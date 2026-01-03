Новини
Тръмп: Операцията срещу Венецуела премина блестящо

3 Януари, 2026 12:57

От американска страна няма жертви, а от венецуелска все още не е ясно

Тръмп: Операцията срещу Венецуела премина блестящо - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

"Американската военна операция във Венецуела. Залавянето на президента Николас Мадуро, беше добре планирана предварително операция и изпълнена блестящо", заяви американският президент Доналд Тръмп в кратък коментар пред The ​​New York Times.

Американската страна не е дала жертви по време на военната операция във Венецуела, допълва изданието, позовавайки се на американски служител.

Няма загинали или ранени сред американските войници по време на мисията, в която участва елитното подразделение за специални сили „Делта Форс“. Американският служител обаче отказа да коментира евентуални жертви от венецуелска страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Да,да

    Отговор
    А нашият МЪдуро, кога?

    12:58 03.01.2026

  Заловен президент на държава публично

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Коментиран от #8, #24, #71

    13:00 03.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  Да да да

    Отговор
    Този Тръмп иска да контролира не само енергоресурсите, но и наркотиците. Сигурно някой му е подшушнал че това е безнес за милиарди.

    13:02 03.01.2026

  ЕВРО СТОТИНКА

    Отговор
    А ВЖ.В БЪЛГАРИЯ
    ОТ ЕДИН ВЯТЪР С ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ КО СТАНА

    13:02 03.01.2026

  Владимир Путин, възмутен

    Отговор
    Решително протестирам !!!
    При американската операция беше брутално настъпена и прегазена малката собачка на Мадуро ! При нашата Четири Года образцова СВО - Зеленски, жена му и малката булонка са живи и здрави 🎅

    13:02 03.01.2026

  Генерал от НАТО

    Отговор
    айде измислете нещо една санкцийка е така от срам
    а спортистите ще ги спирате ли от състезания
    две страни нападнахме за 6 месеца
    защо мълчите вие там урсулу шолцове маркони

    13:02 03.01.2026

  Ха ха

    Отговор
    Къде е цар Путин, защо спи!?
    Копейки, събудете го.

    13:03 03.01.2026

  Путине

    Отговор
    Къде си бре да защитиш твоето приятелче...Мъдурката....немаш ни образ, ни звук.

    13:03 03.01.2026

  СВО по АМЕРИКАНСКИ

    Отговор
    Путине, путине...учи са чадо...учи са.

    13:05 03.01.2026

  Даката

    Отговор
    Няма такава гнусна русофилска гнида като Тръмп, който се оказа лесноманипулируем от руска страна... що не си вземете Венецуела както ние Украйна... толкова ли му е акъла на боклука Тръмп.

    Коментиран от #45

    13:05 03.01.2026

  .......

    Отговор
    Товариши и товарашутки!
    Това се нарича Специална Военна Операция!
    Да се готви Пътника!

    Коментиран от #28

    13:05 03.01.2026

  Мъдурка, Мъдурка

    Отговор
    Плувате в петрол, а народа беден.....що така бре мъдурка....

    13:06 03.01.2026

  Бай Орков

    Отговор
    Киев за три дня
    VS
    Venezuela in three hours :)))

    13:06 03.01.2026

  Еми

    Отговор

    До коментар #6 от "Заловен президент на държава публично":

    Да, очевидно, това да не ти е Путин да пръцка и да плаши гаргите.

    13:07 03.01.2026

  Казах

    Отговор
    Налудничево е да седиш на ръба до Щатите и да прокарваш влияние на най-големите им противници..И да смяташ, че няма да те бомбардират в крайна сметка.

    13:07 03.01.2026

  Мъдурка.....

    Отговор
    Внасяш наркотици в САЩ, сега САЩ ша та внесат в кауша....вервай ми.

    13:07 03.01.2026

  Владимир Путин, президент

    Отговор

    До коментар #20 от ".......":

    "...Това се нарича Специална Военна Операция!..."

    Пълен провал !!!
    3 часа и една прегазена булонка.
    Трагедия 🎅🎅🎅

    Коментиран от #30

    13:07 03.01.2026

  Bъзпалени едноклетъчни копейки

    Отговор
    Американски спецчасти спипаха по бели гащи венецуелския диктатор Мадуро.
    Приятелите на Путлер намаляват.
    Ред е на Иран.
    Следва Радев 😂

    13:08 03.01.2026

  .......

    Отговор

    До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":

    Мадуро, Путин...и имената им такива 😂😂

    13:08 03.01.2026

  Путин се е свила в един ъгъл в бункера

    Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    скимти и си гризе ноктите.

    13:09 03.01.2026

  Виц на деня

    Отговор
    Мъдурка, търси та Тръмп......
    На кой телефон......
    Чука на вратата, с белезници в ръце.

