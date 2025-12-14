Politico: Тръмп открадна Коледа в Европа с презрението си към западните лидери

Настроението в европейските посолства на САЩ, които са домакини на коледни партита, е мрачно поради презрението на президента Доналд Тръмп към съюзниците на Америка и последните му действия, пише Politico.

„След посещения на няколко коледни партита в европейски посолства тази седмица, е ясно, че настроението е доста мрачно. Сякаш европейците от Уовил гледаха с ужас как Гринч краде Коледа“, се казва в статията.

Гринч е известен като герой от американския коледен фентъзи комедийно-драматичен филм, който "открадна Коледа".

Авторите посочват наскоро приетата нова стратегия за национална сигурност на САЩ, която критикува Европа, както и „презрителните забележки“ на Тръмп за европейците в последното му интервю.

„Западният съюз се разпадна. Отношенията никога няма да бъдат същите“, каза един европейски дипломат, пожелал анонимност.

В същото време друг източник повтори описанието на Тръмп за Европа. "Тръмп ни прави услуга, като „ни насърчава да бъдем по-силни и по-способни съюзници“, каза той. Дипломатът обаче се съмнява, че президентът на САЩ иска ЕС да стане по-силен.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Европа само говори за Украйна, но не прави нищо за разрешаване на конфликта между Москва и Киев.

В същото време американският лидер отбеляза, че няма врагове в Европа и харесва местните лидери, но в много отношения те „не са на ниво“. Според американския президент европейските му колеги са „слаби“ и често не разбират какво правят.