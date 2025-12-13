Новини
AFP: Макрон може да пропусне срещата на евролидерите със Зеленски и Уиткоф в Берлин
  Тема: Украйна

13 Декември, 2025 07:35, обновена 13 Декември, 2025 07:44 1 232 10

Причината е неяснотата около предоставянето на гаранции за сигурност от Вашингтон на Киев

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон все още не е решил дали ще пътува до Берлин, за да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц и украинския лидер Володимир Зеленски, за да обсъдят уреждането на конфликта в Украйна, предвид несигурността около предоставянето на гаранции за сигурност от Вашингтон на Киев, съобщи AFP, позовавайки се на Елисейския дворец.

„Президентът все още трябва да вземе решение“, цитира агенцията неназован съветник на френския президент.

Още новини от Украйна

По време на закрит брифинг той обясни на представители на медиите позициите на Европа и Украйна относно евентуалното уреждане на украинския конфликт, отбелязвайки, че европейците настояват за гаранции за сигурност от САЩ за Украйна, преди да започнат съществени преговори по териториални въпроси.

Той заяви, че именно това е причината за „трудния“ характер на телефонните разговори, проведени между Макрон, Мерц и британския премиер Киър Стармър с президента Доналд Тръмп на 10 декември. По-специално съветникът говори за „различия“ по въпроса за „организирането на преговори през следващите дни и седмици“.

По-рано Wall Street Journal, че американският президентски пратеник Стив Уиткоф ще се срещне с Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин в понеделник, за да обсъдят споразумение за Украйна.

Източници на изданието уточниха, че това ще бъдат френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският им домакин - канцлерът Фридрих Мерц.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 0 Отговор
    Коалицията на лаещите се разпада.

    07:47 13.12.2025

  • 2 Гост

    15 0 Отговор
    Има да пише домашно сигурно, и мама не го пуща!

    07:47 13.12.2025

  • 3 Ццц

    13 0 Отговор
    Няма да я пропусне. Като жертва на домашно насилие и този циркаджия се страхува от нещото в дома си. И освен това Макрон не пропуска срещи на високо или както в случая на ниско равнище. Цял мандат показа, че така разбира президентството си - да ходи да плямпа и да забравя "салфетките" по масата.

    07:52 13.12.2025

  • 4 Каунь

    7 0 Отговор
    Жена му не го пускала.....

    Коментиран от #8

    07:55 13.12.2025

  • 5 Гориил

    15 0 Отговор
    Присъствието на Макрон в Берлин е позор, а отсъствието му унижение.

    07:59 13.12.2025

  • 6 Гориил

    11 0 Отговор
    Проблемът на Запада е, че продължава да мисли с колониалните стереотипи на деветнадесети век. Но времената са се променили.Протестите в Нова Каледония продължават

    08:15 13.12.2025

  • 7 любопитен

    3 0 Отговор
    Е как без бабин Наполеончо?

    08:31 13.12.2025

  • 8 не жена му

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Каунь":

    А бабата, дето същност е дядо, не го пуска!

    08:36 13.12.2025

  • 9 Макрон

    1 0 Отговор
    Еми трябва да питам жената дали мога да излезна и дали мога да си играя с Явленски, трябва да я слушам че ще вземе пак да ме шамари

    08:39 13.12.2025

  • 10 Батко с нулев интерес

    0 0 Отговор
    към розовите илюзии на понитата. Той е бизнесмен реалист здраво стъпил на земята и анализирал в каква посока се движат нещата.

    08:48 13.12.2025

