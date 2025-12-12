Задържаха началника на Пето РПУ в София

Началникът на столичното 05 РПУ-СДВР Пламен Максимов е бил задържан днес (12 декември), съобщи бТВ. При акцията са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността.

Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“.

Пламен Максимов беше назначен като директор на Пето Районно управление през 2022 година от служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предишният директор беше сменен заради липса на достатъчно контрол върху полицейски служители, които са покровителствали Георги Семерджиев.