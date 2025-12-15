Новини
Започва изтеглянето на танкера "Кайрос"

15 Декември, 2025 07:08, обновена 15 Декември, 2025 06:16

Вчера успешно приключиха дейностите по обезопасяване и подготовка за буксировка на плавателния съд

Започва изтеглянето на танкера "Кайрос" - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Днес започва операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от Ахтопол.

Вчера успешно приключиха дейностите по обезопасяване и подготовка за буксировка на плавателния съд, който повече от седмица се намира край брега на Ахтопол.

За целта риболовен кораб от Бургас транспортира до танкера 5-тонен авариен морски генератор. Екип от електроинженери и механици подаде захранване към системите на кораба, а на борда се качи и технически екип.

С помощта на генератора хидравличната система и лявата котва бяха приведени в работен режим.

Три влекача пътуваха през цялата нощ до Ахтопол, като предстои да провлачат танкера до определеното безопасно място в Бургаския залив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Блицкриг

    1 0 Отговор
    Спешните спасителни операции в бг продължават по няколко месеца поне.

    06:37 15.12.2025

  • 2 Мдааа

    0 0 Отговор
    Сега да го върнат там откъдето е дошъл. Дърпат го 5 км. и го оставят в турски води.

    06:43 15.12.2025

  • 3 Танкерчето на Путин

    1 2 Отговор
    Да обявим търг за продажбата му. Може и Путин да участва.

    Коментиран от #5

    06:49 15.12.2025

  • 4 Спокойно

    2 0 Отговор
    Така е по НАТОвските и Шенгенските гранници на Източния фаланг
    всеки си прави каквото и както си иска.
    Правете си сметка ако някои поискат нещо да правят с умисъл по-така
    турците си довлекли танкер цял плиоснали го пред Ахтопол и готово...
    После слушайте по медиите каква сигурна шенегнска гранница сте и какъв стабилен фланг сте

    06:52 15.12.2025

  • 5 Натовска България

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Танкерчето на Путин":

    Понеже захранваме Украйна с оръжие, турците ни го изтипосаха на 700 метра от плажа по заръка точно на Путин.

    06:54 15.12.2025

  • 6 Танкерчето на Путин

    0 0 Отговор
    Е наш бонус.....добре ни е дошъл. Въпроса е как ша го използваме...има няколко варианта
    //// Прайм го на дискотека с МОЛ.... работи целогодишно, да са радва народа български
    //// Даваме го на братята роми да го резнат за скрап
    //// Продаваме го на търг и си гушкаме милионите

    06:57 15.12.2025

