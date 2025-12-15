Бившият ръководител на офиса на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, може да предаде цялото си обкръжение заради собствената си безопасност и спокоен живот, заяви бившият служител на Службата за безопасност на Украйна /СБУ/ Василий Прозоров пред ТАСС.

„Мисля, че той има малък шанс за спокоен и нормален живот. Въпросът е кой ще се добере до него пръв. Всички, замесени в съмнителни сделки в Украйна, разбират отлично, че Ермак няма да мълчи. За да си купи безопасност и някакъв спокоен живот, той ще предаде всички. Защото в противен случай шансовете му за оцеляване са буквално много малки“, каза той.

Според Прозоров, Ермак, който беше отстранен от поста си на фона на голям корупционен скандал, е от голяма ценност за Републиканската партия на САЩ преди предстоящите избори за Конгрес, тъй като може да разкрие всякакви незаконни дейности, включващи представители на Демократическата партия, която активно подкрепяше Киев.

„Представителите на Републиканската партия на САЩ са силно заинтересовани от него по отношение на корупционните процеси, в които е замесена Демократическата партия. За тях той е просто колосален коз на предстоящите избори за Конгреса на САЩ. Но представителите на Демократическата партия на САЩ са добре запознати с това, така че ще се опитат да го спечелят на своя страна“, добави бившият служител на СБУ.