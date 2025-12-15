Новини
Георги Миланов титуляр при победата на Динамо (Букурещ) над Металоглобус в дербито на столицата

15 Декември, 2025 06:11 230 0

Тимът на българина диша във врата на лидера

Георги Миланов титуляр при победата на Динамо (Букурещ) над Металоглобус в дербито на столицата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Динамо Букурещ безапелационно надви градския си съперник Металоглобус с категоричното 4:0 в двубой от 20-ия кръг на румънската Лига 1. Срещата се проведе на емблематичния стадион „Аркул де Триумф“, където феновете станаха свидетели на истински футболен спектакъл.

Българският национал Георги Миланов стартира като титуляр за „червено-белите“ и бе сред най-активните на терена до 67-ата минута, когато бе заменен принудително заради травма. На негово място влезе хърватският нападател Стипе Перица, който по-късно също се разписа.

Динамо откри резултата чрез Соро в 24-ата минута, а след почивката Михай (68’), Перица (76’) и Кърджан (90+1’) оформиха разгромния успех.

С този триумф столичани вече имат 38 точки и се изкачиха на второто място в класирането, само на точка зад водача Рапид (Букурещ). Металоглобус, от своя страна, продължава да затъва на дъното с едва 11 пункта и остава последен в таблицата.


