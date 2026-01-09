Новини
"Смърт за Хаменей": протестите в Иран ескалират

Иранските власти са прекъснали достъпа до интернет и телефон на населението в страната, но въпреки това все повече хора излизат по улиците

"Смърт за Хаменей": протестите в Иран ескалират - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Десетки убити, хиляди задържани, прекъснат интернет и телефонни връзки - протестите в Иран, които започнаха в края на 2025 година, ескалират все повече.

Върховният съдия на Иран Голам Хосеин Мохсени Еджей повтори заплахите на аятолах Хаменей срещу протестиращите и обяви, че всеки от тях работи с враговете на Ислямската република. Представителите на службите в страната също заплашиха демонстрантите. Но това далеч не ги уплаши и в четвъртък по улиците в страната отново излязоха хиляди.

Протестите вече обхващат 92 града в 27 провинции, сочат данните на неправителствената организация "Активисти за човешки права". Според различни неправителствени организации жертвите са над 40, а арестуваните - повече от 2200.

"Смърт за Хаменей"

Снощи в големите градове големи тълпи се събраха да протестират срещу режима. Кадри, разпространени в интернет, показват как в Техеран горят автомобили, вероятно принадлежащи на представители на военните. В Машхад огромно знаме на Ислямската република бе свалено и разкъсано, докато в Ишфахан сграда на държавната телевизия бе запалена. По улиците на столицата се чуват призиви като "Смърт за Хаменей" и "Свобода", разказват жителите на Техеран.

Революционната гвардия отговори с насилие. На кадри, чиято автентичност е потвърдена от няколко медии, се вижда как огромни тълпи от протестиращи в Техеран се разпръскват, след като се чуват изстрели.

Носителката на Нобелова награда Наргес Мохамади, която е в затвора, подписа отворено писмо заедно с ирански дисиденти и артисти, в което те настояват за демокрация в страната. Редица ирански активисти и учени, които живеят извън Ислямската република, подкрепиха протестите и призоваха за сваляне на режима на моллите. Сред тях - Реза Пахлави, синът на последния шах на Иран. На клипове от улиците на град Тебриз се чуват възгласи като "Да живее Пахлави". Въпреки това престолонаследникът твърди, че няма намерение да управлява страната, ако режимът падне, а отношението към него е противоречиво заради спорното наследство на баща му.

Срещу краха на икономиката и властта на аятоласите

Последната вълна от протести в Иран започна в края на миналата година, като основният повод за тях е тежката икономическа криза и обезценяването на риала, който достигна рекордните 1,47 милиона за 1 долар тази седмица. Международните санкции, корупцията и неефективното управление на режима в Техеран са смятани за основните причини за икономическия крах на страната. Протестите включват и масови призиви за демокрация и повече свободи.

Иранските власти и държавните медии твърдят, че протестиращите са всъщност "терористични агенти" на САЩ и Израел, които се опитват да разклатят стабилността в страната. Американският президент Доналд Тръмп вече заплаши Техеран, че ако насилието срещу протестиращите продължи, ще се намеси. Аятолах Хаменей обвини демонстрантите, че "разрушават собствените си улици, за да зарадват президента на друга страна".

Търговците на традиционните базари в градовете Техеран, Табриз, Исфахан, Машхад и Керман са затворили магазините и сергиите си в знак на протест срещу тежкото състояние на икономиката, става ясно от информация на ирански медии. Именно те са сърцето на икономиката на страната. Те помогнаха и на аятолах Хомейни да дойде на власт при Иранската революция през 1979 година.


  • 1 Последния Софиянец

    15 15 Отговор
    Цветна революция.

    Коментиран от #9, #10, #36

    12:37 09.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    24 8 Отговор
    Брадата на Аятолаха пламна и няма гасене вече ....чемодан , аероплан , Москва ....докато още може !!!

    Коментиран от #13, #28

    12:39 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гръм и мълнии

    17 1 Отговор
    Тръмп ги разбъзика и тези

    12:40 09.01.2026

  • 6 Клоуна пусин 🤡💩

    16 12 Отговор
    Само за 4 години Путлер загуби напълно влиянието на Русия в Сирия и Венецуела, а в Иран руското влияние ще последва същата съдба.
    Над един милион и двеста хиляди руснаци бяха убити или осакатени в безсмислени "месни" щурмове, които не донесоха нищо освен трагедия за семействата им и милиони неродени деца - в държава, където демографията е катастрофална.
    Путин докара икономиката на Русия до ръба на колапса, загуби най-платежоспособните западноевропейски пазари за руски нефт и газ и превърна страната си в опозорен суровинен придатък на Китай и Индия.
    И още - Путин превърна две традиционно неутрални държави в членове на НАТО, удвоявайки границите на страната си с западния алианс.
    Този тип не е хитър стратег, а просто масов убиец. И ще свърши като такъв.

    Коментиран от #15

    12:41 09.01.2026

  • 7 Ще мрът диктатори

    10 7 Отговор
    То е ясно
    В робство не се живее

    12:41 09.01.2026

  • 8 И настана

    11 10 Отговор
    всеобща евро-атлатическа и джендерска радост.

    12:42 09.01.2026

  • 9 наял се със щурци и банани

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В цветните революции няма нищо лошо.

    12:42 09.01.2026

  • 10 Конана

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И на теб доларът да ти е 50 000000 лв и ти ще станеш цветен "безцветни"

    12:42 09.01.2026

  • 11 Бой за

    11 2 Отговор
    Ислямистките шизофреници, които бият жените си, които не се носят със скафандри

    12:42 09.01.2026

  • 12 зИленски

    5 7 Отговор
    OТРОВИХТЕ ПУТИН
    СЕГА ПАК ИРАН ПОЧНАХТЕ
    СГАН МРЪСНА

    12:42 09.01.2026

  • 13 Путин

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Не ползвам никакъв Аятолах!

