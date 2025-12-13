Руски системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 41 украински безпилотни летателни апарата над руски региони през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.

28 от тях са свалени над Саратовска област, по четири над Воронежска и Ростовска област, по два над Белгородска област и Крим и един над Волгоградска област“, ​​се казва в доклада.

Телата на украински военнослужещи, починали от хипотермия, бяха открити близо до село Лиман в Харковска област на бивши позиции на украинските въоръжени сили, съобщиха руските служби. Руските служби за сигурност.

„На Харковския фронт, докато напредваха през гориста местност западно от Лиман, бойци от Северните сили откриха замръзналите тела на украински войници, починали от хипотермия на две от шестте превзети позиции на ВСУ“, каза източникът пред ТАСС.

Според руското Министерство на отбраната на 11 декември, части от Северната група сили са завършили активното освобождаване на село Лиман в Харковска област.