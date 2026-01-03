Русия осъди военната атака на САЩ срещу Венецуела

Актът на въоръжена агресия на САЩ срещу Венецуела е дълбоко обезпокоителен и осъдителен. Това се казва в изявление на руското външно министерство.

„Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това е дълбоко обезпокоително и осъдително“, заявиха от там. "Идеологическата враждебност е надделяла над деловия прагматизъм и желанието за изграждане на отношения на доверие и предвидимост“.

На Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без никаква разрушителна външна намеса. Това се посочва още в изявлението на руското външно министерство.

„Латинска Америка трябва да остане зона на мир, както се провъзгласи през 2014 г. А на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без никаква разрушителна, особено военна, външна намеса“, подчертаха от външното министерство.