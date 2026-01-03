Световните реакции: От възхвала до агресия

След като държавният секретар на САЩ Марко Рубио декларира, че Николас Мадуро ще бъде съден в Съединените щати и че няма да има повече атаки срещу Венецуела, главният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб заяви, че държи правителството на САЩ отговорно за всичко, което може да се случи с държавния глава и съпругата му Силия Флорес, които бяха изведени по въздух от страната при военен въздушен удар.
„Като главен прокурор на републиката и президент на Гражданската власт, изисквам не само доказателство за това, че е жив нашия главнокомандващ и държавен глава Николас Мадуро Морос, както и за съпругата му, нашата сестра, първият боец Силия Флорес, но също така държа правителството на Съединените американски щати пряко отговорно за всяко обстоятелство, което може да сполети нашия президент и лидер на Боливарската революция“, каза Сааб в телефонно интервю за държавния телевизионен канал Venezolana de Televisión (VTV).
„Категорично осъждам подлото и страхливо нападение от имперския враг, извършено в ранните часове на сутринта срещу невинни цивилни в нашата страна. Този акт показва, че всичко, за което нашият главнокомандващ и президент на републиката Николас Мадуро Морос предупреждаваше относно това, което първоначално изглеждаше като имперска заплаха, сега се е превърнало в кървава реалност, с невинни жертви смъртно ранени и други убити.“
Диосдадо Кабело, министър на вътрешните работи, прави първата си публична изява след атаките във Венецуела и призовава за спокойствие сред народа
„Тази престъпна терористична атака беше извършена страхливо, с предварителна подготовка и злоба, използвайки прикритието на тъмнината, за да се опита да оскверни народа на Венецуела“, каза той.
„Призовавам за постоянна бдителност на нашия народ и всички служители в цяла Венецуела, във всички прокуратури на страната, за да осъдят и да се изкажат срещу тези масови нарушения на правата на човека, които се случват днес пред очите на целия свят.“
В Колумбия няколко кандидати за президент реагираха в профилите си в социалните медии на залавянето на Мадуро и съпругата му.
Една от първите, които коментираха, беше Вики Давила, която заяви в своя X акаунт: „Възстановяването на демокрацията и свободата във Венецуела е чудесна новина за венецуелския народ, но също и за Колумбия и целия регион.“
Тя добави: „Това ще бъде основата за възстановяването на Венецуела, голяма икономическа възможност и тласък на сигурността, защото борбата с престъпността ще бъде съвместно усилие между двете страни: Колумбия с новото си правителство, правителството на смелите, и с Едмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо.“
От друга страна, кандидатът Иван Сепеда потвърди, че тези военни действия на Съединените щати са сериозен и крещящ акт на агресия срещу суверенна нация и пряка заплаха за регионалния мир.
„Категорично отхвърлям тази агресия, която може да ескалира и да доведе до транснационален въоръжен конфликт. Напълно подкрепям призива на президента Петро за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН и за активиране на всички канали за спиране на тази въоръжена агресия и запазване на мира в региона“, заяви той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #46, #79
15:23 03.01.2026
3 Тръмп хвана Мъдуро
15:25 03.01.2026
4 Хе!
15:25 03.01.2026
5 Майна
15:25 03.01.2026
6 Облещен
15:25 03.01.2026
8 Майна
Източници от венецуелската опозиция съобщават на Sky News, че според тях залавянето на Николас Мадуро е било „договорено излизане“.
15:25 03.01.2026
9 Ганя Путинофила
Коментиран от #38
15:26 03.01.2026
10 Споко
15:26 03.01.2026
11 Майна
Колумбия е отрязана от петрол
Айдеее
15:26 03.01.2026
12 Статисик
15:27 03.01.2026
13 Краварите са варвари и убийци
Коментиран от #80
15:27 03.01.2026
14 ДрайвингПлежър
А който вярва, че сега във Венецуела ще се възроди някаква демокрация е идиот! Където е стъпил американски ботуш идва само разруха! Най-вероятно ще видим гражданска война и още повече бедност - за сметка на танкерите петрол, който американците ще откраднат
15:28 03.01.2026
15 Да се готви Сърбия,
Коментиран от #24
15:28 03.01.2026
16 Майна
Одеса- аут..
Колумбия- аут..
Чакаме и Канада..
Не разбрахте ли, че има нов Шери!
Давай, Тръмп
15:30 03.01.2026
17 Ае русо де били
15:30 03.01.2026
18 не може да бъде
15:32 03.01.2026
19 Майна
Ония в лондонсити научили от пресата..
Що така, ха ха ха..
Густо, майна
15:32 03.01.2026
20 Сащ е империята на тероризмът
Коментиран от #47
15:32 03.01.2026
21 Венецуелският Главен прокурор
15:33 03.01.2026
22 В очакване
15:33 03.01.2026
23 Лошо начало за отбора на ВеВеПе
15:34 03.01.2026
24 Боруна Лом
До коментар #15 от "Да се готви Сърбия,":ДАНО ДА НЕ СИ ПРАВ! А НАШИТЕ КОЙ ЩЕ ГИ ПОХИТИ? НИКОЙ ЗАЩОТО СА ПОДЛОГИ НА ОБОРА И СТРАДА НАРОДА! ИЛИ НЯМАТ ТОЛКОВА ТОНАЖНИ ХЕЛИКОПТЕРИ ДА ВДИГНАТ БОКО И ШИШИ ЗАЕДНО?
Коментиран от #54
15:34 03.01.2026
25 Долу сащ
Коментиран от #32, #41
15:35 03.01.2026
28 излиза
15:35 03.01.2026
30 ТИГО
До коментар #7 от "Презвитер Козма":Е това го слушаме от нашите шекелки от 20 години.
