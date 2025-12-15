Новини
Разговорите за Украйна в Берлин продължават днес, Уиткоф отбеляза "значителен напредък"
  Тема: Украйна

15 Декември, 2025 03:59

Освен специалният пратеник на Тръмп, в срещата участват украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп

Разговорите за Украйна в Берлин продължават днес, Уиткоф отбеляза "значителен напредък" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че на преговорите в Берлин между високопоставени американски и украински представители относно последните усилия за прекратяване на войната с Русия е бил "постигнат значителен напредък", съобщава Ройтерс.

В срещата между делегациите на САЩ и Украйна участваха Уиткоф, украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

"Представителите проведоха задълбочени дискусии... беше постигнат значителен напредък и те ще се срещнат отново утре сутринта", заяви Уиткоф в "Екс".

Президентът Володимир Зеленски предложи да се откаже от стремежа на Украйна да се присъедини към военния алианс НАТО, след като в неделя проведе часове наред преговори с американските пратеници в Берлин за прекратяване на войната с Русия, като преговорите ще продължат. Засега не се съобщават повече подробности за последния опит да се сложи край на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Съветникът на Зеленски Дмитро Литвин заяви, че президентът ще коментира преговорите в днес, след като те приключат. Литвин каза, че украинските представители разглеждат проектодокументите.

Преди преговорите Зеленски предложи да се откаже от целта на Украйна да се присъедини към НАТО в замяна на гаранции за сигурност от Запада. Този ход бележи значителна промяна за Украйна, която се бореше да се присъедини към НАТО като гаранция срещу руски нападения, отбелязва Ройтерс.


  • 1 Горски

    6 1 Отговор
    Зеленски, отивай на фронта и да се свършва тази мъка! Просяка вечно проси не спря. .Да вземе да си върне крадените милиарди и да си възстановява Украйна или да дига белият байряк и да спрат да загиват млади хора .да не гледаме инвалиди милиони човешки трагедии. Първоначално Одеса не влизаше в целите на СВО. Вече влиза. Има такъв факт. Когато укронацистите извършиха гнусното престъпление с убийствата в Дома на Профсъюзите, одеските граждани очакваха намесата на РФ. Тогава Путин се въздържа и това ги обиди. Сега Путин е решен да действа до край и го заяви. Одеса отново ще бъде в състава на РФ. Стъпка в правилната посока. Сега да се изнесат и от новите руски територии и ще има мир. Ако не се изнесат с добро, догодина по това време, вече ще са се изнесли с лошо. Но тогава Европа ще е задлъжняла с още стотици милиарди и още стотици хиляди украинци няма да ги има. Като говорите за Зеления напишете "бившия" президент. Мандатът му отдавна оттече! Заради глупостта му цялата държава е в мрак, корупция и почернени семейства. Г-н Путин заяви, че целите на СВО ще бъдат постигнати, независимо с какви средства, мирни или военни. Няма причини да не му се вярва. А бе какво става, що зеления клоун клекна? Ама то скоро ще даде и Одеса, но ще е твърде късно.

    Коментиран от #7, #8

    03:15 15.12.2025

  • 2 Иии…

    4 1 Отговор
    какъв точно е значителният напредък?
    4 години нямаше напредък и сега изведнъж когато дойдоха спасителите в ръжта от америка стана голям напредък…

    Коментиран от #3

    03:17 15.12.2025

  • 3 Напредъкът е,

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иии…":

    че са напрЪднали.

    03:19 15.12.2025

  • 4 На Джаред Кушнер дядо му

    4 1 Отговор
    бяга от Германците, от Концентрационен Лагер по времето на Втората Световна в Беларусия и отива при Беларуските Партизани там се запознава с баба му, тоже еврейка, след Войната заминават за Америка.
    Затова Президент Доналд Тръмп му поверил да бъде с Витков който по всяка вероятност е друг американски евреин с Руски корени.

    Славянската кръв за Германия е евтина, както славянския украински чернозем напоен с кръвта на милиони през ВСВ извозван с железопътни вагони за Германия.
    И днес Славянската кръв за Германия, Англия, Франция, Белгия е евтина.

    03:23 15.12.2025

  • 5 Ццц

    2 1 Отговор
    Руснаците постигнаха "диверсификация" на забраната на дрогирания да преговаря с тях и сега американците преразказват условията на Русия. 🤣 Винаги когато има "значим напредък" ушите на клоуна са дърпани и той е обещал да слуша. Но кой може за вярва вече на този палячо, който обеща да спре войната с Русия, после да върне Крим, да влезе в НАТО, да не преговаря с руснаците и куп други чудеса? Само американец разбира се!

    03:56 15.12.2025

  • 6 Загнилия изток

    1 1 Отговор
    Русия, Владивосток, зима, сняг, автобусът закъснял с час, шофорът спира, вади килимчето и почва да се моли на Аллах, руснаците го чакат да се помоли.


    И тия се смеят на Запада, че бел пълен с мюсюлмани.

    04:23 15.12.2025

  • 7 Средствата са ясни

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    1,2 милиона руснаци са мъртви или без крака или ръце..Да продължават все така 4 години да мрат в полята на Донбас.
    Запали им поне една свещичка.🤣

    04:37 15.12.2025

  • 8 Повтаряй след мен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.
    По 1000 пъти на ден.
    Утре пак-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
    П.п.жалка русодебилска иzzмет.

    04:40 15.12.2025

