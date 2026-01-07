След атаката срещу Венецуела: Куба ли е следваща?

Малко след американското нападение срещу Венецуела кубинският държавен ръководител Мигел Диас-Канел заяви пред своите привърженици: "В тези времена са нужни решения, за да заемеш позиция срещу фашизма и варварския империализъм."
Кубинският президент осъди остро американската военна операция, при която загинаха и 32 служители на кубинските сили за сигурност. Те са били изпратени във Венецуела по молба на местните власти.
Ще последва ли американска интервенция в Куба?
Не само смъртта на тези кубинци обаче тревожи Хавана. Американският външен министър Марко Рубио определя не за първи път острова като огромен проблем. Самият Рубио е син на кубински бежанци и от години се позиционира като противник на авторитарното социалистическо ръководство в островната държава, отбелязва АРД. След нападението срещу Венецуела Рубио публично заяви, че Куба може да е цел на следваща американска интервенция.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп на свой ред предрече, че и Куба може скоро да падне. "Те получават цялата си подкрепа от Венецуела. Не мисля, че ние трябва да правим нещо, изглежда, като че ли те просто ще паднат."
Куба е на ръба на пропастта
Кризата във Венецуела, която е близък съюзник на Куба, има и непосредствено отражение върху карибската държава. Венецуела доставяше петрол на изключително ниски цени, докато на свой ред Куба изпращаше в Латинска Америка стотици лекари, учители и консултанти. Този бартер бе жизненоважен и за двете страни, обяснява пред АРД венецуелският икономист Мануел Съдърленд.
Във пиковите години Венецуела е доставяла на Куба ежедневно по 100 000 барела парола за топлоцентралите на острова, както и за продан. "Това включваше и услуги, корупция, пране на пари и куп други неща. След това количеството спадна първо до 20 000 барела, после до 14 000. А последната морска блокада на Тръмп сложи окончателен край на размяната", казва пред германската обществена медия венецуелският икономически експерт.
Куба е на ръба на пропастта и подкрепата от страна на мексиканското правителство, което помага с относително малки количества петрол, няма да ѝ помогне.
Сенчеста икономика и структурни проблеми
Социалистическият карибски остров преживява една от най-тежките кризи от десетилетия: редовни спирания на ток, огромен дефицит при храните, медикаментите и горивата. Причина за това са не само американските санкции, но и сенчестата икономика и структурните проблеми. От 2021 година насам около един милион души са напуснали Куба.
Съдърленд не е убеден, че при тази ситуация международни партньори като Русия или Китай ще застанат на страната на властите на острова. "И руснаците, и китайците са ядосани на кубинците. Те са посещавали многократно Москва и Пекин, за да молят за пари. И постоянно получават един и същ отговор - трябва да предприемете промени, да извършите реформи."
Като цяло голяма готовност за оказване подпрепа на кубинците няма, коментира експертът пред АРД. Принципно от международната общност няма какво да се очаква, никой не би искал да рискува да си навлече гнева на Тръмп и да му бъдат наложени наказателни мита заради оказването на подкрепа на Куба.
Шанс по време на криза?
Докато други експерти смятат, че тази критична ситуация може да доведе до втвърдяване на режима в Хавана, кубинският икономист Омар Еверлени е на мнението, че в кризата се крие и шанс. Страната може да бъде накарана да се отвори още повече. Колкото повече се влошава ситуацията, толкова повече Диас-Канел ще трябва да рискува в идеологически план, за да може икономиката да оцелее. Това означава стимули за малките и средните предприятия, облекчаване на вноса, разрешаване на частен бизнес, който досега бе забранен.
Става дума за реформите, за които се говори от години и които в миналото кубинското ръководство приложи много неохотно - от страх да не загуби контрола, пояснява АРД. Предстои да се види дали визията на Тръмп за пълно икономическо "изсушаване" ще доведе и до падането на режима, обобщава германската обществена медия.
Автор: Ане Демер ARD
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гренландия
15:20 07.01.2026
2 си дзън
Коментиран от #6
15:21 07.01.2026
3 Куба
15:22 07.01.2026
4 Въпросът е
Коментиран от #17
15:22 07.01.2026
5 Zахарова
Там трябват стотици милиарди инвестиции и 3 поколения напред, че да се изчистят от комунизма.
Коментиран от #7
15:22 07.01.2026
6 ЦРУ
До коментар #2 от "си дзън":САЩ намериха оптималния начин да въоръжават Украйна - като елиминират
руските васали и им вземат оръжията.
15:24 07.01.2026
7 Атина Палада
До коментар #5 от "Zахарова":Също като комунистически Китай ли?:)
Коментиран от #16
15:24 07.01.2026
8 Ройтерс
Ама откъм изток!
15:24 07.01.2026
9 Гориил
Коментиран от #29
15:25 07.01.2026
10 В Куба
15:25 07.01.2026
11 Лицемерка
Коментиран от #19
15:25 07.01.2026
12 Първанов
15:25 07.01.2026
13 За размисъл
А уж политолозите си играят тука има, тука нема.
15:25 07.01.2026
14 Георги
Ако САЩ какра по списък - ДОБРО!
Къде е логиката и тя включва ли Гренландия?
15:26 07.01.2026
15 дончичо
Венецуела доставяше петрол на изключително ниски цени, докато на свой ред Куба изпращаше в Латинска Америка стотици лекари, учители и консултанти.
Какво е това....
манджа с грозде
15:26 07.01.2026
16 Zахарова
До коментар #7 от "Атина Палада":Китай е друга работа
Коментиран от #23
15:26 07.01.2026
17 И не само
До коментар #4 от "Въпросът е":Пълно е с диваци с 25-сантиметрови патлаци, дето на американките, ще им разклатят гайтанките. А еврейките направо ще се избиват за местните патлаци. Само дето ерусалимските циганки не ядат свинско, и като се запотят и ат много неприятна миризма, понякога придружена с букет от венерически цветя.
15:27 07.01.2026
18 Абе
15:28 07.01.2026
19 Zахарова
До коментар #11 от "Лицемерка":Що за идея? Германия е демократична страна скъпа
15:30 07.01.2026
20 Атина Палада
Коментиран от #27
15:30 07.01.2026
21 Куба
15:31 07.01.2026
22 Мнение
Коментиран от #28
15:31 07.01.2026
23 Атина Палада
До коментар #16 от "Zахарова":Искаш да кажеш,друг кУмАнизъм ли?:)))
15:32 07.01.2026
24 Д-р Марин Белчев
15:32 07.01.2026
25 И Киев е Руски
15:33 07.01.2026
26 Куба либре!
15:33 07.01.2026
27 Похвално
До коментар #20 от "Атина Палада":но България отдавна не е "страна" в нищо. Тя е в ЕС и там каквото решат шефовете... Нещо като Източна Румелия след освобождението.
15:33 07.01.2026
28 Атина Палада
До коментар #22 от "Мнение":Да,подкрепям! Била съм там като турист..За мен кубинците са много дружелюбни хора ,но и много горди! Горд народ са! Въпреки блокадата в която живеят десетилетия .
15:35 07.01.2026
29 Другарят Титан
До коментар #9 от "Гориил":Няма такова нещо, приятелю. Мечтаеш. Кубинските ВС, за съжаление, са способни на много скромни по-размер операции, липсва модерно оборудване, координация и цифровизация.
Тоест могат да пращат военни съветници в подкрепа на нестабилни режими, да обучават и пр., но нищо повече. САЩ ще ги размажат, колкото и да ми е неприятно. Истинските борци сме реалисти, а не мечтатели.
15:36 07.01.2026
30 Куба
15:36 07.01.2026