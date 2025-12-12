Новини
Руснакът Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в Дубай и е новият световен шампион ВИДЕО

12 Декември, 2025 22:26, обновена 12 Декември, 2025 23:07

Срещата приключи в шестия рунд

Руснакът Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в Дубай и е новият световен шампион ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория, предаде sportal.bg. Българинът загуби с нокаут в шестия рунд от Мурат Гасиев в двубой в Дубай.



Ето как се разви битката рунд по рунд:

Рунд 1: Двамата боксьори застанаха в центъра на ринга. Българинът започна първи с прави удари с предната ръка. Подкрепата в залата за Кобрата се засили с овации "Българи, юнаци!", а родният боец си спечели рунда с преса и прави удари с двете ръце и дясно кроше в тялото на Гасиев в края на рунда.

Рунд 2: Правите удари с лявата ръка на софиянеца объркаха съперника му и Гасиев изпитваше сериозни затруднения да скъси дистанцията. 44-годишният българин вкара в обращение и дясното кроше в главата, което му заслужи и тази част в съдийските карти.

Рунд 3: И този рунд мина под диктовката на Пулев, като по-младият боксьор срещу него успя да скъси успешно дистанцията само веднъж и да пласира силен удар в тялото на българина. Въпреки тази атака, Пулев бе по-категоричен с правите си удари и десните крошета.

Рунд 4: Рундът започна със силни възгласи "Българи, юнаци!", а възпитаникът на боксовата школа на ЦСКА София продължи с доминацията с прави удари. Гасиев обаче натисна газта и започна да скъсява дистанцията по-често. В средата на рунда боецът от Владикавказ пласира две мощни крошета в главата на Пулев, но българинът ги пое мъжки.

Рунд 5: Кобрата започна този удар експлозивно и разклати съперника си с ляво кроше и десен прав през гарда на Гасиев. 20 секунди по-късно обаче руснакът "върна услугата" с мощно дясно кроше. Темпото на битката се вдигна, а Пулев завърши по-активно, като пласира силни деснячки в брадичката на опонента му.

Рунд 6: Късо ляво кроше прати Пулев на земята, а българинът падна на земята. Реферът сложи край на срещата преди края на отброяването.

Това беше първа защита на този пояс за Пулев. Той спечели титлата преди година в София с успех над Махмуд Чар с единодушно съдийско решение. Поражението бе четвърто за Пулев в професионалната му кариера.


Дубай
  • 1 Ами

    55 0 Отговор
    Очаквано.

    22:57 12.12.2025

  • 2 Кубрат

    63 1 Отговор
    Паднах , като правителството...с трясък

    22:58 12.12.2025

  • 3 Хасан

    10 26 Отговор
    Да, ама пък Пулев е по-красив от Гасиев.

    22:58 12.12.2025

  • 4 Хаха

    11 30 Отговор
    Кубрат се би по-добре,но един удар реши всичко

    Коментиран от #36

    22:58 12.12.2025

  • 5 Чудо голямо

    43 1 Отговор
    Нали е жив

    22:58 12.12.2025

  • 6 маке

    38 2 Отговор
    Ко тана, Пульо...Напука ти хобота пича)))

    22:58 12.12.2025

  • 7 Ами

    19 24 Отговор
    Гасиев е гола вода,Итаума ще го убие, а нашият е извитрял вече,да си гледа строежа на блоковете

    22:59 12.12.2025

  • 8 Селски тарикат

    15 11 Отговор
    Усмихвай се, ама на пода бок луко

    22:59 12.12.2025

  • 9 Сатана Z

    39 1 Отговор
    "Късо ляво кроше прати Пулев на земята, а българинът падна на земята"

    Ганев,ти кво пушиш бе,браточка?

    23:00 12.12.2025

  • 10 Ако викна брат ми

    20 2 Отговор
    Ша видите вий

    23:00 12.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо Бохо

    43 0 Отговор
    Вчера писах, че въпросът е малко или много ще го бият. Е малко го биха

    23:01 12.12.2025

  • 13 Спецназ

    20 9 Отговор
    Нашия "ЛЕГНА" в точния рунд за Букмейкърите!

    От лек удар падна като застрелян. :))
    Спорт и зрелища, Баце!

    ... И ПАРИ!

    23:01 12.12.2025

  • 14 С малки ръкавици

    25 0 Отговор
    И без ръкавици Пулев няма шанс. Най вероятно и сам си го знае

    23:01 12.12.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    16 5 Отговор
    Ганя обича да го тепат и украинци /Кличко/ и руснаци!

    23:02 12.12.2025

  • 16 Малки ръкавички

    12 0 Отговор
    Малък Нокаут-Големи РЪКАВИЦИ-НЯМА А СТАНЕШ БЕ ТАРИКАТ

    23:02 12.12.2025

  • 17 Пулев

    22 0 Отговор
    пак се упули!

    23:02 12.12.2025

  • 18 ШЕФА

    25 4 Отговор
    Много го е забавил ,но уговорката е била такава,а нокаута му беше в кърпа вързан.Пулев е един повреден от аматьорският бокс боксьор който само се излага.

    23:03 12.12.2025

  • 19 малиии

    4 8 Отговор
    Нашата руzня тропа ли тропа .. Гъзарьов - Чемпион ..

    23:03 12.12.2025

  • 20 Спецназ

    9 3 Отговор
    Сценария на букитата беше нашия да налага чеченеца

    5 рунда и сумати балъци да набият
    милиони наживо за Кубрат!

    И ПОСЛЕ ОБРАТ!

    ХАХАХАХАХ!

    23:04 12.12.2025

  • 21 Студопор

    17 2 Отговор
    Няма такъв резил. Нашия е с 10 кила по-тежък и го смачкаха...

    Коментиран от #26

    23:04 12.12.2025

  • 22 Леко усмихнат

    13 0 Отговор
    Силно Озъбен

    23:04 12.12.2025

  • 23 киро брейка

    13 2 Отговор
    браво на руснака зарадва ме като един истински българин!!! В 4рунд още осетих че нашия ще изяде щамарите и не закъсня преценката ми !!браво кобра красива загуба и дано не е последна!!

    23:05 12.12.2025

  • 24 Мимо

    8 14 Отговор
    Чета коментарите и се чудя що за сбирщина сме. Понеже немога да нарека това нито нация, нито народ. Абе колко българи са стигали до световна титла в професионалния бокс?

    Коментиран от #30, #47

    23:05 12.12.2025

  • 25 Наташките взривиха залата

    16 1 Отговор
    много се кефиха!

    23:05 12.12.2025

  • 26 И с 12год

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Студопор":

    по Дърт

    23:05 12.12.2025

  • 27 ха ха хааа

    3 5 Отговор
    Мурат- нема по-руzко име ... 🤭😁

    23:05 12.12.2025

  • 28 Къде отиваш бе Пулев

    21 0 Отговор
    На руснака това му е 26 нокаут. Това е унищожителна машина ако се загледате по срещите му на Гасиев. ......

    Коментиран от #54

    23:06 12.12.2025

  • 29 Пак е наш

    8 1 Отговор
    Гасиев е тоже Българин.

    Коментиран от #51

    23:06 12.12.2025

  • 30 Добре де

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мимо":

    Нашия ОРИЗИЛИ ЛИ СЕ... АМИ ДА.. УМРЕ КАТО МАГАРЕ БЕЗ ИСТОРИЯ.. АМИН

    23:06 12.12.2025

  • 31 Тореро

    11 2 Отговор
    Поредната излагация на пульо!!

