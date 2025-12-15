Започва изтеглянето на танкера "Кайрос"

Днес започва операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от Ахтопол.
Вчера успешно приключиха дейностите по обезопасяване и подготовка за буксировка на плавателния съд, който повече от седмица се намира край брега на Ахтопол.
За целта риболовен кораб от Бургас транспортира до танкера 5-тонен авариен морски генератор. Екип от електроинженери и механици подаде захранване към системите на кораба, а на борда се качи и технически екип.
С помощта на генератора хидравличната система и лявата котва бяха приведени в работен режим.
Три влекача пътуваха през цялата нощ до Ахтопол, като предстои да провлачат танкера до определеното безопасно място в Бургаския залив.
