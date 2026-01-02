Новини
Лошото момче на Кремъл: "Отличен" избор на Кървавия клоун! Това е терористът Буданов
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: "Отличен" избор на Кървавия клоун! Това е терористът Буданов

2 Януари, 2026 18:37 2 806 106

  • кирило буданов-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • дмитрий медведев

Жалко е, че има само едно свободно място, коментира още Дмитрий Медведев

Лошото момче на Кремъл: "Отличен" избор на Кървавия клоун! Това е терористът Буданов - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кирило Буданов, ръководител на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна (вписан в списъка на терористи и екстремисти в Русия), се превърна в "отличен избор“ за ръководител на президентската администрация на Володимир Зеленски. Това заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пред ТАСС, коментирайки назначението, пише Фокус.

"Кървавият клоун, който е загубил легитимността си, си избра нов ръководител на кабинета. Това е терористът Буданов. Отличен избор“, заяви Медведев.

"Жалко е, че има само едно свободно място.“ "И така, трябваше да се предложи още едно на видния военен командир Залужни (бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни). И веднага да се измете от шахматната дъска и двамата потенциални президентски съперници. Това обаче едва ли ще помогне на парцалената кукла с кокаинов нос. Тя така или иначе няма да оцелее. Карабас-Барабас ще я изпрати в пещта“, заключва руският политик.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    58 24 Отговор
    Димата е прав..... Отличен избор за терориста Богданов..... Да видим докъде ще доведе това....

    Коментиран от #7, #16

    18:39 02.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Павлина

    42 63 Отговор
    Буданов и Зеленски не са си получили поста със взривяване на 300 цивилни в блоковете им и след кървава война като кремълския жужак.

    Коментиран от #5, #12, #15, #48

    18:40 02.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    56 18 Отговор
    Тоя още си няма златна тоалетна, но ние пълноправните ще му я купим.

    Коментиран от #38, #97

    18:41 02.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    52 24 Отговор

    До коментар #3 от "Павлина":

    Освен пряката денацификация, която постигна СВО, тя постига и непряка. Продължаването на СВО доведе до тежки и необратими психични разтроиства у нашето жълтнопаветно. Вече са ходещи зомбита, вярват само на киев, кая и мърцула и спокойно могат да се считат за денацифицирани. От тях вече нищо не става, фуннкционално и морално-волеви непригодни. До края на дните си ще се услушват от някъде да не им изкочи Путин или някой руски агент, ще са вечно недоспали, стресирани и ужасени, че ще платят за греховете си.

    Коментиран от #21, #40

    18:41 02.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    27 57 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Нищо добро за ушанките.Да видим кой е следващият в списъка на Буданов.

    Коментиран от #13, #20

    18:42 02.01.2026

  • 8 Пич

    37 18 Отговор
    Даа...... ако доразвия идеята , Зелю вече е -ТО!?

    Коментиран от #22

    18:43 02.01.2026

  • 9 Валерий Герасимов, началник щаб

    23 39 Отговор
    Кирчо Буданов ни разказа играта !!!
    Изби сума ти генерали, офицери, журналисти, няква дъщеря, гръмна 41 самольота. Молодец !!!
    Жалко че сред узкочелите ми подчинени няма такъв човек 👍

    Коментиран от #18, #23

    18:43 02.01.2026

  • 10 Квартал 95

    39 22 Отговор
    Ако мислите, че Зеленото знае, че е назначил началник на кабинета си... Този пържен мозък въобще не знае какво се случва - всичко му е мъгла и бели петна в главата.

    18:43 02.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Люси

    40 20 Отговор

    До коментар #3 от "Павлина":

    Ти за Алеята на ангелите чувала ли си ма моме? За масовите убийства на рускоговорящи от 2014 до 2021 г, също не си чувала. Ето с това си е заслужил поста във върхушката на нацистите, тоя.

    Коментиран от #17, #32, #58, #61

    18:44 02.01.2026

  • 13 Следващата е

    10 15 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Гайтанджиева!

    18:44 02.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фифи

    25 12 Отговор

    До коментар #3 от "Павлина":

    Сега този ще топли леглото на наркоманаПедифил, вместо Ермак. Гуш-гуш; муш- муш.

