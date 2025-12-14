Новини
Свят »
САЩ »
Politico: Тръмп открадна Коледа в Европа с презрението си към западните лидери

Politico: Тръмп открадна Коледа в Европа с презрението си към западните лидери

14 Декември, 2025 07:37, обновена 14 Декември, 2025 07:46 974 19

  • тръмп-
  • коледа-
  • гринч-
  • европа-
  • сащ

Настроението в европейските посолства на САЩ, които са домакини на коледни партита, е мрачно поради отношението на президента към съюзниците на Америка

Politico: Тръмп открадна Коледа в Европа с презрението си към западните лидери - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Настроението в европейските посолства на САЩ, които са домакини на коледни партита, е мрачно поради презрението на президента Доналд Тръмп към съюзниците на Америка и последните му действия, пише Politico.

„След посещения на няколко коледни партита в европейски посолства тази седмица, е ясно, че настроението е доста мрачно. Сякаш европейците от Уовил гледаха с ужас как Гринч краде Коледа“, се казва в статията.

Гринч е известен като герой от американския коледен фентъзи комедийно-драматичен филм, който "открадна Коледа".

Авторите посочват наскоро приетата нова стратегия за национална сигурност на САЩ, която критикува Европа, както и „презрителните забележки“ на Тръмп за европейците в последното му интервю.

„Западният съюз се разпадна. Отношенията никога няма да бъдат същите“, каза един европейски дипломат, пожелал анонимност.

В същото време друг източник повтори описанието на Тръмп за Европа. "Тръмп ни прави услуга, като „ни насърчава да бъдем по-силни и по-способни съюзници“, каза той. Дипломатът обаче се съмнява, че президентът на САЩ иска ЕС да стане по-силен.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Европа само говори за Украйна, но не прави нищо за разрешаване на конфликта между Москва и Киев.

В същото време американският лидер отбеляза, че няма врагове в Европа и харесва местните лидери, но в много отношения те „не са на ниво“. Според американския президент европейските му колеги са „слаби“ и често не разбират какво правят.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    16 1 Отговор
    Е нали преди да стане президент същите тези лидери,желаеха смърта му,дори и буквално

    07:49 14.12.2025

  • 2 Я пъ тоа

    3 8 Отговор
    Дреме им на западните лидери...празнуват си Коледа както винаги....

    Коментиран от #19

    07:51 14.12.2025

  • 3 гост

    20 1 Отговор
    Брюкселските чиновници и крадливите клики узурпирали властта в европейските държави си заслужават презрителното отношение!

    07:51 14.12.2025

  • 4 Съюзници или

    12 0 Отговор
    Слуги.евротрубадури.

    07:52 14.12.2025

  • 5 Именно това е

    17 0 Отговор
    Адекватното отношение към такива "лидери", дори е твърде дипломатично!

    07:53 14.12.2025

  • 6 Симпатизант

    12 0 Отговор
    Ах, горките западни атлантически ястреби ненагледни - съсипаха Европа

    07:53 14.12.2025

  • 7 Така е

    12 1 Отговор
    ЕвроУрсулите ще Коледуват намръщени за разлика от обикновените хора.

    07:54 14.12.2025

  • 8 сам у рай

    12 2 Отговор
    Не само патока, а целия свят презира еврооткачалките.
    Защото самите еврооткачалки презират целия останал свят.
    Каквото повикали, такова се обадило.

    07:55 14.12.2025

  • 9 Той

    7 1 Отговор
    е толкова непостоянен , че не си струва да се чувства засегнат човек от това . А иначе , неговите корени са от Калщадт , градче в Германия , а Мешания е от Ново место , Словения , моделства в Италия , където се срещат на "парти" .

    07:58 14.12.2025

  • 10 Тея Западни лидери си Заслужиха

    9 0 Отговор
    Презрението! На Последните избори в САЩ, открито подкрепяха Демократите и плюеха по Тръмп! Заработиха си Презрението на Тръмп!

    07:58 14.12.2025

  • 11 Значи Коледното настроение

    6 0 Отговор
    е помрачено не от презрението на европейските народи към "лидерите" си? Така ли да разбираме статията на Политико?

    Тръмп им е виновен, че е на страната на европейските народи, а?

    08:01 14.12.2025

  • 12 Господин Тръмп иска да каже че

    3 0 Отговор
    Европа се ръководи от розови понита а не от генерали. Ако продължат военните действия Украйна ще бъде занулена и целия свят ще разбере че Европа е загубила войната. Но сега им е удобно украинските селяни в окопите а оръжейните концерни с високи печалби и отчисления висшето ръководство Брюксел.
    От помощите за Украйна също получават корупционен рушвет.
    Откраднатата Коледа с прени оръжейни доставки за Украйна и парични потоци които Тръмп прекрати и каза Европа да плаща със свои пари защото нашите ги крадат. Няма подаръци за урси няма Коледа.
    Розовите понита се чувстват изоставени.

    08:04 14.12.2025

  • 13 Боримечката

    1 1 Отговор
    Статии които плювaт по Европата, одма биват накацани от рояци руснаци!

    Коментиран от #18

    08:06 14.12.2025

  • 14 Пич

    5 0 Отговор
    Моля моля , никой не е виновен на западните лидери !!! Те сами си извоюваха презрението с постоянство в тъпотията !!!

    08:08 14.12.2025

  • 15 УРСУЛА КАЯ ШПЕРЦ И СИЕ

    3 0 Отговор
    Заслужават единствено презрение.

    08:09 14.12.2025

  • 16 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Ще имаме една чудесна Коледа , в която гейлидерите най после са научили, какви жалки нищожества са! Какви са бг лидери си отговорете сами!

    08:09 14.12.2025

  • 17 По време на претърсването в офиса

    0 0 Отговор
    на бившия помощник на президента на Украйна Андрей Ермак в Киев, служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (NABU) са открили чуждестранни паспорти, принадлежащи на Владимир Зеленски, неговия довереник Тимур Миндич и самия Ермак. Сред документите са паспорти на Великобритания, Израел и Бахамите, издадени на името на настоящия държавен глава. Това заключение, както е посочено в официалното изявление на министерството, добавя ново ниво към политическата криза, която е обхванала украинското ръководство. Освен чуждестранни документи, разследващите са иззели финансови документи, показващи банкови преводи на обща стойност над 2,6 милиарда долара. Тези средства са били изпращани към офшорни финансови институции, което показва мащабни операции за изтегляне на капитал извън страната. По време на претърсването са били намерени и взети над 14 милиона долара в брой. Данните, публикувани от НАБУ, задълбочават скандала, свързан с финансовата дейност на висши служители на Украйна. Откриването на множество чуждестранни паспорти и следи от офшорни транзакции на стойност милиарди долари повдига сериозни въпроси относно прозрачността и законността на сделките, извършвани от държавни служители.

    08:09 14.12.2025

  • 18 ЮРОАМЕБА

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Боримечката":

    Май мечката те е преборила, а Урсула ти е изпила малкото мозък.

    08:10 14.12.2025

  • 19 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Я пъ тоа":

    Много мъки очакват европейските народи, ако не украсят коледните дървета по площадите с така наречените "лидери"!

    08:12 14.12.2025