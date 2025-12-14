8 000 румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Около 8000 души участваха в протест срещу корупцията в румънската съдебна система в събота на площада пред правителствената централа в Букурещ, предаде портала HotNews.
Протестиращите поискаха елиминирането на „мафиотските мрежи“ в съдебната система и оставката на председателя на Висшия касационен съд и министъра на вътрешните работи.
Протестите в Букурещ са в четвъртия си ден и се разпространиха в много други градове в Румъния. Протестите бяха предизвикани от документалния филм „Правосъдие в плен“, продуциран от румънски журналисти, специализирани в разследване на корупция. В него съдии и прокурори твърдят, че цялата съдебна система в страната се контролира от лица на ключови позиции, големи случаи на корупция в Румъния се потулват, а съществуващите наказателни дела се прекратяват неоснователно поради изтичане на давност. Филмът беше показан за първи път в YouTube във вторник и по националната телевизия в сряда.
Ръководителите на най-висшите съдилища отхвърлиха обвиненията, твърдейки, че фактите, представени във филма, са неверни. Много съдии и прокурори обаче потвърдиха, че злоупотреби в съдебната система се случват редовно. Много водещи журналисти заеха предпазлива позиция, смятайки, че случващото е сблъсък между две групировки на съдии и прокурори, както и на политиците зад тях.
Висшият съвет на магистратурата (органът, който контролира професионалната дейност на съдиите и прокурорите) обяви, че на Съдебния инспекторат е възложено да проведе разследване на фактите, представени във филма, а президентът Никушор Дан покани съдии и прокурори на среща на 22 декември, за да обсъдят проблеми в националната правосъдна система.
