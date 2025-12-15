Бившият ръководител на офиса на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, може да предаде цялото си обкръжение заради собствената си безопасност и спокоен живот, заяви бившият служител на Службата за безопасност на Украйна /СБУ/ Василий Прозоров пред ТАСС.
„Мисля, че той има малък шанс за спокоен и нормален живот. Въпросът е кой ще се добере до него пръв. Всички, замесени в съмнителни сделки в Украйна, разбират отлично, че Ермак няма да мълчи. За да си купи безопасност и някакъв спокоен живот, той ще предаде всички. Защото в противен случай шансовете му за оцеляване са буквално много малки“, каза той.
Според Прозоров, Ермак, който беше отстранен от поста си на фона на голям корупционен скандал, е от голяма ценност за Републиканската партия на САЩ преди предстоящите избори за Конгрес, тъй като може да разкрие всякакви незаконни дейности, включващи представители на Демократическата партия, която активно подкрепяше Киев.
„Представителите на Републиканската партия на САЩ са силно заинтересовани от него по отношение на корупционните процеси, в които е замесена Демократическата партия. За тях той е просто колосален коз на предстоящите избори за Конгреса на САЩ. Но представителите на Демократическата партия на САЩ са добре запознати с това, така че ще се опитат да го спечелят на своя страна“, добави бившият служител на СБУ.
1 Тази
Коментиран от #5
05:19 15.12.2025
2 Това е достатъчно🤣
ТАСС и Риа новости са еталон за елементарна пропаганда.
Коментиран от #9
05:20 15.12.2025
3 Андро
Коментиран от #6
05:20 15.12.2025
4 Този украински предател
05:24 15.12.2025
5 Добро утро!
До коментар #1 от "Тази":Дежурната ,дoлнoпpoбна ,антиукраинска пропаганда всъщност има обратен ефект.
Коментиран от #7, #10, #11
05:31 15.12.2025
6 Ех розави понита
До коментар #3 от "Андро":И най различни други като вас. Ще стане това което трявба а не това което искате от нпо сорос -педалисъдрани връщайте се в леглата си при мъжките ви половинки
05:31 15.12.2025
7 Каква пропаганда
До коментар #5 от "Добро утро!":Съдраноедераст Украйна е торал щета както и урсуланците .сега мило намери си вазелина и се връщай при мъжа си !ама вие не бяхте ли един пол
05:33 15.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Елементарист
До коментар #2 от "Това е достатъчно🤣":Което е елементарно е, че за З00 милиарда наляти в кацата Украйна има и проценти и за ДП от САЩ.
И няма как да няма разписки в ръцете на Ермак за преводите към естонските банки.
Освен това не ТАСС и РИА са казали това, а бившият служител на Службата за безопасност на Украйна /СБУ/ Василий Прозоров! Ама не ти изнася, нали?
Разбира се има и от RINOвците на РП облажили се, които също ще бъдат изчистени.
06:34 15.12.2025
10 Факт е, че Ермак беше
До коментар #5 от "Добро утро!":отстранен от поста си на фона на разследване на корупция по високите етажи на властта в Украйна.Къде е сега Ермак никъде в медиите не може да се прочете.Ти мислиш ли , че като съветник на президента не е бил запознат какво се случва с траншовете на пари и оръжия от съюзниците към Украйна?
06:36 15.12.2025
11 Добър ден!
До коментар #5 от "Добро утро!":Е, каква долнопробна, анти украинска пропаганда е, че Андрийчо Йермак го удариха за корупция, уволниха го и сега е в неизвестност за широката публика и най-вероятно го "въртят на шиш" някъде определени служби.
06:56 15.12.2025