Русия осъди военната атака на САЩ срещу Венецуела

Актът на въоръжена агресия на САЩ срещу Венецуела е дълбоко обезпокоителен и осъдителен. Това се казва в изявление на руското външно министерство.
„Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това е дълбоко обезпокоително и осъдително“, заявиха от там. "Идеологическата враждебност е надделяла над деловия прагматизъм и желанието за изграждане на отношения на доверие и предвидимост“.
На Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без никаква разрушителна външна намеса. Това се посочва още в изявлението на руското външно министерство.
„Латинска Америка трябва да остане зона на мир, както се провъзгласи през 2014 г. А на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без никаква разрушителна, особено военна, външна намеса“, подчертаха от външното министерство.
1 Урсула 1984
Коментиран от #12, #18, #30, #70
13:23 03.01.2026
3 Чарли 1
Коментиран от #8, #94
13:23 03.01.2026
4 Вие рашките сте пример
Коментиран от #76
13:24 03.01.2026
5 Отговорът
Коментиран от #11
13:24 03.01.2026
6 Последния Софиянец
13:24 03.01.2026
7 Красимир Петров
Коментиран от #84
13:24 03.01.2026
8 Тръмп
До коментар #3 от "Чарли 1":Довечера идваме за Делян Пеевски.
Коментиран от #20
13:25 03.01.2026
9 таксиджия 🚖
Коцко какво ще обясни на избирателите си сега!? Досега говореше лошо само против Демократите. 🤭
13:25 03.01.2026
10 Латинска Америка
А за Украйна и източна Европа
Война .
Кремълски Тарикати .
13:25 03.01.2026
12 Путин се е свила на кълбо в бункера,
До коментар #1 от "Урсула 1984":трепери, скимти и си гризе ноктите.
13:26 03.01.2026
16 Ддд
13:26 03.01.2026
17 Тръмп направи Русия за смях
13:26 03.01.2026
18 Не санкции, а медали.
До коментар #1 от "Урсула 1984":Всеки приятел на Путин е ВРАГ НА Мира.
13:27 03.01.2026
19 Сила
Коментиран от #36
13:27 03.01.2026
20 Ха ха ха
До коментар #8 от "Тръмп":Дреме му на Тръмп за дебелян....... Путя......путя е следващият.....
13:27 03.01.2026
24 Захарова
И не само тя
За 91 Дрона
През 20 Минути
Имаше Някой
Кремълски Ашлак
Да циври и реве .
13:27 03.01.2026
25 таксиджия 🚖
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Значи ние сме в Запада, във Еурозоната. Путен да го надува 🎈
13:27 03.01.2026
26 Колко са жалки рашите Ха Ха Ха
13:27 03.01.2026
28 Вещицата Захарова
Коментиран от #69
13:28 03.01.2026
29 констстация
13:28 03.01.2026
30 Никой не се крие
До коментар #1 от "Урсула 1984":Русия произвежда С-500
Коментиран от #34, #48
13:28 03.01.2026
31 Z Блогърът Максим Климов
До коментар #23 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Липсват
Милион и 500 Хиляди Кабзончици .
ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ
Не отгори на въпроса .
Защо мълчи ?
К... В устата ли държи?
13:29 03.01.2026
32 ЕВРО СТОТИНКА
До коментар #11 от "Последния Софиянец":КОЙ НЕ СКАЧА Е ДЕБЕЛ...НАЛИ
13:29 03.01.2026
33 Руски де бил
13:29 03.01.2026
34 таксиджия 🚖
До коментар #30 от "Никой не се крие":Това нещо като танк Армата ли е? 🤔 Геймченджъра...
13:30 03.01.2026
35 Доналд Тръмп, номер Едно
Путин, Захарова и Русия по-добре да мълчат !!!
Мадуро ги чака и има зор 🎅
13:31 03.01.2026
36 КАК ЗА КОГО
До коментар #19 от "Сила":ЗА КОРЕЙЦИТЕ НА СЕВЕР.....
13:31 03.01.2026
37 Путин
Украйна НЯМА право да определя съдбата си!
13:32 03.01.2026
38 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
13:32 03.01.2026
39 Сериозен ей
13:32 03.01.2026
40 Т Живков
До коментар #21 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Браво бе заслужаваш орден Ленин за тъпота
Коментиран от #47
13:33 03.01.2026
46 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
13:35 03.01.2026
48 Даже С 600
До коментар #30 от "Никой не се крие":Точно както Армата, Сармата, Пакфата, Курск, Самолетоносачи(хахаха)
13:36 03.01.2026
49 стоян
13:37 03.01.2026
52 Началото на края на Русия-рАЗПАД
След Венецуела е ред на Иран, Нигерия.
Ама разбира се, че е за петрола тази операция.Щатите ще свалят Цената на барел петрол-15 долара, а не 300, както се канеше да ни наложи Русия и Путин.
РУСИЯ фалит, капилат.
