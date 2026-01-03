И Златимир Йочев повече няма да е водещ на "Тази сутрин" по bTV. От медията обявиха плановете си за новата година. Телевизията внася няколко ключови промени, като най-очевидната е смяната на водещите на сутрешния блок.

Припомняме, че едно от емблематичните лица на bTV – журналистът Мария Цънцарова, бе свалена от екран през декември миналата година.

Напрежението около личността ѝ се появи след последните ѝ интервюта със Станислав Балабанов и Радостин Василев, в които водещата си позволи дързък език, спрямо събеседниците си, и допусна да влезе в пререкания с тях в национален ефир.

Слух за отстраняването ѝ се появи първо в дигиталните медии, а по-късно, въпреки че телевизията отрече, се оказа, че блондинката няма повече да води „Тази сутрин“ със Златимир Йочев.

Ето какви за плановете на медията:

През 2026 година bTV продължава развитието на водещите си актуални предавания и новинарски емисии, залагайки на утвърдени журналисти и силно авторско присъствие. Медията надгражда дневните и седмичните предавания с повече анализи и задълбочена публицистика по ключови обществени теми.

На 4 януари в ефира на bTV ще бъде първото издание за 2026 г. на емблематичното публицистично предаване „120 минути“ със Светослав Иванов.

От 5 януари „Тази сутрин“ ще започва в обичайния си час на излъчване - 06:00, с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова. Двамата ще предлагат детайлен поглед върху най-важните теми от ежедневието. Сутрешният блок запазва фокуса си върху новините, с които зрителите стартират деня си, разговорите с гости и аналитичните коментари, допълвани от авторски рубрики, всекидневни репортажи и живи връзки на репортерите по горещи потребителски казуси.

Предаването „Лице в лице“ с Цветанка Ризова също се завръща в първата седмица на новата година, всеки делничен ден от 17:20 часа в ефира на bTV.

Златимир Йочев продължава професионалното си развитие в bTV и от 5 януари ще бъде водещ на „Интервюто на деня“ в праймтайма на медията - след централната емисия на bTV Новините. Паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на специални телевизионни проекти. Зрителите ще могат да го гледат всяка делнична вечер, от понеделник до петък от 19:50 часа, когато заедно с гостите си ще коментира актуалните теми на деня, търсейки аргументи, отговори и възможни решения.