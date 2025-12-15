Блейз Метревели, ръководителка на британската агенция за външно разузнаване MI6, ще произнесе първата си публична реч от встъпването си в длъжност в понеделник, 15 декември, в която ще акцентира на заплахите от Русия.
Откъси от предстоящата реч бяха публикувани от Reuters, Financial Times, The Guardian и други медии.
Метревели е първата жена, която оглавява MI6 в историята на британското външно разузнаване, пост, който зае през юли. Тя започва работа в агенцията в края на 90-те години, заема висши ръководни позиции и се издига до позицията директор на отдел „Q“, звеното, отговорно за технологиите и иновациите.
Очаква се Метревели да заяви, че Обединеното кралство е изправено пред нова „ера на несигурност“, в която правилата за конфликт се променят, особено в светлината на продължаващите боеве в Украйна. „Износът на хаос е характеристика, а не грешка, в подхода на Русия към международното взаимодействие“, ще каже тя.
Новият ръководител на MI6 ще нарича Москва „агресивен, експанзионистичен и ревизионистки противник“ и ще подчертае продължаващата подкрепа на Лондон за Киев: „Нашата подкрепа е непоколебима. Натискът, който оказваме в защита на Украйна, ще продължи.“
Началникът на Щаба на отбраната на британските въоръжени сили, главният маршал на авиацията Ричард Найтън, ще направи подобни коментари.
Според него „ситуацията е по-опасна от всякога“ в кариерата му и ще призове Обединеното кралство да „усилва усилията си“, според Guardian. Найтън ще посочи и заплахата, която Русия представлява за НАТО.
Изявленията на Метревели и Найтън идват след серия инциденти в Европа, за които властите в региона обвиняват Русия и граждани на други страни, свързани с нея, включително палежа на склад в Лондон през 2024 г. и повредата на железопътна линия в Полша през ноември миналата година. Подобни обвинения срещу Русия бяха отправени и заради дронове, които нарушиха европейското въздушно пространство и нарушиха работата на летищата.
Износа е строго ограничен поради голямото вътрешно търсене 😄
До коментар #4 от "Никой":ги е вършил.
Колко индийци умрели от глад, колко кюрди газирани от дебелия гунсен англосакс.
До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":мрльо?
До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":Е, Русия може и да не произвежда най-добрите автомобили, но все пак си произвежда и не и трябва внос. Докато износа на европейски автомобили ряско спада с трайна тенденция, а като започнат в Европа да се внасят американски без мито автомобилостроенето в ЕС съвсем ще закъса.
До коментар #17 від "Ясно е само едно!":А може пък на стария октопод Британия да му поорежат пипалата малко, стига е задушавал народите на Земята.
Защото знаем, че жените лидерки са по-миролюбиви!
И това е положителна тенденция в Европа!
Хилари Клинтън
До коментар #27 от "Какво е това "Посейдон'?":...което ще потопи Микробритания за минути!! 😂😂
До коментар #30 от "Посейдон е това...":Велика,рашистка лъжа.👍 Трябва да вярваме!🤣
До коментар #17 от "Ясно е само едно!":Победихте Русия "стратегически на бойното поле"? Или сега сте само бити бесни кучета с подвити опашки, изостанали технологии и празни складове!? Малоумието е саморазрушително...
До коментар #10 от "Пак ли си избягал от детската градина":"...пак ли си тука...."
Четири Года......
Вече Четири года съм тука и ще съм тука до конца на Рассия 😆
