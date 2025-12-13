Новини
Украйна нападна с дронове Саратов и Енгелс, има разрушения и един загинал
  Тема: Украйна

Украйна нападна с дронове Саратов и Енгелс, има разрушения и един загинал

13 Декември, 2025 04:06, обновена 13 Декември, 2025 04:16 1 014 12

Затвориха летищата в града и Пенза

Украйна нападна с дронове Саратов и Енгелс, има разрушения и един загинал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Губернаторът на руската Саратовска област Роман Бусаргин съобщи в своя Telegram канал за разрушения по гражданската инфраструктура и една жертва в града след украинска атака с дронове.

„Има щети по гражданската инфраструктура в Саратов. Има смъртен случай“, написа той.

Преди това в региона е била издадена заплаха от дрон. В 23:53 ч. московско време на 12 декември представителят на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) Артьом Кореняко обяви ограничения за полетите на летище Саратов. Летище Пенза също спря полетите.

За мощни експлозии в Саратов и Енгелс преди това съобщи Life, позовавайки се на SHOT.

Според местни жители са станали приблизително 10 експлозии. Предварителните доклади сочат, че няколко украински дрона са били унищожени над градовете.

Саратов бе атакуван с дронове и преди близо месец - в нощта на 14 ноември.

На 8 декември над областта бяха свалени 12 дрона.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЕЗ ОСТРОВА НАПУШЕНИЯ НЕ ПРАВИ НИЩО

    8 3 Отговор
    КОЙ НАПАДНА , СЕ ЗНАЕ . ОСТРОВА СИ ГО ТЪРСИ!

    Коментиран от #4

    04:14 13.12.2025

  • 2 Щом.още има

    3 3 Отговор
    Киев, така ще е. Превземи столицата на врага, отстрани му всичките държавни структури и тогава си му превзел страната. Е, да ама руснаците тичат да превземат села и ливади... А през това време държавата на врага им създаде огромни неприятности. Швеция и Финландия влязоха в нато. Получават много оръжия и милиарди помощи. Настройха над 50 страни против Русия.
    И руснаците още не се сещат, че превземането на столицата ще им осигури веднага победата.

    Коментиран от #5, #6

    04:40 13.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Супер, от Киев за два дня горят блатата от всички страни!

    05:07 13.12.2025

  • 4 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "БЕЗ ОСТРОВА НАПУШЕНИЯ НЕ ПРАВИ НИЩО":

    До преди година повтаряхте, че са краварите, сега пък острова, няма по пошло, подло и безсрамно мекотело от копейката прегладнела! Зеленски избива пияните ви робовладелци, а вие си бълнувате гладни за англосакси, ходете помогнете, нали са ви братушки и освободители, подлого продупчена!

    05:11 13.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Щом.още има":

    Е нали бяха за 3 дена пред Киев, Залужни ги върна в цинкови сандъци, от 60 км колона със зор се прибра половината на буксир, пияните ви господари бяха и в Херсон и от там ги изпратиха в чували, пробваха и Харков, от там генерал Сирски ги връщаше в торби за смет по трима вътре, за 4 години нямате превзет град! 11та година блатарите ви боксуват в донбас, над милион вати са при кабзон, още толкова са в колички и носилки чакат протезиране,копейка слабоумна!

    Коментиран от #12

    05:19 13.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    До като не се унищожи калния бункер и онова с ботокса и токчетата не висне от башнята няма да спре световния терор!

    05:20 13.12.2025

  • 8 Гориил

    1 0 Отговор
    Няма как да му се размине на примитивния бакшиш, ще си плати за всички злини извършени срещу човечеството, копейките тоже!

    05:21 13.12.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    0 1 Отговор
    Дори заспалия трампи разбра вече, че без да унищожи калната клоака и не предаде ботокса в Хага няма да вземе Нобел‼️

    05:22 13.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Артилерист

    0 2 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбират пияните пропадлъци и копейките им!

    05:27 13.12.2025

  • 12 Това,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ако не е писане на инат, е голяма глупост и завидна простащина.

    05:39 13.12.2025