    18:45 02.01.2026

  • 16 Българин

    15 28 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Димата един пиян от 20 години руски кЪпут.

    18:45 02.01.2026

  • 17 Това го дават

    15 25 Отговор

    До коментар #12 от "Люси":

    само по руската телевизия. За малоумни организми. Спирай я, ако искаш!

    Коментиран от #19, #27, #41

    18:47 02.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Люси

    26 12 Отговор

    До коментар #17 от "Това го дават":

    След края на ВСВ са изкарали германците да ги поразходят до лагерите. Има документални кадри от ужасени шваби, които повръщат. До днес германците чувстват вина за миналото си. Когато дойде народния съд ще те водим до алеята за да я видиш.

    Коментиран от #28, #52, #53

    18:50 02.01.2026

  • 20 Европеец

    28 12 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Моето мнение е по-различно от твоето.... Буданов шеф на разузнаването генерал, нали знаеш обаче,че в покрайна няма разузнаване (разузнаването е краварско и кръвосмесително мало британско), а има само главно управление за тероризъм... Така че, назначаването на терорист за втория по сила човек в киев превръща официално покрайна в терористична държава (Не че сега някой се е съмнявал в това)...

    Коментиран от #26

    18:50 02.01.2026

  • 21 И от кога?

    13 24 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Да се бориш като прасе с тиква със села в Донбас 4 години СВО ли се нарича па руски?

    Коментиран от #30

    18:51 02.01.2026

  • 22 Абе,

    11 21 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Да ама трудно ще е, явно клоунът е много як, щом клати наш Пу... вече колко години. Трябва Пу. да се обърне за помощ към Тръмп и тогава работата ще е ок.

    Коментиран от #94

    18:52 02.01.2026

  • 23 Факт!

    14 21 Отговор

    До коментар #9 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Кремълските нещастНици могат само да мечтаят за такъв великолепен военен и ръководител като Буданов.Може ще е заместникът на Зеленски като президент.
    СЛАВА УКРАИНЕ!

    18:52 02.01.2026

  • 24 стоян георгиев

    16 22 Отговор
    Буданов е отличен избор.добър професионалист напълно отдаден на украйна.познат добре на службите от страните на НАТО със стотици успешни операции.още.един човек от фронта в екипа на зеленски.това са хора с реални военни успехи и доказали се във войната.

    18:52 02.01.2026

  • 25 Руснаков

    16 21 Отговор
    На всяка манджа мерудия,това е алкохолизираният спаружен мозък на ядреният Дима...и глупост след глупост,това може кървавият Клоун...ами Вие какви сте...Касапи...може да се каже...

    18:52 02.01.2026

  • 26 А пък

    10 22 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    рускитеСвине мрат.

    18:53 02.01.2026

  • 27 Вашето мнение

    22 6 Отговор

    До коментар #17 от "Това го дават":

    Руската телевизия господарката ти ни я спря. Така по лесно се промиват евродебилни мозъчета.

    18:54 02.01.2026

  • 28 Спирай също

    7 13 Отговор

    До коментар #19 от "Люси":

    самогона, ако искаш! Гладна кокошка просо сънува. Та и ти народен съд, комунизъм, па-бе-да и так далее.

    18:55 02.01.2026

  • 29 Бегай

    8 18 Отговор
    Медведчооо.
    Мишааа, душицо мизерна...
    И Зеленски и Буданов са на светлинни години напред , в сравнение с теб и страхливия ти началник.

    18:55 02.01.2026

  • 30 Копейките освен,че са предатели,

    10 20 Отговор

    До коментар #21 от "И от кога?":

    освен,че ще си платят,са и тежко неграмотни.

    Коментиран от #62

    18:55 02.01.2026

  • 31 Сатана Z

    19 7 Отговор
    1.Зеленски - нацист -еврей
    2.Кирчо Буданов - нацист-терорист
    3.Сирски - ренегат -нацист;касапинът от Бахмут

    18:56 02.01.2026

  • 32 Така,така...

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "Люси":

    Сега сравни избитите от двете страни във войната и тези в периода,за който пишеш!Коя цифричка е по-голяма?Путин не можа ли да измисли друг начин(без толкова кръв)да реши проблема?

