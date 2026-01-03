Тръмп: Операцията срещу Венецуела премина блестящо

"Американската военна операция във Венецуела. Залавянето на президента Николас Мадуро, беше добре планирана предварително операция и изпълнена блестящо", заяви американският президент Доналд Тръмп в кратък коментар пред The New York Times.
Американската страна не е дала жертви по време на военната операция във Венецуела, допълва изданието, позовавайки се на американски служител.
Няма загинали или ранени сред американските войници по време на мисията, в която участва елитното подразделение за специални сили „Делта Форс“. Американският служител обаче отказа да коментира евентуални жертви от венецуелска страна.
Оценка 2.7 от 29 гласа.
2 Да,да
12:58 03.01.2026
6 Заловен президент на държава публично
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Пред цял свят без някой да го защити. Толкова ли са страшни САЩ и Тръмп че Китай и Русия не смеят да гъкнат?!
Коментиран от #8, #24, #71
13:00 03.01.2026
9 Да да да
13:02 03.01.2026
10 ЕВРО СТОТИНКА
ОТ ЕДИН ВЯТЪР С ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ КО СТАНА
13:02 03.01.2026
12 Владимир Путин, възмутен
При американската операция беше брутално настъпена и прегазена малката собачка на Мадуро ! При нашата Четири Года образцова СВО - Зеленски, жена му и малката булонка са живи и здрави 🎅
13:02 03.01.2026
13 Генерал от НАТО
а спортистите ще ги спирате ли от състезания
две страни нападнахме за 6 месеца
защо мълчите вие там урсулу шолцове маркони
13:02 03.01.2026
15 Ха ха
Копейки, събудете го.
13:03 03.01.2026
16 Путине
13:03 03.01.2026
18 СВО по АМЕРИКАНСКИ
13:05 03.01.2026
19 Даката
Коментиран від #45
13:05 03.01.2026
20 .......
Това се нарича Специална Военна Операция!
Да се готви Пътника!
Коментиран від #28
13:05 03.01.2026
22 Мъдурка, Мъдурка
13:06 03.01.2026
23 Бай Орков
VS
Venezuela in three hours :)))
13:06 03.01.2026
24 Еми
До коментар #6 от "Заловен президент на държава публично":Да, очевидно, това да не ти е Путин да пръцка и да плаши гаргите.
13:07 03.01.2026
25 Казах
13:07 03.01.2026
27 Мъдурка.....
13:07 03.01.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #20 от ".......":"...Това се нарича Специална Военна Операция!..."
Пълен провал !!!
3 часа и една прегазена булонка.
Трагедия 🎅🎅🎅
Коментиран від #30
13:07 03.01.2026
29 Bъзпалени едноклетъчни копейки
Приятелите на Путлер намаляват.
Ред е на Иран.
Следва Радев 😂
13:08 03.01.2026
30 .......
До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":Мадуро, Путин...и имената им такива 😂😂
13:08 03.01.2026
31 Путин се е свила в един ъгъл в бункера
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":скимти и си гризе ноктите.
13:09 03.01.2026
33 Виц на деня
На кой телефон......
Чука на вратата, с белезници в ръце.
13:10 03.01.2026
34 Даката
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Когато сатаната се "бори" срещу сатаната... Всичките действия на Русия показват руският фашизъм на Путин... идиота нападна Украйна, а той Путин отдавна му се възхищава и завижда, че може да си прави каквото си иска с Русия. Това са най-лошите управляващи в днешно време, двама старчоци, нарциси и комплексари... единият заради ръста другия заради липсата на мозък.
13:10 03.01.2026
35 Кая
13:12 03.01.2026
37 урсусУла
13:13 03.01.2026
39 фредерике шМерц
13:14 03.01.2026
42 Доктора
13:15 03.01.2026
43 13589752
13:16 03.01.2026
44 Владимир Путин, унизен
Тръмп унищожи Путин, Русия и руснаците !!!
Просто ги направи на пapцал и показа къде им е мястото 🎅🎅🎅
13:16 03.01.2026
45 Очевидец
До коментар #19 от "Даката":А дали , няма да отвлекат и Путин за някоя "тайна среща" някой ден ???
Както им писнало на руския народ , не сещам кой е този , който ще иска да го пази освен Ким Ун и Кадиров???
Виж този Мадуро , нито протести нито сълзи, явно си е боклук от класа???
Коментиран від #51
13:16 03.01.2026
46 тръмп: може и да има и друга
13:17 03.01.2026
47 Доктора
13:17 03.01.2026
49 Тръмп казва на Путин:
Коментиран від #55
13:17 03.01.2026
50 Дядо ви
До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Как ти се струва, този вулгарен и инфантилен ник допринася ли мнението ти да се взема насериозно?
13:17 03.01.2026
51 Атина Палада
До коментар #45 от "Очевидец":Бункерното ще виси от башнята тази пролет!
13:18 03.01.2026
52 Путине, Путине...
13:18 03.01.2026
53 Ха ха ха
13:18 03.01.2026
54 ружа
13:19 03.01.2026
55 Тръмп казва на Путин:
До коментар #49 от "Тръмп казва на Путин:":" Това се случва с всички съюзници на Москва"! Пример: Куба, Иран, Сирия, сега Венецуела!
13:19 03.01.2026
57 СВО по АМЕРИКАНСКИ
13:19 03.01.2026
58 Удар по Путин
Мъдурката.....
13:21 03.01.2026
59 Владимир Путин, шашардисан
Убийте ме 🎅🎅🎅
13:21 03.01.2026
64 Европеец
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Интересни въпроси задаваш...... Не смятам че Китай и Русия са се снижили, ще видим каква ще бъде тяхната реакция, мисля че ще бъде издържана и отговорна, не очаквай да започнат война с краварите за Венецуела..... Разликата в поведението на световната Арена между краварника, Русия и Китай е голяма..... Що не питаш за реакцията на урсулата и другите пудели,а и на ООН-то..... Краварите се доказаха за пореден път за държава терорист.... Може ли да говорят каквото искат за Мадуро, но истината е ясна и за малките деца-запасите от петрола и минерали.... Краварите ще съдят Мадуро, че не им играе по свирката и си гледа интересен на суверенната държава..... Не за първи път трябва да се разправят с неудобните им, като използват причини изсмукани от пръстите.. но наистина бай Дончо направи показно на руския президент Путин, който продължава да пипа с меките си ръкавици и хирургическо внимание.... Ако беше постъпил като бай Дончо досега да сме забравили за войната в Украйна, да са спестени милиони човешки животи.... Вместо да даваше обяснения на Бенет за площада на живота на зеления, трябваше да го свали бързо и да сложи управление незастрашаващо Русия.... Предстой да видим какво ще стане с войната в Украйна и кризата около Венецуела...
Коментиран від #69
13:29 03.01.2026
65 Европеец
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Но първо трябва да намерим бункерния плъх с ботокса в кое мазе се е скрил!
13:38 03.01.2026
66 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
$о ло мон па $и ДА НИ УБ€ЖДАВАТ В u$a д€мокрация!
Коментиран від #67
13:39 03.01.2026
67 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!
До коментар #66 от "ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!":НЯМА БЪЛГАРСКИ € в р € и, ИМА САМО АНТИ-БЪЛГАРСКИ!
P.S.
ЩОМ СПОМЕНАХ € в р € и т € И МИ НАЛОЖИХА ЗАБРАНА! ми жи тур ки!
ДРЕМИ МИ НА VPNa!
13:40 03.01.2026
68 oкокоp по пеньоар
13:44 03.01.2026
69 Истината е скрита за очите....Букмейкъра
До коментар #64 от "Европеец":А ,дали е така???Прекалено лесно се вижда това ,което си написал....
Коментиран від #73
13:45 03.01.2026
70 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
И З Л А Г А Т € $€!
81г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
13:48 03.01.2026
71 Егати и президенто
До коментар #6 от "Заловен президент на държава публично":Хванаха го по бели гащи.А русия какво да гъкне, като няма никаква тежест.
13:48 03.01.2026
72 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
P.S.
АК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
13:56 03.01.2026
73 Европеец
До коментар #69 от "Истината е скрита за очите....Букмейкъра":Истината е много относително и разтегливо понятие, зависещо от мирогледа и очите, с които гледаш.... И аз самия не знам дали е лесно или трудно , което написах в предишния си коментар, но предстои да видим...
Коментиран від #79
14:02 03.01.2026
74 Ха ха ха
14:06 03.01.2026
75 ВЪН €вро-дж€н дъ рит€!
-АКО ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЯТА НА $ащ СКОЧИ ДРА$ТИЧНО Ц€НАТА НА НЕФТА, ДОВОЛНИ ЛИ ЩЕ СТЕ?
-КИТАЙ ЗАЩО ДА НЯМА ПРАВО ДА НАХЛУЕ В ТАЙВАН?
-АКО турция НИ $ПР€ТН€ ВТОРО ко$ово ИЛИ ВТОРИ $€В€Р€Н кипър, НИЩО ,ЧЕ СМЕ В нато...?
Коментиран від #78
14:07 03.01.2026
76 Евала Шефе
14:08 03.01.2026
77 Тръмп е.......
14:11 03.01.2026
78 Ха ха ха
До коментар #75 от "ВЪН €вро-дж€н дъ рит€!":И пък ако русия вземе да нападне Украйна?
Коментиран від #80
14:19 03.01.2026
79 Истината е скрита за очите-букмейкъра
До коментар #73 от "Европеец":Истината не е понятие Тя е Аксиома ..........Тя не се пише от силните нито от слабите.........Защото е АКсиома....
14:20 03.01.2026
80 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
До коментар #78 от "Ха ха ха":уКРАЙна Е РУСКА!
АКО НЯКОЕ БЪЛГАРСКО правит€л$тво у б и е 12-13 цивилни българо-мохамедани, турция ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНА?
НАЦИ$ТИТЕ, НА ВЛА$Т В уКРАЙна У Б И Х А 12-13 ХИЛЯДИ РУСКОГОВОРЯЩИ ЦИВИЛНИ уКРАЙински ГРАЖДАНИ, $ ОДОБР€НИ€ТО НА цивилизованият запад!!!
14:34 03.01.2026