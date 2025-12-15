Чили ще има за президент най-крайнодесния консерватор след Пиночет - Хосе Антонио Каст

Чилийският президент Габриел Борич поздрави в телефонен разговор, излъчен на живо от 24 Horas, новоизбрания държавен глава Хосе Антонио Каст за изборната му победа и го покани да се срещнат на 15 декември, за да започнат дискусии относно прехода на властта.

„Поздравявам ви, защото постигнахте ясна победа. Искам да знаете, че като президент на страната и скоро като бивш президент, винаги съм готов да сътруднича за бъдещето на нашата родина“, каза Борич пред Каст. Той покани новоизбрания президент и членовете на екипа му да се срещнат в президентския дворец, за да започнат „организиран и уважителен преход на властта“.

Каст благодари на настоящия лидер за поздравленията му и заяви, че дори след встъпването в длъжност „той би бил много заинтересован да чуе мнението и перспективата на Борич“ за ситуацията в страната. „Благодаря ви за това обаждане и възможността да се срещнем лично, за да поговорим“, каза той.

В Чили в неделя се проведе балотаж, на който Каст от консервативната Републиканска партия спечели 58% от гласовете. Неговият опонент беше Жанет Хара, представляваща управляващата ляво-центристка коалиция „Обединени за Чили“.

Каст се застъпва за намаляване на държавната намеса в икономиката и предприемане на по-строги мерки за борба с престъпността и нелегалната имиграция, чийто ръст, според анкетите, чилийците посочват като основен проблем на страната. Той обещава да намали корпоративния данък, да намали държавните разходи и да изгради бариери на границата с Боливия.

Каст разкритикува Борич за приетата покана на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва да присъства на срещата на върха на БРИКС, проведена в Рио де Жанейро през юли. Консервативният политик изрази и подкрепа за идеята за военна операция на САЩ във Венецуела.

Каст ще бъде първият крайно консервативен политик, който ще ръководи Чили след военния режим на генерал Аугусто Пиночет. Той е противник на евтаназията, абортите, развода и еднополовите бракове. Бащата на Каст е служил във Вермахта и е избягал в Чили през 1950 г.

Избраният президент на Чили ще встъпи в длъжност на 11 март 2026 г. за четиригодишен мандат.