13:38 03.01.2026
53 Кая
13:38 03.01.2026
54 гост
13:38 03.01.2026
55 урсусУла
Коментиран от #90
13:39 03.01.2026
56 А за
До коментар #43 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT":Руските какво казват?
13:40 03.01.2026
57 фредерике шМерц
13:40 03.01.2026
59 МЪКА
13:43 03.01.2026
60 пламен
13:44 03.01.2026
63 Само
13:46 03.01.2026
64 Оракула от Делфи
пътя си"???
Да, но защо само Венецуела и Мадуро???
---- А Украйна , защо да не може да си го избере сама,
г-н Диктатор Путин...??????
Долу ръцете от Украйна !!!
13:47 03.01.2026
65 Ха ха ха
13:47 03.01.2026
66 Жоро
13:52 03.01.2026
67 Пешо z
13:52 03.01.2026
68 Оруел
Московските двойни стандарти просто нямат аналог в света!
Коментиран від #77
13:52 03.01.2026
69 Оракула от Делфи
До коментар #28 от "Вещицата Захарова":Чумата ,може да е на почивка в Северна Корея ???
там всичко е още " братска дружба" , и водката и сельотката!!!
13:54 03.01.2026
70 САЩ направиха 3 в 1
До коментар #1 от "Урсула 1984":-Пипнаха Мадуро и компромати за Путин.
-Направиха показно на РФ и Китай, колко бързо и професионално работят(да си знаят)
-Колко по-напред са военно, без да правят паради и показни учения.
Коментиран от #75
13:55 03.01.2026
71 Бункерния Фюрер
И аз да бях хванал Зеленски за 6 часа .
Киев за 3 Дня .
И да не ми гледа светът
Специалната Обосрация
Вече 4 години.
Моите Солдати
Се оказаха пълни Скапаняци .
13:56 03.01.2026
72 Вовочка
13:57 03.01.2026
73 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #80
13:57 03.01.2026
74 Чичо
14:00 03.01.2026
75 така е
До коментар #70 от "САЩ направиха 3 в 1":Номер едно са по тероризъм в целият свят!
14:04 03.01.2026
76 Ами сега
До коментар #4 от "Вие рашките сте пример":Абсолютно не правиш разликата !
Венецуела никой не заплашва и държавата иска да живее собствен живот. САЩ в случая иска да завладее ресурсите й и да я превърне в своя колония след измислен предлог, както стана с Ирак.
С Украйна случая съвсем различен.
Откакто получи своята независимост упорито върви към конфронтация с Русия и със всяка година застрашава сигурността на Русия.
Първо държавен преврат с помощта на външни сили.
Обявяват АТО ( антитерористична операция) и изпращат войска срещу собствените си граждани , като ги бомбардират, обстрелват градове с мирни граждани и убивайки деца, жени, възрастни... Те ли са терористите ?
8 години разиграване с Минските споразумения, когато жителите в Донбас въобще не са имали намерения да се отделят от Украйна, а всъщност след признанието на Меркел и Оланд целта е да се въоръжи максимално Украйна и да се подготви за война с Русия.
На 19 февруари 2022 г в Мюнхен в речта си зелков поиска ядрени оръжия . В същото време към Донбас Украйна събра над 250 Хил. войска и започна няколкодневен масиран обстрел на Донецк и други селища в Донбас.
Какво трябваше да направи Русия ?
Да чака, когато украинската армия избие всичките жители на Донбас и да не се опитва да ги защити ?
А честването на Бандера и издигането му в национален герой, това е връщане към фашизма, защото въпреки, че никъде официално не се казваше за "подвизите" и жестокостта на бандеро
Коментиран от #91
14:05 03.01.2026
14:09 03.01.2026
80 да бе да
До коментар #73 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Нейната линия беше определена от фашисткия Майдан!
14:09 03.01.2026
81 От чужбина
Коментиран от #83
14:10 03.01.2026
83 Питам
До коментар #81 от "От чужбина":Кога ще извлекат путин от бункера
14:16 03.01.2026
84 Атина Палада
До коментар #7 от "Красимир Петров":На мен ми спряха парите!!
14:17 03.01.2026
85 Дончо
14:18 03.01.2026
86 Предлогът за агресията е несъстоятелен!
Коментиран от #95
14:20 03.01.2026
87 Извънредно
14:23 03.01.2026
90 Урсула
До коментар #55 от "урсусУла":смея са на един с ботокс :)
14:26 03.01.2026
92 Тия самозванци
14:27 03.01.2026
93 Шарли Ебдо
14:28 03.01.2026
94 Бай Ставри
До коментар #3 от "Чарли 1":Ще заловят к.му янко.
14:28 03.01.2026
95 Верно ли
До коментар #86 от "Предлогът за агресията е несъстоятелен!":Мммм, недумай! Не беше ли изпуснат духа при налазването от ОТАН на една наша съседка, или не хвърляме дотам, или тогава не са плащали, а???
14:29 03.01.2026
97 Михайлов
14:32 03.01.2026