Световните реакции: От възхвала до агресия

След като държавният секретар на САЩ Марко Рубио декларира, че Николас Мадуро ще бъде съден в Съединените щати и че няма да има повече атаки срещу Венецуела, главният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб заяви, че държи правителството на САЩ отговорно за всичко, което може да се случи с държавния глава и съпругата му Силия Флорес, които бяха изведени по въздух от страната при военен въздушен удар.

„Като главен прокурор на републиката и президент на Гражданската власт, изисквам не само доказателство за това, че е жив нашия главнокомандващ и държавен глава Николас Мадуро Морос, както и за съпругата му, нашата сестра, първият боец ​​Силия Флорес, но също така държа правителството на Съединените американски щати пряко отговорно за всяко обстоятелство, което може да сполети нашия президент и лидер на Боливарската революция“, каза Сааб в телефонно интервю за държавния телевизионен канал Venezolana de Televisión (VTV).

„Категорично осъждам подлото и страхливо нападение от имперския враг, извършено в ранните часове на сутринта срещу невинни цивилни в нашата страна. Този акт показва, че всичко, за което нашият главнокомандващ и президент на републиката Николас Мадуро Морос предупреждаваше относно това, което първоначално изглеждаше като имперска заплаха, сега се е превърнало в кървава реалност, с невинни жертви смъртно ранени и други убити.“

Диосдадо Кабело, министър на вътрешните работи, прави първата си публична изява след атаките във Венецуела и призовава за спокойствие сред народа

„Тази престъпна терористична атака беше извършена страхливо, с предварителна подготовка и злоба, използвайки прикритието на тъмнината, за да се опита да оскверни народа на Венецуела“, каза той.

„Призовавам за постоянна бдителност на нашия народ и всички служители в цяла Венецуела, във всички прокуратури на страната, за да осъдят и да се изкажат срещу тези масови нарушения на правата на човека, които се случват днес пред очите на целия свят.“

В Колумбия няколко кандидати за президент реагираха в профилите си в социалните медии на залавянето на Мадуро и съпругата му.