Кирило Буданов, ръководител на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна (вписан в списъка на терористи и екстремисти в Русия), се превърна в "отличен избор“ за ръководител на президентската администрация на Володимир Зеленски. Това заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пред ТАСС, коментирайки назначението, пише Фокус.
"Кървавият клоун, който е загубил легитимността си, си избра нов ръководител на кабинета. Това е терористът Буданов. Отличен избор“, заяви Медведев.
"Жалко е, че има само едно свободно място.“ "И така, трябваше да се предложи още едно на видния военен командир Залужни (бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни). И веднага да се измете от шахматната дъска и двамата потенциални президентски съперници. Това обаче едва ли ще помогне на парцалената кукла с кокаинов нос. Тя така или иначе няма да оцелее. Карабас-Барабас ще я изпрати в пещта“, заключва руският политик.
Лошото момче на Кремъл: "Отличен" избор на Кървавия клоун! Това е терористът Буданов
2 Януари, 2026 18:37 2 806 106
Жалко е, че има само едно свободно място, коментира още Дмитрий Медведев
1 Европеец
18:39 02.01.2026
18:39 02.01.2026
3 Павлина
18:40 02.01.2026
18:40 02.01.2026
4 Вашето мнение
18:41 02.01.2026
18:41 02.01.2026
5 Вашето мнение
До коментар #3 от "Павлина":Освен пряката денацификация, която постигна СВО, тя постига и непряка. Продължаването на СВО доведе до тежки и необратими психични разтроиства у нашето жълтнопаветно. Вече са ходещи зомбита, вярват само на киев, кая и мърцула и спокойно могат да се считат за денацифицирани. От тях вече нищо не става, фуннкционално и морално-волеви непригодни. До края на дните си ще се услушват от някъде да не им изкочи Путин или някой руски агент, ще са вечно недоспали, стресирани и ужасени, че ще платят за греховете си.
18:41 02.01.2026
18:41 02.01.2026
7 Българин
До коментар #1 от "Европеец":Нищо добро за ушанките.Да видим кой е следващият в списъка на Буданов.
18:42 02.01.2026
18:42 02.01.2026
8 Пич
18:43 02.01.2026
18:43 02.01.2026
9 Валерий Герасимов, началник щаб
Изби сума ти генерали, офицери, журналисти, няква дъщеря, гръмна 41 самольота. Молодец !!!
Жалко че сред узкочелите ми подчинени няма такъв човек 👍
18:43 02.01.2026
18:43 02.01.2026
10 Квартал 95
18:43 02.01.2026
12 Люси
До коментар #3 от "Павлина":Ти за Алеята на ангелите чувала ли си ма моме? За масовите убийства на рускоговорящи от 2014 до 2021 г, също не си чувала. Ето с това си е заслужил поста във върхушката на нацистите, тоя.
18:44 02.01.2026
18:44 02.01.2026
13 Следващата е
До коментар #7 от "Българин":Гайтанджиева!
18:44 02.01.2026
15 Фифи
До коментар #3 от "Павлина":Сега този ще топли леглото на наркоманаПедифил, вместо Ермак. Гуш-гуш; муш- муш.
18:45 02.01.2026
16 Българин
До коментар #1 от "Европеец":Димата един пиян от 20 години руски кЪпут.
18:45 02.01.2026
17 Това го дават
До коментар #12 от "Люси":само по руската телевизия. За малоумни организми. Спирай я, ако искаш!
18:47 02.01.2026
18:47 02.01.2026
19 Люси
До коментар #17 от "Това го дават":След края на ВСВ са изкарали германците да ги поразходят до лагерите. Има документални кадри от ужасени шваби, които повръщат. До днес германците чувстват вина за миналото си. Когато дойде народния съд ще те водим до алеята за да я видиш.
18:50 02.01.2026
18:50 02.01.2026
20 Европеец
До коментар #7 от "Българин":Моето мнение е по-различно от твоето.... Буданов шеф на разузнаването генерал, нали знаеш обаче,че в покрайна няма разузнаване (разузнаването е краварско и кръвосмесително мало британско), а има само главно управление за тероризъм... Така че, назначаването на терорист за втория по сила човек в киев превръща официално покрайна в терористична държава (Не че сега някой се е съмнявал в това)...
18:50 02.01.2026
18:50 02.01.2026
21 И от кога?
До коментар #5 от "Вашето мнение":Да се бориш като прасе с тиква със села в Донбас 4 години СВО ли се нарича па руски?
18:51 02.01.2026
18:51 02.01.2026
22 Абе,
До коментар #8 от "Пич":Да ама трудно ще е, явно клоунът е много як, щом клати наш Пу... вече колко години. Трябва Пу. да се обърне за помощ към Тръмп и тогава работата ще е ок.
