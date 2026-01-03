Новини
Световните реакции: От възхвала до агресия

3 Януари, 2026 15:21

Световните реакции: От възхвала до агресия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg
След като държавният секретар на САЩ Марко Рубио декларира, че Николас Мадуро ще бъде съден в Съединените щати и че няма да има повече атаки срещу Венецуела, главният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб заяви, че държи правителството на САЩ отговорно за всичко, което може да се случи с държавния глава и съпругата му Силия Флорес, които бяха изведени по въздух от страната при военен въздушен удар.
„Като главен прокурор на републиката и президент на Гражданската власт, изисквам не само доказателство за това, че е жив нашия главнокомандващ и държавен глава Николас Мадуро Морос, както и за съпругата му, нашата сестра, първият боец ​​Силия Флорес, но също така държа правителството на Съединените американски щати пряко отговорно за всяко обстоятелство, което може да сполети нашия президент и лидер на Боливарската революция“, каза Сааб в телефонно интервю за държавния телевизионен канал Venezolana de Televisión (VTV).
„Категорично осъждам подлото и страхливо нападение от имперския враг, извършено в ранните часове на сутринта срещу невинни цивилни в нашата страна. Този акт показва, че всичко, за което нашият главнокомандващ и президент на републиката Николас Мадуро Морос предупреждаваше относно това, което първоначално изглеждаше като имперска заплаха, сега се е превърнало в кървава реалност, с невинни жертви смъртно ранени и други убити.“
Диосдадо Кабело, министър на вътрешните работи, прави първата си публична изява след атаките във Венецуела и призовава за спокойствие сред народа
„Тази престъпна терористична атака беше извършена страхливо, с предварителна подготовка и злоба, използвайки прикритието на тъмнината, за да се опита да оскверни народа на Венецуела“, каза той.
„Призовавам за постоянна бдителност на нашия народ и всички служители в цяла Венецуела, във всички прокуратури на страната, за да осъдят и да се изкажат срещу тези масови нарушения на правата на човека, които се случват днес пред очите на целия свят.“

В Колумбия няколко кандидати за президент реагираха в профилите си в социалните медии на залавянето на Мадуро и съпругата му.

Една от първите, които коментираха, беше Вики Давила, която заяви в своя X акаунт: „Възстановяването на демокрацията и свободата във Венецуела е чудесна новина за венецуелския народ, но също и за Колумбия и целия регион.“
Тя добави: „Това ще бъде основата за възстановяването на Венецуела, голяма икономическа възможност и тласък на сигурността, защото борбата с престъпността ще бъде съвместно усилие между двете страни: Колумбия с новото си правителство, правителството на смелите, и с Едмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо.“
От друга страна, кандидатът Иван Сепеда потвърди, че тези военни действия на Съединените щати са сериозен и крещящ акт на агресия срещу суверенна нация и пряка заплаха за регионалния мир.

„Категорично отхвърлям тази агресия, която може да ескалира и да доведе до транснационален въоръжен конфликт. Напълно подкрепям призива на президента Петро за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН и за активиране на всички канали за спиране на тази въоръжена агресия и запазване на мира в региона“, заяви той.


  • 1 Последния Софиянец

    13 8 Отговор
    Ще видим дали ще продължи войната

    Коментиран от #46, #79

    15:23 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмп хвана Мъдуро

    16 11 Отговор
    за мъ дурите!

    15:25 03.01.2026

  • 4 Хе!

    22 12 Отговор
    Не съм наивен да вярвам, че хеликоптерите се приземиха, командосите се спешиха и заловиха Николас! По скоро работата е била опечена и когато се появиха, го получиха готов за транспортиране от сопственото му обкръжение! Дадоха му достатъчно време да отиде някъде, където го приемат, като Асад и остави минералите на господаря на света!

    15:25 03.01.2026

  • 5 Майна

    15 9 Отговор
    Тепърва ще си проличи дали ще е катастрофален удар за лондонсити. Давай, Тръмп

    15:25 03.01.2026

  • 6 Облещен

    16 6 Отговор
    Мадуро и съпругата му са били заловени чрез ЦРУ!!!!

    15:25 03.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Майна

    10 7 Отговор
    "Залавянето на Мадуро е било „договорено напускане“, съобщават източници пред Sky News.

    Източници от венецуелската опозиция съобщават на Sky News, че според тях залавянето на Николас Мадуро е било „договорено излизане“.

    15:25 03.01.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    21 23 Отговор
    След Сирия и Иран, руснята утече и от Венецуела!

