Руснакът Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в Дубай и е новият световен шампион ВИДЕО

Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория, предаде sportal.bg. Българинът загуби с нокаут в шестия рунд от Мурат Гасиев в двубой в Дубай.
Ето как се разви битката рунд по рунд:
Рунд 1: Двамата боксьори застанаха в центъра на ринга. Българинът започна първи с прави удари с предната ръка. Подкрепата в залата за Кобрата се засили с овации "Българи, юнаци!", а родният боец си спечели рунда с преса и прави удари с двете ръце и дясно кроше в тялото на Гасиев в края на рунда.
Рунд 2: Правите удари с лявата ръка на софиянеца объркаха съперника му и Гасиев изпитваше сериозни затруднения да скъси дистанцията. 44-годишният българин вкара в обращение и дясното кроше в главата, което му заслужи и тази част в съдийските карти.
Рунд 3: И този рунд мина под диктовката на Пулев, като по-младият боксьор срещу него успя да скъси успешно дистанцията само веднъж и да пласира силен удар в тялото на българина. Въпреки тази атака, Пулев бе по-категоричен с правите си удари и десните крошета.
Рунд 4: Рундът започна със силни възгласи "Българи, юнаци!", а възпитаникът на боксовата школа на ЦСКА София продължи с доминацията с прави удари. Гасиев обаче натисна газта и започна да скъсява дистанцията по-често. В средата на рунда боецът от Владикавказ пласира две мощни крошета в главата на Пулев, но българинът ги пое мъжки.
Рунд 5: Кобрата започна този удар експлозивно и разклати съперника си с ляво кроше и десен прав през гарда на Гасиев. 20 секунди по-късно обаче руснакът "върна услугата" с мощно дясно кроше. Темпото на битката се вдигна, а Пулев завърши по-активно, като пласира силни деснячки в брадичката на опонента му.
Рунд 6: Късо ляво кроше прати Пулев на земята, а българинът падна на земята. Реферът сложи край на срещата преди края на отброяването.
Това беше първа защита на този пояс за Пулев. Той спечели титлата преди година в София с успех над Махмуд Чар с единодушно съдийско решение. Поражението бе четвърто за Пулев в професионалната му кариера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
22:57 12.12.2025
2 Кубрат
22:58 12.12.2025
3 Хасан
22:58 12.12.2025
4 Хаха
Коментиран от #36
22:58 12.12.2025
5 Чудо голямо
22:58 12.12.2025
6 маке
22:58 12.12.2025
7 Ами
22:59 12.12.2025
8 Селски тарикат
22:59 12.12.2025
9 Сатана Z
Ганев,ти кво пушиш бе,браточка?
23:00 12.12.2025
10 Ако викна брат ми
23:00 12.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хохо Бохо
23:01 12.12.2025
13 Спецназ
От лек удар падна като застрелян. :))
Спорт и зрелища, Баце!
... И ПАРИ!
23:01 12.12.2025
14 С малки ръкавици
23:01 12.12.2025
15 Ганя Путинофила
23:02 12.12.2025
16 Малки ръкавички
23:02 12.12.2025
17 Пулев
23:02 12.12.2025
18 ШЕФА
23:03 12.12.2025
19 малиии
23:03 12.12.2025
20 Спецназ
5 рунда и сумати балъци да набият
милиони наживо за Кубрат!
И ПОСЛЕ ОБРАТ!
ХАХАХАХАХ!
23:04 12.12.2025
21 Студопор
Коментиран от #26
23:04 12.12.2025
22 Леко усмихнат
23:04 12.12.2025
23 киро брейка
23:05 12.12.2025
24 Мимо
Коментиран от #30, #47
23:05 12.12.2025
25 Наташките взривиха залата
23:05 12.12.2025
26 И с 12год
До коментар #21 от "Студопор":по Дърт
23:05 12.12.2025
27 ха ха хааа
23:05 12.12.2025
28 Къде отиваш бе Пулев
Коментиран от #54
23:06 12.12.2025
29 Пак е наш
Коментиран от #51
23:06 12.12.2025
30 Добре де
До коментар #24 от "Мимо":Нашия ОРИЗИЛИ ЛИ СЕ... АМИ ДА.. УМРЕ КАТО МАГАРЕ БЕЗ ИСТОРИЯ.. АМИН
23:06 12.12.2025
31 Тореро
23:07 12.12.2025
32 az СВО Победа 80
Резултатът винаги е един и същ ....
🤣🤣🤣
Коментиран от #44, #48, #50
23:07 12.12.2025
33 накъдри юкселов
23:08 12.12.2025
34 П Ули Вегнер
23:08 12.12.2025
35 Загрижен
Никога не е имал уменията и техниката на повече от квартален батка. Да се пенсионира, че само ни излага.
23:08 12.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Фейк на часа
23:09 12.12.2025
38 Кметът на Симитли
23:10 12.12.2025
39 БАНко
Коментиран от #79
23:10 12.12.2025
40 Роки 7
23:11 12.12.2025
41 топчето
23:11 12.12.2025
42 Поне си спести
23:12 12.12.2025
43 Патриот
Евала!
23:13 12.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 БАНко
23:14 12.12.2025
46 Привет !
23:14 12.12.2025
47 Ква титла
До коментар #24 от "Мимо":бе Миме?
23:14 12.12.2025
48 Дедо
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Гасиев е от Северна Осетия -Кавказ . Реално чеченец и няма нищо общо нито етнически ,нито културно , нито религиозно с руснаците и Русия, освен че земите на народа му са поредните окупирани от руската Орда.
Коментиран от #55, #61
23:15 12.12.2025
49 колю брейка
23:15 12.12.2025
50 Усик
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Яла бе ..
23:16 12.12.2025
51 Перо Серко
До коментар #29 от "Пак е наш":От Татаристан е щом е Българин
23:16 12.12.2025
52 Видя си автобиографията
23:17 12.12.2025
53 ХЪ ХЪ ЪЪ
23:17 12.12.2025
54 Гедер
До коментар #28 от "Къде отиваш бе Пулев":Не е руснак бе , няма нищо общо с руските крепостни. Човека е от Кавказ
23:17 12.12.2025
55 БАНко
До коментар #48 от "Дедо":ТИ ЛИ МУ ЗАКАЧИ РУСКОТО ЗНАМЕ И ЗАПЯ РУСКИЯ ХИМН , ТИ ЛИ ГО РОДИ С МАЙЧИН РУСКИ ЕЗИК ?????
Коментиран от #67, #76
23:18 12.12.2025
56 И НЕ ТРИЙТЕ
Коментиран от #58
23:18 12.12.2025
57 Баце ЕООД
23:18 12.12.2025
58 Да добава
До коментар #56 от "И НЕ ТРИЙТЕ":БлокиралистемиуЯ
23:19 12.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Женя
23:20 12.12.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Македонски
23:20 12.12.2025
63 ха ха хааа
Коментиран от #71, #84
23:20 12.12.2025
64 Добре, че не се яви дагестанеца
23:21 12.12.2025
65 Дедо
До коментар #61 от "Гасиев е руснак":В Северна Осетия няма руснаци бе пич и никога не е имало.
Коментиран от #69
23:22 12.12.2025
66 Браво на руснака
Коментиран от #75
23:23 12.12.2025
67 До руското знаме беше осетинското
До коментар #55 от "БАНко":бе де бил!
Коментиран от #81, #82
23:23 12.12.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ивелин Михайлов
23:24 12.12.2025
71 Истината
До коментар #63 от "ха ха хааа":Това са руснаците :)
Мендел Дмитрий и Шеломов Владимир Владимирвич да не са по-малко руснаци!
23:24 12.12.2025
72 Тома
23:24 12.12.2025
73 Играча
23:24 12.12.2025
74 Гост
23:25 12.12.2025
75 Дагестанец е бе
До коментар #66 от "Браво на руснака":де бил!
Коментиран от #90
23:25 12.12.2025
76 Дедо
До коментар #55 от "БАНко":Ти правиш ли разлика между руснак и гражданин на руската федерация. Във федерацията има 180 народа бе пич ,които не са руснаци. Мурат Гасиев е наследник на черкезите в Кавказ , за какви руснаци бълнуваш.
Коментиран от #96
23:25 12.12.2025
77 Германец
Коментиран от #83
23:25 12.12.2025
78 Българин
23:26 12.12.2025
79 Герге ,
До коментар #39 от "БАНко":Мое си дращиш Ка си иЗкаш , тебе ще те опрай само един объл , черен , дебел и многото продълговат .. 🤭
23:26 12.12.2025
80 Ако фана модето тука
23:26 12.12.2025
81 БАНко
До коментар #67 от "До руското знаме беше осетинското":И ,,Е БИЛ " ДА СИ НЕ ЧУ ОСЕТИНСКИЯ ХИМН !!!
Коментиран от #86
23:26 12.12.2025
82 Тук дават трибуна на пълни откачалки
До коментар #67 от "До руското знаме беше осетинското":само за да с-е-р-а-т русофобски простотии. Отивай и се прегледай.
23:27 12.12.2025
83 Така е брато
До коментар #77 от "Германец":Аз викам не за теб, а за сестра ти
23:27 12.12.2025
84 Гост
До коментар #63 от "ха ха хааа":Незнам, но ми направи впечатление, че след мача Мурад се прекръсти два пъти с дясната ръка, като православен християнин....
23:28 12.12.2025
85 Капитанът
23:29 12.12.2025
86 Осетия е в състава на РФ бе
До коментар #81 от "БАНко":де бил
Коментиран от #95
23:29 12.12.2025
87 Отдавна му е времето да се пенсионира!!!
23:29 12.12.2025
88 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
23:30 12.12.2025
89 Мда-даааааа
Коментиран от #98
23:30 12.12.2025
90 Майкъл Фелпс по твоята логика
До коментар #75 от "Дагестанец е бе":не е американец, а Мерилендец (от щата Мериленд). Както ти не си българин, а си карлуковец.
23:31 12.12.2025
91 az СВО Победа 80
Коментиран от #97
23:31 12.12.2025
92 Българи Юнаци!
23:32 12.12.2025
93 az СВО Победа 80
23:33 12.12.2025
94 Този нокаут
23:33 12.12.2025
95 БАНко
До коментар #86 от "Осетия е в състава на РФ бе":ДНЕС ЛИ ГО НАУЧИ ???
23:33 12.12.2025
96 Ти не си българин, а карлуковец
До коментар #76 от "Дедо":Вместо да се пише за спорт, вие о.с.р.а.х.т.е форума с вашите русофобски идиотщини.
23:34 12.12.2025
97 Бебо
До коментар #91 от "az СВО Победа 80":Стига си спамил политика под спортна новина бе.
23:34 12.12.2025
98 Дада
До коментар #89 от "Мда-даааааа":Продължаваме напред хахаха, важното е да се правят кинти, независимо от излагацията
23:35 12.12.2025