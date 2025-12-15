Новини
Полагат маркировка в участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Струма“

15 Декември, 2025 07:08, обновена 15 Декември, 2025 06:14 260 1

Дейностите ще продължат до петък и ще са всеки ден от 8:00 до 17:00 ч.

Полагат маркировка в участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ - 1
Снимка: АПИ
БТА БТА

Започва полагането на маркировка в участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ и път I-8 в района на Нови хан, в Софийска област, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Дейностите ще продължат до петък и ще са всеки ден от 8:00 до 17:00 ч.

На „Хемус“ дейностите ще се извършват от 0 до 10-и км – в участъка между София и Яна, поетапно в двете платна за движение. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи.

На „Струма“ маркировка ще се полага в отсечката от София до Мало Бучино поетапно в двете платна за движение, като автомобилите ще преминават в свободните пътни ленти.

На път I-8 София – Ихтиман маркирането ще бъде в участъка от отбивката за „Тракия“ до кв. „Побит камък“ на село Нови хан. Движението ще се осъществява в лентите, в които не се работи.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват пътната сигнализация, добавят от АПИ.

В събота беше пуснато движението по отсечката от автомагистрала „Хемус“ от пътен възел „Дерманци“ до етапната връзка с път ІІІ-307 Луковит-Угърчин, с което завърши изграждането на участък 1 на автомагистралата, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Снегурочка

    0 0 Отговор
    Дядо Мраз да не се загуби 😂

    06:41 15.12.2025

