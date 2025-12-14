Politico: Тръмп открадна Коледа в Европа с презрението си към западните лидери

Настроението в европейските посолства на САЩ, които са домакини на коледни партита, е мрачно поради презрението на президента Доналд Тръмп към съюзниците на Америка и последните му действия, пише Politico.
„След посещения на няколко коледни партита в европейски посолства тази седмица, е ясно, че настроението е доста мрачно. Сякаш европейците от Уовил гледаха с ужас как Гринч краде Коледа“, се казва в статията.
Гринч е известен като герой от американския коледен фентъзи комедийно-драматичен филм, който "открадна Коледа".
Авторите посочват наскоро приетата нова стратегия за национална сигурност на САЩ, която критикува Европа, както и „презрителните забележки“ на Тръмп за европейците в последното му интервю.
„Западният съюз се разпадна. Отношенията никога няма да бъдат същите“, каза един европейски дипломат, пожелал анонимност.
В същото време друг източник повтори описанието на Тръмп за Европа. "Тръмп ни прави услуга, като „ни насърчава да бъдем по-силни и по-способни съюзници“, каза той. Дипломатът обаче се съмнява, че президентът на САЩ иска ЕС да стане по-силен.
Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Европа само говори за Украйна, но не прави нищо за разрешаване на конфликта между Москва и Киев.
В същото време американският лидер отбеляза, че няма врагове в Европа и харесва местните лидери, но в много отношения те „не са на ниво“. Според американския президент европейските му колеги са „слаби“ и често не разбират какво правят.
1 Гого
07:49 14.12.2025
2 Я пъ тоа
Коментиран от #19
07:51 14.12.2025
3 гост
07:51 14.12.2025
4 Съюзници или
07:52 14.12.2025
5 Именно това е
07:53 14.12.2025
6 Симпатизант
07:53 14.12.2025
7 Така е
07:54 14.12.2025
8 сам у рай
Защото самите еврооткачалки презират целия останал свят.
Каквото повикали, такова се обадило.
07:55 14.12.2025
9 Той
07:58 14.12.2025
10 Тея Западни лидери си Заслужиха
07:58 14.12.2025
11 Значи Коледното настроение
Тръмп им е виновен, че е на страната на европейските народи, а?
08:01 14.12.2025
12 Господин Тръмп иска да каже че
От помощите за Украйна също получават корупционен рушвет.
Откраднатата Коледа с прени оръжейни доставки за Украйна и парични потоци които Тръмп прекрати и каза Европа да плаща със свои пари защото нашите ги крадат. Няма подаръци за урси няма Коледа.
Розовите понита се чувстват изоставени.
08:04 14.12.2025
13 Боримечката
Коментиран от #18
08:06 14.12.2025
14 Пич
08:08 14.12.2025
15 УРСУЛА КАЯ ШПЕРЦ И СИЕ
08:09 14.12.2025
16 Мдаа!🤔
08:09 14.12.2025
17 По време на претърсването в офиса
08:09 14.12.2025
18 ЮРОАМЕБА
До коментар #13 от "Боримечката":Май мечката те е преборила, а Урсула ти е изпила малкото мозък.
08:10 14.12.2025
19 иван костов
До коментар #2 от "Я пъ тоа":Много мъки очакват европейските народи, ако не украсят коледните дървета по площадите с така наречените "лидери"!
08:12 14.12.2025