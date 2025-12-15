Разговорите за Украйна в Берлин продължават днес, Уиткоф отбеляза "значителен напредък"

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че на преговорите в Берлин между високопоставени американски и украински представители относно последните усилия за прекратяване на войната с Русия е бил "постигнат значителен напредък", съобщава Ройтерс.
В срещата между делегациите на САЩ и Украйна участваха Уиткоф, украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.
"Представителите проведоха задълбочени дискусии... беше постигнат значителен напредък и те ще се срещнат отново утре сутринта", заяви Уиткоф в "Екс".
Президентът Володимир Зеленски предложи да се откаже от стремежа на Украйна да се присъедини към военния алианс НАТО, след като в неделя проведе часове наред преговори с американските пратеници в Берлин за прекратяване на войната с Русия, като преговорите ще продължат. Засега не се съобщават повече подробности за последния опит да се сложи край на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам.
Съветникът на Зеленски Дмитро Литвин заяви, че президентът ще коментира преговорите в днес, след като те приключат. Литвин каза, че украинските представители разглеждат проектодокументите.
Преди преговорите Зеленски предложи да се откаже от целта на Украйна да се присъедини към НАТО в замяна на гаранции за сигурност от Запада. Този ход бележи значителна промяна за Украйна, която се бореше да се присъедини към НАТО като гаранция срещу руски нападения, отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #7, #8
03:15 15.12.2025
2 Иии…
4 години нямаше напредък и сега изведнъж когато дойдоха спасителите в ръжта от америка стана голям напредък…
Коментиран от #3
03:17 15.12.2025
3 Напредъкът е,
До коментар #2 от "Иии…":че са напрЪднали.
03:19 15.12.2025
4 На Джаред Кушнер дядо му
Затова Президент Доналд Тръмп му поверил да бъде с Витков който по всяка вероятност е друг американски евреин с Руски корени.
Славянската кръв за Германия е евтина, както славянския украински чернозем напоен с кръвта на милиони през ВСВ извозван с железопътни вагони за Германия.
И днес Славянската кръв за Германия, Англия, Франция, Белгия е евтина.
03:23 15.12.2025
5 Ццц
03:56 15.12.2025
6 Загнилия изток
И тия се смеят на Запада, че бел пълен с мюсюлмани.
04:23 15.12.2025
7 Средствата са ясни
До коментар #1 от "Горски":1,2 милиона руснаци са мъртви или без крака или ръце..Да продължават все така 4 години да мрат в полята на Донбас.
Запали им поне една свещичка.🤣
04:37 15.12.2025
8 Повтаряй след мен
До коментар #1 от "Горски":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.
По 1000 пъти на ден.
Утре пак-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
П.п.жалка русодебилска иzzмет.
04:40 15.12.2025