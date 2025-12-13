Украйна нападна с дронове Саратов и Енгелс, има разрушения и един загинал

Губернаторът на руската Саратовска област Роман Бусаргин съобщи в своя Telegram канал за разрушения по гражданската инфраструктура и една жертва в града след украинска атака с дронове.

„Има щети по гражданската инфраструктура в Саратов. Има смъртен случай“, написа той.

Преди това в региона е била издадена заплаха от дрон. В 23:53 ч. московско време на 12 декември представителят на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) Артьом Кореняко обяви ограничения за полетите на летище Саратов. Летище Пенза също спря полетите.

За мощни експлозии в Саратов и Енгелс преди това съобщи Life, позовавайки се на SHOT.

Според местни жители са станали приблизително 10 експлозии. Предварителните доклади сочат, че няколко украински дрона са били унищожени над градовете.

Саратов бе атакуван с дронове и преди близо месец - в нощта на 14 ноември.

На 8 декември над областта бяха свалени 12 дрона.