    Коментиран от #38

    15:26 03.01.2026

  • 10 Споко

    8 10 Отговор
    Ще го клонират, препрограмират и ще ви го върнат чисто нов.

    15:26 03.01.2026

  • 11 Майна

    10 8 Отговор
    Няма да има война
    Колумбия е отрязана от петрол
    Айдеее

    15:26 03.01.2026

  • 12 Статисик

    21 6 Отговор
    Дава, тоа папагал спря девета война, ама ще запали Трета!

    15:27 03.01.2026

  • 13 Краварите са варвари и убийци

    33 5 Отговор
    Нещо за международен ред и право? Партньорите на нашите марионетки висящи при галя в посолството!

    Коментиран от #80

    15:27 03.01.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    37 7 Отговор
    Това не е "Световна реакция" както твърди заглавието!

    А който вярва, че сега във Венецуела ще се възроди някаква демокрация е идиот! Където е стъпил американски ботуш идва само разруха! Най-вероятно ще видим гражданска война и още повече бедност - за сметка на танкерите петрол, който американците ще откраднат

    15:28 03.01.2026

  • 15 Да се готви Сърбия,

    10 16 Отговор
    ако Вучич продължава да гали путин по тимбирицата!

    Коментиран от #24

    15:28 03.01.2026

  • 16 Майна

    8 6 Отговор
    Важните пътища на дрогата се прекъсват
    Одеса- аут..
    Колумбия- аут..
    Чакаме и Канада..
    Не разбрахте ли, че има нов Шери!
    Давай, Тръмп

    15:30 03.01.2026

  • 17 Ае русо де били

    10 11 Отговор
    Ко стана с Киев за 3 дня?

    15:30 03.01.2026

  • 18 не може да бъде

    18 4 Отговор
    Ако тази война на Тръмп се сведе до отвличането на Мадуро и жена му значи нищо не е станало освен едно крайно противоречиво действие !?Ами какво ще правят сега заместниците помощниците и привържениците на Мадуро !?Ами армията!?Ами ако това доведе до някаква консолидация на венецуелци и колумбийци против САЩ!?Властта настроенията в тия две страни трудно ще се променят -според мен -чрез хеликоптери ракети отвличане и т.н в това числи чрез разрушаване на мавзолея на Уго Чавес с пряко попадение!?Без наземна операция и други неща то е по.малко от половинчата работа малко повече от нищо!?

    15:32 03.01.2026

  • 19 Майна

    11 2 Отговор
    Ко стана..
    Ония в лондонсити научили от пресата..
    Що така, ха ха ха..
    Густо, майна

    15:32 03.01.2026

  • 20 Сащ е империята на тероризмът

    24 5 Отговор
    Сащ са най големите мръсници в човешката история

    Коментиран от #47

    15:32 03.01.2026

  • 21 Венецуелският Главен прокурор

    9 0 Отговор
    е като нашият Главен прокурор!

    15:33 03.01.2026

  • 22 В очакване

    18 5 Отговор
    В очакване сме на статия от дойче зеле.Да видим как най-лошите и агресорите били Русия.Да видим стандартите двойни или ще станат и тройни за да оправдаят това.Не е лошо и да напишат за избитите с дронове празнуващи.Все пак съм и съюзници укр.

    15:33 03.01.2026

  • 23 Лошо начало за отбора на ВеВеПе

    12 5 Отговор
    Миналата година загуби Армения и Сирия, но пък спечели нови съседи от НАТО. Тази година загуби Венецуела, на път е Иран. Иран пък загуби всичките си проксита около Израел. Само на дебелото Кимче засега му излизат картите, защото никой не се занимава с него.

    15:34 03.01.2026

  • 24 Боруна Лом

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Да се готви Сърбия,":

    ДАНО ДА НЕ СИ ПРАВ! А НАШИТЕ КОЙ ЩЕ ГИ ПОХИТИ? НИКОЙ ЗАЩОТО СА ПОДЛОГИ НА ОБОРА И СТРАДА НАРОДА! ИЛИ НЯМАТ ТОЛКОВА ТОНАЖНИ ХЕЛИКОПТЕРИ ДА ВДИГНАТ БОКО И ШИШИ ЗАЕДНО?

    Коментиран от #54

    15:34 03.01.2026

  • 25 Долу сащ

    13 8 Отговор
    Посолствата на краварите по цял свят трябва да бъдат взривяване а гражданите им и войниците убивани на място. Само така ще се спасим от тези антихристиански терористи.

