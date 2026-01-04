Путинизацията на Тръмп! Кои държави са в списъка на следващите цели на Белия дом

Събитията във Венецуела предизвикват тревога в държави като Иран и Дания, срещу които президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност да предприеме драстични мерки. В списъка с държави, които са в полезрението на американския президент, е и Куба, пише The Guardian, цитиран от Фокус.
"Тръмп гледа на света през очите на империалист от 19-ти век, но с оръжия от 21-ви век“, се подчертава статията.
Авторът на публикацията припомня, че през последните дни Тръмп е говорил за готовността на САЩ да се застъпят за антиправителствените протестиращи. Що се отнася до Гренландия, президентската администрация на САЩ многократно е заплашвала да поеме контрола над датския остров.
Датската военна разузнавателна служба нарече Съединените щати заплаха за сигурността, което доскоро беше немислимо за съюзник от НАТО, отбелязва The Guardian.
По време на пресконференция в събота, 3 януари, Тръмп изрази мнение, че ситуацията в Куба е подобна на ситуацията във Венецуела и че "подпомагането на кубинския народ“ би било логична стъпка.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио от своя страна заяви, че ако живееше в Хавана и беше член на правителството, би бил "най-малкото много притеснен“.
Това ускорява прехода от свят, основан до голяма степен на правила, към свят на конкуриращи се сфери на влияние, които определят силата на въоръжените сили и готовността им да ги използват, посочва авторът на статията. Той цитира и тезата на американския коментатор Дейвид Роткопф, който го нарече "путинизация на външната политика на САЩ“.
В нощта на 3 януари американските военни нанесоха удари срещу венецуелската столица Каракас. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелският лидер Николас Мадуро, заедно със съпругата си Силия Флорес, са били заловени от специалните сили "Делта“ и изведени от страната.
Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви по-късно, че Мадуро ще бъде съден съгласно американското законодателство.
"Николас Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и взривни устройства и заговор за притежание на картечници и взривни устройства срещу Съединените щати“, потвърди тя.
Малко по-късно вчера Тръмп обяви, че Мадуро и съпругата му са качени на борда на военния кораб ''Iwo Jima, който'' е на път за Ню Йорк, публикувайки и негова снимка в плен.
Западните медии обявиха днес, че Мадуро е пристигнал в САЩ, като вече и отведен в Столичния център за задържане в Бруклин. Там той ще чака да се яви пред американския съд идните дни.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна в събота обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро за ключова роля в мащабна конспирация, продължила около 25 години, за трафик на кокаин към Съединените щати с участието на регионални наркокартели и въоръжени групировки.
1 Къде е Мадуро сега
Вероятно е в „СЖО“ (Специално жилищно звено) наричано още „Дупката“ под 23/7 карантина. За ЕДИН час на ден ще бъде извеждан от килията за „развлечение“.
Графикът му ще бъде следният:
Около 6:00 ч. сутринта. Светлините са включени... контролирани отвън на килията.
Между 7:00 и 7:30 ч. сутринта - Закуска, сервирана през малка вратичка за вечеря на вратата на килията.
Между 7:30 и 8:00 ч. Събиране на тави и боклук.
От 8:00 до 9:00 до 10:00 до 11:00 . . . . . . . НИЩО. Без телевизия, без книги. Без вестници. Без списания. Без телефонни обаждания.
При раздаването на закуската той ще бъде попитан дали иска „отдих“ този ден. Ако е така, той ще бъде насрочен.
Между 11:00 и 11:30 обяд. Отново през малка вратичка за вечеря на вратата на килията му.
Между 11:30 и обяд Тави и боклук.
От обяд до 13:00, до 14:00, до 15:00, до 16:00... НИЩО. Без телевизия, без книги, без вестници, без списания. Без телефонни обаждания.
В някакъв момент след закуска, ако поиска „отдих“, той ще бъде окован с белезници зад гърба си, през малката врата за вечеря, след което ще бъде изведен от килията и отведен до клетките за отдих на покрива на последния етаж на MDC Бруклин.
Ще бъде поставен в голяма клетка, може би 6 х 6 метра, с тежки стоманени телени стени около и отгоре. Бягството е невъзможно.