    18:57 02.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 С това назначение на

    20 8 Отговор
    БуданоВ картите паднаха. Истината лъсна. Зельо нарко шмъркача никога няма да спре войната. Трябва силна ръка. Или на Тръмп или на Путин. Тръмп да говори за последно с ЕВРЕЙЧЕТО и ако не стане Путин да влезе в бункера на клоуна и всичко да се свършва. С ТОЯ МИШОК ВОЙНАТА ДО КАТО ТОЙ Е ТАМ НЯМА ДА ПРИКЛЮЧИ.

    18:58 02.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Боруна Лом

    11 2 Отговор
    ЖАЛКО ЧЕ ЗАГИВАТ НЕВИННИ ЖЕРТВИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ! МНОГО ЖАЛКО!

    Коментиран от #43, #66

    18:59 02.01.2026

  • 37 Укро смъртник

    14 6 Отговор
    Абе,жълтопаветни укро-измекяри,колко села си върнахте след перемогата?

    18:59 02.01.2026

  • 38 ХА ХА

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Тъпо

    18:59 02.01.2026

  • 39 койдазнай

    10 14 Отговор
    "Кървавият клоун" брани родината си от нацистките захватчици, които до момента са убили 2 млн украинци, в опит да завладеят 4 ураински области.
    Уж войната не беше за територии, ама сега е това!

    18:59 02.01.2026

  • 40 ХА ХА

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Тъпо

    19:00 02.01.2026

  • 41 ,,,,,,,

    7 15 Отговор

    До коментар #17 от "Това го дават":

    Да си русофил или си мало/умен. Или платен.
    Друг вариант няма.

    Коментиран от #51, #73

    19:00 02.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Българин

    13 9 Отговор

    До коментар #36 от "Боруна Лом":

    Няма жертва пред олтара на Русия, която да не е оправдана! Щом е за величието на Православната Империя на света, всеки руснак е готов да даде живота си! Това ги прави неподеми и това което западните чакали не могат да разберат!

    Коментиран от #49, #55

    19:01 02.01.2026

  • 44 Не е лошото момче

    7 14 Отговор
    А тъпото парче! Той сам не може да сглоби елементарно изречение.

    19:01 02.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Валерий Герасимов, началник щаб

    9 15 Отговор
    Най-голямата победа на Буданов и Украйна е че убиха русофилството в сърцето. И най-големия русофил разбра че е изтеглил късата клечка, ударил голямата дупка, уцелил умрела мечка 👍

    19:03 02.01.2026

  • 47 Напълно заслужено!

    8 12 Отговор
    А Медведев и войник не е ходил.Както и путлер.

    19:03 02.01.2026

  • 48 Хахахаха

    9 15 Отговор

    До коментар #3 от "Павлина":

    Браво! Днес писах, дали някой помни как дойде путлера на власт! Ето, че ти им напомни на копейките! Как взривиха в раша блоковете с цивилни, за да имат за какво да нападнат Чечня. Така дойде путлера на власт и така си води политиката вече 26 години с войни.

    19:03 02.01.2026

  • 49 Йосиф Кобзон

    6 10 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    А,има .

    19:04 02.01.2026

  • 50 Ветеринарен врач

    6 13 Отговор
    Джуджето с едрата глава пак е пило на поразия всякви мусори с висок градус!!! 😂😂😂😂

    19:05 02.01.2026

  • 51 Това са безспорни

    2 9 Отговор

    До коментар #41 от ",,,,,,,":

    Факти.

    19:05 02.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хахахаха

    8 14 Отговор

    До коментар #19 от "Люси":

    Германците чувстват вина за това което са правили, ама рашите не вярвам да чувстват някаква вина, след това което правят те. Те по принцип са си терористи.

    Коментиран от #60

    19:06 02.01.2026

  • 54 Айде бе.😂

    7 11 Отговор
    Лошото момче.Руски пиклю кинта и пеесе.

    19:07 02.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тамън ми беше домъчняло за тоя

    6 9 Отговор
    Бо кл УК.

    Коментиран от #71

    19:08 02.01.2026

  • 57 доктор

    7 9 Отговор

    До коментар #55 от "Тее ..Ба у измръзляка УС ран )))":

    Руснаците не са християни.Руска нация няма.

    19:09 02.01.2026

  • 58 Хахахаха

    8 13 Отговор

    До коментар #12 от "Люси":

    И къде са тези масови убийства на рускоговорящи в Украйна бе копей? 2014 година влезе руската армия в Донбас, с тях воюва ВСУ от 2014 година! А повечето от половината във ВСУ са рускоговорящи! За какво избиване на рускоговорящи пишеш? Зеленски беше избран за президент 2019 година, като президентската му кампания беше на руски! Сирски е руснак, а Зеленски полуруснак! За какво избиване на рускоговорящи пишеш, като рускоговорящи управляват Украйна? Вие имате ли нещо между ушите?

    Коментиран от #65, #89

    19:09 02.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Не е така!

    7 6 Отговор

    До коментар #30 от "Копейките освен,че са предатели,":

    Как не ви омръзна да пишете глупости? Изглежда, че това ви е интелектуалното ниво

    19:12 02.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Прав е донякъде

    8 6 Отговор
    Буданов и Ко яко тероризират руските фашаги.

    19:13 02.01.2026

  • 65 Люси

    10 6 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Кой влезе? Едни миньори и даскали направиха натювците сами да си говорят и точно за това англосаксонците с бандерюгите убиваха жени и деца. За едно си прав, преди 2014 никой не знаеше украински, защото това е изкуствен език.

    Коментиран от #69, #70

    19:14 02.01.2026

  • 66 ХА ХА

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Боруна Лом":

    Я па ти, и от кога жалиш за Украйна. Оти си кривиш душата.

    Коментиран от #79

    19:14 02.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Мемфис

    4 8 Отговор
    Списъка на терористите а и на олиииигофрените го оглавява пууут.ин!

    Коментиран от #72

    19:18 02.01.2026

  • 69 Изпражнението гайтанджиева

    5 9 Отговор

    До коментар #65 от "Люси":

    Руски фейкове.

    19:19 02.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 олиго ,

    9 5 Отговор

    До коментар #56 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя":

    На светлинни години сте от Медведев във всяко отношение ти и останалите като теб ! 🚽

    Коментиран от #74

    19:21 02.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ХА ХА

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от ",,,,,,,":

    Ааа, има. Третия вариант е платенмалоумник.

    19:23 02.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Архимандрисандрит Бибиян

    3 5 Отговор
    Путилифонът бати Путйо каза каде Боданов е боксьор тежка категория,кой пенетрейва Ромсiа с боксова ръкавица и с двете си ръце едновременно!

    Коментиран от #80

    19:27 02.01.2026

  • 77 Медводков линията 🤡

    5 5 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно: една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🚽

    19:28 02.01.2026

  • 78 Само минавам тъдява ама да попитам де

    6 6 Отговор
    3 ДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ дека цаливаше КУ РАна рамАзан а сетне Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ, дъл влезна у Купянск или веке думаме за Лиса бон?
    За селскио иди ОТИН Копейката питам

    Коментиран от #82, #84

    19:28 02.01.2026

  • 79 Минувач

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "ХА ХА":

    Смъркача ли те е учил да говориш български , или това са ти интелектуалните възможности , да не измислиш нещо в последните 4 години , откакто драскаш тук ? Иначе Крим , Донбас и Луганск отекоха …. Факт !

    19:30 02.01.2026

  • 80 Муш муш

    2 7 Отговор

    До коментар #76 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Оно и педофила си пада по...фистинга!
    Узкоглази...пи ДОРАСИ

    Коментиран от #86

    19:31 02.01.2026

  • 81 Не знам защо

    2 7 Отговор
    Ама като видя Медведев се сещам за въшка.

    19:32 02.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Кирилло е умно момче . Чу какво му казаха / тези които не може да не чуе / - че няма бъдеще и реши да направи единствената възможна стъпка - да се нареди до все още държащия си главата над водата наркоман . Пътници вече са и двамата .

