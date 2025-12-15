Новини
Свят »
Чили »
Чили ще има за президент най-крайнодесния консерватор след Пиночет - Хосе Антонио Каст

15 Декември, 2025 04:00, обновена 15 Декември, 2025 05:37 1 100 6

  • избори-
  • чили-
  • президент

На втория тур на изборите той изпревари комунистката Янет Хара с 58,3% срещу 41,7% при 95% преброени гласове

Чили ще има за президент най-крайнодесния консерватор след Пиночет - Хосе Антонио Каст - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Чилийският президент Габриел Борич поздрави в телефонен разговор, излъчен на живо от 24 Horas, новоизбрания държавен глава Хосе Антонио Каст за изборната му победа и го покани да се срещнат на 15 декември, за да започнат дискусии относно прехода на властта.

„Поздравявам ви, защото постигнахте ясна победа. Искам да знаете, че като президент на страната и скоро като бивш президент, винаги съм готов да сътруднича за бъдещето на нашата родина“, каза Борич пред Каст. Той покани новоизбрания президент и членовете на екипа му да се срещнат в президентския дворец, за да започнат „организиран и уважителен преход на властта“.

Каст благодари на настоящия лидер за поздравленията му и заяви, че дори след встъпването в длъжност „той би бил много заинтересован да чуе мнението и перспективата на Борич“ за ситуацията в страната. „Благодаря ви за това обаждане и възможността да се срещнем лично, за да поговорим“, каза той.

В Чили в неделя се проведе балотаж, на който Каст от консервативната Републиканска партия спечели 58% от гласовете. Неговият опонент беше Жанет Хара, представляваща управляващата ляво-центристка коалиция „Обединени за Чили“.

Каст се застъпва за намаляване на държавната намеса в икономиката и предприемане на по-строги мерки за борба с престъпността и нелегалната имиграция, чийто ръст, според анкетите, чилийците посочват като основен проблем на страната. Той обещава да намали корпоративния данък, да намали държавните разходи и да изгради бариери на границата с Боливия.

Каст разкритикува Борич за приетата покана на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва да присъства на срещата на върха на БРИКС, проведена в Рио де Жанейро през юли. Консервативният политик изрази и подкрепа за идеята за военна операция на САЩ във Венецуела.

Каст ще бъде първият крайно консервативен политик, който ще ръководи Чили след военния режим на генерал Аугусто Пиночет. Той е противник на евтаназията, абортите, развода и еднополовите бракове. Бащата на Каст е служил във Вермахта и е избягал в Чили през 1950 г.

Избраният президент на Чили ще встъпи в длъжност на 11 март 2026 г. за четиригодишен мандат.


Чили
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивелин Михайлов

    4 3 Отговор
    Тръмп чисти либерастите по света 😏

    03:56 15.12.2025

  • 2 Чилийците

    6 4 Отговор
    са умни и не гласуват за комунисти!

    Коментиран от #4

    05:17 15.12.2025

  • 3 Марсола

    1 2 Отговор
    да вземе да отмени изборите и там ли , кво да правим?

    05:42 15.12.2025

  • 4 факт

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Чилийците":

    желю желев-разлика няма

    05:43 15.12.2025

  • 5 Адолф Гитлер, фюрер

    2 2 Отговор
    Бoльшой Праз.....
    Расия пък си има Путин, Владимир Владимирович 😄

    05:44 15.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Да започва да пълни стадионите. Комунистите са чума.

    05:52 15.12.2025