След точно ЕДИН час, той ще бъде отново окован с бе
Коментиран от #4
16:12 04.01.2026
2 Сандо
Коментиран от #7
16:13 04.01.2026
3 Оръжие на Тръмп
16:15 04.01.2026
4 Сандо
До коментар #1 от "Къде е Мадуро сега":Абе имаше там един евреин в подобно положение,ама някакси успя да се самоубие за радост на много хора от върхушките на света.
16:15 04.01.2026
5 404
16:16 04.01.2026
6 Да се готвят
Коментиран от #9
16:16 04.01.2026
7 Я пъ тоа
До коментар #2 от "Сандо":Къв терорист бре...за 30 минути всичко приключи...
Путин за четири години още са мъчи....изби милиони СЛАВЯНИ,,,,кой ли е терориста ????
16:16 04.01.2026
8 ТРУМП Е ЛУД БАНДИТ
Коментиран от #10
16:17 04.01.2026
9 Преди това
До коментар #6 от "Да се готвят":Ким И Путин.....
Коментиран от #14
16:17 04.01.2026
10 Така де
До коментар #8 от "ТРУМП Е ЛУД БАНДИТ":Учат са от ...ПУТИН, дето изби милиони СЛАВЯНИ.
16:18 04.01.2026
12 ракурс заглавие
Коментиран от #19
16:19 04.01.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:19 04.01.2026
14 На Ким и Путин
До коментар #9 от "Преди това":не смеят да посегнат. Имат ЯО.
Тия страхливци посягат само на безпомощните
16:19 04.01.2026
15 Оръжие на Тръмп
16:20 04.01.2026
16 Механик
Коментиран от #22
16:20 04.01.2026
17 Мдаа
16:21 04.01.2026
18 А така
16:21 04.01.2026
19 Тръмп
До коментар #12 от "ракурс заглавие":Са учи от Путин....както искаш, така го наричай.
16:21 04.01.2026
20 Пуста английска завист
Вече го няма "нелегитимният" Мадуро, нали?
Връщайте златото, лицемерни и крадливи англета!
16:21 04.01.2026
21 батВесо
Коментиран от #23
16:22 04.01.2026
22 Путин
До коментар #16 от "Механик":Да са готви...има тренинг с ...ГОТВАЧА.
16:22 04.01.2026
23 Така де
До коментар #21 от "батВесо":Китай и Индия ша си гушнат азиатска Русия....
16:23 04.01.2026
24 Историк
Коментиран от #27
16:23 04.01.2026
26 Новини от последните минути
Тръмп трябваше да бъде толкова активен, колкото беше с Венецуела, но на съвсем различно място. Дресираните украински животни в Киев, дрогирани с кокаин, напълно загубиха страха си. И спряха да слушат господаря на цирка техния Тръмп. Едва ли примерът с Венецуела ще ги отрезви. Въпреки че би било хубаво, ако САЩ атакуваха военните бази на Бандерастан, а американските специални части заловят бандата наркомани на улица Банкова.“ Може би е време, чичо Сам?
Каракаската операция е най-доброто доказателство, че всяка държава трябва да укрепи въоръжените си сили максимално, като попречи на богатите нагли индивиди лесно да променят конституционния ред в търсене на петрол или нещо друго. А единственият начин да се осигури пълната отбрана на една страна е ядреният арсенал!
Да живее ядреното оръжие!"
Коментиран от #30, #32
16:24 04.01.2026
27 СИ МЪЛЧИ
До коментар #24 от "Историк":Смее ли да се обади....най много една декларация да напише.
16:24 04.01.2026
28 виктория
16:24 04.01.2026
29 Въпрос
16:25 04.01.2026
30 Медведчук
До коментар #26 от "Новини от последните минути":Слава алкохолу.....слава, слава.
16:25 04.01.2026
31 Архимандрисандрит Бибиян
16:25 04.01.2026
32 Ми пиян медвед
До коментар #26 от "Новини от последните минути":И Франция и Великобритания и Израел също имат ядрени оръжия и ви възпират? И защо искаш Тръмп да атакува Киев и легитимния президент на Украйна които защитават страната си?
16:26 04.01.2026