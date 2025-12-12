Руснакът Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в Дубай и е новият световен шампион ВИДЕО

Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория, предаде sportal.bg. Българинът загуби с нокаут в шестия рунд от Мурат Гасиев в двубой в Дубай.





Ето как се разви битката рунд по рунд:



Рунд 1: Двамата боксьори застанаха в центъра на ринга. Българинът започна първи с прави удари с предната ръка. Подкрепата в залата за Кобрата се засили с овации "Българи, юнаци!", а родният боец си спечели рунда с преса и прави удари с двете ръце и дясно кроше в тялото на Гасиев в края на рунда.



Рунд 2: Правите удари с лявата ръка на софиянеца объркаха съперника му и Гасиев изпитваше сериозни затруднения да скъси дистанцията. 44-годишният българин вкара в обращение и дясното кроше в главата, което му заслужи и тази част в съдийските карти.



Рунд 3: И този рунд мина под диктовката на Пулев, като по-младият боксьор срещу него успя да скъси успешно дистанцията само веднъж и да пласира силен удар в тялото на българина. Въпреки тази атака, Пулев бе по-категоричен с правите си удари и десните крошета.



Рунд 4: Рундът започна със силни възгласи "Българи, юнаци!", а възпитаникът на боксовата школа на ЦСКА София продължи с доминацията с прави удари. Гасиев обаче натисна газта и започна да скъсява дистанцията по-често. В средата на рунда боецът от Владикавказ пласира две мощни крошета в главата на Пулев, но българинът ги пое мъжки.



Рунд 5: Кобрата започна този удар експлозивно и разклати съперника си с ляво кроше и десен прав през гарда на Гасиев. 20 секунди по-късно обаче руснакът "върна услугата" с мощно дясно кроше. Темпото на битката се вдигна, а Пулев завърши по-активно, като пласира силни деснячки в брадичката на опонента му.



Рунд 6: Късо ляво кроше прати Пулев на земята, а българинът падна на земята. Реферът сложи край на срещата преди края на отброяването.



Това беше първа защита на този пояс за Пулев. Той спечели титлата преди година в София с успех над Махмуд Чар с единодушно съдийско решение. Поражението бе четвърто за Пулев в професионалната му кариера.