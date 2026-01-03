Новини
МВнР отвори кризисна телефонна линия за български граждани във Венецуела

3 Януари, 2026 15:20 532 14

Ведомството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българското Министерство на външните работи обяви, че следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди за широкомащабен удар по латиноамериканската страна.

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие. Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, посочват от МВнР.

Ведомството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти. При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 893 339 616.

МВнР добавя, че ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    А ще има ли топки да осъди този терористичен акт?
    Риторичен въпрос разбира се!

    Коментиран от #7

    15:22 03.01.2026

  • 2 Боко Престъпникът

    6 0 Отговор
    Затваряйте я, бре, мушмороци! Ще вземат да договорят машинките за изборите на истинските цени!!!

    15:22 03.01.2026

  • 3 МВнР са слуги на краварите и да чакаш

    10 0 Отговор
    Помощ от тях е перверзно

    15:22 03.01.2026

  • 4 Мурка

    8 0 Отговор
    Веднага да се връчи СТРОГА НОТА на един ПОСЛАННИК , Налагане на ЕМБАРГО и САНКЦИИ около 1000 пакета

    15:24 03.01.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    1 3 Отговор
    Тръмпе, направи десант и в бг територията!
    Тук мафията е много по голяма от венецуелската и цялата е путинофилска!

    15:39 03.01.2026

  • 6 От цяла Европа, само МВнР

    2 2 Отговор
    издава визи на руските шпиони!

    15:40 03.01.2026

  • 7 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Не.То е научено само да ги целува.

    15:40 03.01.2026

  • 8 Ама

    6 0 Отговор
    моля ви , не разсмивайте хората с такива "дейности " ! Не е време за шеги .

    15:45 03.01.2026

  • 9 Хайо

    5 0 Отговор
    Кога ЕС ще обяви санкции срещу САЩ ? Това трябва да се възприеме от Русия като как трябва да действат срещу Украйна .

    15:48 03.01.2026

  • 10 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    АБЕ ГЕОРГ НЯМА ЛИ ДА ИМА ДЕКЛАРАЦИЯ И САНКЦИИ ЗА ОБОРА!

    Коментиран от #13

    15:51 03.01.2026

  • 11 Смях на парцали

    2 0 Отговор
    Георг Целувачът се е събудил след като всичко приключи още рано сутринта за половин час.

    15:58 03.01.2026

  • 12 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Само линия ли е отворило нашето МВнР -според мен и задните бузи трябва да са широко отворени -сега настана такава бъркотия че човек да се чуди каква позиция да заеме!?А това за което ви казвам е универсална позиция на нашето МВнР и министърът е много подходящ!?

    16:00 03.01.2026

  • 13 Няма да има

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Георг е само по целуването на кунки с ниски чупки в кръста. А ако кунките са ционистки - не пропуска случая.

    16:01 03.01.2026

  • 14 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор
    Българин, който живее във Венецуела, хич, ама хич не му пука за вашето министерство, че да ви се обажда!!!

    16:01 03.01.2026