18:52 02.01.2026
18:52 02.01.2026
23 Факт!
До коментар #9 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Кремълските нещастНици могат само да мечтаят за такъв великолепен военен и ръководител като Буданов.Може ще е заместникът на Зеленски като президент.
СЛАВА УКРАИНЕ!
18:52 02.01.2026
24 стоян георгиев
18:52 02.01.2026
25 Руснаков
18:52 02.01.2026
26 А пък
До коментар #20 от "Европеец":рускитеСвине мрат.
18:53 02.01.2026
27 Вашето мнение
До коментар #17 от "Това го дават":Руската телевизия господарката ти ни я спря. Така по лесно се промиват евродебилни мозъчета.
18:54 02.01.2026
28 Спирай също
До коментар #19 от "Люси":самогона, ако искаш! Гладна кокошка просо сънува. Та и ти народен съд, комунизъм, па-бе-да и так далее.
18:55 02.01.2026
29 Бегай
Мишааа, душицо мизерна...
И Зеленски и Буданов са на светлинни години напред , в сравнение с теб и страхливия ти началник.
18:55 02.01.2026
30 Копейките освен,че са предатели,
До коментар #21 от "И от кога?":освен,че ще си платят,са и тежко неграмотни.
18:55 02.01.2026
18:55 02.01.2026
31 Сатана Z
2.Кирчо Буданов - нацист-терорист
3.Сирски - ренегат -нацист;касапинът от Бахмут
18:56 02.01.2026
32 Така,така...
До коментар #12 от "Люси":Сега сравни избитите от двете страни във войната и тези в периода,за който пишеш!Коя цифричка е по-голяма?Путин не можа ли да измисли друг начин(без толкова кръв)да реши проблема?
18:57 02.01.2026
34 С това назначение на
18:58 02.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Боруна Лом
18:59 02.01.2026
18:59 02.01.2026
37 Укро смъртник
18:59 02.01.2026
38 ХА ХА
До коментар #4 от "Вашето мнение":Тъпо
18:59 02.01.2026
39 койдазнай
Уж войната не беше за територии, ама сега е това!
18:59 02.01.2026
40 ХА ХА
До коментар #5 от "Вашето мнение":Тъпо
19:00 02.01.2026
41 ,,,,,,,
До коментар #17 от "Това го дават":Да си русофил или си мало/умен. Или платен.
Друг вариант няма.
19:00 02.01.2026
19:00 02.01.2026
43 Българин
До коментар #36 от "Боруна Лом":Няма жертва пред олтара на Русия, която да не е оправдана! Щом е за величието на Православната Империя на света, всеки руснак е готов да даде живота си! Това ги прави неподеми и това което западните чакали не могат да разберат!
19:01 02.01.2026
19:01 02.01.2026
44 Не е лошото момче
19:01 02.01.2026
46 Валерий Герасимов, началник щаб
19:03 02.01.2026
47 Напълно заслужено!
19:03 02.01.2026
48 Хахахаха
До коментар #3 от "Павлина":Браво! Днес писах, дали някой помни как дойде путлера на власт! Ето, че ти им напомни на копейките! Как взривиха в раша блоковете с цивилни, за да имат за какво да нападнат Чечня. Така дойде путлера на власт и така си води политиката вече 26 години с войни.
19:03 02.01.2026
49 Йосиф Кобзон
До коментар #43 от "Българин":А,има .
19:04 02.01.2026
50 Ветеринарен врач
19:05 02.01.2026
51 Това са безспорни
До коментар #41 от ",,,,,,,":Факти.
19:05 02.01.2026
53 Хахахаха
До коментар #19 от "Люси":Германците чувстват вина за това което са правили, ама рашите не вярвам да чувстват някаква вина, след това което правят те. Те по принцип са си терористи.
19:06 02.01.2026
19:06 02.01.2026
54 Айде бе.😂
19:07 02.01.2026
56 Тамън ми беше домъчняло за тоя
19:08 02.01.2026
19:08 02.01.2026
57 доктор
До коментар #55 от "Тее ..Ба у измръзляка УС ран )))":Руснаците не са християни.Руска нация няма.
19:09 02.01.2026
58 Хахахаха
До коментар #12 от "Люси":И къде са тези масови убийства на рускоговорящи в Украйна бе копей? 2014 година влезе руската армия в Донбас, с тях воюва ВСУ от 2014 година! А повечето от половината във ВСУ са рускоговорящи! За какво избиване на рускоговорящи пишеш? Зеленски беше избран за президент 2019 година, като президентската му кампания беше на руски! Сирски е руснак, а Зеленски полуруснак! За какво избиване на рускоговорящи пишеш, като рускоговорящи управляват Украйна? Вие имате ли нещо между ушите?