15:36 03.01.2026
32 очевидно
До коментар #25 от "Долу сащ":отново илиза на мода лозунга - "Янки го хоум"!
15:36 03.01.2026
33 Майна
Лондонсити са се вторачили там..
Ама не разбрахте ли, че Путин и Тръмп няма как да излъжите..
Те вече са комбина
Химна ли ва Тръмп..?
Що ви хвърля толкова звездни глупости?
Той бил..клоун, а..?
Ще ви разкажат играта!
Тръмп и Путин обръщат Епохата!
15:36 03.01.2026
36 Сащ и Европа са злото
Коментиран от #44, #45
15:38 03.01.2026
39 Хипотетично
15:39 03.01.2026
40 Горски
Коментиран от #77
15:39 03.01.2026
41 Чернишевски
До коментар #25 от "Долу сащ":А с кремълския терорист какво ще правим! Русские, идите домой!
15:39 03.01.2026
42 Горски
15:39 03.01.2026
43 Феникс
15:42 03.01.2026
44 Майна
До коментар #36 от "Сащ и Европа са злото":Тръмп е срещу лондонсити
Невежеството се лекува с просвещаване
Информация има, но си размърдай разума, ако не е тотално ръждясал...
Коментиран от #60, #70
15:43 03.01.2026
45 Аман
До коментар #36 от "Сащ и Европа са злото":Кои славяни имаш предвид? Защото славяните са в Украйна. В Русия са викинго-монголи.
Коментиран от #63
15:44 03.01.2026
46 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Би било интересно да видя реакцията и коментара на зеления просяк милионер да ставащото във Венецуела....
15:44 03.01.2026
47 Българин
До коментар #20 от "Сащ е империята на тероризмът":Не е лесно да избиеш над 100 милиона коренни жители индианци и да им откраднеш земята и природните ресурси.Сега е Венесуела а може би и други непокорни държави в региона.Ако латиноамериканските държави не се обединят и победят командваните от натанияху съединени щати съдбата на Венесуела ще бъде последвана и от други държави в региона.Всичко е по нареждане от евреите.
Коментиран от #50, #62, #64, #81
15:46 03.01.2026
48 СВО по АМЕРИКАНСКИ
15:46 03.01.2026
50 Я пъ тоа
До коментар #47 от "Българин":А руснаците колко милиони избиха, за тая империя...
15:47 03.01.2026
51 Факти
Коментиран от #55, #58
15:49 03.01.2026
52 Виц на деня
На кой телефон.......
Чука на вратата ти с белезници в ръка.
15:49 03.01.2026
53 604
15:49 03.01.2026
54 Град Козлодуй
До коментар #24 от "Боруна Лом":Омръзна на всички
15:50 03.01.2026
55 Киив уничтожим Лвив тоже
До коментар #51 от "Факти":Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата и руснаците ще се погрижат това да е така. Нищо друго няма значение - Украйна в канала на историята като неуспешен опит за самостоятелна държва.
15:50 03.01.2026
56 Ха ха ха
15:50 03.01.2026
57 Путине, Путине...
15:50 03.01.2026
58 604
До коментар #51 от "Факти":А във Венецуела трябваше ли?
15:51 03.01.2026
59 Симо
15:51 03.01.2026
60 Ахахаха
До коментар #44 от "Майна":"Просвещавай" се браво!
15:51 03.01.2026
62 коко
До коментар #47 от "Българин":Прочети ако си грамотен колко много коренни народи на Сибир са избили руснаците.
15:52 03.01.2026
63 Мичи мяу
До коментар #45 от "Аман":А ти си анадолски мангос пък се викаш българин.
15:52 03.01.2026
64 Българин
До коментар #47 от "Българин":Целия свят трябва да се обедини срещу империята на злото САЩ
15:52 03.01.2026
65 Путине, Путине...
15:52 03.01.2026
67 Путинистче идиотче
Коментиран от #72
15:54 03.01.2026
68 Паветкник Мумия
15:55 03.01.2026
69 коко
15:55 03.01.2026
70 Хахахаха
До коментар #44 от "Майна":Ти сигурно си от онези издухалите Q лелки кланящи се на "месията" с жълтия перчем.
15:55 03.01.2026
72 Българин
До коментар #67 от "Путинистче идиотче":И 3 милиона окраинци.
15:55 03.01.2026
74 Путине, Путине...
15:56 03.01.2026
75 Атлантик
15:57 03.01.2026
76 Путине, Путине...
15:59 03.01.2026
77 Факти
До коментар #40 от "Горски":Не си политкоректен към насоченоста на изданшето ни!
16:00 03.01.2026
78 китайски балон
16:02 03.01.2026
79 Коя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Коя от всичките войни? В крайната със сигурност ще продължи до разчистването на територия за новия хазарски хаганат.
16:03 03.01.2026
80 Силата на правото
До коментар #13 от "Краварите са варвари и убийци":винаги е била в правото на по-силния.
16:05 03.01.2026
81 Факти
До коментар #47 от "Българин":В цяла Северна Америка е имало 5 милиона индианци преди да дойдат европейците. Няма как американците да са убили 100 милиона, след като на целия континент е имало 20 пъти по-малко. В цялата история на САЩ, която започва през 1776 г., са убити няколкостотин хиляди индианци. 90% умират от болести. Не забравяй, че американската нация е създадена от множество европейски народи и един от тях са руснаците. Престъпленията на САЩ обаче не могат да се сравняват с тези на Русия. Путин само в тази война е убил повече руснаци, отколкото в САЩ са били убити индианци за цялата им история. Набийте си го най-накрая в главите, че САЩ забогатяха с акъл и свобода. Русия е крала много повече от САЩ, но никога не успя да забогатее. Забогатяха само диктаторите й, а държавата си остана мизерна.
16:05 03.01.2026