    13:10 03.01.2026

  Даката

    Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Когато сатаната се "бори" срещу сатаната... Всичките действия на Русия показват руският фашизъм на Путин... идиота нападна Украйна, а той Путин отдавна му се възхищава и завижда, че може да си прави каквото си иска с Русия. Това са най-лошите управляващи в днешно време, двама старчоци, нарциси и комплексари... единият заради ръста другия заради липсата на мозък.

    13:10 03.01.2026

  Кая

    Отговор
    МЪЛЧИМ

    13:12 03.01.2026

  урсусУла

    Отговор
    МЪЛЧИМ

    13:13 03.01.2026

  фредерике шМерц

    Отговор
    МЪЛЧИМ

    13:14 03.01.2026

  Доктора

    Отговор
    Пълни глупости за пред публиката. Трябва да си много проЗд, за да повярваш, че някакъв си елитен отряд е влязал и го е заловил ей така. Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път янките. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва...

    13:15 03.01.2026

  13589752

    Отговор
    Прави Преврат за Правата на Човека

    13:16 03.01.2026

  Владимир Путин, унизен

    Отговор
    С тази брилятна СВО Тръмп унищожи не Венецуела.
    Тръмп унищожи Путин, Русия и руснаците !!!
    Просто ги направи на пapцал и показа къде им е мястото 🎅🎅🎅

    13:16 03.01.2026

  Очевидец

    Отговор

    До коментар #19 от "Даката":

    А дали , няма да отвлекат и Путин за някоя "тайна среща" някой ден ???
    Както им писнало на руския народ , не сещам кой е този , който ще иска да го пази освен Ким Ун и Кадиров???
    Виж този Мадуро , нито протести нито сълзи, явно си е боклук от класа???

    Коментиран от #51

    13:16 03.01.2026

  тръмп: може и да има и друга

    Отговор
    Американската военна операция по Залавянето на лица с орден магнитски шиш кебаб и тиква

    13:17 03.01.2026

  Доктора

    Отговор
    Но дори и тлъмп вече разбра,.че няма да вземе Нобел.без да унищожи калния халифат и не предаде бункерното в Хага!

    13:17 03.01.2026

  Тръмп казва на Путин:

    Отговор
    " Думам ти дъще, сещай се снахо"!

    Коментиран от #55

    13:17 03.01.2026

  Дядо ви

    Отговор

    До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Как ти се струва, този вулгарен и инфантилен ник допринася ли мнението ти да се взема насериозно?

    13:17 03.01.2026

  Атина Палада

    Отговор

    До коментар #45 от "Очевидец":

    Бункерното ще виси от башнята тази пролет!

    13:18 03.01.2026

  Путине, Путине...

    Отговор
    Стана за смях пред света и руснаците.....поне се покажи да те видят.

    13:18 03.01.2026

  Ха ха ха

    Отговор
    Киев за три дня ......

    13:18 03.01.2026

  ружа

    Отговор
    англосаксите май само аз ги....таковам.......

    13:19 03.01.2026

  Тръмп казва на Путин:

    Отговор

    До коментар #49 от "Тръмп казва на Путин:":

    " Това се случва с всички съюзници на Москва"! Пример: Куба, Иран, Сирия, сега Венецуела!

    13:19 03.01.2026

  СВО по АМЕРИКАНСКИ

    Отговор
    Гепили Мъдурката по долни гащи, направо за мъ...ди...те

    13:19 03.01.2026

  Удар по Путин

    Отговор
    Е ареста на..
    Мъдурката.....

    13:21 03.01.2026

  Владимир Путин, шашардисан

    Отговор
    Четири Года СВО, 500 000 убити.....
    Убийте ме 🎅🎅🎅

    13:21 03.01.2026

  Европеец

    Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Интересни въпроси задаваш...... Не смятам че Китай и Русия са се снижили, ще видим каква ще бъде тяхната реакция, мисля че ще бъде издържана и отговорна, не очаквай да започнат война с краварите за Венецуела..... Разликата в поведението на световната Арена между краварника, Русия и Китай е голяма..... Що не питаш за реакцията на урсулата и другите пудели,а и на ООН-то..... Краварите се доказаха за пореден път за държава терорист.... Може ли да говорят каквото искат за Мадуро, но истината е ясна и за малките деца-запасите от петрола и минерали.... Краварите ще съдят Мадуро, че не им играе по свирката и си гледа интересен на суверенната държава..... Не за първи път трябва да се разправят с неудобните им, като използват причини изсмукани от пръстите.. но наистина бай Дончо направи показно на руския президент Путин, който продължава да пипа с меките си ръкавици и хирургическо внимание.... Ако беше постъпил като бай Дончо досега да сме забравили за войната в Украйна, да са спестени милиони човешки животи.... Вместо да даваше обяснения на Бенет за площада на живота на зеления, трябваше да го свали бързо и да сложи управление незастрашаващо Русия.... Предстой да видим какво ще стане с войната в Украйна и кризата около Венецуела...

    Коментиран от #69

    13:29 03.01.2026

  Европеец

    Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Но първо трябва да намерим бункерния плъх с ботокса в кое мазе се е скрил!

    13:38 03.01.2026

  ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    Отговор
    ОЧАКВАЙТЕ ПО а м€ ри кан$ ка та bTV К .Ч КИ Т€ на д€ж да З М€Й $КИ , €л€на ЦАП- ЦАРАП $шо пова,
    $о ло мон па $и ДА НИ УБ€ЖДАВАТ В u$a д€мокрация!

    Коментиран от #67

    13:39 03.01.2026

  ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    Отговор

    До коментар #66 от "ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!":

    НЯМА БЪЛГАРСКИ € в р € и, ИМА САМО АНТИ-БЪЛГАРСКИ!
    P.S.
    ЩОМ СПОМЕНАХ € в р € и т € И МИ НАЛОЖИХА ЗАБРАНА! ми жи тур ки!
    ДРЕМИ МИ НА VPNa!

    13:40 03.01.2026

  oкокоp по пеньоар

    Отговор
    Maдypo e кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    13:44 03.01.2026

  Истината е скрита за очите....Букмейкъра

    Отговор

    До коментар #64 от "Европеец":

    А ,дали е така???Прекалено лесно се вижда това ,което си написал....

    Коментиран от #73

    13:45 03.01.2026

  ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    Отговор
    ЗАЩО "$вободната м€дия" ТРИЕ АНТИ-u$а(нато) КОМЕНТАРИТЕ?!???!
    И З Л А Г А Т € $€!
    81г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    13:48 03.01.2026

  Егати и президенто

    Отговор

    До коментар #6 от "Заловен президент на държава публично":

    Хванаха го по бели гащи.А русия какво да гъкне, като няма никаква тежест.

    13:48 03.01.2026

  ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    Отговор
    $aщ(нато) $а НАЙ- "в€ликит€" -НА УМРЯЛО КУЧЕ НОЖ ВАДЯТ!
    P.S.
    АК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    13:56 03.01.2026

  Европеец

    Отговор

    До коментар #69 от "Истината е скрита за очите....Букмейкъра":

    Истината е много относително и разтегливо понятие, зависещо от мирогледа и очите, с които гледаш.... И аз самия не знам дали е лесно или трудно , което написах в предишния си коментар, но предстои да видим...

    Коментиран от #79

    14:02 03.01.2026

  Ха ха ха

    Отговор
    Некадърници......така ли се прави СВО , не е ли поне 4 години......никакви планове не спазват.

    14:06 03.01.2026

  ВЪН €вро-дж€н дъ рит€!

    Отговор
    ПИТАМ АЗ €вро-дж€н дъ ри т€ :
    -АКО ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЯТА НА $ащ СКОЧИ ДРА$ТИЧНО Ц€НАТА НА НЕФТА, ДОВОЛНИ ЛИ ЩЕ СТЕ?
    -КИТАЙ ЗАЩО ДА НЯМА ПРАВО ДА НАХЛУЕ В ТАЙВАН?
    -АКО турция НИ $ПР€ТН€ ВТОРО ко$ово ИЛИ ВТОРИ $€В€Р€Н кипър, НИЩО ,ЧЕ СМЕ В нато...?

    Коментиран від #78

    14:07 03.01.2026

  Евала Шефе

    Отговор
    Слава на САЩ

    14:08

  • 77 Тръмп е.......

    1 1 Отговор
    Идиот! Ако така ще прави отново Америка велика - Мерси!

    14:11 03.01.2026

  • 78 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "ВЪН €вро-дж€н дъ рит€!":

    И пък ако русия вземе да нападне Украйна?

    Коментиран от #80

    14:19 03.01.2026

  • 79 Истината е скрита за очите-букмейкъра

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Европеец":

    Истината не е понятие Тя е Аксиома ..........Тя не се пише от силните нито от слабите.........Защото е АКсиома....

    14:20 03.01.2026

  • 80 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха ха":

    уКРАЙна Е РУСКА!
    АКО НЯКОЕ БЪЛГАРСКО правит€л$тво у б и е 12-13 цивилни българо-мохамедани, турция ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНА?
    НАЦИ$ТИТЕ, НА ВЛА$Т В уКРАЙна У Б И Х А 12-13 ХИЛЯДИ РУСКОГОВОРЯЩИ ЦИВИЛНИ уКРАЙински ГРАЖДАНИ, $ ОДОБР€НИ€ТО НА цивилизованият запад!!!

    14:34 03.01.2026