19:09 02.01.2026
19:09 02.01.2026
62 Не е така!
До коментар #30 от "Копейките освен,че са предатели,":Как не ви омръзна да пишете глупости? Изглежда, че това ви е интелектуалното ниво
19:12 02.01.2026
64 Прав е донякъде
19:13 02.01.2026
65 Люси
До коментар #58 от "Хахахаха":Кой влезе? Едни миньори и даскали направиха натювците сами да си говорят и точно за това англосаксонците с бандерюгите убиваха жени и деца. За едно си прав, преди 2014 никой не знаеше украински, защото това е изкуствен език.
19:14 02.01.2026
19:14 02.01.2026
66 ХА ХА
До коментар #36 от "Боруна Лом":Я па ти, и от кога жалиш за Украйна. Оти си кривиш душата.
19:14 02.01.2026
19:14 02.01.2026
68 Мемфис
19:18 02.01.2026
19:18 02.01.2026
69 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #65 от "Люси":Руски фейкове.
19:19 02.01.2026
71 олиго ,
До коментар #56 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя":На светлинни години сте от Медведев във всяко отношение ти и останалите като теб ! 🚽
19:21 02.01.2026
19:21 02.01.2026
73 ХА ХА
До коментар #41 от ",,,,,,,":Ааа, има. Третия вариант е платенмалоумник.
19:23 02.01.2026
76 Архимандрисандрит Бибиян
19:27 02.01.2026
19:27 02.01.2026
77 Медводков линията 🤡
19:28 02.01.2026
78 Само минавам тъдява ама да попитам де
За селскио иди ОТИН Копейката питам
19:28 02.01.2026
19:28 02.01.2026
79 Минувач
До коментар #66 от "ХА ХА":Смъркача ли те е учил да говориш български , или това са ти интелектуалните възможности , да не измислиш нещо в последните 4 години , откакто драскаш тук ? Иначе Крим , Донбас и Луганск отекоха …. Факт !
19:30 02.01.2026
80 Муш муш
До коментар #76 от "Архимандрисандрит Бибиян":Оно и педофила си пада по...фистинга!
Узкоглази...пи ДОРАСИ
19:31 02.01.2026
19:31 02.01.2026
81 Не знам защо
19:32 02.01.2026
83 Наблюдател
19:33 02.01.2026
84 Влезна я
До коментар #78 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":От 12 години е у ДОНБАС тоя пе рас и още не е превзел Нито една ОБЛАСТ.
А едни десантчици му ОСВОБОДИХА 2 РЕПУБЛИКИ за....5 ДНИ!!
Ама па чаршафите със пикапи го наритаха от СИРИЯ за 3 ДНЯ )))))
19:34 02.01.2026
85 Водка Финландия
19:35 02.01.2026
86 Факт
До коментар #80 от "Муш муш":Знаете се, нали сте си свои!
19:35 02.01.2026
87 ЛОПАЙ У ЙОТ..
До коментар #82 от "Въпрос":ПЕН...дел
19:35 02.01.2026
19:35 02.01.2026
88 Хаха
19:36 02.01.2026
19:36 02.01.2026
89 Как искаш
До коментар #58 от "Хахахаха":да ти се изпишат масово убитите рускоговорящи в Донбас, само по име или и с ЕГН? Толкова сте вманячени в русофобията си това жълтопаветните умнокрасивитети, че не съзнавате глуповетината си.
19:36 02.01.2026
90 Тръмп
19:37 02.01.2026
93 Буданов
19:43 02.01.2026
94 37.51т
До коментар #22 от "Абе,":Ще се види ,колко украинци мъже ще останат след още 3-4 години...
19:43 02.01.2026
95 И какв политик е Медведев
19:44 02.01.2026
96 Затова
До коментар #88 от "Хаха":Ли бандерите се молят той да ни смени Путин, защото тогава ще разберат какво е пълномащабна война а не СВО
19:45 02.01.2026
98 Ха ха ха
19:46 02.01.2026
19:46 02.01.2026
101 Пръч
19:52 02.01.2026
102 Фори
19:56 02.01.2026
103 теню
19:57 02.01.2026
104 Смешник
До коментар #98 от "Ха ха ха":Медведката може да е пиян но е прав Кървавия клоун и терориста Будинов с нищо не се различават от терористите от Ислямска държава Ония режат глави тия убиват с дронове
19:59 02.01.2026
106 дедо
20:00 02.01.2026