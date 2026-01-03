Новини
Левски се сбогува с Димитър Пенев: Вечна светлина за футболната легенда

3 Януари, 2026 15:02 1 448 5

"Сините" изразиха дълбоки съболезнования

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 80-годишна възраст ни напусна един от най-емблематичните си герои, Димитър Пенев. В знак на уважение и признателност, ръководството на ПФК „Левски“ публикува трогателно послание на официалния си сайт, с което отдаде почит към незабравимия треньор и футболист.

"Сините" изразиха дълбоки съболезнования към семейството, близките на Пенев, както и към ПФК „ЦСКА“ и цялата българска футболна общност.

Ето какво написаха от Герена:

"Днес на 80-годишна възраст ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев.

ПФК “Левски" изказва искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК “ЦСКА" и цялата футболна общност.

Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – като футболист и треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място в света на първенството в САЩ.

Двукратен Футболист №1 на България, с 90 мача за националния отбор, а през 1996 година обявен и за Треньор №1 на България за ХХ век.

Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници. Поклон пред паметта му!"


