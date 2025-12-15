Новини
Шефката на MI6: Русия е агресивен противник, износът на хаос е основната й политика

15 Декември, 2025 05:39, обновена 15 Декември, 2025 05:51

Излязоха откъси от предстоящата първа публична реч от встъпването в длъжност на Блейз Метревели

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Блейз Метревели, ръководителка на британската агенция за външно разузнаване MI6, ще произнесе първата си публична реч от встъпването си в длъжност в понеделник, 15 декември, в която ще акцентира на заплахите от Русия.

Откъси от предстоящата реч бяха публикувани от Reuters, Financial Times, The Guardian и други медии.

Метревели е първата жена, която оглавява MI6 в историята на британското външно разузнаване, пост, който зае през юли. Тя започва работа в агенцията в края на 90-те години, заема висши ръководни позиции и се издига до позицията директор на отдел „Q“, звеното, отговорно за технологиите и иновациите.

Очаква се Метревели да заяви, че Обединеното кралство е изправено пред нова „ера на несигурност“, в която правилата за конфликт се променят, особено в светлината на продължаващите боеве в Украйна. „Износът на хаос е характеристика, а не грешка, в подхода на Русия към международното взаимодействие“, ще каже тя.

Новият ръководител на MI6 ще нарича Москва „агресивен, експанзионистичен и ревизионистки противник“ и ще подчертае продължаващата подкрепа на Лондон за Киев: „Нашата подкрепа е непоколебима. Натискът, който оказваме в защита на Украйна, ще продължи.“

Началникът на Щаба на отбраната на британските въоръжени сили, главният маршал на авиацията Ричард Найтън, ще направи подобни коментари.

Според него „ситуацията е по-опасна от всякога“ в кариерата му и ще призове Обединеното кралство да „усилва усилията си“, според Guardian. Найтън ще посочи и заплахата, която Русия представлява за НАТО.

Изявленията на Метревели и Найтън идват след серия инциденти в Европа, за които властите в региона обвиняват Русия и граждани на други страни, свързани с нея, включително палежа на склад в Лондон през 2024 г. и повредата на железопътна линия в Полша през ноември миналата година. Подобни обвинения срещу Русия бяха отправени и заради дронове, които нарушиха европейското въздушно пространство и нарушиха работата на летищата.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дядото

    38 52 Отговор
    щом "велика"британия то твърди,значи изобщо не е истина.

    Коментиран от #5, #6

    05:55 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никой

    29 3 Отговор
    Англия и Войната за Независимост на САЩ. Англия и Индия - разстрелват Сипаите с оръдия. Това-онова.

    Коментиран от #9

    05:58 15.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мах Верстапен, пилот

    6 26 Отговор
    Русия произвежда най-добрите автамабили !!!
    Износа е строго ограничен поради голямото вътрешно търсене 😄

    Коментиран от #10, #16

    06:06 15.12.2025

  • 8 Уфца от МИ6

    25 3 Отговор
    Заблеяла английската уфца някакви глупости и си мисли, че някой и вярва.

    06:07 15.12.2025

  • 9 Ти се поинтересувай Чърчил какви

    25 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    ги е вършил.
    Колко индийци умрели от глад, колко кюрди газирани от дебелия гунсен англосакс.

    06:14 15.12.2025

  • 10 Пак ли си избягал от детската градина

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":

    мрльо?
    Айде марш обратно, че да нр те докопат лелките.

    Коментиран от #40

    06:16 15.12.2025

  • 11 На тази само като и видиш

    17 1 Отговор
    Безумния поглед и те побиват тръпки като си представиш, че са и дали толкова власт.

    06:19 15.12.2025

  • 12 Да чуеш подобни приказки от

    21 1 Отговор
    от британски шеф на шпионите е направо кощунство! Едва ли има по-големии износители и сеячи на хаос от ингилизите!

    06:21 15.12.2025

  • 13 Лицемери и двуличници

    18 0 Отговор
    А Индия и Пакистан? Наследство от английската корона.От първия ден на независимостта, конфликт. А Ирак? А Афганистан? А Либия? А Сирия? Където англо-американски крак стъпи, трева не никне. Преди десет години стъпиха и в Украйна, почерпиха с бисквитки на площада, преди това в Югославия...

    06:24 15.12.2025

  • 14 Бай Хой от Ханой

    16 0 Отговор
    Англетата са колонизатори номер едно. Всички беди в световен мащаб си дължат на тях.

    06:29 15.12.2025

  • 15 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ОТИДЕТЕ НА ДЪНОТО!

    06:30 15.12.2025

  • 16 Ха-ха-ха

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":

    Е, Русия може и да не произвежда най-добрите автомобили, но все пак си произвежда и не и трябва внос. Докато износа на европейски автомобили ряско спада с трайна тенденция, а като започнат в Европа да се внасят американски без мито автомобилостроенето в ЕС съвсем ще закъса.

    06:31 15.12.2025

  • 17 Ясно е само едно!

    21 13 Отговор
    Империалистическа Русия ще си получи заслуженото с лихвите.

    Коментиран от #23, #39

    06:32 15.12.2025

  • 18 Русия била агресивна...

    16 17 Отговор
    Каза внучката на бандеровеца-убиец и нацист!!!
    Вижте й потеклото на тая и защо мрази Русия!

    06:33 15.12.2025

  • 19 Мъже в черно

    9 3 Отговор
    Новата агентка с главно Мъ. Руските извънземни са най-лошите извънземни в галактиката.

    06:34 15.12.2025

  • 20 Някой

    11 4 Отговор
    И това от държава, известна с политиката си на износ на хаос. Двуличие!

    06:37 15.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Името ми

    11 17 Отговор
    Новата шефка на МИ6 се оказа потомка на украински н@цист.

    06:39 15.12.2025

  • 23 Ха-ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ясно е само едно!":

    А може пък на стария октопод Британия да му поорежат пипалата малко, стига е задушавал народите на Земята.

    06:40 15.12.2025

  • 24 КАЛАШНИКОВ

    7 1 Отговор
    НЕ СМЕ ТОЛКОВА МАЛОУМНИ, че да вярваме на тъпотиите на великобританските мракобесници,които нищо добро не са сътворили за другите народи на планетата, а САМО ЗЛИНИ!!!

    06:40 15.12.2025

  • 25 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Тия женоря да ходят да пържат яйца на внуците си докато не са ни затрили

    06:40 15.12.2025

  • 26 Лицемерни 60клуци

    5 0 Отговор
    И вашият ред ще дойде,без война,ще загубите от Индия и Пакистан

    06:42 15.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Жеймс Бонд

    5 0 Отговор
    Нещо прекалява с филмите за Бонд

    06:44 15.12.2025

  • 29 Добра новина

    0 4 Отговор
    че вече са назначили жена най-после, за лидер на зловещото Ми6, сътворило всички трагедии по света до сега!
    Защото знаем, че жените лидерки са по-миролюбиви!
    И това е положителна тенденция в Европа!

    Хилари Клинтън

    06:45 15.12.2025

  • 30 Посейдон е това...

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Какво е това "Посейдон‘?":

    ...което ще потопи Микробритания за минути!! 😂😂

    Коментиран от #34

    06:45 15.12.2025

  • 31 Ксанибa

    5 0 Отговор
    Заменяш Русия с Грит брит и получаваш истинският коментар

    06:45 15.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И тази е наследничка на фашист

    4 1 Отговор
    Западът арогантно се разширяваше на изток и фашизираше укра, сега когато пак изяде бой от Мечката, опразни складовете и се превърна във военно-технологично изостанала територия, плаши с измислената "руска заплаха". Позорът на колониалистите от двете страни на океана е пълен.

    06:47 15.12.2025

  • 34 Ясно😁

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Посейдон е това...":

    Велика,рашистка лъжа.👍 Трябва да вярваме!🤣

    06:51 15.12.2025

  • 35 Вод

    3 0 Отговор
    Англия е маистор да създава хаоси, като използва чужди страни и усилия. На запад са забранени боевете с кучета или петли. Но той от 34 години насъсква провокативно и агресивно война между братски народи (а според много хора те са един народ).

    06:52 15.12.2025

  • 36 Гаргантюел

    1 0 Отговор
    И тая кака,като малка,бая са я изтървали по глава,сигура.

    06:54 15.12.2025

  • 37 Каунь

    1 0 Отговор
    Аууу, така ли?, Ама то нали ви е ясно, че това е тръгнало от вас всичкото, ама дето се вика с вашите камъни по вашата глава

    06:55 15.12.2025

  • 38 Ленин

    0 0 Отговор
    Тази във Великобритания минава за топ красавица.

    06:56 15.12.2025

  • 39 Ко стана

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ясно е само едно!":

    Победихте Русия "стратегически на бойното поле"? Или сега сте само бити бесни кучета с подвити опашки, изостанали технологии и празни складове!? Малоумието е саморазрушително...

    06:56 15.12.2025

  • 40 Миролюб Войнов, миротворец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пак ли си избягал от детската градина":

    "...пак ли си тука...."

    Четири Года......
    Вече Четири года съм тука и ще съм тука до конца на Рассия 😆

    06:58 15.12.2025

