МВнР отвори кризисна телефонна линия за български граждани във Венецуела

Българското Министерство на външните работи обяви, че следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди за широкомащабен удар по латиноамериканската страна.
С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие. Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, посочват от МВнР.
Ведомството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти. При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 893 339 616.
МВнР добавя, че ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Риторичен въпрос разбира се!
Коментиран от #7
15:22 03.01.2026
2 Боко Престъпникът
15:22 03.01.2026
3 МВнР са слуги на краварите и да чакаш
15:22 03.01.2026
4 Мурка
15:24 03.01.2026
5 Ганя Путинофила
Тук мафията е много по голяма от венецуелската и цялата е путинофилска!
15:39 03.01.2026
6 От цяла Европа, само МВнР
15:40 03.01.2026
7 Лост
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Не.То е научено само да ги целува.
15:40 03.01.2026
8 Ама
15:45 03.01.2026
9 Хайо
15:48 03.01.2026
10 Боруна Лом
Коментиран от #13
15:51 03.01.2026
11 Смях на парцали
15:58 03.01.2026
12 не може да бъде
16:00 03.01.2026
13 Няма да има
До коментар #10 от "Боруна Лом":Георг е само по целуването на кунки с ниски чупки в кръста. А ако кунките са ционистки - не пропуска случая.
16:01 03.01.2026
14 Тоалетната хартия
16:01 03.01.2026