    19:33 02.01.2026

  • 84 Влезна я

    10 5 Отговор

    До коментар #78 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":

    От 12 години е у ДОНБАС тоя пе рас и още не е превзел Нито една ОБЛАСТ.
    А едни десантчици му ОСВОБОДИХА 2 РЕПУБЛИКИ за....5 ДНИ!!
    Ама па чаршафите със пикапи го наритаха от СИРИЯ за 3 ДНЯ )))))

    19:34 02.01.2026

  • 85 Водка Финландия

    7 6 Отговор
    Алкохоликът не може да изтрезнее още от Коледа 🤣

    19:35 02.01.2026

  • 86 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Муш муш":

    Знаете се, нали сте си свои!

    19:35 02.01.2026

  • 87 ЛОПАЙ У ЙОТ..

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Въпрос":

    ПЕН...дел

    Коментиран от #92

    19:35 02.01.2026

  • 88 Хаха

    3 7 Отговор
    Този палячо отново се е нафиркал.

    Коментиран от #96

    19:36 02.01.2026

  • 89 Как искаш

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    да ти се изпишат масово убитите рускоговорящи в Донбас, само по име или и с ЕГН? Толкова сте вманячени в русофобията си това жълтопаветните умнокрасивитети, че не съзнавате глуповетината си.

    19:36 02.01.2026

  • 90 Тръмп

    6 1 Отговор
    Към смърко - от нас няма да получите помощи и гаранции , Русия ще ви помогне за възстановяването ! Г-н Президента на САЩ наистина се прояви като умен и много интелигентен човек ! Факт !

    19:37 02.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Буданов

    4 1 Отговор
    С трапанираният мозък

    19:43 02.01.2026

  • 94 37.51т

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Абе,":

    Ще се види ,колко украинци мъже ще останат след още 3-4 години...

    19:43 02.01.2026

  • 95 И какв политик е Медведев

    2 4 Отговор
    По-малкото джудже е,един непрокопсал де Бил,които си отваря устата,само когато трябва да яде и да пие.Пълна отврат.

    19:44 02.01.2026

  • 96 Затова

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Хаха":

    Ли бандерите се молят той да ни смени Путин, защото тогава ще разберат какво е пълномащабна война а не СВО

    19:45 02.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ха ха ха

    2 4 Отговор
    Медведев пак си се нафиркал. Терорист е Путлер набий си го в главата.

    Коментиран от #100, #104

    19:46 02.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Пръч

    1 1 Отговор
    Ами кървав е клоуна, къв да е! Така и така сте му дошли на крака, поне да ви поизтрепе малко! А кървенето е неизбежно! А ти като имаш червен нос, затова ли му завиждаш на неговия?

    19:52 02.01.2026

  • 102 Фори

    1 1 Отговор
    Не слушайте другите. Медведев е говорител на Путин. Той предава неговите размисли. Целия мироглед и ценностна система на Путин изразява Медведа!

    19:56 02.01.2026

  • 103 теню

    2 0 Отговор
    Путин защо тоя терорист и цялата шайка с наркомана клоуна не са унищожени досега ? тоя въпрос го задавам не само аз а милиони и няма отговор ? Вместо отговор Путин се усмихва и маха с ръка . Сякаш това са незначителни неща но същите са причината да бъдат убити хиляди Руски войници и мирни граждани само в Курска област хиляди бяха разстреляни -- официално по тоя въпрос се мълчи .. Путин Защо ги пазиш тези терорист Нацистките сво..лочи ? сякаш това ти е целта --повече кръв и то в тая братоубийствената война да се пролее, повече разрушения и хиляди инвалиди имам чувството това иска и се стреми Путин .

    19:57 02.01.2026

  • 104 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ха ха ха":

    Медведката може да е пиян но е прав Кървавия клоун и терориста Будинов с нищо не се различават от терористите от Ислямска държава Ония режат глави тия убиват с дронове

    19:59 02.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 дедо

    0 1 Отговор
    Украйна е суверенна държава призната от целия свят , включително и от Руската Федерация. Какъв се явява Медведев , че да дава оценка на висши служители в чужда държава и да се меси в нейната политика. В Украйна ако искат и човекоядец ,ще си назначат за Президент , това си е тяхна работа. Медведев си има Родина и Държава и тя не се казва Украйна ,а Русия.

    20:00 02.01.2026

