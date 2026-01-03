Тръмп: Операцията срещу Венецуела премина блестящо

"Американската военна операция във Венецуела. Залавянето на президента Николас Мадуро, беше добре планирана предварително операция и изпълнена блестящо", заяви американският президент Доналд Тръмп в кратък коментар пред The ​​New York Times.

Американската страна не е дала жертви по време на военната операция във Венецуела, допълва изданието, позовавайки се на американски служител.

Няма загинали или ранени сред американските войници по време на мисията, в която участва елитното подразделение за специални сили „Делта Форс“. Американският служител обаче отказа да коментира евентуални жертви от венецуелска страна.