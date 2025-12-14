Новият 20-точков мирен план, който Украйна представи като контрапредложение на американското, потвърждава отказа на Украйна да отстъпи контрола над Донбас. Това потвърдиха петима бивши и настоящи западни служители, запознати със съдържанието на плана, пред The ​​New York Times.

Планът, предложен от Киев, предвижда, че Украйна трябва да запази контрола над останалите територии на украинските въоръжени сили на изток. Съгласно мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, Киев е бил длъжен да отстъпи целия Донбас, според двама висши европейски чиновници и бивш американски служител.

Киев също така е премахнал от плана позицията на САЩ относно отказа на Украйна от правото ѝ да се присъедини към НАТО, сочи източник на изданието.

Киев представи своите предложения във Вашингтон за разглеждане вечерта на 10 декември. Това беше отговор на мирния план, предложен преди това от Съединените щати. Украинският президент Володимир Зеленски активно обсъди новия план по време на срещи с европейски лидери в Лондон, Брюксел и Рим, пише вестникът. Нова среща по мирния план е насрочена за 15 декември. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че пратеникът на американския президент Стив Уиткоф също планира да проведе разговори с европейските лидери и Зеленски в Берлин.

Източници на „Билд“ съобщиха, че администрацията на Тръмп продължава да оказва силен натиск върху Зеленски и го притиска да направи отстъпки като част от мирното споразумение. Републиканецът иска да види резултати от преговорите до Коледа, твърди изданието.

Москва може да не е доволна от всички редактирани точки в мирния план за Украйна, които ще получи, заяви предния ден съветникът на руския президент Юрий Ушаков. Той уточни, че руската страна все още не е видяла актуализираната версия на плана. Активните контакти между Москва и Вашингтон обаче ще се възобновят „рано или късно“, отбеляза помощникът.

Тръмп потвърди, че Вашингтон е „изхвърлил някои неща“ от плана за уреждане на руско-украинския конфликт. Според него документът „има четири или пет различни части“. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че един от резултатите от дискусиите по мирния план на САЩ между Украйна и европейските страни е премахването на клаузата за правата на националните малцинства и религиозната свобода от документа.

Русия се противопоставя на присъединяването на Украйна към НАТО. Желанието на Киев да се присъедини към блока е една от причините за избухването на конфликта, а евентуалното му членство е „заплашително събитие“ за Русия, обясни Кремъл.

Освен това Москва се стреми към изтегляне на украинските сили от Донбас. Руският президент Владимир Путин определи територията като исторически руска и заяви, че тя ще бъде върната с военни или други средства. Прекратяване на огъня е възможно само след изтеглянето на украинските въоръжени сили от региона, подчерта Ушаков.