Новини
Свят »
САЩ »
Путинизацията на Тръмп! Кои държави са в списъка на следващите цели на Белия дом

Путинизацията на Тръмп! Кои държави са в списъка на следващите цели на Белия дом

4 Януари, 2026 16:10 941 32

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • пентагон-
  • цру-
  • венецуела-
  • куба-
  • иран

Доналд Тръмп гледа на света през очите на империалист от 19-ти век, но с оръжия от 21-ви век

Путинизацията на Тръмп! Кои държави са в списъка на следващите цели на Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Събитията във Венецуела предизвикват тревога в държави като Иран и Дания, срещу които президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност да предприеме драстични мерки. В списъка с държави, които са в полезрението на американския президент, е и Куба, пише The Guardian, цитиран от Фокус.

"Тръмп гледа на света през очите на империалист от 19-ти век, но с оръжия от 21-ви век“, се подчертава статията.

Авторът на публикацията припомня, че през последните дни Тръмп е говорил за готовността на САЩ да се застъпят за антиправителствените протестиращи. Що се отнася до Гренландия, президентската администрация на САЩ многократно е заплашвала да поеме контрола над датския остров.

Датската военна разузнавателна служба нарече Съединените щати заплаха за сигурността, което доскоро беше немислимо за съюзник от НАТО, отбелязва The Guardian.

По време на пресконференция в събота, 3 януари, Тръмп изрази мнение, че ситуацията в Куба е подобна на ситуацията във Венецуела и че "подпомагането на кубинския народ“ би било логична стъпка.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио от своя страна заяви, че ако живееше в Хавана и беше член на правителството, би бил "най-малкото много притеснен“.

Това ускорява прехода от свят, основан до голяма степен на правила, към свят на конкуриращи се сфери на влияние, които определят силата на въоръжените сили и готовността им да ги използват, посочва авторът на статията. Той цитира и тезата на американския коментатор Дейвид Роткопф, който го нарече "путинизация на външната политика на САЩ“.

В нощта на 3 януари американските военни нанесоха удари срещу венецуелската столица Каракас. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелският лидер Николас Мадуро, заедно със съпругата си Силия Флорес, са били заловени от специалните сили "Делта“ и изведени от страната.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви по-късно, че Мадуро ще бъде съден съгласно американското законодателство.

"Николас Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и взривни устройства и заговор за притежание на картечници и взривни устройства срещу Съединените щати“, потвърди тя.

Малко по-късно вчера Тръмп обяви, че Мадуро и съпругата му са качени на борда на военния кораб ''Iwo Jima, който'' е на път за Ню Йорк, публикувайки и негова снимка в плен.

Западните медии обявиха днес, че Мадуро е пристигнал в САЩ, като вече и отведен в Столичния център за задържане в Бруклин. Там той ще чака да се яви пред американския съд идните дни.

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна в събота обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро за ключова роля в мащабна конспирация, продължила около 25 години, за трафик на кокаин към Съединените щати с участието на регионални наркокартели и въоръжени групировки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде е Мадуро сега

    4 7 Отговор
    Сега седи в килия на американския затвор в Столичния център за задържане (MDC) Бруклин, Ню Йорк.

    Вероятно е в „СЖО“ (Специално жилищно звено) наричано още „Дупката“ под 23/7 карантина. За ЕДИН час на ден ще бъде извеждан от килията за „развлечение“.

    Графикът му ще бъде следният:

    Около 6:00 ч. сутринта. Светлините са включени... контролирани отвън на килията.

    Между 7:00 и 7:30 ч. сутринта - Закуска, сервирана през малка вратичка за вечеря на вратата на килията.

    Между 7:30 и 8:00 ч. Събиране на тави и боклук.

    От 8:00 до 9:00 до 10:00 до 11:00 . . . . . . . НИЩО. Без телевизия, без книги. Без вестници. Без списания. Без телефонни обаждания.

    При раздаването на закуската той ще бъде попитан дали иска „отдих“ този ден. Ако е така, той ще бъде насрочен.

    Между 11:00 и 11:30 обяд. Отново през малка вратичка за вечеря на вратата на килията му.

    Между 11:30 и обяд Тави и боклук.

    От обяд до 13:00, до 14:00, до 15:00, до 16:00... НИЩО. Без телевизия, без книги, без вестници, без списания. Без телефонни обаждания.

    В някакъв момент след закуска, ако поиска „отдих“, той ще бъде окован с белезници зад гърба си, през малката врата за вечеря, след което ще бъде изведен от килията и отведен до клетките за отдих на покрива на последния етаж на MDC Бруклин.

    Ще бъде поставен в голяма клетка, може би 6 х 6 метра, с тежки стоманени телени стени около и отгоре. Бягството е невъзможно.

    След точно ЕДИН час, той ще бъде отново окован с бе

    Коментиран от #4

    16:12 04.01.2026

  • 2 Сандо

    14 1 Отговор
    Къде е силният,цивилизован и праведен колективен Запад,който да озапти един международен терорист,който явно не иска да се спре?

    Коментиран от #7

    16:13 04.01.2026

  • 3 Оръжие на Тръмп

    8 7 Отговор
    Избива руснаци...за каква путинизация на Тръмп говорите бре....

    16:15 04.01.2026

  • 4 Сандо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е Мадуро сега":

    Абе имаше там един евреин в подобно положение,ама някакси успя да се самоубие за радост на много хора от върхушките на света.

    16:15 04.01.2026

  • 5 404

    12 5 Отговор
    Дано България е по напред в списъка на Дони че сФинете ще ни изядат

    16:16 04.01.2026

  • 6 Да се готвят

    11 2 Отговор
    Дания и Гренландия.

    Коментиран от #9

    16:16 04.01.2026

  • 7 Я пъ тоа

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Къв терорист бре...за 30 минути всичко приключи...
    Путин за четири години още са мъчи....изби милиони СЛАВЯНИ,,,,кой ли е терориста ????

    16:16 04.01.2026

  • 8 ТРУМП Е ЛУД БАНДИТ

    9 1 Отговор
    САЩ И ИСРАЕЛЬ СА ТЕРОРИСТИЧНИ БАНДИТСКИ ДЪРЖАВИ НАПАДАТ КОЙТО СИ ИСКАТ..БЕЗ ПОСЛЕДИЦИ...НЯМА ООН МЯМА ЕС МЯМА СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ.. ИМА ГРАБЕЖИ НА ПЕТРОЛ ОТ ИРАК ИРАН СИРИЯ АФГАНИСТАН ЙЕМЕН СЕГА ВЕНЕЦУЕЛА...СРАМ И ПОЗОР ЗА СВЕТА... ЕВРОПА МЪЛЧИ...Утре краварите могат да дойдат тук и да арестуват например Бойко Борисов....а как ви се струва...

    Коментиран от #10

    16:17 04.01.2026

  • 9 Преди това

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Да се готвят":

    Ким И Путин.....

    Коментиран от #14

    16:17 04.01.2026

  • 10 Така де

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "ТРУМП Е ЛУД БАНДИТ":

    Учат са от ...ПУТИН, дето изби милиони СЛАВЯНИ.

    16:18 04.01.2026

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 ракурс заглавие

    4 0 Отговор
    Не е ли по добре заглавието да бъде: Хитлеризация на Тръмп. Все пак ясно е от къде идват и колониализма и завоевателните войни - Европа. Иначе заглавието изглежда като ефтина текуща пропаганда.

    Коментиран от #19

    16:19 04.01.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор
    МЕН ей тва ме е яд....з агоре лите щатски командоси ..са ги ,,так овали,, М,ад уро и жена му по пътя(и в спалнята , разправят) все пак той е съюзник на джуджа БЕ ЕЙ!и май от БРИКС беше!!!!!!ЕЙ СЯ КИНЖАЛИ ,ПОСЕЙДОНИ,,ОРЕХИ И ОРЕШНИЦИ И?!!!конниците на апокалипса-и четиримата!!!Медведеве?

