Тръмп посочи Кевин Хасет и Кевин Уорш като потенциални нови шефове на Федералния резерв ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е склонен да номинира Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, или бившия член на борда на Федералния резерв Кевин Уорш за поста ръководител на Федералния резерв.

Държавният глава обяви това в интервю за The Wall Street Journal.

„Мисля, че двамата водещи кандидати са Кевин и Кевин. И двамата Кевини са отлични“, каза Тръмп, отбелязвайки, че има „няколко други отлични“ кандидати.

Според вестника, в сряда американският лидер е провел 45-минутен разговор с Уорш, по време на който е попитал кандидата дали може да се разчита на него да подкрепи намаляване на лихвения процент, ако бъде назначен за председател на Федералния резерв. „Той смята, че лихвеният процент трябва да бъде намален. Всички, с които съм говорил, вярват в това“, каза Тръмп.

Президентът се надява, че в рамките на една година основният лихвен процент – в момента 3,5-3,75% – ще бъде „1% или дори по-малко“. Той смята, че следващият председател на Федералния резерв ще трябва да се консултира с него по този въпрос. „Това не означава, че е длъжен да прави точно това, което му казваме. Но със сигурност мнението ми е разумно и трябва да се вслушаме в него“, смята настоящият председател на Белия дом.

По-рано, след среща, Федералният резерв понижи основния си лихвен процент за трети пореден път до 3,5-3,75%. Регулаторът също така понижи прогнозата си за инфлацията за 2025 г. в САЩ от 3% на 2,9%, а прогнозата му за 2026 г. беше намалена от 2,6% на 2,4%. Освен това, Федералният резерв запази прогнозата си за безработица за 2025 г. и 2026 г. съответно на 4,5% и 4,4%.

Настоящите служители на администрацията на Вашингтон многократно са заявявали, че Федералният резерв се ръководи от политически интереси и че неговият съвет на управителите включва много хора, които се противопоставят на Тръмп.

Тръмп остро е критикувал настоящия председател на Федералния резерв Джером Пауъл и е допускал, че може да поиска неговото уволнение. Американският лидер е подчертавал, че Федералният резерв трябва последователно да понижава основния си лихвен процент. Тръмп твърди, че финансовият регулатор умишлено не е направил това, за да поддържа високи разходите по заеми за правителството на САЩ. Пауъл многократно е заявявал, че не възнамерява да подава оставка. Мандатът му изтича през май следващата година.

Федералният резерв е създаден от Конгреса на САЩ през 1913 г. като независима организация в рамките на федералното правителство. Официално ведомството се отчита директно пред Конгреса, а не пред президента.