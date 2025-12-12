Новини
Задържаха началника на Пето РПУ в София

Задържаха началника на Пето РПУ в София

12 Декември, 2025

Арестувани са и други полицаи

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова

Началникът на столичното 05 РПУ-СДВР Пламен Максимов е бил задържан днес (12 декември), съобщи бТВ. При акцията са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността.

Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“.

Пламен Максимов беше назначен като директор на Пето Районно управление през 2022 година от служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предишният директор беше сменен заради липса на достатъчно контрол върху полицейски служители, които са покровителствали Георги Семерджиев.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Курдо Коленков

    45 1 Отговор
    Не е бил точен с парите!

    Коментиран от #35

    12:06 12.12.2025

  • 4 бате васко певача: що така!?

    36 1 Отговор
    нали родната полиция ни пази!?
    скоро ще ги пуснете както винаги да ни пазят пак

    са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността

    12:07 12.12.2025

  • 5 Зевс

    47 1 Отговор
    Явно новия началник бързо се е ориентирал в далаверата с наркотиците, но сигурно не се е отчитал нагоре по веригата ;)

    Коментиран от #34

    12:08 12.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    21 25 Отговор
    Там са ме прибирали четири пъти от протестите Голяма мизерия е ареста

    Коментиран от #7, #27, #33

    12:09 12.12.2025

  • 7 Ахаааааа

    32 8 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Затова си дефектен, сега вече разбрахме. Отивай на доктор, изпушил си яко.

    Коментиран от #17, #18, #20

    12:11 12.12.2025

  • 8 пацо

    38 0 Отговор
    А пияндето от Русе кога,че и автомобил му подарил областния х-й-ук

    12:11 12.12.2025

  • 9 Браво

    17 5 Отговор
    Ето кое дава вяра в бъдещето

    12:13 12.12.2025

  • 10 Ами

    30 0 Отговор
    не са събрали нужната бройка гласове за гроб и депесето на миналите избори...

    12:14 12.12.2025

  • 11 Цвете

    22 1 Отговор
    НЯМА ЛИ ПОДРОБНОСТИ ЗАЩО И ПОВОДА ЗА АКЦИЯТА? 🤔🙄👍

    Коментиран от #38

    12:14 12.12.2025

  • 12 Цвете

    11 1 Отговор
    НЯМА ЛИ ПОДРОБНОСТИ ЗАЩО И ПОВОДА ЗА АКЦИЯТА? 🤔🙄👍

    12:15 12.12.2025

  • 13 бате васко певача: що така!?

    20 3 Отговор
    увеличете им заплатите пак
    за да са по честни и да почнат да не прощават на редовните си абонати

    12:15 12.12.2025

  • 14 Ееееее

    12 1 Отговор
    що така ? Човекът е професионалист, не вярвам да е погазил закона.

    12:16 12.12.2025

  • 15 Никой

    11 1 Отговор
    По всичко личи да е невинен.

    12:16 12.12.2025

  • 16 Започна се

    4 12 Отговор
    Сега пак ли Делян Пеевски е виновен.Не мога да разбера,защо не обвиняват този,който греши,а обвиняват този,който има информация за далаверата.

    12:17 12.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    19 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ахаааааа":

    Не са ме изпушили,а са ме отпушили. Бях с трима от Столипиново в една килия

    Коментиран от #24

    12:17 12.12.2025

  • 18 мнение

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ахаааааа":

    Наред си е човека. Даже е много читав. Ако всички бяха така активни нямаше да има изцепки на властта.

    Коментиран от #21

    12:19 12.12.2025

  • 19 малиии

    5 1 Отговор
    Бях точен с парите , а тя каква стана ...

    12:21 12.12.2025

  • 20 Ния

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Ахаааааа":

    Естествено, за заспали мунчовци такива будни, смели и доблестни МЪЖКАРИ като него са странни, нали?

    12:21 12.12.2025

  • 21 Браво

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "мнение":

    Да отидеш да му работиш тогава. Да видим ще ти хареса ли като те осигурява на 2 часа, и като видиш какви работи стават в кухнята му. Повярвай ми ще си промениш мнението.

    Коментиран от #25

    12:23 12.12.2025

  • 22 гражданин

    11 2 Отговор
    И 15 хилки да им направите заплатите , пак ще има много бандити от тях

    Коментиран от #42

    12:23 12.12.2025

  • 23 праведен

    12 2 Отговор
    Денем работят като милиционери и конфискуват дрога а нощем работят като дилъри и продават конфискуваната стока.

