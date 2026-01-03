Новини
Свят »
Русия »
Русия осъди военната атака на САЩ срещу Венецуела

Русия осъди военната атака на САЩ срещу Венецуела

3 Януари, 2026 13:21 2 712 97

  • русия-
  • венецуела-
  • сащ-
  • реакция-
  • външно министерство

Предлогът за агресията е несъстоятелен

Русия осъди военната атака на САЩ срещу Венецуела - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Актът на въоръжена агресия на САЩ срещу Венецуела е дълбоко обезпокоителен и осъдителен. Това се казва в изявление на руското външно министерство.

„Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това е дълбоко обезпокоително и осъдително“, заявиха от там. "Идеологическата враждебност е надделяла над деловия прагматизъм и желанието за изграждане на отношения на доверие и предвидимост“.

На Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без никаква разрушителна външна намеса. Това се посочва още в изявлението на руското външно министерство.

Латинска Америка трябва да остане зона на мир, както се провъзгласи през 2014 г. А на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без никаква разрушителна, особено военна, външна намеса“, подчертаха от външното министерство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    39 33 Отговор
    Пакет санкции срещу САЩ и 90 млрд евро за оръжие за Венецуела.

    Коментиран от #12, #18, #30, #70

    13:23 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чарли 1

    71 40 Отговор
    Делта форс ще заловят и военнопрестъпника Путин, ако не слуша 🙂

    Коментиран от #8, #94

    13:23 03.01.2026

  • 4 Вие рашките сте пример

    77 33 Отговор
    За зачитане на суверенитет и независимост. Смешници!

    Коментиран от #76

    13:24 03.01.2026

  • 5 Отговорът

    44 12 Отговор
    Май всичко беше договорено в Аляска...

    Коментиран от #11

    13:24 03.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    27 4 Отговор
    Нали знаете баснята за вълка и агнето дето му мъти водата въпреки че е надолу по реката.

    13:24 03.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    62 20 Отговор
    Кой ги бр,ъсне Русия

    Коментиран от #84

    13:24 03.01.2026

  • 8 Тръмп

    42 11 Отговор

    До коментар #3 от "Чарли 1":

    Довечера идваме за Делян Пеевски.

    Коментиран от #20

    13:25 03.01.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    28 11 Отговор
    Костадин Костадинов 2024 се обяви за "човекът на Тръмп в България". Надявайки се, че ще получи назначение от Козяк, но Бойко Борисов го изпревари.

    Коцко какво ще обясни на избирателите си сега!? Досега говореше лошо само против Демократите. 🤭

    13:25 03.01.2026

  • 10 Латинска Америка

    48 15 Отговор
    Трябва да остане зона на Мир.

    А за Украйна и източна Европа

    Война .

    Кремълски Тарикати .

    13:25 03.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин се е свила на кълбо в бункера,

    51 21 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    трепери, скимти и си гризе ноктите.

    13:26 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ддд

    36 11 Отговор
    Рашистан хем ос$ани, хем морализаторстват.

    13:26 03.01.2026

  • 17 Тръмп направи Русия за смях

    42 11 Отговор
    пред цял свят за пореден път!

    13:26 03.01.2026

  • 18 Не санкции, а медали.

    39 11 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Всеки приятел на Путин е ВРАГ НА Мира.

    13:27 03.01.2026

  • 19 Сила

    34 11 Отговор
    БГ копейките ....сега ние кво да викаме , за кого ....???!!!???

    Коментиран от #36

    13:27 03.01.2026

  • 20 Ха ха ха

    33 13 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп":

    Дреме му на Тръмп за дебелян....... Путя......путя е следващият.....

    13:27 03.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Захарова

    23 6 Отговор
    Нещо много закъсня.
    И не само тя

    За 91 Дрона
    През 20 Минути

    Имаше Някой
    Кремълски Ашлак
    Да циври и реве .

    13:27 03.01.2026

  • 25 таксиджия 🚖

    20 9 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Значи ние сме в Запада, във Еурозоната. Путен да го надува 🎈

    13:27 03.01.2026

  • 26 Колко са жалки рашите Ха Ха Ха

    32 8 Отговор
    Само скимтят като кученца и не правят нищо реално

    „Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това е дълбоко обезпокоително и осъдително“, заявиха от там. "Идеологическата враждебност е надделяла над деловия прагматизъм и желанието за изграждане на отношения на доверие и предвидимост“.

    13:27 03.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Вещицата Захарова

    31 7 Отговор
    след 3 водки още ли не се е изакала?

    Коментиран от #69

    13:28 03.01.2026

  • 29 констстация

    30 8 Отговор
    Хаяско е обещал на Венецуела подкрепаи солидарност. Той обеща същата и на Иран, Сирия, Ирак и други бедни копейки. Ненападение на Украйна и т.н.

    13:28 03.01.2026

  • 30 Никой не се крие

    5 20 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Русия произвежда С-500

    Коментиран от #34, #48

    13:28 03.01.2026

  • 31 Z Блогърът Максим Климов

    25 7 Отговор

    До коментар #23 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Липсват
    Милион и 500 Хиляди Кабзончици .

    ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ
    Не отгори на въпроса .
    Защо мълчи ?
    К... В устата ли държи?

    13:29 03.01.2026

  • 32 ЕВРО СТОТИНКА

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    КОЙ НЕ СКАЧА Е ДЕБЕЛ...НАЛИ

    13:29 03.01.2026

  • 33 Руски де бил

    25 6 Отговор
    Нема по голем де бил!

    13:29 03.01.2026

  • 34 таксиджия 🚖

    15 3 Отговор

    До коментар #30 от "Никой не се крие":

    Това нещо като танк Армата ли е? 🤔 Геймченджъра...

    13:30 03.01.2026

  • 35 Доналд Тръмп, номер Едно

    28 5 Отговор
    🎅🎅🎅

    Путин, Захарова и Русия по-добре да мълчат !!!
    Мадуро ги чака и има зор 🎅

    13:31 03.01.2026

  • 36 КАК ЗА КОГО

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    ЗА КОРЕЙЦИТЕ НА СЕВЕР.....

    13:31 03.01.2026

  • 37 Путин

    29 6 Отговор
    Венецуела ИМА право да определя съдбата си!
    Украйна НЯМА право да определя съдбата си!

    13:32 03.01.2026

  • 38 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    32 7 Отговор
    Боже господи..тия, дето вече ползват магарета за да воюват, се опитват д асе мерят с НАТО.. омрех от смех... пита се в адачата.. колко време ще енужно на Делта форс да извади кремълските плъшоци по долни гащи...КОПЕЙКИИИИИ..КО СТАНА С КИТАЙСКОТО И РУСКО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА.. КОЛКО СТЕ СМЕШНИ САМООО..

    13:32 03.01.2026

  • 39 Сериозен ей

    27 5 Отговор
    И джуджето го чака същата съдба рано или късно

    13:32 03.01.2026

  • 40 Т Живков

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Браво бе заслужаваш орден Ленин за тъпота

    Коментиран от #47

    13:33 03.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    22 4 Отговор
    Кочината с тиня била осъдила САЩ,все едно столюпеново да осъди янките??????!!! 😅🤣🤣🤣🤣

    13:35 03.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Даже С 600

    17 1 Отговор

    До коментар #30 от "Никой не се крие":

    Точно както Армата, Сармата, Пакфата, Курск, Самолетоносачи(хахаха)

    13:36 03.01.2026

  • 49 стоян

    20 1 Отговор
    Путин трепери в бункера като е чул как оня винецуелския кумунис са го измъкнали по долни гащи - подкупват путиновата охрана с по един милион Долара и за 10 минути хеликоптерите са излетели заедно с путин в Украйна

    13:37 03.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Началото на края на Русия-рАЗПАД

    24 2 Отговор
    Новия световен ред включва нова държава-Московия, вместо Русия.
    След Венецуела е ред на Иран, Нигерия.
    Ама разбира се, че е за петрола тази операция.Щатите ще свалят Цената на барел петрол-15 долара, а не 300, както се канеше да ни наложи Русия и Путин.
    РУСИЯ фалит, капилат.

    13:38 03.01.2026

  • 53 Кая

    1 7 Отговор
    МЪЛЧИ

    13:38 03.01.2026

  • 54 гост

    20 1 Отговор
    Не знам защо , ама съм почти сигурен , че до месец аятолаха ще получи несъвместимо със живота заболяване , а до два месеца Путлер ще подпише примирие за Украйна !! И ще даде на Тръмп много повече от това , което му предлагаше до сега !!

    13:38 03.01.2026

  • 55 урсусУла

    1 5 Отговор
    МЪЛЧИ

    Коментиран от #90

    13:39 03.01.2026

  • 56 А за

    10 0 Отговор

    До коментар #43 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT":

    Руските какво казват?

    13:40 03.01.2026

  • 57 фредерике шМерц

    2 5 Отговор
    МЪЛЧИ

    13:40 03.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 МЪКА

    20 1 Отговор
    Поредната СВО, но без участието на Кремъл.

    13:43 03.01.2026

  • 60 пламен

    5 1 Отговор
    Бля бля

    13:44 03.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Само

    17 0 Отговор
    Приказки.Путин да си ходи при горби.

    13:46 03.01.2026

  • 64 Оракула от Делфи

    26 3 Отговор
    Путин се загрижил за Венецуела , "че имала право сама да ибира
    пътя си"???
    Да, но защо само Венецуела и Мадуро???
    ---- А Украйна , защо да не може да си го избере сама,
    г-н Диктатор Путин...??????
    Долу ръцете от Украйна !!!

    13:47 03.01.2026

  • 65 Ха ха ха

    18 1 Отговор
    Киев за три дня........

    13:47 03.01.2026

  • 66 Жоро

    6 1 Отговор
    Това виц ли е?Хахахахаххахахахахахаха

    13:52 03.01.2026

  • 67 Пешо z

    1 9 Отговор
    Ред е на потъването на острова.

    13:52 03.01.2026

  • 68 Оруел

    15 3 Отговор
    Значи, "на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без никаква разрушителна, особено военна, външна намеса“, а на Украйна не бива?
    Московските двойни стандарти просто нямат аналог в света!

    Коментиран от #77

    13:52 03.01.2026

  • 69 Оракула от Делфи

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "Вещицата Захарова":

    Чумата ,може да е на почивка в Северна Корея ???
    там всичко е още " братска дружба" , и водката и сельотката!!!

    13:54 03.01.2026

  • 70 САЩ направиха 3 в 1

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    -Пипнаха Мадуро и компромати за Путин.
    -Направиха показно на РФ и Китай, колко бързо и професионално работят(да си знаят)
    -Колко по-напред са военно, без да правят паради и показни учения.

    Коментиран от #75

    13:55 03.01.2026

  • 71 Бункерния Фюрер

    12 3 Отговор
    Мечтая си

    И аз да бях хванал Зеленски за 6 часа .

    Киев за 3 Дня .

    И да не ми гледа светът

    Специалната Обосрация
    Вече 4 години.

    Моите Солдати
    Се оказаха пълни Скапаняци .

    13:56 03.01.2026

  • 72 Вовочка

    12 1 Отговор
    е дълбоко обезпокоен .

    13:57 03.01.2026

  • 73 ХЪ ХЪ ЪЪ

    12 4 Отговор
    Украйна и тя иска сама да си определя съдбата ама допотопниците не дават, пУТЛЕРА се репчи на Украйна ама от САЩ му треперят шортите. Венецуела е превзета за няколко часа а Украйна за 4 години до кривата круша.

    Коментиран от #80

    13:57 03.01.2026

  • 74 Чичо

    5 4 Отговор
    Добре ,че сме без правителство.Ще вземат да отвлекат Желязков.

    14:00 03.01.2026

  • 75 така е

    4 8 Отговор

    До коментар #70 от "САЩ направиха 3 в 1":

    Номер едно са по тероризъм в целият свят!

    14:04 03.01.2026

  • 76 Ами сега

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Вие рашките сте пример":

    Абсолютно не правиш разликата !

    Венецуела никой не заплашва и държавата иска да живее собствен живот. САЩ в случая иска да завладее ресурсите й и да я превърне в своя колония след измислен предлог, както стана с Ирак.


    С Украйна случая съвсем различен.
    Откакто получи своята независимост упорито върви към конфронтация с Русия и със всяка година застрашава сигурността на Русия.
    Първо държавен преврат с помощта на външни сили.
    Обявяват АТО ( антитерористична операция) и изпращат войска срещу собствените си граждани , като ги бомбардират, обстрелват градове с мирни граждани и убивайки деца, жени, възрастни... Те ли са терористите ?

    8 години разиграване с Минските споразумения, когато жителите в Донбас въобще не са имали намерения да се отделят от Украйна, а всъщност след признанието на Меркел и Оланд целта е да се въоръжи максимално Украйна и да се подготви за война с Русия.
    На 19 февруари 2022 г в Мюнхен в речта си зелков поиска ядрени оръжия . В същото време към Донбас Украйна събра над 250 Хил. войска и започна няколкодневен масиран обстрел на Донецк и други селища в Донбас.
    Какво трябваше да направи Русия ?
    Да чака, когато украинската армия избие всичките жители на Донбас и да не се опитва да ги защити ?
    А честването на Бандера и издигането му в национален герой, това е връщане към фашизма, защото въпреки, че никъде официално не се казваше за "подвизите" и жестокостта на бандеро

    Коментиран от #91

    14:05 03.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ами сега

    2 9 Отговор
    Абсолютно не правиш разликата !

