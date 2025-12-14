Новини
8 000 румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

14 Декември, 2025 04:48, обновена 14 Декември, 2025 04:54 531 4

Те поискаха елиминирането на „мафиотските мрежи“ и оставката на председателя на Висшия касационен съд и министъра на вътрешните работи

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Около 8000 души участваха в протест срещу корупцията в румънската съдебна система в събота на площада пред правителствената централа в Букурещ, предаде портала HotNews.

Протестиращите поискаха елиминирането на „мафиотските мрежи“ в съдебната система и оставката на председателя на Висшия касационен съд и министъра на вътрешните работи.

Протестите в Букурещ са в четвъртия си ден и се разпространиха в много други градове в Румъния. Протестите бяха предизвикани от документалния филм „Правосъдие в плен“, продуциран от румънски журналисти, специализирани в разследване на корупция. В него съдии и прокурори твърдят, че цялата съдебна система в страната се контролира от лица на ключови позиции, големи случаи на корупция в Румъния се потулват, а съществуващите наказателни дела се прекратяват неоснователно поради изтичане на давност. Филмът беше показан за първи път в YouTube във вторник и по националната телевизия в сряда.

Ръководителите на най-висшите съдилища отхвърлиха обвиненията, твърдейки, че фактите, представени във филма, са неверни. Много съдии и прокурори обаче потвърдиха, че злоупотреби в съдебната система се случват редовно. Много водещи журналисти заеха предпазлива позиция, смятайки, че случващото е сблъсък между две групировки на съдии и прокурори, както и на политиците зад тях.

Висшият съвет на магистратурата (органът, който контролира професионалната дейност на съдиите и прокурорите) обяви, че на Съдебния инспекторат е възложено да проведе разследване на фактите, представени във филма, а президентът Никушор Дан покани съдии и прокурори на среща на 22 декември, за да обсъдят проблеми в националната правосъдна система.


Румъния
  • 1 БОЛНИ МОЗЪЦИ

    2 0 Отговор
    НЕ СА 8 ХИЛ. А 9200.
    ПО ВАЖНОТО НОВОТО ИЗВЕСТНО КРАДЕНЕ ДАЛАВЕРА Е ЧЕ ПОЛИТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕЛИ ДА МЕСТЯТ ТЕГЛЯТ НЯКАКЪВ КОРАБ ПОВРЕДЕН ТАНКЕР НА ОКОЛО СРОТИНА КИЛОМЕТРА ЗА НАД 1000 000 ЛЕВА.ТИЯ НАЙСТИНА ХАРЧАТ КАТО ЛУД С КАРТЕЧНИЦА. ИЛИ ГИ КРАДЪТ ПАРИТЕ ЧРЕЗ РАЗНИ ФИНАНСИРАНИЯ. И ОБЩИНИТЕ ФИНАНСИРАТ ДОБРЕ И ЧРЕЗ ТЯХ СЕ КРАДЕ МНОГО.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    05:21 14.12.2025

  • 2 сам у рай

    1 0 Отговор
    Сътряска румъняска, какво правосъдие след като спряха избора на народа за президент защото не бил правилния за евроначалниците?
    Хайде ген Z да ги измете, Z побеждава, свиквайте.

    05:49 14.12.2025

  • 3 Защото

    0 0 Отговор
    си избраха Никушора !

    06:01 14.12.2025

  • 4 Никой

    0 0 Отговор
    Няма спасение от съдебната корупция - но си струва да се опита.

    06:10 14.12.2025

Новини по държави:
