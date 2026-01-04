Путинизацията на Тръмп! Кои държави са в списъка на следващите цели на Белия дом

Събитията във Венецуела предизвикват тревога в държави като Иран и Дания, срещу които президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност да предприеме драстични мерки. В списъка с държави, които са в полезрението на американския президент, е и Куба, пише The Guardian, цитиран от Фокус.



"Тръмп гледа на света през очите на империалист от 19-ти век, но с оръжия от 21-ви век“, се подчертава статията.



Авторът на публикацията припомня, че през последните дни Тръмп е говорил за готовността на САЩ да се застъпят за антиправителствените протестиращи. Що се отнася до Гренландия, президентската администрация на САЩ многократно е заплашвала да поеме контрола над датския остров.



Датската военна разузнавателна служба нарече Съединените щати заплаха за сигурността, което доскоро беше немислимо за съюзник от НАТО, отбелязва The Guardian.



По време на пресконференция в събота, 3 януари, Тръмп изрази мнение, че ситуацията в Куба е подобна на ситуацията във Венецуела и че "подпомагането на кубинския народ“ би било логична стъпка.



Държавният секретар на САЩ Марко Рубио от своя страна заяви, че ако живееше в Хавана и беше член на правителството, би бил "най-малкото много притеснен“.



Това ускорява прехода от свят, основан до голяма степен на правила, към свят на конкуриращи се сфери на влияние, които определят силата на въоръжените сили и готовността им да ги използват, посочва авторът на статията. Той цитира и тезата на американския коментатор Дейвид Роткопф, който го нарече "путинизация на външната политика на САЩ“.



В нощта на 3 януари американските военни нанесоха удари срещу венецуелската столица Каракас. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелският лидер Николас Мадуро, заедно със съпругата си Силия Флорес, са били заловени от специалните сили "Делта“ и изведени от страната.



Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви по-късно, че Мадуро ще бъде съден съгласно американското законодателство.



"Николас Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и взривни устройства и заговор за притежание на картечници и взривни устройства срещу Съединените щати“, потвърди тя.



Малко по-късно вчера Тръмп обяви, че Мадуро и съпругата му са качени на борда на военния кораб ''Iwo Jima, който'' е на път за Ню Йорк, публикувайки и негова снимка в плен.



Западните медии обявиха днес, че Мадуро е пристигнал в САЩ, като вече и отведен в Столичния център за задържане в Бруклин. Там той ще чака да се яви пред американския съд идните дни.



Министерството на правосъдието на САЩ повдигна в събота обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро за ключова роля в мащабна конспирация, продължила около 25 години, за трафик на кокаин към Съединените щати с участието на регионални наркокартели и въоръжени групировки.

