Тръмп: Мнозина биха искали да видят създаването на свободна икономическа зона в Донбас
Тръмп: Мнозина биха искали да видят създаването на свободна икономическа зона в Донбас

13 Декември, 2025 06:39, обновена 13 Декември, 2025 06:50 634 16

Това е много трудна задача, но ще проработи, заяви пред репортери американският президент

Тръмп: Мнозина биха искали да видят създаването на свободна икономическа зона в Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че "мнозина биха искали да видят създаването на свободна икономическа зона в Донбас.

На въпрос дали вярва, че „свободна икономическа зона“ в Донбас би проработила. „Това е много трудна работа, но ще проработи и много хора искат да проработи“, каза Тръмп в отговор.

По-рано Politico съобщи, че отговорът на Киев на плана на САЩ за разрешаване на кризата в Украйна включва клауза, призоваваща за създаването на демилитаризирана „свободна икономическа зона“ в Донбас. Financial Times съобщи, че разработеният от САЩ план за разрешаване на украинския конфликт предвижда демилитаризираната зона да бъде международно призната за руска територия.

Руският президент Владимир Путин отбеляза през септември, че Москва вече е предложила на Украйна да изтегли войските си от Донбас и да прекрати конфликта още през 2022 г., но че Украйна е променила решението си, след като руските военни се изтеглиха от Киев.

През ноември Вашингтон предложи 28-точков мирен план за Украйна. Документът предизвика недоволство в Киев и неговите партньори в Европа, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева. По-късно Тръмп заяви, че първоначалният мирен план на САЩ е бил преработен, за да се вземат предвид позициите на Москва и Киев, оставяйки само няколко спорни въпроса. След това представители на САЩ проведоха разговори с украинската делегация във Флорида и с руската страна в Москва.

На 8 декември Володимир Зеленски обяви, че на следващия ден на САЩ ще бъде представена нова версия на мирния план, разработена по време на срещата му с европейските лидери, и че „планът е намален от 28 точки на 20“, а компромис по териториалния въпрос „все още не е постигнат“.

На 11 декември ABC News съобщи, че Украйна е представила на Съединените щати нова версия на 20-точковия мирен план.


  • 1 Фен

    5 2 Отговор
    Първо трябва да се справиш с урсулите. И с демократите в САЩ. Трудна работа.

    06:55 13.12.2025

  • 2 Ти остави Донбас

    3 2 Отговор
    а виж как да управиш федералния резерв или той да те управи,че вече на всички ни писна от теб.

    06:56 13.12.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 8 Отговор
    Дори заспалия трампи разбра вече, че без да унищожи калната клоака и не предаде ботокса в Хага няма да вземе Нобел‼️

    06:58 13.12.2025

  • 4 Артилерист

    1 6 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбират пияните пропадлъци и копейките им!

    06:59 13.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    До като не се унищожи калния бункер и онова с ботокса и токчетата не висне от башнята няма да спре световния терор!

    06:59 13.12.2025

  • 6 Атина Палада

    1 4 Отговор
    И бункерния и рижия сутеньор ще изгният в затвора.

    07:00 13.12.2025

  • 7 Историк

    2 3 Отговор
    Добре е да има такава зона, формално да е руска, реално да сие независима, но да е изрично отбелязано, че е "свободна от укри" за да знаят обикновените хора в украйна (които са различни от върхушката си).

    07:00 13.12.2025

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    1 6 Отговор
    Сичкото е ала-бала до ка не пукне и последната савецка пияница на СВОто.

    07:00 13.12.2025

  • 9 на чичо много неща му се искат

    3 0 Отговор
    Иска му се и Ревиера в ивицата Газа и свободна зона в Донбас ..и Гренландия да гушне ..

    07:02 13.12.2025

  • 10 Историк

    1 2 Отговор
    Но от мен да запомните, няма на планетата по-подло, пошло и примитивно от копейката продажна и пияния му робовладелец!

    07:02 13.12.2025

  • 11 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Няма как да му се размине на примитивния бакшиш, ще си плати за всички злини извършени срещу човечеството, копейките и рижия педофил тоже!

    07:03 13.12.2025

  • 12 Факт

    1 0 Отговор
    Други искат фронтова линия от Балтийско до Егейско Море!

    07:04 13.12.2025

  • 13 Ха ха

    2 1 Отговор
    Укрофилите не спят,но сънуват мокри сънища.Свободна зона от но наци,урсули и т.п.

    07:10 13.12.2025

  • 14 Ха ха

    2 0 Отговор
    .Да се чете:.....Свободна зона но от нацита,урсули и т п.

    07:12 13.12.2025

  • 15 Трудно

    0 0 Отговор
    Трудна работа......Каква цена плаща Русия....Ще си вземе Донбас , а по скоро Одеса ще стане демилитаризирана.

    07:14 13.12.2025

  • 16 Край

    0 0 Отговор
    Донбас си е руски какво ще има там си решават руснаците. А иначе мнозина искаме на мястото на Белия дом да има езерце с рибки. Дано стане.

    07:17 13.12.2025