След атаката срещу Венецуела: Куба ли е следваща?

След атаката срещу Венецуела: Куба ли е следваща?

7 Януари, 2026 15:17

Куба е в тежка криза, а спирането на доставките на петрол от Венецуела може да нанесе съкрушителен удар върху страната

След атаката срещу Венецуела: Куба ли е следваща? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Малко след американското нападение срещу Венецуела кубинският държавен ръководител Мигел Диас-Канел заяви пред своите привърженици: "В тези времена са нужни решения, за да заемеш позиция срещу фашизма и варварския империализъм."

Кубинският президент осъди остро американската военна операция, при която загинаха и 32 служители на кубинските сили за сигурност. Те са били изпратени във Венецуела по молба на местните власти.

Ще последва ли американска интервенция в Куба?

Не само смъртта на тези кубинци обаче тревожи Хавана. Американският външен министър Марко Рубио определя не за първи път острова като огромен проблем. Самият Рубио е син на кубински бежанци и от години се позиционира като противник на авторитарното социалистическо ръководство в островната държава, отбелязва АРД. След нападението срещу Венецуела Рубио публично заяви, че Куба може да е цел на следваща американска интервенция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на свой ред предрече, че и Куба може скоро да падне. "Те получават цялата си подкрепа от Венецуела. Не мисля, че ние трябва да правим нещо, изглежда, като че ли те просто ще паднат."

Куба е на ръба на пропастта

Кризата във Венецуела, която е близък съюзник на Куба, има и непосредствено отражение върху карибската държава. Венецуела доставяше петрол на изключително ниски цени, докато на свой ред Куба изпращаше в Латинска Америка стотици лекари, учители и консултанти. Този бартер бе жизненоважен и за двете страни, обяснява пред АРД венецуелският икономист Мануел Съдърленд.

Във пиковите години Венецуела е доставяла на Куба ежедневно по 100 000 барела парола за топлоцентралите на острова, както и за продан. "Това включваше и услуги, корупция, пране на пари и куп други неща. След това количеството спадна първо до 20 000 барела, после до 14 000. А последната морска блокада на Тръмп сложи окончателен край на размяната", казва пред германската обществена медия венецуелският икономически експерт.

Куба е на ръба на пропастта и подкрепата от страна на мексиканското правителство, което помага с относително малки количества петрол, няма да ѝ помогне.

Сенчеста икономика и структурни проблеми

Социалистическият карибски остров преживява една от най-тежките кризи от десетилетия: редовни спирания на ток, огромен дефицит при храните, медикаментите и горивата. Причина за това са не само американските санкции, но и сенчестата икономика и структурните проблеми. От 2021 година насам около един милион души са напуснали Куба.

Съдърленд не е убеден, че при тази ситуация международни партньори като Русия или Китай ще застанат на страната на властите на острова. "И руснаците, и китайците са ядосани на кубинците. Те са посещавали многократно Москва и Пекин, за да молят за пари. И постоянно получават един и същ отговор - трябва да предприемете промени, да извършите реформи."

Като цяло голяма готовност за оказване подпрепа на кубинците няма, коментира експертът пред АРД. Принципно от международната общност няма какво да се очаква, никой не би искал да рискува да си навлече гнева на Тръмп и да му бъдат наложени наказателни мита заради оказването на подкрепа на Куба.

Шанс по време на криза?

Докато други експерти смятат, че тази критична ситуация може да доведе до втвърдяване на режима в Хавана, кубинският икономист Омар Еверлени е на мнението, че в кризата се крие и шанс. Страната може да бъде накарана да се отвори още повече. Колкото повече се влошава ситуацията, толкова повече Диас-Канел ще трябва да рискува в идеологически план, за да може икономиката да оцелее. Това означава стимули за малките и средните предприятия, облекчаване на вноса, разрешаване на частен бизнес, който досега бе забранен.

Става дума за реформите, за които се говори от години и които в миналото кубинското ръководство приложи много неохотно - от страх да не загуби контрола, пояснява АРД. Предстои да се види дали визията на Тръмп за пълно икономическо "изсушаване" ще доведе и до падането на режима, обобщава германската обществена медия.

