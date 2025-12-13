Новини
Украйна може да е загубила около 10 000 чуждестранни наемници в бойните действия
  Тема: Украйна

Украйна може да е загубила около 10 000 чуждестранни наемници в бойните действия

13 Декември, 2025 07:30, обновена 13 Декември, 2025 07:34 1 360 23

  • украйна-
  • война-
  • наемници-
  • загинали

Броят им може да се установи трудно поради класифицираната информация и разпръсването им из различни военни части

Украйна може да е загубила около 10 000 чуждестранни наемници в бойните действия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна може да е загубила около 10 000 чуждестранни наемници в зоната на бойните действия от началото на войната, заяви бившият офицер от Службата за сигурност на Украйна Василий Прозоров.

„Трудно е също да се каже колко от убитите са в Украйна, защото, първо, това е класифицирана информация и те имат много различни подразделения. В Украйна няма само един чуждестранен легион. Има чуждестранен легион на украинското военно разузнаване, чуждестранен легион на сухопътните войски и те са разпръснати в различни подразделения, различни механизирани бригади и някои въздушно-десантни части. Има много от тях, но мисля, че общият брой се оценява на около 10 000“, каза той.

По-рано генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ към руското Министерство на отбраната, заяви пред ТАСС, че значителен брой професионални чуждестранни наемници от украинските въоръжени сили вече са убити или са напуснали зоната на бойните действия, а качеството на обучението на останалите бойци в Украйна забележимо е спаднало. Според Алаудинов, командването на украинските въоръжени сили е концентрирало чуждестранни наемници в районите на Красноармейск и Купянск в опит да спре настъплението на руските сили.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 35 Отговор
    Според полските вестници в Украйна е загинала 20 процента от полската армия --60 000 човека.

    Коментиран от #11

    07:37 13.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    8 26 Отговор
    Не е вярно ,само около хиляда са били ,оня ден t@@@@@m@@@ писа че имало 800000 -на армия ,та за какво им са толкова много наемници ,може би надали .обърках се вече

    07:37 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Повечко са!

    10 29 Отговор
    Само поляците са 20хил. според военно експерти! Разбира се ако тях изобщо ги броят.
    По интересното е , колко кубински бойци ще се включат в освобождението на а Украйна? Споменават се големи цифри.

    Коментиран от #7

    07:40 13.12.2025

  • 5 Студено

    12 0 Отговор
    Много повече. Поне с една нула още.

    07:41 13.12.2025

  • 6 Ццц

    19 0 Отговор
    На снимката трябва да са френски или английски командоси. Бойното им знаме е на мъж по прашки! 🤣🤣🤣

    07:42 13.12.2025

  • 7 ахахаха

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Повечко са!":

    Кубинци ще се включат в освобождението на Флорида

    07:43 13.12.2025

  • 8 Всъщност

    20 22 Отговор
    Като ги халосат братушките с ФАБ и всичките загиват. Хиляди с един удар. Цялото село се прочиства напълно от скрилите се мародери.

    07:47 13.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Че то почти

    23 20 Отговор
    Толкова Северно Корейски Кучеядци

    Умряха в Украйна.

    Дебелото Прасе Ким

    Бързо се отказа да праща нови пушечно Месо
    На Путин..

    Коментиран от #13, #23

    07:50 13.12.2025

  • 11 Пак манупулации😁

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    бившият офицер от Службата за сигурност на Украйна Василий Прозоров твърди ЕДИНСТВЕНО , че наемниците общо са около 10000, А НЕ ,че толкова са загинали.....

    Коментиран от #14

    07:54 13.12.2025

  • 12 Реално

    7 5 Отговор
    Да не са около 100 000

    Коментиран от #20

    08:00 13.12.2025

  • 13 Мишел

    10 16 Отговор

    До коментар #10 от "Че то почти":

    Фантазираш. Според американско военно разузнаване, за ноември 2025 г. украинските жертви на фронта са 34 пъти повече от руските. Оръжия като КАБ, ФАБ, Солнцепек, Искандер и други такива не са шега. Руската армия има пълно преимущество при всички оръжия, включително и дроновете.

    08:02 13.12.2025

  • 14 Прав си

    4 14 Отговор

    До коментар #11 от "Пак манупулации😁":

    Толкова наемници загиват на месец, можеш да ги умножиш по 31 месеца.

    08:05 13.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 МЪКЪ МЪКЪ

    4 9 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци?

    08:08 13.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ръсел Бентли

    8 7 Отговор
    Известен предател който се биеше за
    Русия
    Беше измъчван и убит от Руските си Братюшки .

    Хахахаха

    Убийците на Донбаския
    Каубой ,
    Оня ден
    Са получили
    Съответно по 11 и 12 години Затвор .

    Руската Благодарност
    Винаги те праща или
    В затвора или на Кладбището .

    Да питат Друг Герой от Окупацията на Донбас

    Гиркин Стрелков.


    Хахахаха хахахаха хахахаха

    08:09 13.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Много малко

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "В В.П.":

    Бре Рублоидиот.

    Не бяха ли 100 милиона украинци

    И 1 Милион Натовци .

    Надуй още малко кавала бре
    Влади

    Коментиран от #22

    08:14 13.12.2025

  • 22 мушмул

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Много малко":

    Малко,много това е! Като не ти харесва-мешката, Манлихерата и на фронта да коригираш бройката!

    08:29 13.12.2025

  • 23 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Че то почти":

    Бяха на руска територия, а не на украинска.

    08:38 13.12.2025

Новини по държави:
