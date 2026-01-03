Новини
И Златимир Йочев повече няма да е водещ на "Тази сутрин" по bTV

И Златимир Йочев повече няма да е водещ на "Тази сутрин" по bTV

3 Януари, 2026

От 5 януари „Тази сутрин“ ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова

И Златимир Йочев повече няма да е водещ на "Тази сутрин" по bTV. От медията обявиха плановете си за новата година. Телевизията внася няколко ключови промени, като най-очевидната е смяната на водещите на сутрешния блок.

Припомняме, че едно от емблематичните лица на bTV – журналистът Мария Цънцарова, бе свалена от екран през декември миналата година.

Напрежението около личността ѝ се появи след последните ѝ интервюта със Станислав Балабанов и Радостин Василев, в които водещата си позволи дързък език, спрямо събеседниците си, и допусна да влезе в пререкания с тях в национален ефир.

Слух за отстраняването ѝ се появи първо в дигиталните медии, а по-късно, въпреки че телевизията отрече, се оказа, че блондинката няма повече да води „Тази сутрин“ със Златимир Йочев.

Ето какви за плановете на медията:

През 2026 година bTV продължава развитието на водещите си актуални предавания и новинарски емисии, залагайки на утвърдени журналисти и силно авторско присъствие. Медията надгражда дневните и седмичните предавания с повече анализи и задълбочена публицистика по ключови обществени теми.

На 4 януари в ефира на bTV ще бъде първото издание за 2026 г. на емблематичното публицистично предаване „120 минути“ със Светослав Иванов.

От 5 януари „Тази сутрин“ ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова. Двамата ще предлагат детайлен поглед върху най-важните теми от ежедневието. Сутрешният блок запазва фокуса си върху новините, с които зрителите стартират деня си, разговорите с гости и аналитичните коментари, допълвани от авторски рубрики, всекидневни репортажи и живи връзки на репортерите по горещи потребителски казуси.

Предаването „Лице в лице“ с Цветанка Ризова също се завръща в първата седмица на новата година, всеки делничен ден от 17:20 часа в ефира на bTV.

Златимир Йочев продължава професионалното си развитие в bTV и от 5 януари ще бъде водещ на „Интервюто на деня“ в праймтайма на медията - след централната емисия на bTV Новините. Паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на специални телевизионни проекти. Зрителите ще могат да го гледат всяка делнична вечер, от понеделник до петък от 19:50 часа, когато заедно с гостите си ще коментира актуалните теми на деня, търсейки аргументи, отговори и възможни решения.


  • 1 Дельо Свински

    5 4 Отговор
    Опааа...😎

    15:07 03.01.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    10 6 Отговор
    Хехех Златимир надувай го 🎈

    15:08 03.01.2026

  • 3 Е ми..

    26 4 Отговор
    Нищо, ще си намерят други! Пълно е с послушковци. Само не разбрах защо точно уволниха Цънцарова. Тя добре си защитаваше властта, с доста жар.

    15:09 03.01.2026

  • 4 коментар

    19 7 Отговор
    Нема ли да ходите да пиете кафе там , жълтопаветници

    15:09 03.01.2026

  • 5 зрител

    6 1 Отговор
    Мерси за програмата на ТВ.

    15:10 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ивелин Михайлов

    16 5 Отговор
    Напролет ще ги гледаме депутати в продължаваме подмяната 🤣🤣🤣😂💩

    15:13 03.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоя е същят

    16 3 Отговор
    Бо.......ук!

    15:17 03.01.2026

  • 11 А бе

    20 2 Отговор
    А оня проскубана кокошка с очилцата нема ли да я сготвят и нея?

    15:19 03.01.2026

  • 12 ЧИЧО

    10 2 Отговор
    Няма незаменими.

    15:22 03.01.2026

  • 13 тя е защитен вид

    5 3 Отговор
    от червената книга
    Пее правилно на Радев и умнокрасивите

    15:23 03.01.2026

  • 14 Кокорчо

    10 1 Отговор
    Ще пием ли кафе и заради тоя мисирчо или той не е от нашите?

    15:23 03.01.2026

  • 15 Бтв пропаднала тв

    13 0 Отговор
    Все кухи новини

    15:28 03.01.2026

  • 16 Тото

    13 2 Отговор
    Тотално без значение е КОЙ ще води предаване или новини в тази пропита от зависимости и пропаганда медия.

    15:28 03.01.2026

  • 17 глоги

    1 5 Отговор
    журналистКАТА Мария Цънцарова

    Коментиран от #19

    15:28 03.01.2026

  • 18 Киро Сложното

    5 2 Отговор
    Тоз не съм го парапетил, няма да го правим дупетат.

    15:30 03.01.2026

  • 19 Абе глаголещия илитерат

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "глоги":

    За толкова години не разбра ли, че професиите, титлите и даже думата "колега" в книжовния език се ползват само в мъжки род?!

    Коментиран от #22

    15:32 03.01.2026

  • 20 Жур Наляга

    0 0 Отговор
    Не знам за вас, но на мен ми се пие кафе. НяКОЙ за партия?

    15:32 03.01.2026

  • 21 Мисля

    4 1 Отговор
    Този път Златимирчо се изсули между капките.Да му е обица за друг път.Хората взеха завоя още с американските избори,той още пита-,,Чий е Крим?" Абе Злати не си ритай пенсията,бай Дончо каза чий е.

    15:43 03.01.2026

  • 22 Червената шапчица

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе глаголещия илитерат":

    Нашата бик е крава. Какво неясно има? А вашата крава дамска ли е?

    15:43 03.01.2026

  • 23 факуса

    5 0 Отговор
    айната и на цялата птицеферма

    15:47 03.01.2026

  • 24 шопа

    2 1 Отговор
    Аскюфският каун Йочко(таа мазна филия) , че продължи нагоре у бтв-ту по заслуги. Женкя му паго играй същиот капацитет у новатв. Се отбор юнаци. У теа медии е ясно отдавна , че кой не слушка , накрая го играй "бушон". У таа териториа нема нищо случайно.

    За мноу годин!!! Сегинка сите че видим как а у " богаташкия клуб" ...мале,мале.

    15:47 03.01.2026

  • 25 Заяждане с гости

    7 0 Отговор
    си е обичайна практика. Зависи кои са гостите - за някои сме намръщени, за други сме ухилени до ушите.

    15:48 03.01.2026

  • 26 победа за налоза

    1 0 Отговор
    Махнаха пъпъебейскиге боклуци лъжещи и манипулиращи.

    16:01 03.01.2026

  • 27 Чий

    1 0 Отговор
    е Крим?

    16:01 03.01.2026

