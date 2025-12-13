Украйна може да е загубила около 10 000 чуждестранни наемници в бойните действия

Украйна може да е загубила около 10 000 чуждестранни наемници в зоната на бойните действия от началото на войната, заяви бившият офицер от Службата за сигурност на Украйна Василий Прозоров.
„Трудно е също да се каже колко от убитите са в Украйна, защото, първо, това е класифицирана информация и те имат много различни подразделения. В Украйна няма само един чуждестранен легион. Има чуждестранен легион на украинското военно разузнаване, чуждестранен легион на сухопътните войски и те са разпръснати в различни подразделения, различни механизирани бригади и някои въздушно-десантни части. Има много от тях, но мисля, че общият брой се оценява на около 10 000“, каза той.
По-рано генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ към руското Министерство на отбраната, заяви пред ТАСС, че значителен брой професионални чуждестранни наемници от украинските въоръжени сили вече са убити или са напуснали зоната на бойните действия, а качеството на обучението на останалите бойци в Украйна забележимо е спаднало. Според Алаудинов, командването на украинските въоръжени сили е концентрирало чуждестранни наемници в районите на Красноармейск и Купянск в опит да спре настъплението на руските сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
07:37 13.12.2025
2 Kaлпазанин
07:37 13.12.2025
4 Повечко са!
По интересното е , колко кубински бойци ще се включат в освобождението на а Украйна? Споменават се големи цифри.
Коментиран от #7
07:40 13.12.2025
5 Студено
07:41 13.12.2025
6 Ццц
07:42 13.12.2025
7 ахахаха
До коментар #4 от "Повечко са!":Кубинци ще се включат в освобождението на Флорида
07:43 13.12.2025
8 Всъщност
07:47 13.12.2025
10 Че то почти
Умряха в Украйна.
Дебелото Прасе Ким
Бързо се отказа да праща нови пушечно Месо
На Путин..
Коментиран от #13, #23
07:50 13.12.2025
11 Пак манупулации😁
До коментар #1 от "Последния Софиянец":бившият офицер от Службата за сигурност на Украйна Василий Прозоров твърди ЕДИНСТВЕНО , че наемниците общо са около 10000, А НЕ ,че толкова са загинали.....
Коментиран от #14
07:54 13.12.2025
12 Реално
Коментиран от #20
08:00 13.12.2025
13 Мишел
До коментар #10 от "Че то почти":Фантазираш. Според американско военно разузнаване, за ноември 2025 г. украинските жертви на фронта са 34 пъти повече от руските. Оръжия като КАБ, ФАБ, Солнцепек, Искандер и други такива не са шега. Руската армия има пълно преимущество при всички оръжия, включително и дроновете.
08:02 13.12.2025
14 Прав си
До коментар #11 от "Пак манупулации😁":Толкова наемници загиват на месец, можеш да ги умножиш по 31 месеца.
08:05 13.12.2025
16 МЪКЪ МЪКЪ
08:08 13.12.2025
18 Ръсел Бентли
Русия
Беше измъчван и убит от Руските си Братюшки .
Хахахаха
Убийците на Донбаския
Каубой ,
Оня ден
Са получили
Съответно по 11 и 12 години Затвор .
Руската Благодарност
Винаги те праща или
В затвора или на Кладбището .
Да питат Друг Герой от Окупацията на Донбас
Гиркин Стрелков.
Хахахаха хахахаха хахахаха
08:09 13.12.2025
21 Много малко
До коментар #15 от "В В.П.":Бре Рублоидиот.
Не бяха ли 100 милиона украинци
И 1 Милион Натовци .
Надуй още малко кавала бре
Влади
Коментиран от #22
08:14 13.12.2025
22 мушмул
До коментар #21 от "Много малко":Малко,много това е! Като не ти харесва-мешката, Манлихерата и на фронта да коригираш бройката!
08:29 13.12.2025
23 Някой
До коментар #10 от "Че то почти":Бяха на руска територия, а не на украинска.
08:38 13.12.2025