И Златимир Йочев повече няма да е водещ на "Тази сутрин" по bTV. От медията обявиха плановете си за новата година. Телевизията внася няколко ключови промени, като най-очевидната е смяната на водещите на сутрешния блок.
Припомняме, че едно от емблематичните лица на bTV – журналистът Мария Цънцарова, бе свалена от екран през декември миналата година.
Напрежението около личността ѝ се появи след последните ѝ интервюта със Станислав Балабанов и Радостин Василев, в които водещата си позволи дързък език, спрямо събеседниците си, и допусна да влезе в пререкания с тях в национален ефир.
Слух за отстраняването ѝ се появи първо в дигиталните медии, а по-късно, въпреки че телевизията отрече, се оказа, че блондинката няма повече да води „Тази сутрин“ със Златимир Йочев.
Ето какви за плановете на медията:
През 2026 година bTV продължава развитието на водещите си актуални предавания и новинарски емисии, залагайки на утвърдени журналисти и силно авторско присъствие. Медията надгражда дневните и седмичните предавания с повече анализи и задълбочена публицистика по ключови обществени теми.
На 4 януари в ефира на bTV ще бъде първото издание за 2026 г. на емблематичното публицистично предаване „120 минути“ със Светослав Иванов.
От 5 януари „Тази сутрин“ ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова. Двамата ще предлагат детайлен поглед върху най-важните теми от ежедневието. Сутрешният блок запазва фокуса си върху новините, с които зрителите стартират деня си, разговорите с гости и аналитичните коментари, допълвани от авторски рубрики, всекидневни репортажи и живи връзки на репортерите по горещи потребителски казуси.
Предаването „Лице в лице“ с Цветанка Ризова също се завръща в първата седмица на новата година, всеки делничен ден от 17:20 часа в ефира на bTV.
Златимир Йочев продължава професионалното си развитие в bTV и от 5 януари ще бъде водещ на „Интервюто на деня“ в праймтайма на медията - след централната емисия на bTV Новините. Паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на специални телевизионни проекти. Зрителите ще могат да го гледат всяка делнична вечер, от понеделник до петък от 19:50 часа, когато заедно с гостите си ще коментира актуалните теми на деня, търсейки аргументи, отговори и възможни решения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дельо Свински
15:07 03.01.2026
2 таксиджия 🚖
15:08 03.01.2026
3 Е ми..
15:09 03.01.2026
4 коментар
15:09 03.01.2026
5 зрител
15:10 03.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ивелин Михайлов
15:13 03.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тоя е същят
15:17 03.01.2026
11 А бе
15:19 03.01.2026
12 ЧИЧО
15:22 03.01.2026
13 тя е защитен вид
Пее правилно на Радев и умнокрасивите
15:23 03.01.2026
14 Кокорчо
15:23 03.01.2026
15 Бтв пропаднала тв
15:28 03.01.2026
16 Тото
15:28 03.01.2026
17 глоги
Коментиран от #19
15:28 03.01.2026
18 Киро Сложното
15:30 03.01.2026
19 Абе глаголещия илитерат
До коментар #17 от "глоги":За толкова години не разбра ли, че професиите, титлите и даже думата "колега" в книжовния език се ползват само в мъжки род?!
Коментиран от #22
15:32 03.01.2026
20 Жур Наляга
15:32 03.01.2026
21 Мисля
15:43 03.01.2026
22 Червената шапчица
До коментар #19 от "Абе глаголещия илитерат":Нашата бик е крава. Какво неясно има? А вашата крава дамска ли е?
15:43 03.01.2026
23 факуса
15:47 03.01.2026
24 шопа
За мноу годин!!! Сегинка сите че видим как а у " богаташкия клуб" ...мале,мале.
15:47 03.01.2026
25 Заяждане с гости
15:48 03.01.2026
26 победа за налоза
16:01 03.01.2026
27 Чий
16:01 03.01.2026