    23:07 12.12.2025

  • 32 az СВО Победа 80

    11 3 Отговор
    И тоя наивник тръгнал да се бие срещу руснаци.... 🤣🤣🤣

    Резултатът винаги е един и същ ....
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #44, #48, #50

    23:07 12.12.2025

  • 33 накъдри юкселов

    8 3 Отговор
    Страхотна загуба напълни ми душата.Харесвам когато кобрата пада и то най вече с нокаут!!! Честито бях заложил на руснака:)

    23:08 12.12.2025

  • 34 П Ули Вегнер

    9 0 Отговор
    Айн цу цвайн цу драйн - дрън !!!

    23:08 12.12.2025

  • 35 Загрижен

    20 0 Отговор
    Кобрата на живо преживя Земля в илюминаторе :🤣.
    Никога не е имал уменията и техниката на повече от квартален батка. Да се пенсионира, че само ни излага.

    23:08 12.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Фейк на часа

    18 1 Отговор
    Все пак до нокаута игра отлично, това го повториха няколко пъти коментаторите на DAZN. Време му е да се оттегли от активен спорт - все пак е най-успешният български боксьор до момента. Пропусна много време преди десетина години, а имаше възможности да развие таланта си, но чалгата го унищожи. В кръга на шегата, този път даже не можа да се изплези както правеше на мача с Кличко. Но, все пак, нека да го уважаваме, по-добър българин в профи бокса едва ли ще има скоро.

    23:09 12.12.2025

  • 38 Кметът на Симитли

    13 1 Отговор
    И Тиквата така губеше съзнание в обятията ми...

    23:10 12.12.2025

  • 39 БАНко

    10 3 Отговор
    НАТООВЦЕТЕ ОТ НАТОВСКОТО ,,БТВ " НЕ ПОСМЯХА ДА СКРИЯТ РУСКОТО ЗНАМЕ И ДА ЗАГЛУШАТ ХИМНА НА РУСИЯ !!!

    Коментиран от #79

    23:10 12.12.2025

  • 40 Роки 7

    12 0 Отговор
    На нашия ръкавиците му били малки...тясни...така се оправда нашия...иначе щеше да бие.

    23:11 12.12.2025

  • 41 топчето

    3 2 Отговор
    Истински некадърен кой от двамата хахахахах честито???

    23:11 12.12.2025

  • 42 Поне си спести

    9 0 Отговор
    6 рунда бой. Много е хитър

    23:12 12.12.2025

  • 43 Патриот

    6 1 Отговор
    Пулев е за лева, но продава апартаменти в евро!
    Евала!

    23:13 12.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 БАНко

    9 0 Отговор
    НАШЕНЕЦА БЕШЕ ПО ДОБЪР , НО МУ СТИГА ЕДИН УДАР ЗА ДА СЕ ......УСМИХНЕ И ИЗПЛЕЗИ !!!

    23:14 12.12.2025

  • 46 Привет !

    2 0 Отговор
    "Българи " ...

    23:14 12.12.2025

  • 47 Ква титла

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мимо":

    бе Миме?

    23:14 12.12.2025

  • 48 Дедо

    5 14 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Гасиев е от Северна Осетия -Кавказ . Реално чеченец и няма нищо общо нито етнически ,нито културно , нито религиозно с руснаците и Русия, освен че земите на народа му са поредните окупирани от руската Орда.

    Коментиран от #55, #61

    23:15 12.12.2025

  • 49 колю брейка

    6 0 Отговор
    браво кобра знам как да залагам на мачовете ти за да печеля поне съм напред с 300лв жалко че нямах повече пари за залог че само 300 кинта спечелих

    23:15 12.12.2025

  • 50 Усик

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Яла бе ..

    23:16 12.12.2025

  • 51 Перо Серко

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пак е наш":

    От Татаристан е щом е Българин

    23:16 12.12.2025

  • 52 Видя си автобиографията

    5 0 Отговор
    Цветна и за 2 секунди...

    23:17 12.12.2025

  • 53 ХЪ ХЪ ЪЪ

    8 0 Отговор
    Айде СУЛЪО ПУЛЕВ отиде при брат си ТУЛУПА в канала и приключиха напълно, единия с политиката други с бокса.

    23:17 12.12.2025

  • 54 Гедер

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "Къде отиваш бе Пулев":

    Не е руснак бе , няма нищо общо с руските крепостни. Човека е от Кавказ

    23:17 12.12.2025

  • 55 БАНко

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Дедо":

    ТИ ЛИ МУ ЗАКАЧИ РУСКОТО ЗНАМЕ И ЗАПЯ РУСКИЯ ХИМН , ТИ ЛИ ГО РОДИ С МАЙЧИН РУСКИ ЕЗИК ?????

    Коментиран от #67, #76

    23:18 12.12.2025

  • 56 И НЕ ТРИЙТЕ

    2 0 Отговор
    60т0 6а ви..... М М Т фгъ 30

    Коментиран от #58

    23:18 12.12.2025

  • 57 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Нормално.. Пулев първо се уплаши от Околие, после потърси извинение в ръкавиците, резонно да го бият. На 44 си,

    23:18 12.12.2025

  • 58 Да добава

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "И НЕ ТРИЙТЕ":

    БлокиралистемиуЯ

    23:19 12.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Женя

    5 1 Отговор
    Това е уникална българска Кобра. Единствената в целия свят ,която може да лежи изплезена по гръб .

    23:20 12.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Македонски

    5 3 Отговор
    Братушката спечели - преби татарското куче.

    23:20 12.12.2025

  • 63 ха ха хааа

    2 2 Отговор
    Абе , вие гаврите ли се ?! Руснакът Мурат е като , руснакът Къдрилов ... 6

    Коментиран от #71, #84

    23:20 12.12.2025

  • 64 Добре, че не се яви дагестанеца

    3 1 Отговор
    Онзи нокаутира всички руснаци за 30 секунди!

    23:21 12.12.2025

  • 65 Дедо

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Гасиев е руснак":

    В Северна Осетия няма руснаци бе пич и никога не е имало.

    Коментиран от #69

    23:22 12.12.2025

  • 66 Браво на руснака

    5 0 Отговор
    Преби украта!

    Коментиран от #75

    23:23 12.12.2025

  • 67 До руското знаме беше осетинското

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "БАНко":

    бе де бил!

    Коментиран от #81, #82

    23:23 12.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Ми нормално на 44 е.. трябваше вече да се е пенсионирал

    23:24 12.12.2025

  • 71 Истината

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "ха ха хааа":

    Това са руснаците :)

    Мендел Дмитрий и Шеломов Владимир Владимирвич да не са по-малко руснаци!

    23:24 12.12.2025

  • 72 Тома

    3 0 Отговор
    При такъв удар започваш да се смееш сам.Жалко за мозъка

    23:24 12.12.2025

  • 73 Играча

    0 1 Отговор
    И аз за милиончета падам.

    23:24 12.12.2025

  • 74 Гост

    1 0 Отговор
    Човек трябва да знае кога да спре с професионалния спорт, за да не става за резил! На 44 години на какъв се прави да се мери с млади и надъхани, а ако продължава да се прави на състезател, рискува да пострада сериозно на ринга! Има деца и жена, време е да помисли за тях, а не да се прави на "герой"...

    23:25 12.12.2025

  • 75 Дагестанец е бе

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Браво на руснака":

    де бил!

    Коментиран от #90

    23:25 12.12.2025

  • 76 Дедо

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "БАНко":

    Ти правиш ли разлика между руснак и гражданин на руската федерация. Във федерацията има 180 народа бе пич ,които не са руснаци. Мурат Гасиев е наследник на черкезите в Кавказ , за какви руснаци бълнуваш.