    Коментиран от #32, #41

    15:35 03.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 излиза

    11 4 Отговор
    че света беше подготвен от войнствената риторика на ЕС управляващите! Сега САЩ могат да си удрят навсякъде, където искат да крадат! Щом и на Нетаняху "западният свят" не можа да му каже да спре геноцида с масовите убийства! Следва Гренландия, Иран отново, Тайван (насъскан срещу Китай, както укробандерите). Идва година на войни, а неолибералните общества са като "сготвени жаби на бавен огън"! Както виждам в коментарите ще подкрепят войната навсякъде, започната от "демократичните сили"!

    15:35 03.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Презвитер Козма":

    Е това го слушаме от нашите шекелки от 20 години.

    15:36 03.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 очевидно

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Долу сащ":

    отново илиза на мода лозунга - "Янки го хоум"!

    15:36 03.01.2026

  • 33 Майна

    4 5 Отговор
    Ще бумкат Путин, а..?
    Лондонсити са се вторачили там..
    Ама не разбрахте ли, че Путин и Тръмп няма как да излъжите..
    Те вече са комбина
    Химна ли ва Тръмп..?
    Що ви хвърля толкова звездни глупости?
    Той бил..клоун, а..?
    Ще ви разкажат играта!
    Тръмп и Путин обръщат Епохата!

    15:36 03.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сащ и Европа са злото

    10 4 Отговор
    Сега Европа събира бежанци от близкият изток к Северна Африка, които да бъдат пуснати на първа линия на източният фронт във войната срещу славяните. Пригответе се тези животни да убиват и насилват жените и дъщерите ви.

    Коментиран от #44, #45

    15:38 03.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хипотетично

    12 3 Отговор
    Ако една друга голяма държава, нападне и отвлече едно зелено човече,как ще бъде отразено това по медиите?Какви санкции ще последват за същата и защо не се вижда това сега?

    15:39 03.01.2026

  • 40 Горски

    11 0 Отговор
    Защо триете коментари? Никакви обиди няма, каква е тази цензура?

    Коментиран от #77

    15:39 03.01.2026

  • 41 Чернишевски

    6 10 Отговор

    До коментар #25 от "Долу сащ":

    А с кремълския терорист какво ще правим! Русские, идите домой!

    15:39 03.01.2026

  • 42 Горски

    9 2 Отговор
    Много интересно дали ще има повече преговори по повод 404? И кога ли ще чуем пак мъдри мисли по въпроса на урсулизираните природни грешки? Май че и този филм свърши. Подозирам, че е "пито-платено". Плюс това всички имат интерес от петрола на Венецуела. Още по-ниска цена на петрола на международните пазари ще е в интерес на целия Запад. Демокрация по американски! Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва.

    15:39 03.01.2026

  • 43 Феникс

    5 2 Отговор
    Мадуро не е заловен бе неандерталци, мислете с пилешките си мозъци!

    15:42 03.01.2026

  • 44 Майна

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Сащ и Европа са злото":

    Тръмп е срещу лондонсити
    Невежеството се лекува с просвещаване
    Информация има, но си размърдай разума, ако не е тотално ръждясал...

    Коментиран от #60, #70

    15:43 03.01.2026

  • 45 Аман

    5 8 Отговор

    До коментар #36 от "Сащ и Европа са злото":

    Кои славяни имаш предвид? Защото славяните са в Украйна. В Русия са викинго-монголи.

    Коментиран от #63

    15:44 03.01.2026

  • 46 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Би било интересно да видя реакцията и коментара на зеления просяк милионер да ставащото във Венецуела....

    15:44 03.01.2026

  • 47 Българин

    7 5 Отговор

    До коментар #20 от "Сащ е империята на тероризмът":

    Не е лесно да избиеш над 100 милиона коренни жители индианци и да им откраднеш земята и природните ресурси.Сега е Венесуела а може би и други непокорни държави в региона.Ако латиноамериканските държави не се обединят и победят командваните от натанияху съединени щати съдбата на Венесуела ще бъде последвана и от други държави в региона.Всичко е по нареждане от евреите.

    Коментиран от #50, #62, #64, #81

    15:46 03.01.2026

  • 48 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    3 2 Отговор
    Срам за Путин , голем срам.

    15:46 03.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Я пъ тоа

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    А руснаците колко милиони избиха, за тая империя...

    15:47 03.01.2026

  • 51 Факти

    10 5 Отговор
    САЩ трябва да направят същото в Русия и да освободят руския народ от Путин.

    Коментиран от #55, #58

    15:49 03.01.2026

  • 52 Виц на деня

    3 2 Отговор
    Мъдурка, търси та Тръмп....
    На кой телефон.......
    Чука на вратата ти с белезници в ръка.

    15:49 03.01.2026

  • 53 604

    3 0 Отговор
    Заглавие и съдържание нямат връзка!

    15:49 03.01.2026

  • 54 Град Козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Боруна Лом":

    Омръзна на всички

    15:50 03.01.2026

  • 55 Киив уничтожим Лвив тоже

    5 6 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата и руснаците ще се погрижат това да е така. Нищо друго няма значение - Украйна в канала на историята като неуспешен опит за самостоятелна държва.

    15:50 03.01.2026

  • 56 Ха ха ха

    4 2 Отговор
    Некадърници, така ли се прави СВО....... не е ли поне 4 години..... никакви планове не спазват.

    15:50 03.01.2026

  • 57 Путине, Путине...

    7 1 Отговор
    Учи са от САЩ, чадо, учи са, как са прай СВО.

    15:50 03.01.2026

  • 58 604

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    А във Венецуела трябваше ли?

    15:51 03.01.2026

  • 59 Симо

    4 1 Отговор
    Зеленото и хунтата му да гледат и да знят какво ги чака.

    15:51 03.01.2026

  • 60 Ахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Майна":

    "Просвещавай" се браво!

    15:51 03.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 коко

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Прочети ако си грамотен колко много коренни народи на Сибир са избили руснаците.

    15:52 03.01.2026

  • 63 Мичи мяу

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Аман":

    А ти си анадолски мангос пък се викаш българин.

    15:52 03.01.2026

  • 64 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Целия свят трябва да се обедини срещу империята на злото САЩ

    15:52 03.01.2026

  • 65 Путине, Путине...

    2 2 Отговор
    Удара във Венецуела е главно по теб......излез и мъцни нещо.

    15:52 03.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Путинистче идиотче

    2 3 Отговор
    Така са прай СВО.... не като нас , четири години и над 1,2 милиона избити руснаци.

    Коментиран от #72

    15:54 03.01.2026

  • 68 Паветкник Мумия

    1 2 Отговор
    Ся казаха да викъми зъ пирчемъ, многу съ объркъх...

    15:55 03.01.2026

  • 69 коко

    3 3 Отговор
    А нашия летец защо мълчи,Митрофанова още ли не го е инструктирала? Маша кога ще тропне с краче,какво чака?

    15:55 03.01.2026

  • 70 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Майна":

    Ти сигурно си от онези издухалите Q лелки кланящи се на "месията" с жълтия перчем.

    15:55 03.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Путинистче идиотче":

    И 3 милиона окраинци.

    15:55 03.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Путине, Путине...

    3 2 Отговор
    Заковаха Мъдурката по долни гащи и с кафяво отзад. Ша дойде ли и твоя ред.

    15:56 03.01.2026

  • 75 Атлантик

    3 2 Отговор
    Браво на Тръмп, най-после се прояви като герой! Следващият арестуван диктатор-терорист ще бъде кремълското жуже.

    15:57 03.01.2026

  • 76 Путине, Путине...

    1 2 Отговор
    Къде изчезна бе...да не си в прединфарктно състояние

    15:59 03.01.2026

  • 77 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    Не си политкоректен към насоченоста на изданшето ни!

    16:00 03.01.2026

  • 78 китайски балон

    1 1 Отговор
    "Нобел за мир" за кървавия Дончо?

    16:02 03.01.2026

  • 79 Коя

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Коя от всичките войни? В крайната със сигурност ще продължи до разчистването на територия за новия хазарски хаганат.

    16:03 03.01.2026

  • 80 Силата на правото

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Краварите са варвари и убийци":

    винаги е била в правото на по-силния.

    16:05 03.01.2026

  • 81 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    В цяла Северна Америка е имало 5 милиона индианци преди да дойдат европейците. Няма как американците да са убили 100 милиона, след като на целия континент е имало 20 пъти по-малко. В цялата история на САЩ, която започва през 1776 г., са убити няколкостотин хиляди индианци. 90% умират от болести. Не забравяй, че американската нация е създадена от множество европейски народи и един от тях са руснаците. Престъпленията на САЩ обаче не могат да се сравняват с тези на Русия. Путин само в тази война е убил повече руснаци, отколкото в САЩ са били убити индианци за цялата им история. Набийте си го най-накрая в главите, че САЩ забогатяха с акъл и свобода. Русия е крала много повече от САЩ, но никога не успя да забогатее. Забогатяха само диктаторите й, а държавата си остана мизерна.

    16:05 03.01.2026

