Двама убити при руска атака в Киев и региона

Украинските власти съобщиха за двама убити в Киев и района при руска атака през нощта, след като по-рано издадоха предупреждение за ракетна заплаха в цялата страна, предаде Франс прес.
Един човек е загинал в столицата, където е било поразено медицинско заведение.
В град Фастив, Киевска област, е бил убит 74-годишен мъж.
По-рано Русия съобщи, че е свалила снощи над 40 украински дрона.
Четиридесет и един безпилотни летателни апарата са били унищожени от 20 до 23 ч. московско време (между 21 ч. и полунощ българско време), обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС. То уточни, че над граничещата с Украйна Курска област са били свалени 14 дрона, а над Московска - седем, два от които са летели към руската столица.
Впоследствие кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за още един унищожен безпилотен летателен апарат, който е летял към града.
С това общият брой на украинските дронове, свалени вчера вечерта от руската противовъздушна отбрана, е достигнал 42.
Русия и Украйна се атакуват с безпилотни летателни апарати всяка нощ.
Вчера Собянин съобщи за над 25 свалени дрона, които са се били насочили към Москва.
От началото на тази година Украйна атакува с дронове руската столица всеки ден според данни на Министерството на отбраната на Руската федераци, отбелязва Ройтерс. Агенцията определя това развитие като ескалация в сравнение с досега "по-спорадичните нападения срещу" Москва.
1 КОЛЬО ПАРЪМА
06:57 05.01.2026
2 Британците ще свършат дроновете си
/Фредерик Мерц/
06:57 05.01.2026
4 Правилно ли прочетох?
"Един човек е загинал в столицата, където е било поразено медицинско заведение."
07:05 05.01.2026
6 Ама добре поне
До коментар #3 от "Оценка":че ракетити им са криви, както ясно се вижда от статията!
07:08 05.01.2026
8 Владимир Путин, президент
С.А.Щ. - 25мин една страна 🎅👍
07:17 05.01.2026
9 Раша отива при СССР
Коментиран от #11
07:17 05.01.2026
10 Доналд Тръмп, номер Едно
Това е Русия !!!
07:23 05.01.2026
11 Баце,
До коментар #9 от "Раша отива при СССР":За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200
Статия във факти преди седмица. Данните са от у краински източници.
И между другото да те питам розАв, как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?
07:27 05.01.2026
12 ЕВРОПЛЯВА
07:31 05.01.2026
13 Урсул фон дер Бандер
07:35 05.01.2026
14 Тартаковер
Толкова ли са точни или въобще не са точни ?
07:43 05.01.2026