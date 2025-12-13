Откриха телата на замръзнали украински войници край превзетото от Русия село Лиман в Харковска област

Руски системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 41 украински безпилотни летателни апарата над руски региони през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.
28 от тях са свалени над Саратовска област, по четири над Воронежска и Ростовска област, по два над Белгородска област и Крим и един над Волгоградска област“, се казва в доклада.
Телата на украински военнослужещи, починали от хипотермия, бяха открити близо до село Лиман в Харковска област на бивши позиции на украинските въоръжени сили, съобщиха руските служби. Руските служби за сигурност.
„На Харковския фронт, докато напредваха през гориста местност западно от Лиман, бойци от Северните сили откриха замръзналите тела на украински войници, починали от хипотермия на две от шестте превзети позиции на ВСУ“, каза източникът пред ТАСС.
Според руското Министерство на отбраната на 11 декември, части от Северната група сили са завършили активното освобождаване на село Лиман в Харковска област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #10
07:11 13.12.2025
2 Защото
07:12 13.12.2025
3 Критик
Коментиран от #5, #8, #9, #16
07:12 13.12.2025
4 Бай той Толстой
07:12 13.12.2025
5 Така е
До коментар #3 от "Критик":вярваме само на Бесарабская газета !
07:14 13.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лопата Орешник
07:15 13.12.2025
8 Ами Нети
До коментар #3 от "Критик":На кой му пука някакъв анонимен Цар Вулл какво вярва .
07:15 13.12.2025
9 Тити
До коментар #3 от "Критик":Вярно си Кир Таkkk ,но беше ли нужно ,чак и да се афишираш ?
07:19 13.12.2025
10 Дедо ти....
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ще, ще ги размразят и ще се оправят.....?!?!?!
07:21 13.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дано
07:21 13.12.2025
13 Хи хи
Коментиран от #20
07:42 13.12.2025
14 Мдаа!🤔
07:46 13.12.2025
15 КАКВО ЧАКАТЕ БЕ УКРАИНЦИ!!
ЕТО ТОВА ПРАВИ ФАШИЗМА !!! РУСИЯ НИКОГА НЯМАШЕ ДА ПОСЕГНЕ АКО ФАШИЗМА ДОКОПАЛ СЕ ДО ГРАНИЦИТРЕ Ѝ, ДА СТОВАРВА ОРЪЖИЕ , ДА Я ПРЕДИЗВИКВА ЗАПЛАШИТЕЛНО .
ЖАЛКО НЕ САМО ЗА ТЕЗИ ЗАМРЪЗНАЛИ МОМЧЕТА А И ЗА МИЛИОНИТЕ ЗАГИНАЛИ .
ЖАЛКО ЗА РАВНОДУШИЕТО НА ТОЗИ НАРОД , КОЙТО НЕ НАПРАВИ НИЩО ЗА ДА СПРЕ ТОЯ НАДРУСАН НАЕМНИК НА ФАШИСТИКИТЕ ИЗЧАДИЯ , И ПОЖЕРТВА НАЦЦИЯ ДЪРЖАВА ,НАРОД ЗА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!!!!ЖАЛКО!!
Коментиран от #22
08:02 13.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мильо
08:25 13.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Някой
08:34 13.12.2025
20 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
До коментар #13 от "Хи хи":За маленкий путинка човешкия живот не струва и пукната копейка! Важното е да се превземат калища, камънаци и буренаци !! Нека се самоунищожават рускоговорящите.
08:41 13.12.2025
21 А за крепостното месо, застреляно в гръб
08:42 13.12.2025
22 Лекувай се, не че
До коментар #15 от "КАКВО ЧАКАТЕ БЕ УКРАИНЦИ!!":за тежките случай като теб има надежда, де. ,🤣🤣🤣🤣🤣
08:43 13.12.2025