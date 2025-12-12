Задържаха началника на Пето РПУ в София

Началникът на столичното 05 РПУ-СДВР Пламен Максимов е бил задържан днес (12 декември), съобщи бТВ. При акцията са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността.
Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“.
Пламен Максимов беше назначен като директор на Пето Районно управление през 2022 година от служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предишният директор беше сменен заради липса на достатъчно контрол върху полицейски служители, които са покровителствали Георги Семерджиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Курдо Коленков
Коментиран от #35
12:06 12.12.2025
4 бате васко певача: що така!?
скоро ще ги пуснете както винаги да ни пазят пак
са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността
12:07 12.12.2025
5 Зевс
Коментиран от #34
12:08 12.12.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #27, #33
12:09 12.12.2025
7 Ахаааааа
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Затова си дефектен, сега вече разбрахме. Отивай на доктор, изпушил си яко.
Коментиран от #17, #18, #20
12:11 12.12.2025
8 пацо
12:11 12.12.2025
9 Браво
12:13 12.12.2025
10 Ами
12:14 12.12.2025
11 Цвете
Коментиран от #38
12:14 12.12.2025
12 Цвете
12:15 12.12.2025
13 бате васко певача: що така!?
за да са по честни и да почнат да не прощават на редовните си абонати
12:15 12.12.2025
14 Ееееее
12:16 12.12.2025
15 Никой
12:16 12.12.2025
16 Започна се
12:17 12.12.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Ахаааааа":Не са ме изпушили,а са ме отпушили. Бях с трима от Столипиново в една килия
Коментиран от #24
12:17 12.12.2025
18 мнение
До коментар #7 от "Ахаааааа":Наред си е човека. Даже е много читав. Ако всички бяха така активни нямаше да има изцепки на властта.
Коментиран от #21
12:19 12.12.2025
19 малиии
12:21 12.12.2025
20 Ния
До коментар #7 от "Ахаааааа":Естествено, за заспали мунчовци такива будни, смели и доблестни МЪЖКАРИ като него са странни, нали?
12:21 12.12.2025
21 Браво
До коментар #18 от "мнение":Да отидеш да му работиш тогава. Да видим ще ти хареса ли като те осигурява на 2 часа, и като видиш какви работи стават в кухнята му. Повярвай ми ще си промениш мнението.
Коментиран от #25
12:23 12.12.2025
22 гражданин
Коментиран от #42
12:23 12.12.2025
23 праведен
12:23 12.12.2025
24 Дрътия Софианец
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Евала .. 👍
12:24 12.12.2025
25 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Браво":Със съдружника работим семейно.В момента нямам работници.
Коментиран от #28, #41
12:26 12.12.2025
26 Ивелин Михайлов
Коментиран от #32
12:28 12.12.2025
27 Никси
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Къде в ДУ-5-О Раионно ли , требал си първо да минеш по Опиченска , по Мария Налундзиева , по Духдухов , Духалите та чак до ДУ-5-О Раионно !!!.😁😆🥰🤡🤠😂🤣🥵😭😁😅🥳😍🤩хихихи
12:28 12.12.2025
28 Дрътия Софианец
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Как се справяте със 17-те ресторанта ?
12:29 12.12.2025
29 Така ли?
12:30 12.12.2025
30 Браво
12:30 12.12.2025
31 Механик
12:31 12.12.2025
32 Иво Христов
До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":Не забравяйте , какво ви казах за (%) процентите .
12:32 12.12.2025
33 ☢️☢️☢️☢️
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Никой не ти вярва . Не се мъчи да се хвалиш.
12:34 12.12.2025
34 ддд
До коментар #5 от "Зевс":Помисли го в обратната страна. Може да спира неща които не трябва да се спират. А и скоро време идват избори, правилните хора трябва да са на власт тогава
12:35 12.12.2025
35 Eдин
До коментар #3 от "Курдо Коленков":Забравил е,да премине в евро
12:35 12.12.2025
36 Браво
12:36 12.12.2025
37 Дзън-дзън
Коментиран от #43
12:38 12.12.2025
38 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #11 от "Цвете":ПОРЕДНИТЕ НЕУДОБНИ....
12:40 12.12.2025
39 Ушеви
12:42 12.12.2025
40 Сила
12:42 12.12.2025
41 Ей скъперник
До коментар #25 от "Последния Софиянец":На всяка статия си първа кокона, кого лъжеш че работиш бе? Така ли се работи?
12:43 12.12.2025
42 НИК
До коментар #22 от "гражданин":Какво пак заплатите им обсъждате бе мишоци. Поне се чистят от корумпирани, а колко корумпирани лекари, учители, адвокати, съдии, прокурори бяха хванати с подкупи, или те горките никой нищо не взема, само едни полицаи са ви в устата. Като искате и вие по 15 хилки станете полицаи, ама не ви стиска. По добре да мишкувате с мишката и клавиатурата. Сигурно по горе изброените не вземат за частни прегледи, под масата, за частни уроци под масата /да не говорим дали изобщо са платили данъци на тези приходи/, за уреждане на дела под масата.
12:43 12.12.2025
43 Сила
До коментар #37 от "Дзън-дзън":Новата директива е да се учи български , закриват езиковите гимназии ...Не четеш ли новини , нова концепция на МО и другарката Тамплиерката баба Янка Такева ...някакви чужди езици ( западни ) , само руски ...
12:45 12.12.2025
44 Гедер
12:45 12.12.2025