    12:42 09.01.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    11 4 Отговор
    Понятно става що с години се крия из дупки и бункери.
    Края вече се задава, хиляди голодрани руснаци ще ме налазят в бункера и извлекат за краката 35-ти размер 🎅

    Коментиран от #24

    12:43 09.01.2026

  • 15 Това са безспорни

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Факти.

    12:44 09.01.2026

  • 16 Феникс

    9 9 Отговор
    Това не са иранци, това са пришълци, повече от 40% на тази територия не са етнически перси! Иран, ако са силна държава трябва да удържат натиска и ако трябва да преминат през гражданска война, другото е да последват съдбата на Сирия, Либия и Ирак! Разруха несигурност и марионетно правителсто за източване на ресурси и капитал! Милите не знаят че евреите точат нокти за велик Израел! Хитлер на това му викаше либенсраум и се държеше по същият начин като ционистите!

    Коментиран от #23

    12:44 09.01.2026

  • 17 Един

    7 4 Отговор
    Путлер е в ступор.

    12:45 09.01.2026

  • 18 Кхххх

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    12:45 09.01.2026

  • 19 Реално

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ето и там Мразят Руснаците":

    Аз не знам някой да обича московлиите. Изключвам платената любов, там си е npocтитyция.
    Останалите са ботове и шепа доизживявайки живота си хомосъветикyc .

    12:45 09.01.2026

  • 20 Имам немалко

    7 4 Отговор
    Приятели от Иран в чужбина, мъже и жени. Никой не иска аятоласите. Народът НЕ ГИ харесва

    12:46 09.01.2026

  • 21 Абсурдистан

    2 3 Отговор
    И унас копейките мечтаят за такъв обменен курс лев/евро.

    12:47 09.01.2026

  • 22 Обективно

    3 4 Отговор
    100 процента ДВ преувеличават и се опитват да предадат масовост на протеста макар че много се съмнявам някой в Иран да ги чете освен тия дето стоят зад протеста но тях предполагам ще ги докопат властите и ще им пресекат майданчето.

    Коментиран от #25

    12:49 09.01.2026

  • 23 ГРУ гайтанжиева

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Феникс":

    Жалко, че не си успял да си намериш почтена работа, а си принуден да разпространяваш лъжите на фашисткия режим на Кремъл за да можеш да ядеш.
    Жалко.

    12:49 09.01.2026

  • 24 Бийк

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Споко вова ,крепостните рушляци нямат такава смелост
    Там в блатата отдавна общество няма...
    Иначе както писах и в предишната статия:
    Копейките да ми кажат как се плаща на толкова много хора
    Бах тея от Мосад ЦРУ МИ6 BND и DGSE ,много мощни
    Време е Иран отново да бъде свободен

    12:50 09.01.2026

  • 25 Не си прав

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Обективно":

    Имам немалко приятели иранци в чужбина - мъже и жени. Никой ме харесва аятоласите и редовно придават гласност на протеста в мрежите. На тебе ли да вярвам или на иранци?

    Коментиран от #26, #32

    12:51 09.01.2026

  • 26 Феникс

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Не си прав":

    Абе пиле шарено, какво ще кажеш за Панама, Куба, Мексико, Пуерто Рико, Венецуела? И това ли е пропаганда, защо не попитаме палестинците какво мислят? Най новият пример може да стане и Гренландия! :)

    Коментиран от #31

    12:54 09.01.2026

  • 27 пу$$ин

    4 1 Отговор
    въх въх

    Коментиран от #33

    12:56 09.01.2026

  • 28 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Да не мислиш , че ще вдигнат бялото знаме пред протестиращите.. Без армията нищо няма да се случи..

    12:56 09.01.2026

  • 29 Ха ха

    1 3 Отговор
    Милиони протести пък само 20

    12:58 09.01.2026

  • 30 ха ха ха

    6 0 Отговор
    Сега Хаяско ще изстреля по един Орешник и ще оправи нещата.

    13:04 09.01.2026

  • 31 факт

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Феникс":

    Гренландия не знам ,но Чечня иска да е независима. Путлер е тотален лузър и трябва да стяга чемодана и да ходи при Ким.

    13:07 09.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ъхъ!!!

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "пу$$ин":

    Хич недей да се тюхкаш, ами почвай да строиш нова дача в Рубльовка! До тая на Асад.

    13:10 09.01.2026

  • 34 копейка активен борец

    7 2 Отговор
    Товариши какво става? Ние чакаме с погачите на Дунав мост , а работата отива на изуй гаще. Казвайте овреме да минаваме в нелегалност ,че както развявахме руските байраци с Митрофанова току виж ни спрели кранчето лошите капиталисти. А дядя Вова дано да праща копейки,че ние освен лозунги да вдигаме и с балалайки да обикаляме друго не можем.

    13:13 09.01.2026

  • 35 !!!?

    2 1 Отговор
    Скоро Москва ще се превърне в "Мека" за Аятоласите...Путлер ще им целува Корана !!!?

    13:27 09.01.2026

  • 36 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И "шарена революция" да я наречеш е без значение - деспотизъм, комунизъм и фашизъм никой Народ не иска !

    13:32 09.01.2026

  • 37 Щерев

    1 0 Отговор
    дойче зеле ако тази цветна революция платена от сорос стане в УСА или нещо като гражданска война която се очаква да избухне скоро в Америка пак същите глупости ще пишете?

    13:34 09.01.2026

