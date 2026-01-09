"Смърт за Хаменей": протестите в Иран ескалират

Десетки убити, хиляди задържани, прекъснат интернет и телефонни връзки - протестите в Иран, които започнаха в края на 2025 година, ескалират все повече.

Върховният съдия на Иран Голам Хосеин Мохсени Еджей повтори заплахите на аятолах Хаменей срещу протестиращите и обяви, че всеки от тях работи с враговете на Ислямската република. Представителите на службите в страната също заплашиха демонстрантите. Но това далеч не ги уплаши и в четвъртък по улиците в страната отново излязоха хиляди.

Протестите вече обхващат 92 града в 27 провинции, сочат данните на неправителствената организация "Активисти за човешки права". Според различни неправителствени организации жертвите са над 40, а арестуваните - повече от 2200.

"Смърт за Хаменей"

Снощи в големите градове големи тълпи се събраха да протестират срещу режима. Кадри, разпространени в интернет, показват как в Техеран горят автомобили, вероятно принадлежащи на представители на военните. В Машхад огромно знаме на Ислямската република бе свалено и разкъсано, докато в Ишфахан сграда на държавната телевизия бе запалена. По улиците на столицата се чуват призиви като "Смърт за Хаменей" и "Свобода", разказват жителите на Техеран.

Революционната гвардия отговори с насилие. На кадри, чиято автентичност е потвърдена от няколко медии, се вижда как огромни тълпи от протестиращи в Техеран се разпръскват, след като се чуват изстрели.

Носителката на Нобелова награда Наргес Мохамади, която е в затвора, подписа отворено писмо заедно с ирански дисиденти и артисти, в което те настояват за демокрация в страната. Редица ирански активисти и учени, които живеят извън Ислямската република, подкрепиха протестите и призоваха за сваляне на режима на моллите. Сред тях - Реза Пахлави, синът на последния шах на Иран. На клипове от улиците на град Тебриз се чуват възгласи като "Да живее Пахлави". Въпреки това престолонаследникът твърди, че няма намерение да управлява страната, ако режимът падне, а отношението към него е противоречиво заради спорното наследство на баща му.

Срещу краха на икономиката и властта на аятоласите

Последната вълна от протести в Иран започна в края на миналата година, като основният повод за тях е тежката икономическа криза и обезценяването на риала, който достигна рекордните 1,47 милиона за 1 долар тази седмица. Международните санкции, корупцията и неефективното управление на режима в Техеран са смятани за основните причини за икономическия крах на страната. Протестите включват и масови призиви за демокрация и повече свободи.

Иранските власти и държавните медии твърдят, че протестиращите са всъщност "терористични агенти" на САЩ и Израел, които се опитват да разклатят стабилността в страната. Американският президент Доналд Тръмп вече заплаши Техеран, че ако насилието срещу протестиращите продължи, ще се намеси. Аятолах Хаменей обвини демонстрантите, че "разрушават собствените си улици, за да зарадват президента на друга страна".

Търговците на традиционните базари в градовете Техеран, Табриз, Исфахан, Машхад и Керман са затворили магазините и сергиите си в знак на протест срещу тежкото състояние на икономиката, става ясно от информация на ирански медии. Именно те са сърцето на икономиката на страната. Те помогнаха и на аятолах Хомейни да дойде на власт при Иранската революция през 1979 година.