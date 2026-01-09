"Смърт за Хаменей": протестите в Иран ескалират

Десетки убити, хиляди задържани, прекъснат интернет и телефонни връзки - протестите в Иран, които започнаха в края на 2025 година, ескалират все повече.
Върховният съдия на Иран Голам Хосеин Мохсени Еджей повтори заплахите на аятолах Хаменей срещу протестиращите и обяви, че всеки от тях работи с враговете на Ислямската република. Представителите на службите в страната също заплашиха демонстрантите. Но това далеч не ги уплаши и в четвъртък по улиците в страната отново излязоха хиляди.
Протестите вече обхващат 92 града в 27 провинции, сочат данните на неправителствената организация "Активисти за човешки права". Според различни неправителствени организации жертвите са над 40, а арестуваните - повече от 2200.
"Смърт за Хаменей"
Снощи в големите градове големи тълпи се събраха да протестират срещу режима. Кадри, разпространени в интернет, показват как в Техеран горят автомобили, вероятно принадлежащи на представители на военните. В Машхад огромно знаме на Ислямската република бе свалено и разкъсано, докато в Ишфахан сграда на държавната телевизия бе запалена. По улиците на столицата се чуват призиви като "Смърт за Хаменей" и "Свобода", разказват жителите на Техеран.
Революционната гвардия отговори с насилие. На кадри, чиято автентичност е потвърдена от няколко медии, се вижда как огромни тълпи от протестиращи в Техеран се разпръскват, след като се чуват изстрели.
Носителката на Нобелова награда Наргес Мохамади, която е в затвора, подписа отворено писмо заедно с ирански дисиденти и артисти, в което те настояват за демокрация в страната. Редица ирански активисти и учени, които живеят извън Ислямската република, подкрепиха протестите и призоваха за сваляне на режима на моллите. Сред тях - Реза Пахлави, синът на последния шах на Иран. На клипове от улиците на град Тебриз се чуват възгласи като "Да живее Пахлави". Въпреки това престолонаследникът твърди, че няма намерение да управлява страната, ако режимът падне, а отношението към него е противоречиво заради спорното наследство на баща му.
Срещу краха на икономиката и властта на аятоласите
Последната вълна от протести в Иран започна в края на миналата година, като основният повод за тях е тежката икономическа криза и обезценяването на риала, който достигна рекордните 1,47 милиона за 1 долар тази седмица. Международните санкции, корупцията и неефективното управление на режима в Техеран са смятани за основните причини за икономическия крах на страната. Протестите включват и масови призиви за демокрация и повече свободи.
Иранските власти и държавните медии твърдят, че протестиращите са всъщност "терористични агенти" на САЩ и Израел, които се опитват да разклатят стабилността в страната. Американският президент Доналд Тръмп вече заплаши Техеран, че ако насилието срещу протестиращите продължи, ще се намеси. Аятолах Хаменей обвини демонстрантите, че "разрушават собствените си улици, за да зарадват президента на друга страна".
Търговците на традиционните базари в градовете Техеран, Табриз, Исфахан, Машхад и Керман са затворили магазините и сергиите си в знак на протест срещу тежкото състояние на икономиката, става ясно от информация на ирански медии. Именно те са сърцето на икономиката на страната. Те помогнаха и на аятолах Хомейни да дойде на власт при Иранската революция през 1979 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #10, #36
12:37 09.01.2026
3 Сила
Коментиран от #13, #28
12:39 09.01.2026
5 Гръм и мълнии
12:40 09.01.2026
6 Клоуна пусин 🤡💩
Над един милион и двеста хиляди руснаци бяха убити или осакатени в безсмислени "месни" щурмове, които не донесоха нищо освен трагедия за семействата им и милиони неродени деца - в държава, където демографията е катастрофална.
Путин докара икономиката на Русия до ръба на колапса, загуби най-платежоспособните западноевропейски пазари за руски нефт и газ и превърна страната си в опозорен суровинен придатък на Китай и Индия.
И още - Путин превърна две традиционно неутрални държави в членове на НАТО, удвоявайки границите на страната си с западния алианс.
Този тип не е хитър стратег, а просто масов убиец. И ще свърши като такъв.
