Ситуацията във Венецуела е спокойна след атаката на САЩ

Ситуацията във Венецуела остава спокойна след атаката на САЩ и властите оценяват щетите, според Диосдадо Кабело, вицепрезидент по гражданската сигурност и министър на вътрешните работи, правосъдието и мира.
„Що се отнася до вътрешната ситуация, страната е абсолютно спокойна. Те само частично постигнаха това, което целяха с бомбите. Казвам отчасти, защото очакваха хората да излязат на улицата, поддавайки се на хаоса, по страхлив начин, но страхливците са нещо от миналото“, каза той в обръщение, излъчено от Telesur.
Във видеото Кабело стои на улицата, облечен в бронежилетка, заобиколен от военни и цивилни. „Ние сме тук в Каракас, след като оценихме щетите, причинени от тази престъпна терористична атака срещу нашия народ“, каза Кабело. Той не уточни броя на жертвите или повредените съоръжения.
Министърът на вътрешните работи също призова гражданите да „се доверят на най-висшето политическо и военно ръководство“. „Не трябва да улесняваме нещата за вражеския нашественик“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народът е щастлив и свободен
Коментиран от #39, #43
14:16 03.01.2026
2 Путине така се прави
Не като теб 5 гони 3 села и половина Русия измря
Коментиран от #24
14:18 03.01.2026
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #29
14:18 03.01.2026
4 oкокоp по пеньоар
14:18 03.01.2026
5 Ким гледа и не вярва на ушите си.
Коментиран от #28
14:18 03.01.2026
6 Хаххахха
14:18 03.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някоя вечер и Путин така ще го заберът
Коментиран от #16
14:19 03.01.2026
9 Българин
14:19 03.01.2026
10 Лудият от портиерната
14:19 03.01.2026
11 И Киев е Руски
14:20 03.01.2026
12 ЦРУ показа кадри
Коментиран от #19
14:20 03.01.2026
13 Швейк
14:20 03.01.2026
14 Всички диктатори във момента
На чело е ЛилиПутин
14:21 03.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 -При Бай Ставри
До коментар #8 от "Някоя вечер и Путин така ще го заберът":-Ама другарю милиционер, на мен ще ми стане лошо.
-Няма страшно, човекът е строг, но справедлив.
Познавам го лично.
14:22 03.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТTТ
Фидел Кастро 1992 г.
14:22 03.01.2026
19 Ердоган шитна С-400 на украинците
До коментар #12 от "ЦРУ показа кадри":като видя какви руски кюнци са!
Коментиран от #25
14:22 03.01.2026
20 Ким Чен Ун
14:22 03.01.2026
21 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТTТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #35
14:22 03.01.2026
22 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТTТ
14:22 03.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И за 3 часа
До коментар #2 от "Путине така се прави":Спечели ли територии и нефта-ЕМИНЕ
14:23 03.01.2026
25 Лудият от портиерната
До коментар #19 от "Ердоган шитна С-400 на украинците":С400 си е в Турция и е на бойно дежурство, останалото е за м.ало ум.ници като теб
14:24 03.01.2026
26 хаха
14:24 03.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Лукашенко къса листчетата на цветенце:
До коментар #5 от "Ким гледа и не вярва на ушите си.":-Аз съм следващият. не съм следващият.
Аз съм следващия Не съм следващият.
14:25 03.01.2026
29 хххх
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Това важи само за диктатори и престъпници като Путин,Асад,Мадуро,Ким Чен Ун и Лукашенко.Общо взето страхливите бункерни мерzaвци
14:25 03.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Фидел Кастро, президент
14:27 03.01.2026
33 Зеленко
14:27 03.01.2026
34 Ъъъъ
14:27 03.01.2026
35 да си знаеш
До коментар #21 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТTТ":С тея съчинени лъжи и измислици няма да минеш отчаяно руско шпионче.Да не говорим,че русия дава няколко пъти повече жертви от Украйна и демилитаризирането на руските фашисти продължава с пълни сили
Коментиран от #38
14:27 03.01.2026
36 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
14:28 03.01.2026
37 Наско жабока по прякор женерал
Коментиран от #41
14:29 03.01.2026
38 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТTТ
До коментар #35 от "да си знаеш":Ха ха, личи си кой кого Демилитаризира 1000 урккиии срещу 27 руски трупа. Сам си сметни съотношението
Коментиран от #42
14:33 03.01.2026
39 Путин
До коментар #1 от "Народът е щастлив и свободен":Аз станах многоходов за да не ми направят като на Мадуро
14:34 03.01.2026
40 Как, как е цената на барела нефт..
Наред е Аятолаха от Иран....Путни и др. Си
14:34 03.01.2026
41 Гюро Михайлов
До коментар #37 от "Наско жабока по прякор женерал":Най-добре е да нахлуем в Американското посолство, Козяк 16, вземем американските дипломати за заложници и чакаме Щатите да ни победят в 5 минутна СВО. Чоко, Боко, Шиши при Мадуро. След това План Маршал, инвестиции и щракане с пръсти 🎅
14:35 03.01.2026
42 Я кажи кво
До коментар #38 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТTТ":Толко му правиш на тоя пенис че тъй да играе вътре в теб?
14:36 03.01.2026
43 Путин и приятели днес пеят в хор:
До коментар #1 от "Народът е щастлив и свободен":-"Кво стана! Леле, кво стана!"
14:37 03.01.2026