Автор: Ане Демер ARD


Германия
  • 1 Гренландия

    4 1 Отговор
    е следващата.

    15:20 07.01.2026

  • 2 си дзън

    3 4 Отговор
    Няма страшно - Путин и Си пазят Куба...ха,ха,ха

    Коментиран от #6

    15:21 07.01.2026

  • 3 Куба

    5 0 Отговор
    Няма петрол и редки земни... За какво им е.

    15:22 07.01.2026

  • 4 Въпросът е

    7 0 Отговор
    за какво му е Куба като няма петрол. Другият вариант е да я направи луксозен почивен център за американците каквато е била на времето. Невероятно красиво море и приятен климат.

    Коментиран от #17

    15:22 07.01.2026

  • 5 Zахарова

    4 4 Отговор
    То там за какво?
    Там трябват стотици милиарди инвестиции и 3 поколения напред, че да се изчистят от комунизма.

    Коментиран от #7

    15:22 07.01.2026

  • 6 ЦРУ

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    САЩ намериха оптималния начин да въоръжават Украйна - като елиминират
    руските васали и им вземат оръжията.

    15:24 07.01.2026

  • 7 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Zахарова":

    Също като комунистически Китай ли?:)

    Коментиран от #16

    15:24 07.01.2026

  • 8 Ройтерс

    5 1 Отговор
    Бавария е следващата
    Ама откъм изток!

    15:24 07.01.2026

  • 9 Гориил

    6 2 Отговор
    Куба разполага със силна и добре обучена армия, способна да нанесе мощен контраатака на американците. Кубинската армия има опит във воденето на войни срещу терористични сили и антиправителствени групировки в Африка и Латинска Америка. Хиляди кубински военни инструктори обучават войници и офицери във Венецуела, Колумбия, Боливия, Перу, Еквадор, Никарагуа и Парагвай. Куба няма да се подчини на Америка.

    Коментиран от #29

    15:25 07.01.2026

  • 10 В Куба

    1 4 Отговор
    може да разширят затвора в Гуантанамо върху цялата територия или да ги преустроят като кампус за пенсионери. Иначе няма голяма полза.

    15:25 07.01.2026

  • 11 Лицемерка

    6 1 Отговор
    Пожелавам на германците да изпаднат в такава "криза", когато някой 70 години ги души с ембарго и санкции, да видим дали ще остане един германец на тази планета.

    Коментиран от #19

    15:25 07.01.2026

  • 12 Първанов

    3 2 Отговор
    Обективно Куба е прекрасно място за туристически бизнес, но трябват огромни инвестиции и промяна на манталитета. Трудна работа! Иначе, да ,Куба неизбежно върви към промяна, зер няма го бившия соц лагер да ги хрантути

    15:25 07.01.2026

  • 13 За размисъл

    1 2 Отговор
    Боже, моля Те, прибери си версиите. Колко много се изписа за Венецуела, Куба, Гренландия, Украйна, Русия и т.н. И всичко е хвърлен прах за овчиците и европейските овчари спят зимен сън, докато касапите с маски си кроят техните планове.
    А уж политолозите си играят тука има, тука нема.

    15:25 07.01.2026

  • 14 Георги

    5 2 Отговор
    Ако Русия "подпука" наред по списък - лошо!
    Ако САЩ какра по списък - ДОБРО!
    Къде е логиката и тя включва ли Гренландия?

    15:26 07.01.2026

  • 15 дончичо

    2 0 Отговор
    огромен дефицит при храните, медикаментите и горивата

    Венецуела доставяше петрол на изключително ниски цени, докато на свой ред Куба изпращаше в Латинска Америка стотици лекари, учители и консултанти.

    Какво е това....
    манджа с грозде

    15:26 07.01.2026

  • 16 Zахарова

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Китай е друга работа

    Коментиран от #23

    15:26 07.01.2026

  • 17 И не само

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Въпросът е":

    Пълно е с диваци с 25-сантиметрови патлаци, дето на американките, ще им разклатят гайтанките. А еврейките направо ще се избиват за местните патлаци. Само дето ерусалимските циганки не ядат свинско, и като се запотят и ат много неприятна миризма, понякога придружена с букет от венерически цветя.

