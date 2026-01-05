Новини
Двама убити при руска атака в Киев и региона
Двама убити при руска атака в Киев и региона

5 Януари, 2026 07:44, обновена 5 Януари, 2026 06:47 880 14

По-рано Русия съобщи, че е свалила снощи над 40 украински дрона

Двама убити при руска атака в Киев и региона - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските власти съобщиха за двама убити в Киев и района при руска атака през нощта, след като по-рано издадоха предупреждение за ракетна заплаха в цялата страна, предаде Франс прес.

Един човек е загинал в столицата, където е било поразено медицинско заведение.

В град Фастив, Киевска област, е бил убит 74-годишен мъж.

По-рано Русия съобщи, че е свалила снощи над 40 украински дрона.

Четиридесет и един безпилотни летателни апарата са били унищожени от 20 до 23 ч. московско време (между 21 ч. и полунощ българско време), обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС. То уточни, че над граничещата с Украйна Курска област са били свалени 14 дрона, а над Московска - седем, два от които са летели към руската столица.

Впоследствие кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за още един унищожен безпилотен летателен апарат, който е летял към града.

С това общият брой на украинските дронове, свалени вчера вечерта от руската противовъздушна отбрана, е достигнал 42.

Русия и Украйна се атакуват с безпилотни летателни апарати всяка нощ.

Вчера Собянин съобщи за над 25 свалени дрона, които са се били насочили към Москва.

От началото на тази година Украйна атакува с дронове руската столица всеки ден според данни на Министерството на отбраната на Руската федераци, отбелязва Ройтерс. Агенцията определя това развитие като ескалация в сравнение с досега "по-спорадичните нападения срещу" Москва.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 12 Отговор
    Браво всеки ден да има

    06:57 05.01.2026

  • 2 Британците ще свършат дроновете си

    15 11 Отговор
    след като напълно разорят държавата и населението си, но Украйна го отнася най-много!

    /Фредерик Мерц/

    06:57 05.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Правилно ли прочетох?

    9 5 Отговор
    в Киев и района при руска атака... предаде Франс прес:

    "Един човек е загинал в столицата, където е било поразено медицинско заведение."

    07:05 05.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ама добре поне

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Оценка":

    че ракетити им са криви, както ясно се вижда от статията!

    07:08 05.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Русия - Четири года две села.
    С.А.Щ. - 25мин една страна 🎅👍

    07:17 05.01.2026

  • 9 Раша отива при СССР

    11 12 Отговор
    Рашистите губят в пъти повече жива сила и техника на фронта ,от Украйна и затова гледат да компесират с терор срещу градовете на украинците.

    Коментиран от #11

    07:17 05.01.2026

  • 10 Доналд Тръмп, номер Едно

    1 9 Отговор
    Колко примитивно, първобитно, неефикасно.
    Това е Русия !!!

    07:23 05.01.2026

  • 11 Баце,

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Раша отива при СССР":

    За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200

    Статия във факти преди седмица. Данните са от у краински източници.
    И между другото да те питам розАв, как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?

    07:27 05.01.2026

  • 12 ЕВРОПЛЯВА

    5 0 Отговор
    18-та британска война срещу Русия отново е в черноморския регион.

    07:31 05.01.2026

  • 13 Урсул фон дер Бандер

    8 0 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅😅

    07:35 05.01.2026

  • 14 Тартаковер

    4 0 Отговор
    Как руснаците правят атаки с дронове и ракети и има само 2 убити ?
    Толкова ли са точни или въобще не са точни ?

    07:43 05.01.2026