    Коментиран от #96

    23:25 12.12.2025

  • 77 Германец

    2 2 Отговор
    Българетата както винаги подкрепяха отсрещната страна 🤣🤣🤣 това е единственият народ на света, който винаги вика за другите 💩

    Коментиран от #83

    23:25 12.12.2025

  • 78 Българин

    4 1 Отговор
    СЛАВА РУСИЯ! ДОЛУ БЪЛГАРИЯ! ДА ЖИВЕЕ РУСНАКЪТ! ЗАЛОЖИХ 2000ЛВ НА НЕГО 🤑😍

    23:26 12.12.2025

  • 79 Герге ,

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "БАНко":

    Мое си дращиш Ка си иЗкаш , тебе ще те опрай само един объл , черен , дебел и многото продълговат .. 🤭

    23:26 12.12.2025

  • 80 Ако фана модето тука

    1 0 Отговор
    6аг0бияи6аг0еба

    23:26 12.12.2025

  • 81 БАНко

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "До руското знаме беше осетинското":

    И ,,Е БИЛ " ДА СИ НЕ ЧУ ОСЕТИНСКИЯ ХИМН !!!

    Коментиран от #86

    23:26 12.12.2025

  • 82 Тук дават трибуна на пълни откачалки

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "До руското знаме беше осетинското":

    само за да с-е-р-а-т русофобски простотии. Отивай и се прегледай.

    23:27 12.12.2025

  • 83 Така е брато

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Германец":

    Аз викам не за теб, а за сестра ти

    23:27 12.12.2025

  • 84 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "ха ха хааа":

    Незнам, но ми направи впечатление, че след мача Мурад се прекръсти два пъти с дясната ръка, като православен християнин....

    23:28 12.12.2025

  • 85 Капитанът

    1 2 Отговор
    Копейки да твърдите ,че Мурат Гасиев е руснак е все едно да кажете че Чингиз Хан е германец.

    23:29 12.12.2025

  • 86 Осетия е в състава на РФ бе

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "БАНко":

    де бил

    Коментиран от #95

    23:29 12.12.2025

  • 87 Отдавна му е времето да се пенсионира!!!

    3 0 Отговор
    Този е единственият в света който като го нокаутират му става много смешно,да не дава Господ,така е от толкова бой в кратуната почваш да издимяваш!!!

    23:29 12.12.2025

  • 88 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Удари го с лакът...

    23:30 12.12.2025

  • 89 Мда-даааааа

    2 0 Отговор
    Кобрети, оттегляй се с достойнство. Дърта си вече.

    Коментиран от #98

    23:30 12.12.2025

  • 90 Майкъл Фелпс по твоята логика

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дагестанец е бе":

    не е американец, а Мерилендец (от щата Мериленд). Както ти не си българин, а си карлуковец.

    23:31 12.12.2025

  • 91 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Кубрат Пулев се сблъска с Източния фронт! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #97

    23:31 12.12.2025

  • 92 Българи Юнаци!

    1 0 Отговор
    Руснакът е от "Кабардино-България", пореден опит на фашистите да сбият двата клана Българи. Карат ни да се бием сами както Руснаци и Украинци.

    23:32 12.12.2025

  • 93 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Путин е виновен! 🤣🤣🤣

    23:33 12.12.2025

  • 94 Този нокаут

    1 0 Отговор
    ще влезне в учебниците!

    23:33 12.12.2025

  • 95 БАНко

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Осетия е в състава на РФ бе":

    ДНЕС ЛИ ГО НАУЧИ ???

    23:33 12.12.2025

  • 96 Ти не си българин, а карлуковец

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Дедо":

    Вместо да се пише за спорт, вие о.с.р.а.х.т.е форума с вашите русофобски идиотщини.

    23:34 12.12.2025

  • 97 Бебо

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "az СВО Победа 80":

    Стига си спамил политика под спортна новина бе.

    23:34 12.12.2025

  • 98 Дада

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мда-даааааа":

    Продължаваме напред хахаха, важното е да се правят кинти, независимо от излагацията

    23:35 12.12.2025

