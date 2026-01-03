Новини
Ситуацията във Венецуела е спокойна след атаката на САЩ

3 Януари, 2026 14:15 1 226 43

Министерството на вътрешните работи на страната: САЩ само частично постигнаха това, което целяха с бомбите

Ситуацията във Венецуела е спокойна след атаката на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ситуацията във Венецуела остава спокойна след атаката на САЩ и властите оценяват щетите, според Диосдадо Кабело, вицепрезидент по гражданската сигурност и министър на вътрешните работи, правосъдието и мира.

„Що се отнася до вътрешната ситуация, страната е абсолютно спокойна. Те само частично постигнаха това, което целяха с бомбите. Казвам отчасти, защото очакваха хората да излязат на улицата, поддавайки се на хаоса, по страхлив начин, но страхливците са нещо от миналото“, каза той в обръщение, излъчено от Telesur.

Във видеото Кабело стои на улицата, облечен в бронежилетка, заобиколен от военни и цивилни. „Ние сме тук в Каракас, след като оценихме щетите, причинени от тази престъпна терористична атака срещу нашия народ“, каза Кабело. Той не уточни броя на жертвите или повредените съоръжения.

Министърът на вътрешните работи също призова гражданите да „се доверят на най-висшето политическо и военно ръководство“. „Не трябва да улесняваме нещата за вражеския нашественик“, каза той.