    12:23 12.12.2025

  • 24 Дрътия Софианец

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Евала .. 👍

    12:24 12.12.2025

  • 25 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Браво":

    Със съдружника работим семейно.В момента нямам работници.

    Коментиран от #28, #41

    12:26 12.12.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    Гербарите погнаха хората на Радев!

    Коментиран от #32

    12:28 12.12.2025

  • 27 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Къде в ДУ-5-О Раионно ли , требал си първо да минеш по Опиченска , по Мария Налундзиева , по Духдухов , Духалите та чак до ДУ-5-О Раионно !!!.😁😆🥰🤡🤠😂🤣🥵😭😁😅🥳😍🤩хихихи

    12:28 12.12.2025

  • 28 Дрътия Софианец

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Как се справяте със 17-те ресторанта ?

    12:29 12.12.2025

  • 29 Така ли?

    4 0 Отговор
    Ама вие не знаете ли, че всички структури в СГУ и в РПУ, за да наблюдават контингента, трябва да са близо до него. И най лесно и добре е с агентура от същите среди. И така постепенно влизат в играта на душите тия среди - като подарък процент или като управление на уж наблюдаваните процеси. Или като користен чадър. Тя не е за разправяне, ами дано се сложат професионалисти в МВР, с в случая и във Вътрешен контрол и да се почне.

    12:30 12.12.2025

  • 30 Браво

    9 1 Отговор
    Започна се чистката на корумпираните герберастки наркопласьори.

    12:30 12.12.2025

  • 31 Механик

    8 0 Отговор
    Тая държава има нужда от тотално изриване на отпадъците. Няма място където да пипнеш и да не е гнилоч.

    12:31 12.12.2025

  • 32 Иво Христов

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":

    Не забравяйте , какво ви казах за (%) процентите .

    12:32 12.12.2025

  • 33 ☢️☢️☢️☢️

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Никой не ти вярва . Не се мъчи да се хвалиш.

    12:34 12.12.2025

  • 34 ддд

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    Помисли го в обратната страна. Може да спира неща които не трябва да се спират. А и скоро време идват избори, правилните хора трябва да са на власт тогава

    12:35 12.12.2025

  • 35 Eдин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Курдо Коленков":

    Забравил е,да премине в евро

    12:35 12.12.2025

  • 36 Браво

    3 0 Отговор
    Една добра новина днес, чакам още един да падне!

    12:36 12.12.2025

  • 37 Дзън-дзън

    3 0 Отговор
    Цяла София знае, че около 5 РПУ се предлага най-добрата дрога в столицата, не разбирам защо се посяга на това добре организирано нещо, като нищо средният успех в Английската ще падне осезателно след този стрес!

    Коментиран от #43

    12:38 12.12.2025

  • 38 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    ПОРЕДНИТЕ НЕУДОБНИ....

    12:40 12.12.2025

  • 39 Ушеви

    1 0 Отговор
    Невивни хора тормозят.

    12:42 12.12.2025

  • 40 Сила

    1 0 Отговор
    Горкия човечец !!! Дано се "оправи " и да ни осъди и той както много други негови колеги , да си му платиме обезщетение , да си го възстановят пак на работа и да продължи да ни граби и бие !!! Ние , БГ данъкоплатците така сме свикнали ....

    12:42 12.12.2025

  • 41 Ей скъперник

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    На всяка статия си първа кокона, кого лъжеш че работиш бе? Така ли се работи?

    12:43 12.12.2025

  • 42 НИК

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "гражданин":

    Какво пак заплатите им обсъждате бе мишоци. Поне се чистят от корумпирани, а колко корумпирани лекари, учители, адвокати, съдии, прокурори бяха хванати с подкупи, или те горките никой нищо не взема, само едни полицаи са ви в устата. Като искате и вие по 15 хилки станете полицаи, ама не ви стиска. По добре да мишкувате с мишката и клавиатурата. Сигурно по горе изброените не вземат за частни прегледи, под масата, за частни уроци под масата /да не говорим дали изобщо са платили данъци на тези приходи/, за уреждане на дела под масата.

    12:43 12.12.2025

  • 43 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дзън-дзън":

    Новата директива е да се учи български , закриват езиковите гимназии ...Не четеш ли новини , нова концепция на МО и другарката Тамплиерката баба Янка Такева ...някакви чужди езици ( западни ) , само руски ...

    12:45 12.12.2025

  • 44 Гедер

    0 0 Отговор
    Как пък точно човека на Дерменджиев удариха? Продължават с репресиите двете прасета Боко и Шиши.

    12:45 12.12.2025

