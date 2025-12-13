Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че "мнозина биха искали да видят създаването на свободна икономическа зона в Донбас.

На въпрос дали вярва, че „свободна икономическа зона“ в Донбас би проработила. „Това е много трудна работа, но ще проработи и много хора искат да проработи“, каза Тръмп в отговор.

По-рано Politico съобщи, че отговорът на Киев на плана на САЩ за разрешаване на кризата в Украйна включва клауза, призоваваща за създаването на демилитаризирана „свободна икономическа зона“ в Донбас. Financial Times съобщи, че разработеният от САЩ план за разрешаване на украинския конфликт предвижда демилитаризираната зона да бъде международно призната за руска територия.

Руският президент Владимир Путин отбеляза през септември, че Москва вече е предложила на Украйна да изтегли войските си от Донбас и да прекрати конфликта още през 2022 г., но че Украйна е променила решението си, след като руските военни се изтеглиха от Киев.

През ноември Вашингтон предложи 28-точков мирен план за Украйна. Документът предизвика недоволство в Киев и неговите партньори в Европа, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева. По-късно Тръмп заяви, че първоначалният мирен план на САЩ е бил преработен, за да се вземат предвид позициите на Москва и Киев, оставяйки само няколко спорни въпроса. След това представители на САЩ проведоха разговори с украинската делегация във Флорида и с руската страна в Москва.

На 8 декември Володимир Зеленски обяви, че на следващия ден на САЩ ще бъде представена нова версия на мирния план, разработена по време на срещата му с европейските лидери, и че „планът е намален от 28 точки на 20“, а компромис по териториалния въпрос „все още не е постигнат“.

На 11 декември ABC News съобщи, че Украйна е представила на Съединените щати нова версия на 20-точковия мирен план.