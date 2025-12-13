Украйна може да е загубила около 10 000 чуждестранни наемници в зоната на бойните действия от началото на войната, заяви бившият офицер от Службата за сигурност на Украйна Василий Прозоров.

„Трудно е също да се каже колко от убитите са в Украйна, защото, първо, това е класифицирана информация и те имат много различни подразделения. В Украйна няма само един чуждестранен легион. Има чуждестранен легион на украинското военно разузнаване, чуждестранен легион на сухопътните войски и те са разпръснати в различни подразделения, различни механизирани бригади и някои въздушно-десантни части. Има много от тях, но мисля, че общият брой се оценява на около 10 000“, каза той.

По-рано генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ към руското Министерство на отбраната, заяви пред ТАСС, че значителен брой професионални чуждестранни наемници от украинските въоръжени сили вече са убити или са напуснали зоната на бойните действия, а качеството на обучението на останалите бойци в Украйна забележимо е спаднало. Според Алаудинов, командването на украинските въоръжени сили е концентрирало чуждестранни наемници в районите на Красноармейск и Купянск в опит да спре настъплението на руските сили.