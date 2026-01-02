Фолк певица възмути публиката си, излезе на сцената като порнозвезда (СНИМКА)

Най-младото поколение в поп фолка вече отдавна е преминало просто границите на провокацията, ако съдим по начина, по който певиците излизат по участия. На скорошно участие Селина приличаше повече на героиня от еротичен филм, отколкото на изпълнителка.
Видът ѝ на нощната сцена в дискотеката определено е събрал овации, но и доста възмутителни реакции. Брюнетката се появи почти гола на сцената в тоалет в черно, на който би заложила някоя порнозвезда - с притегнати, но почти изскочили гърди, черен чорапогащник, високи черно ботуши и боди с прашки.
Макар и преди чалга звездите да са залагали на провокациите и изрязаните тоалети, този определено е върхът... или дъното. Коментарите оставяме на вас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нормално при
16:13 02.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЧалгаТВ
16:15 02.01.2026
4 Грета Тунберг
16:17 02.01.2026
5 Каква
Коментиран от #7
16:17 02.01.2026
6 хххххх
16:18 02.01.2026
7 Ако можеше
До коментар #5 от "Каква":да чете и да пише, нямаше да се продава по бардаците... ъх, пардон, клубовете,,,
16:20 02.01.2026
8 ох горките миаирки
16:21 02.01.2026
9 проституцията
16:23 02.01.2026
10 СЗО
16:23 02.01.2026
11 911
надрусаната и пияна клиентела маа гюбеци .
16:28 02.01.2026
12 Бастър-Копчи
16:28 02.01.2026
13 ООрана държава
16:29 02.01.2026
14 Хаха
16:29 02.01.2026
15 Фгхл,ш
И вижте днес къде е!
40 000 супер концерт!
Най-гледаното в новогодишната нощ!
16:36 02.01.2026
16 Цвете
16:42 02.01.2026