Коментиран от #15
12:41 09.01.2026
7 Ще мрът диктатори
В робство не се живее
12:41 09.01.2026
8 И настана
12:42 09.01.2026
9 наял се със щурци и банани
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В цветните революции няма нищо лошо.
12:42 09.01.2026
10 Конана
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И на теб доларът да ти е 50 000000 лв и ти ще станеш цветен "безцветни"
12:42 09.01.2026
11 Бой за
12:42 09.01.2026
12 зИленски
СЕГА ПАК ИРАН ПОЧНАХТЕ
СГАН МРЪСНА
12:42 09.01.2026
13 Путин
До коментар #3 от "Сила":Не ползвам никакъв Аятолах!
12:42 09.01.2026
14 Владимир Путин, президент
Края вече се задава, хиляди голодрани руснаци ще ме налазят в бункера и извлекат за краката 35-ти размер 🎅
Коментиран от #24
12:43 09.01.2026
15 Това са безспорни
До коментар #6 от "Клоуна пусин 🤡💩":Факти.
12:44 09.01.2026
16 Феникс
Коментиран от #23
12:44 09.01.2026
17 Един
12:45 09.01.2026
18 Кхххх
До коментар #4 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Срещнеш ли копейка трепИ!
12:45 09.01.2026
19 Реално
До коментар #2 от "Ето и там Мразят Руснаците":Аз не знам някой да обича московлиите. Изключвам платената любов, там си е npocтитyция.
Останалите са ботове и шепа доизживявайки живота си хомосъветикyc .
12:45 09.01.2026
20 Имам немалко
12:46 09.01.2026
21 Абсурдистан
12:47 09.01.2026
22 Обективно
Коментиран от #25
12:49 09.01.2026
23 ГРУ гайтанжиева
До коментар #16 от "Феникс":Жалко, че не си успял да си намериш почтена работа, а си принуден да разпространяваш лъжите на фашисткия режим на Кремъл за да можеш да ядеш.
Жалко.
12:49 09.01.2026
24 Бийк
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Споко вова ,крепостните рушляци нямат такава смелост
Там в блатата отдавна общество няма...
Иначе както писах и в предишната статия:
Копейките да ми кажат как се плаща на толкова много хора
Бах тея от Мосад ЦРУ МИ6 BND и DGSE ,много мощни
Време е Иран отново да бъде свободен
12:50 09.01.2026
25 Не си прав
До коментар #22 от "Обективно":Имам немалко приятели иранци в чужбина - мъже и жени. Никой ме харесва аятоласите и редовно придават гласност на протеста в мрежите. На тебе ли да вярвам или на иранци?
Коментиран от #26, #32
12:51 09.01.2026
26 Феникс
До коментар #25 от "Не си прав":Абе пиле шарено, какво ще кажеш за Панама, Куба, Мексико, Пуерто Рико, Венецуела? И това ли е пропаганда, защо не попитаме палестинците какво мислят? Най новият пример може да стане и Гренландия! :)
Коментиран от #31
12:54 09.01.2026
27 пу$$ин
Коментиран от #33
12:56 09.01.2026
28 Гост
До коментар #3 от "Сила":Да не мислиш , че ще вдигнат бялото знаме пред протестиращите.. Без армията нищо няма да се случи..
12:56 09.01.2026
29 Ха ха
12:58 09.01.2026
30 ха ха ха
13:04 09.01.2026
31 факт
До коментар #26 от "Феникс":Гренландия не знам ,но Чечня иска да е независима. Путлер е тотален лузър и трябва да стяга чемодана и да ходи при Ким.
13:07 09.01.2026
33 Ъхъ!!!
До коментар #27 от "пу$$ин":Хич недей да се тюхкаш, ами почвай да строиш нова дача в Рубльовка! До тая на Асад.
13:10 09.01.2026
34 копейка активен борец
13:13 09.01.2026
35 !!!?
13:27 09.01.2026
36 !!!?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И "шарена революция" да я наречеш е без значение - деспотизъм, комунизъм и фашизъм никой Народ не иска !
13:32 09.01.2026
37 Щерев
13:34 09.01.2026