    16:19 04.01.2026

  • 14 На Ким и Путин

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Преди това":

    не смеят да посегнат. Имат ЯО.
    Тия страхливци посягат само на безпомощните

    16:19 04.01.2026

  • 15 Оръжие на Тръмп

    3 3 Отговор
    Избива руснаци....на това ли му викате путинизация

    16:20 04.01.2026

  • 16 Механик

    0 4 Отговор
    Марко Рубио призова всички американски граждани веднага да напуснат Русия. А Тръмп онзи ден каза, чр не е против удари на ВСУ по руската кочина. Хм.

    Коментиран от #22

    16:20 04.01.2026

  • 17 Мдаа

    1 0 Отговор
    Който е писал тази статия, гори от украса към Путин

    16:21 04.01.2026

  • 18 А така

    0 0 Отговор
    А така време е за сблъсъци - или се подчиняваш или изчезваш от лика на земята!Време е за шоу!

    16:21 04.01.2026

  • 19 Тръмп

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ракурс заглавие":

    Са учи от Путин....както искаш, така го наричай.

    16:21 04.01.2026

  • 20 Пуста английска завист

    2 0 Отговор
    Въпрос: Кога великобритания ще върне запорираното венецуелско злато в банк оф ингланд обратно на Венецуела?

    Вече го няма "нелегитимният" Мадуро, нали?

    Връщайте златото, лицемерни и крадливи англета!

    16:21 04.01.2026

  • 21 батВесо

    1 0 Отговор
    Както е тръгнало, до десетина години Южна Америка ще се казва Южна Тръмпия, Европа-Новорусия, а Китай и Индия ще си поделят Азия.

    Коментиран от #23

    16:22 04.01.2026

  • 22 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Да са готви...има тренинг с ...ГОТВАЧА.

    16:22 04.01.2026

  • 23 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "батВесо":

    Китай и Индия ша си гушнат азиатска Русия....

    16:23 04.01.2026

  • 24 Историк

    0 1 Отговор
    За съжаление света не се ръководи вече от силата на закона, а от закона на силата...Тук обаче големия въпеос е каква ще е реакцията на Китай, които имат колосални инвестиции във Венецуела! Нищо чудно всъщност от там да пламне света...

    Коментиран от #27

    16:23 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Новини от последните минути

    1 0 Отговор
    Дмитрий Медведев коментира атаката на САЩ срещу Венецуела:

    Тръмп трябваше да бъде толкова активен, колкото беше с Венецуела, но на съвсем различно място. Дресираните украински животни в Киев, дрогирани с кокаин, напълно загубиха страха си. И спряха да слушат господаря на цирка техния Тръмп. Едва ли примерът с Венецуела ще ги отрезви. Въпреки че би било хубаво, ако САЩ атакуваха военните бази на Бандерастан, а американските специални части заловят бандата наркомани на улица Банкова.“ Може би е време, чичо Сам?
    Каракаската операция е най-доброто доказателство, че всяка държава трябва да укрепи въоръжените си сили максимално, като попречи на богатите нагли индивиди лесно да променят конституционния ред в търсене на петрол или нещо друго. А единственият начин да се осигури пълната отбрана на една страна е ядреният арсенал!

    Да живее ядреното оръжие!"

    Коментиран от #30, #32

    16:24 04.01.2026

  • 27 СИ МЪЛЧИ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Историк":

    Смее ли да се обади....най много една декларация да напише.

    16:24 04.01.2026

  • 28 виктория

    0 1 Отговор
    пълни глупости!!!от гардиън

    16:24 04.01.2026

  • 29 Въпрос

    2 0 Отговор
    Има ли в света държава да нее пострадала от САЩ?????И СТИГА ТРИХТЕ БОГ ГЛЕДА ПОМНЕТЕ

    16:25 04.01.2026

  • 30 Медведчук

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Новини от последните минути":

    Слава алкохолу.....слава, слава.

    16:25 04.01.2026

  • 31 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Никарагуа,Куба,Мексико, С.Корея и се прехвърля на Африка срещу африканския корпус на Пунгю

    16:25 04.01.2026

  • 32 Ми пиян медвед

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Новини от последните минути":

    И Франция и Великобритания и Израел също имат ядрени оръжия и ви възпират? И защо искаш Тръмп да атакува Киев и легитимния президент на Украйна които защитават страната си?

    16:26 04.01.2026