    15:27 07.01.2026

  • 18 Абе

    1 0 Отговор
    Куба е яма за пари. Какво ще ги правят кубинците. Гренландия от друга страна има малко хора за които да се грижат, но обещава много възможности скрити под земята

    15:28 07.01.2026

  • 19 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лицемерка":

    Що за идея? Германия е демократична страна скъпа

    15:30 07.01.2026

  • 20 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Не мога да разбера ,как този Марко Рубио,който във вените му тече кубинска кръв,така да ненавижда Куба! Аз съм етническа българка и също живея извън България,но обичам родината си и винаги съм на страната на България .Дори и в страната приемник ,взимам страната на България! .

    Коментиран от #27

    15:30 07.01.2026

  • 21 Куба

    1 0 Отговор
    може да я подарят на европейците да я интегрират в ЕС и да заплащат там разходите...

    15:31 07.01.2026

  • 22 Мнение

    0 0 Отговор
    Жалко за Куба. Прекрасен народ, сърдечни, образовани, борбени хора.

    Коментиран от #28

    15:31 07.01.2026

  • 23 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Zахарова":

    Искаш да кажеш,друг кУмАнизъм ли?:)))

    15:32 07.01.2026

  • 24 Д-р Марин Белчев

    0 1 Отговор
    Реалността е, че през 2026 г. Куба няма полезен ход към конфронтация. Военно тя не може да спре Съединените щати, а агресивната реторика само улеснява натиска. СССР го няма, за да помогне. Единственият реалистичен път е деескалация: дискретни договорки по миграция и сигурност, дистанция от външни военни авантюри и спешни икономически реформи. Надеждата, че Русия или Китай ще спасят режима, е абсолютна илюзия. Колкото по-дълбока е кризата, толкова по-уязвима става Куба. Оцеляването минава през прагматизъм, свеждане на главата и протакане, а не през крещене на лозунги срещу „империализма“. Тези песни бяха актуални преди 60-70 години. Днес не са.

    15:32 07.01.2026

  • 25 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Москва многократно е изяснявала позицията си относно евентуалното присъствие на войски на НАТО в Украйна. Сергей Лавров категорично заяви: „Те не само не съжаляват украинците, но и сякаш не съжаляват собственото си население. Как иначе можем да си обясним продължаващите разговори в Европа за изпращане на военни контингенти в Украйна като коалиция на желаещите? Вече сто пъти сме заявявали, че в такъв случай те биха се превърнали в легитимна цел за нашите въоръжени сили

    15:33 07.01.2026

  • 26 Куба либре!

    1 0 Отговор
    Куба няма природни богатства. Единственото й богаство са детствената природа и красивите жени! Така, че единствения мерак на янките е да направят от Куба бардак! Ще съсипят природата й с бетон и ще построят военни бази. И в този смисъл Куба не е спешна цел на терористите от север за окупация и колонизиране!

    15:33 07.01.2026

  • 27 Похвално

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    но България отдавна не е "страна" в нищо. Тя е в ЕС и там каквото решат шефовете... Нещо като Източна Румелия след освобождението.

    15:33 07.01.2026

  • 28 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    Да,подкрепям! Била съм там като турист..За мен кубинците са много дружелюбни хора ,но и много горди! Горд народ са! Въпреки блокадата в която живеят десетилетия .

    15:35 07.01.2026

  • 29 Другарят Титан

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Няма такова нещо, приятелю. Мечтаеш. Кубинските ВС, за съжаление, са способни на много скромни по-размер операции, липсва модерно оборудване, координация и цифровизация.
    Тоест могат да пращат военни съветници в подкрепа на нестабилни режими, да обучават и пр., но нищо повече. САЩ ще ги размажат, колкото и да ми е неприятно. Истинските борци сме реалисти, а не мечтатели.

    15:36 07.01.2026

  • 30 Куба

    0 0 Отговор
    и Украйна ги зачисляват към ЕС да се грижат за тях. Само преговорните глави трябва да минат.

    15:36 07.01.2026

