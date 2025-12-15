Френският министър на финансите Ролан Лескюр: Търсим решение за използването на руските активи

Страните от ЕС търсят решение, което би им позволило да използват замразени руски активи, за да помогнат на Украйна, заяви френският министър на финансите Ролан Лескюр в интервю за Il Sole 24 Ore.

„Нямам съмнение, че ще намерим жизнеспособно решение от финансова, правна и техническа гледна точка“, каза той.

Financial Times съобщи, че Париж не подкрепя идеята за използване на руски активи, замразени във френски търговски банки, за подкрепа на Киев. Според изданието Франция е подложена на натиск от ЕС за укриване на информация за кредитните институции, където се държат замразените средства, както и за това как се използват натрупаните лихви. Въпросната сума е 18 милиарда евро.

На този фон Лескюр заяви: „Необходимо е да се гарантира, че всички повдигнати въпроси са решени от техническа, финансова и правна гледна точка.“

В началото на декември Европейската комисия предложи два варианта за финансиране на Украйна на страните от ЕС: заемане на средства, гарантирани от европейския бюджет, и отпускане на „репарационен заем“ в размер на 210 милиарда евро от замразени руски активи. От началото на военните действия в Украйна в западните страни са замразени активи на стойност приблизително 260 милиарда евро, като по-голямата част от тях се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear.

На 11 декември европейските страни приеха спешна мярка за налагане на безсрочно замразяване на руски активи (преди това замразяването трябваше да се подновява на всеки шест месеца). Френското външно министерство заяви, че замразяването на активите ще остане в сила „толкова дълго, колкото е необходимо“.

Белгия, Италия, Малта и България се противопоставят на плана на ЕС да изпрати замразени руски активи в Украйна.

Русия обеща сериозни последици и подготвя ответни мерки. На 12 декември Руската централна банка обяви, че завежда дело срещу депозитара Euroclear. Централната банка на Русия заяви, че щетите възлизат на сумата от замразените средства, принадлежащи на регулатора, стойността на замразените ценни книжа и пропуснатите ползи.