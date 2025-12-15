Новини
Свят »
Франция »
Френският министър на финансите Ролан Лескюр: Търсим решение за използването на руските активи
  Тема: Украйна

Френският министър на финансите Ролан Лескюр: Търсим решение за използването на руските активи

15 Декември, 2025 05:54, обновена 15 Декември, 2025 06:00 523 15

  • ролан лескюр-
  • министър-
  • франция-
  • руски активи

Белгия, Италия, Малта и България се противопоставят на плана на ЕС да изпрати замразените средства в Украйна

Френският министър на финансите Ролан Лескюр: Търсим решение за използването на руските активи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от ЕС търсят решение, което би им позволило да използват замразени руски активи, за да помогнат на Украйна, заяви френският министър на финансите Ролан Лескюр в интервю за Il Sole 24 Ore.

„Нямам съмнение, че ще намерим жизнеспособно решение от финансова, правна и техническа гледна точка“, каза той.

Още новини от Украйна

Financial Times съобщи, че Париж не подкрепя идеята за използване на руски активи, замразени във френски търговски банки, за подкрепа на Киев. Според изданието Франция е подложена на натиск от ЕС за укриване на информация за кредитните институции, където се държат замразените средства, както и за това как се използват натрупаните лихви. Въпросната сума е 18 милиарда евро.

На този фон Лескюр заяви: „Необходимо е да се гарантира, че всички повдигнати въпроси са решени от техническа, финансова и правна гледна точка.“

В началото на декември Европейската комисия предложи два варианта за финансиране на Украйна на страните от ЕС: заемане на средства, гарантирани от европейския бюджет, и отпускане на „репарационен заем“ в размер на 210 милиарда евро от замразени руски активи. От началото на военните действия в Украйна в западните страни са замразени активи на стойност приблизително 260 милиарда евро, като по-голямата част от тях се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear.

На 11 декември европейските страни приеха спешна мярка за налагане на безсрочно замразяване на руски активи (преди това замразяването трябваше да се подновява на всеки шест месеца). Френското външно министерство заяви, че замразяването на активите ще остане в сила „толкова дълго, колкото е необходимо“.

Белгия, Италия, Малта и България се противопоставят на плана на ЕС да изпрати замразени руски активи в Украйна.

Русия обеща сериозни последици и подготвя ответни мерки. На 12 декември Руската централна банка обяви, че завежда дело срещу депозитара Euroclear. Централната банка на Русия заяви, че щетите възлизат на сумата от замразените средства, принадлежащи на регулатора, стойността на замразените ценни книжа и пропуснатите ползи.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Никой

    0 11 Отговор
    Че те какво са - престъпни пари ли са. Кради и не се обяснявай.

    Коментиран от #13

    06:05 15.12.2025

  • 3 побърканяк

    17 1 Отговор
    От кога на кражбата й викат използване. Странно защо крадците ги съдят за кражба, а не за използване.

    Коментиран от #4, #5

    06:07 15.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Малкото Асан

    9 1 Отговор
    И за обичам да използвам чужди средства , ама полицаите ни не са демократични и ме гепват . Ся , от Ново ДПС ни обещаха демокрация , това ще рече : всеки да си ползва чужди работи .

    06:22 15.12.2025

  • 7 Търсите си белята

    13 0 Отговор
    И накрая ще намерите това, което търсите. Лошо, че и ние сме се хванали с вас. По стара традиция все с губещите.

    06:23 15.12.2025

  • 8 6232

    6 0 Отговор
    Когато нямаш свои собствени активи не ти остава нищо друго освен да крадеш чужди активи и да претендираш, че си развита страна.

    06:31 15.12.2025

  • 9 ФЕЙК

    4 0 Отговор
    Да се чете: Търсим начин как да откраднем едни пари без да ядем бой !

    06:32 15.12.2025

  • 10 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Търсим решение как да крадем легално

    06:41 15.12.2025

  • 11 Край

    0 0 Отговор
    Фалирала Франция да търси решение за собствените си финанси. А дано го намери ….

    06:49 15.12.2025

  • 12 Светът става все по-гневен

    1 0 Отговор
    Когато разрушаваш един правов ред, не се знае дали свлачището няма да те отнесе.

    06:50 15.12.2025

  • 13 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Като са престъпни пари, защо им ги приемат?

    06:52 15.12.2025

  • 14 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    България се противопоставя???...нашите май се сетиха накъде ще духат...пардон...духа вятъра.

    06:56 15.12.2025

  • 15 Удри с лопатата

    0 0 Отговор
    Изкрадоха каквото можаха, май парите вече свършиха и сега се чудят как да откраднат парите на руснаците и след това и на гражданите на ЕС

    07:01 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания