последно.
    Сега се опитвате да изтриете тези провали с поредна доза лъжи. За да може пак да покажете, че единственото което можете е да не можете нищо друго, освен да гафите и да крадете.
    Няма да мине!

    20:51 11.12.2025

  • 144 Ще ти кажа

    3 1 Отговор

    До коментар #138 от "Хари совов":

    че да се гласува за лъжец и крадец, какъвто е пирамидаджията, е признак на много глупав човек.

    20:51 11.12.2025

  • 145 👍👍👍 подкрепям

    5 0 Отговор

    До коментар #124 от "Ще ти повярвам Мирчев":

    Същите мекерета са, брат! Дете страни на една монета

    20:53 11.12.2025

  • 146 Анонимен

    7 0 Отговор
    Малоумник комунистически. Ако ти влезеш отново в народното събрание, България никога няма да се оправи.

    20:55 11.12.2025

  • 147 Т.Живков

    2 0 Отговор
    ППетата и ДеБетата никога няма да са в управлението на държавата,Никогааа.

    21:06 11.12.2025

  • 148 Анджо

    1 0 Отговор
    То никой не ги иска а тоя се прави на интересен че няма да прави коалиция. Абе хора , имам усещането че тия са за психиатрия. Изглежда , че май са стресирани как Бойко ги над цака, не знаят каде се намират и нямаше време да репетират пред огледалото за утрешните пледоарии.

    21:11 11.12.2025

  • 149 Доктор

    1 0 Отговор
    Дебил. Боклук. Помияр.

    21:11 11.12.2025

  • 150 Кой те

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "ВЪН ОТ НАТО":

    Пита тебе бе Лешпер

    21:12 11.12.2025

  • 151 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Да бе, няма да има. Никой няма да вземе над 50% на следващите избори.

    21:12 11.12.2025

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

