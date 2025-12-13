Новини
Тръмп посочи Кевин Хасет и Кевин Уорш като потенциални нови шефове на Федералния резерв ВИДЕО

13 Декември, 2025 06:00, обновена 13 Декември, 2025 06:10 545 6

Мандатът на остро критикувания от президента настоящ ръководител на ведомството Джером Пауъл изтича през май следващата година

Тръмп посочи Кевин Хасет и Кевин Уорш като потенциални нови шефове на Федералния резерв ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е склонен да номинира Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, или бившия член на борда на Федералния резерв Кевин Уорш за поста ръководител на Федералния резерв.

Държавният глава обяви това в интервю за The Wall Street Journal.

„Мисля, че двамата водещи кандидати са Кевин и Кевин. И двамата Кевини са отлични“, каза Тръмп, отбелязвайки, че има „няколко други отлични“ кандидати.

Според вестника, в сряда американският лидер е провел 45-минутен разговор с Уорш, по време на който е попитал кандидата дали може да се разчита на него да подкрепи намаляване на лихвения процент, ако бъде назначен за председател на Федералния резерв. „Той смята, че лихвеният процент трябва да бъде намален. Всички, с които съм говорил, вярват в това“, каза Тръмп.

Президентът се надява, че в рамките на една година основният лихвен процент – в момента 3,5-3,75% – ще бъде „1% или дори по-малко“. Той смята, че следващият председател на Федералния резерв ще трябва да се консултира с него по този въпрос. „Това не означава, че е длъжен да прави точно това, което му казваме. Но със сигурност мнението ми е разумно и трябва да се вслушаме в него“, смята настоящият председател на Белия дом.

По-рано, след среща, Федералният резерв понижи основния си лихвен процент за трети пореден път до 3,5-3,75%. Регулаторът също така понижи прогнозата си за инфлацията за 2025 г. в САЩ от 3% на 2,9%, а прогнозата му за 2026 г. беше намалена от 2,6% на 2,4%. Освен това, Федералният резерв запази прогнозата си за безработица за 2025 г. и 2026 г. съответно на 4,5% и 4,4%.

Настоящите служители на администрацията на Вашингтон многократно са заявявали, че Федералният резерв се ръководи от политически интереси и че неговият съвет на управителите включва много хора, които се противопоставят на Тръмп.

Тръмп остро е критикувал настоящия председател на Федералния резерв Джером Пауъл и е допускал, че може да поиска неговото уволнение. Американският лидер е подчертавал, че Федералният резерв трябва последователно да понижава основния си лихвен процент. Тръмп твърди, че финансовият регулатор умишлено не е направил това, за да поддържа високи разходите по заеми за правителството на САЩ. Пауъл многократно е заявявал, че не възнамерява да подава оставка. Мандатът му изтича през май следващата година.

Федералният резерв е създаден от Конгреса на САЩ през 1913 г. като независима организация в рамките на федералното правителство. Официално ведомството се отчита директно пред Конгреса, а не пред президента.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Тоя път с одраскано ушо нема се разминат работите!

    06:15 13.12.2025

  • 2 Путин

    0 0 Отговор
    е сменил Тръмп с някой двойник!

    06:16 13.12.2025

  • 3 ОУУУУ

    0 0 Отговор
    Ето от къде ще излезе зайчето.Вчера коментирах,че САЩ могат да се отървават от Тръмп по два начина.Парвия е импичмън и то след междинните избори.Втория,като го оставят да се сбори с ФЕД.Трета опция няма,а и не нужна.Мдаа,мисля,че скоро ще чуем добра новина...???

    06:27 13.12.2025

  • 4 Сзо

    0 0 Отговор
    Тоя филм дето Тръмп го мисли, ние вече сме го играли.

    06:55 13.12.2025

  • 5 Нека уточним

    1 0 Отговор
    ФЕД е частна организация, която печата доларите и ги дава срещу лихва на САЩ

    07:04 13.12.2025

  • 6 Аз казах

    1 0 Отговор
    Тръмп срещу ФЕД.Този сблъсък наистина ще е титанически и мисля,че никой не би се наел да прогнозира крайния изход от него.Все пак,аз залагам на Тръмп.

    07:07 13.12.2025