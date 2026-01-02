Новини
Фолк певица възмути публиката си, излезе на сцената като порнозвезда (СНИМКА)

2 Януари, 2026 16:11 1 645 16

Младата чалга фурия Селина заложи на облекло, което е по-привично за еротични кадри

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-младото поколение в поп фолка вече отдавна е преминало просто границите на провокацията, ако съдим по начина, по който певиците излизат по участия. На скорошно участие Селина приличаше повече на героиня от еротичен филм, отколкото на изпълнителка.

Видът ѝ на нощната сцена в дискотеката определено е събрал овации, но и доста възмутителни реакции. Брюнетката се появи почти гола на сцената в тоалет в черно, на който би заложила някоя порнозвезда - с притегнати, но почти изскочили гърди, черен чорапогащник, високи черно ботуши и боди с прашки.

Макар и преди чалга звездите да са залагали на провокациите и изрязаните тоалети, този определено е върхът... или дъното. Коментарите оставяме на вас.


  • 1 нормално при

    24 0 Отговор
    кифленско поколение

    16:13 02.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЧалгаТВ

    29 0 Отговор
    Когато нямаш талант компенсираш с простотия

    16:15 02.01.2026

  • 4 Грета Тунберг

    6 0 Отговор
    Моят чЕкист Тесльо електрика я одобри.

    16:17 02.01.2026

  • 5 Каква

    14 0 Отговор
    е тая мургавела ? Може ли да чете , да пише ?!

    Коментиран от #7

    16:17 02.01.2026

  • 6 хххххх

    11 0 Отговор
    Ами какви коментари... Не си е показала откровено катеричката, не си е показала откровено зърната – оставила ги е на въображението на зяпачите...Пробва се момата да пробие, а сексът продава и това добре се знае от всяка полуграмотна кифла. Толкова по въпроса.

    16:18 02.01.2026

  • 7 Ако можеше

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Каква":

    да чете и да пише, нямаше да се продава по бардаците... ъх, пардон, клубовете,,,

    16:20 02.01.2026

  • 8 ох горките миаирки

    7 0 Отговор
    а коя фолк певица не излиза така на сцената?

    16:21 02.01.2026

  • 9 проституцията

    4 0 Отговор
    уж е забранена на територията

    16:23 02.01.2026

  • 10 СЗО

    1 1 Отговор
    Добре си е момичето. Има си дадености, показва ги. Все пак ги поксзва като изпълнител в нощно заведение, а не на Витошка по обед.

    16:23 02.01.2026

  • 11 911

    3 0 Отговор
    А защо излязла ,като проститутка .Та това е първата им специалност с разлика в тарифата .Половината и повече чалгаджийки не могат да пеят на живо ,а само на плейбек и да компенсират пеенето се обличат по този начин и
    надрусаната и пияна клиентела маа гюбеци .

    16:28 02.01.2026

  • 12 Бастър-Копчи

    1 0 Отговор
    Тая що мляко ще отнесе. Ама има големи Сиси. Значи не мое да прай уникални фирки.

    16:28 02.01.2026

  • 13 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Моля моля, извинете са на момичето, то просто от едната работа е отишла на другата си работа и не е имала време да се преоблече...

    16:29 02.01.2026

  • 14 Хаха

    5 0 Отговор
    Ами, когато няма друго какво да покаже си попказва си показва силиконите. То Ергена да не е нещо друго. Простотията над всичко. В Парламента прасета, по сцените порно.

    16:29 02.01.2026

  • 15 Фгхл,ш

    0 1 Отговор
    Галена изгря след свирка във ваната.
    И вижте днес къде е!
    40 000 супер концерт!
    Най-гледаното в новогодишната нощ!

    16:36 02.01.2026

  • 16 Цвете

    1 0 Отговор
    ДОЛНО, ГРОЗНО ПОРНОГРАФСКО.САМО ЕДНИ ЦИЦИ НЕ ПРАВЯТ ЖЕНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНА.ЗАТОВА Е И ЧАЛГА ПЕВАЧИЦА.🙈👎😂

    16:42 02.01.2026