    Венецуела никой не заплашва и държавата иска да живее собствен живот. САЩ в случая иска да завладее ресурсите й и да я превърне в своя колония след измислен предлог, както стана с Ирак.


    С Украйна случая съвсем различен.
    Откакто получи своята независимост упорито върви към конфронтация с Русия и със всяка година застрашава сигурността на Русия.
    Първо държавен преврат с помощта на външни сили.
    Обявяват АТО ( антитерористична операция) и изпращат войска срещу собствените си граждани , като ги бомбардират, обстрелват градове с мирни граждани и убивайки деца, жени, възрастни... Те ли са терористите ?

    8 години разиграване с Минските споразумения, когато жителите в Донбас въобще не са имали намерения да се отделят от Украйна, а всъщност след признанието на Меркел и Оланд целта е да се въоръжи максимално Украйна и да се подготви за война с Русия.
    На 19 февруари 2022 г в Мюнхен в речта си зелков поиска ядрени оръжия . В същото време към Донбас Украйна събра над 250 Хил. войска и започна няколкодневен масиран обстрел на Донецк и други селища в Донбас.
    Какво трябваше да направи Русия ?
    Да чака, когато украинската армия избие всичките жители на Донбас и да не се опитва да ги защити ?
    А честването на Бандера и издигането му в национален герой, това е връщане към фашизма, защото въпреки, че никъде официално не се казваше за "подвизите" и жестокостта на бандеровците през ВСВ, всеки в Донбас знаеше що за стока са, даже

    14:09 03.01.2026

  • 80 да бе да

    3 6 Отговор

    До коментар #73 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Нейната линия беше определена от фашисткия Майдан!

    14:09 03.01.2026

  • 81 От чужбина

    2 6 Отговор
    Явно американците винаги "концентрират" вината върху един човек. Така беше със Садам и с Кадафи и Бин Ладен. Сега е ред на Путин да прати хората си да хванат Зеленски. Интересно, как ли ще реагират от Европа???

    Коментиран от #83

    14:10 03.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Питам

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "От чужбина":

    Кога ще извлекат путин от бункера

    14:16 03.01.2026

  • 84 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    На мен ми спряха парите!!

    14:17 03.01.2026

  • 85 Дончо

    0 1 Отговор
    Ха ха ха

    14:18 03.01.2026

  • 86 Предлогът за агресията е несъстоятелен!

    2 2 Отговор
    Също като предлога за нападението на Украйна от Русия! И ето какво става, когато някой си реши да наруши установените правила и световния мир! Сега духът е изпуснат от бутилката, примерът е заразителен и всеки малък дикататор ще иска да станае голям и да напада други страни! До това доведе безумието на Путин!

    Коментиран от #95

    14:20 03.01.2026

  • 87 Извънредно

    2 1 Отговор
    Владимирчо да си гласи багажа. Само най-необходимото, че в апачито няма много място.

    14:23 03.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Урсула

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "урсусУла":

    смея са на един с ботокс :)

    14:26 03.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Тия самозванци

    0 1 Отговор
    кой ги пита. Русия не е никакъв фактор на международната сцена. Единственото, което ги прави донякъде такъв е ръждясалото ядрено оръжие, което подрънкват от време на време.

    14:27 03.01.2026

  • 93 Шарли Ебдо

    0 1 Отговор
    Убийците от кремъл се рравят на миротворци

    14:28 03.01.2026

  • 94 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чарли 1":

    Ще заловят к.му янко.

    14:28 03.01.2026

  • 95 Верно ли

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Предлогът за агресията е несъстоятелен!":

    Мммм, недумай! Не беше ли изпуснат духа при налазването от ОТАН на една наша съседка, или не хвърляме дотам, или тогава не са плащали, а???

    14:29 03.01.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Михайлов

    0 0 Отговор
    Руснаците сами станаха за смях със "Смешная и нипубидимая" дето четвърта година едвам сега с труд превзе поредоното украинско село - в случая Бондарное, Украйна.

    14:32 03.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания