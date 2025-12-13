AFP: Макрон може да пропусне срещата на евролидерите със Зеленски и Уиткоф в Берлин

Френският президент Еманюел Макрон все още не е решил дали ще пътува до Берлин, за да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц и украинския лидер Володимир Зеленски, за да обсъдят уреждането на конфликта в Украйна, предвид несигурността около предоставянето на гаранции за сигурност от Вашингтон на Киев, съобщи AFP, позовавайки се на Елисейския дворец.

„Президентът все още трябва да вземе решение“, цитира агенцията неназован съветник на френския президент.

По време на закрит брифинг той обясни на представители на медиите позициите на Европа и Украйна относно евентуалното уреждане на украинския конфликт, отбелязвайки, че европейците настояват за гаранции за сигурност от САЩ за Украйна, преди да започнат съществени преговори по териториални въпроси.

Той заяви, че именно това е причината за „трудния“ характер на телефонните разговори, проведени между Макрон, Мерц и британския премиер Киър Стармър с президента Доналд Тръмп на 10 декември. По-специално съветникът говори за „различия“ по въпроса за „организирането на преговори през следващите дни и седмици“.

По-рано Wall Street Journal, че американският президентски пратеник Стив Уиткоф ще се срещне с Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин в понеделник, за да обсъдят споразумение за Украйна.

Източници на изданието уточниха, че това ще бъдат френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският им домакин - канцлерът Фридрих Мерц.