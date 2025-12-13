Новини
Откриха телата на замръзнали украински войници край превзетото от Русия село Лиман в Харковска област
  Тема: Украйна

Откриха телата на замръзнали украински войници край превзетото от Русия село Лиман в Харковска област

13 Декември, 2025 06:54, обновена 13 Декември, 2025 07:07 2 859 22

ПВО на Русия свали 41 украински дрона през изминалата нощ

Откриха телата на замръзнали украински войници край превзетото от Русия село Лиман в Харковска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 41 украински безпилотни летателни апарата над руски региони през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.

28 от тях са свалени над Саратовска област, по четири над Воронежска и Ростовска област, по два над Белгородска област и Крим и един над Волгоградска област“, ​​се казва в доклада.

Още новини от Украйна

Телата на украински военнослужещи, починали от хипотермия, бяха открити близо до село Лиман в Харковска област на бивши позиции на украинските въоръжени сили, съобщиха руските служби. Руските служби за сигурност.

„На Харковския фронт, докато напредваха през гориста местност западно от Лиман, бойци от Северните сили откриха замръзналите тела на украински войници, починали от хипотермия на две от шестте превзети позиции на ВСУ“, каза източникът пред ТАСС.

Според руското Министерство на отбраната на 11 декември, части от Северната група сили са завършили активното освобождаване на село Лиман в Харковска област.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    12 10 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #10

    07:11 13.12.2025

  • 2 Защото

    33 8 Отговор
    Зеления престъпник не ги е завил !

    07:12 13.12.2025

  • 3 Критик

    41 39 Отговор
    Длъжни 😁 сме да "повярваме" щом информацията е от ТАСС.

    Коментиран от #5, #8, #9, #16

    07:12 13.12.2025

  • 4 Бай той Толстой

    23 31 Отговор
    Некой натовски генерал няма ли?🤗

    07:12 13.12.2025

  • 5 Така е

    20 35 Отговор

    До коментар #3 от "Критик":

    вярваме само на Бесарабская газета !

    07:14 13.12.2025

  • 7 Лопата Орешник

    29 3 Отговор
    Войната е ад на земята!

    07:15 13.12.2025

  • 8 Ами Нети

    10 24 Отговор

    До коментар #3 от "Критик":

    На кой му пука някакъв анонимен Цар Вулл какво вярва .

    07:15 13.12.2025

  • 9 Тити

    10 21 Отговор

    До коментар #3 от "Критик":

    Вярно си Кир Таkkk ,но беше ли нужно ,чак и да се афишираш ?

    07:19 13.12.2025

  • 10 Дедо ти....

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ще, ще ги размразят и ще се оправят.....?!?!?!

    07:21 13.12.2025

  • 12 Дано

    20 0 Отговор
    са на по - добро място . Вечен покой на душите им .

    07:21 13.12.2025

  • 13 Хи хи

    14 3 Отговор
    За маленкий зеля човешкия живот не струва и пукната пара ! Важното е да се защитават калища, камънаци и буренаци !!

    Коментиран от #20

    07:42 13.12.2025

  • 14 Мдаа!🤔

    17 2 Отговор
    Срещите на зеленски с подпалвачите на войни НЕ ТОПЛЯТ украинските бойци! Видно е!

    07:46 13.12.2025

  • 15 КАКВО ЧАКАТЕ БЕ УКРАИНЦИ!!

    11 3 Отговор
    ЕЙ УКРАИНВЦИ , ХВАНЕТЕ ГО ТОЯ ВАШ НАПУШЕН УБИЕЦ ПРЕСТЪПНИК И ЖИВ ГО РАЗКЪСАЙТЕ!!! ДО ГОГА ЩЕ ГО ТЪРПОИТЕ . КЪДЕ СА СЪПРУГИТЕ ,РОДНИНИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ НА ТЕЗИ МИЛИОНИ МОМЧЕТА ДА СЕ ЮРНАТИ СПРАТ ТОЯ УБИЕЦ, КЪДЕ СА , КАК МОЖЕ ДА СЕ ПРИМИРИВАТ С УБИВАНЕТО НА СИНОВЕТЕ, СЪПРУИЗИТЕ ИМ , КАКВО Е ТОВА РАВНОДУШИЕ , УМА МИ НЕ ГО ПОБИРА!
    ЕТО ТОВА ПРАВИ ФАШИЗМА !!! РУСИЯ НИКОГА НЯМАШЕ ДА ПОСЕГНЕ АКО ФАШИЗМА ДОКОПАЛ СЕ ДО ГРАНИЦИТРЕ Ѝ, ДА СТОВАРВА ОРЪЖИЕ , ДА Я ПРЕДИЗВИКВА ЗАПЛАШИТЕЛНО .
    ЖАЛКО НЕ САМО ЗА ТЕЗИ ЗАМРЪЗНАЛИ МОМЧЕТА А И ЗА МИЛИОНИТЕ ЗАГИНАЛИ .
    ЖАЛКО ЗА РАВНОДУШИЕТО НА ТОЗИ НАРОД , КОЙТО НЕ НАПРАВИ НИЩО ЗА ДА СПРЕ ТОЯ НАДРУСАН НАЕМНИК НА ФАШИСТИКИТЕ ИЗЧАДИЯ , И ПОЖЕРТВА НАЦЦИЯ ДЪРЖАВА ,НАРОД ЗА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!!!!ЖАЛКО!!

    Коментиран от #22

    08:02 13.12.2025

  • 17 Мильо

    2 5 Отговор
    Стига препечатва ТАСС. Те винаги лъжат.

    08:25 13.12.2025

  • 19 Някой

    0 0 Отговор
    Когато 1944 тук идва Трети УКРАИНСКИ фронт и по наше желание към него се присъединява нашата армия и се води част от армията на СССР, даваха че срещу Райха са загинали някъде 34+ хиляди български войника и 18 от студ - последното го помня точно.

    08:34 13.12.2025

  • 20 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    За маленкий путинка човешкия живот не струва и пукната копейка! Важното е да се превземат калища, камънаци и буренаци !! Нека се самоунищожават рускоговорящите.

    08:41 13.12.2025

  • 21 А за крепостното месо, застреляно в гръб

    1 0 Отговор
    ТАСС нещо мълчи, що така???

    08:42 13.12.2025

  • 22 Лекувай се, не че

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "КАКВО ЧАКАТЕ БЕ УКРАИНЦИ!!":

    за тежките случай като теб има надежда, де. ,🤣🤣🤣🤣🤣

    08:43 13.12.2025

