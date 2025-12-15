Руската централна банка търси 18,2 трилиона рубли от Euroclear

Руската централна банка е подала съдебен иск срещу белгийския централен депозитар Euroclear, с който иска обезщетение в размер на 18,2 трилиона рубли (196 млрд. евро), съобщи московски съд, цитира Ройтерс, предава News.bg.
Очаква се съдът в Москва бързо да постанови решение в полза на централната банка, която след това ще може да търси изпълнение на решението и в други държави.
Искът е подаден в отговор на плановете на Европейския съюз да използва замразените руски активи - по-голямата част от които са държани в Euroclear - за финансиране на Украйна в конфликта с Русия.
На 12 декември ЕС обяви намерението си да замрази за неопределено време активите на руската централна банка, държани в Европа, премахвайки една от основните пречки пред използването им за подкрепа на Украйна.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Който исторически не знае този факт е осъден да го повтори .
Коментиран от #4, #8, #33, #37, #41
09:53 15.12.2025
2 честен ционист
Коментиран от #5, #6
09:53 15.12.2025
3 1 рубла = 2 ст
Коментиран от #28, #29
09:55 15.12.2025
4 Така е
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Медиапоол:България плати на Русия 1.2 млрд. лв. за АЕЦ "Белене".
Коментиран от #10
09:55 15.12.2025
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "честен ционист":Предните 45 , за каво се расплаща? За АЕЦ Козлодуй?
09:56 15.12.2025
6 Бай той Толстой
До коментар #2 от "честен ционист":И с облизване на.......😁
09:56 15.12.2025
7 1488
кажете сметката на руското посолство
искам да даря 30 заплати
знам че ще ги покрият тия трилиони няколкократно
Коментиран от #11
09:56 15.12.2025
8 гост
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":стари....стари лафове...няма нищо ново....чисти папагали...
Коментиран от #12
09:57 15.12.2025
9 Бау
Коментиран от #14, #15, #43
09:57 15.12.2025
10 И още
До коментар #4 от "Така е":А ако използваме съмнителни американски реактори от Уестингхаус , ще платим 30 (тридесет) милиарда , само като начало !
09:58 15.12.2025
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "1488":30 по 5000 лева =150 000
Двустаен в Москва, не в центъра
09:58 15.12.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "гост":Старт, стари- работещи.
09:59 15.12.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Маман Г аля спря новонапечатките.
А бритите кръ восмешенци денги не дават,само вземат.
09:59 15.12.2025
14 Руснаков
До коментар #9 от "Бау":може да се каже че Русия трябва да добави още толкова...вината си е нейна,,,кому к...търси в Украйна...
10:00 15.12.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Бау":Там нещо българско ли има?
10:00 15.12.2025
16 Аз казах
Коментиран от #17, #19, #21, #25
10:01 15.12.2025
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Аз казах":Имало и по умни от тебе, които така са мислели.Погребани са в Русия
10:03 15.12.2025
18 Погледнато неутрално
10:03 15.12.2025
19 Смотльо,
До коментар #16 от "Аз казах":Не само ,че ще върне парите Европа ,но ще плаща и с лихви .Европа ще се превърне във Венецуела .Това го каза един френски икономист още 2022 с поддръжката за Украйна .Приготви се да усетиш как се живее във Латинска Америка .
Коментиран от #24
10:04 15.12.2025
20 Атина Палада
Коментиран от #47
10:05 15.12.2025
21 Я пък тоя
До коментар #16 от "Аз казах":Към Аз казах.
Ти каза.... голяма глупост.
10:05 15.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Общото събрание на Международната
10:05 15.12.2025
24 Герги
До коментар #19 от "Смотльо,":Какво и е на Венецуела,там е Комунизъм...Рай...зщо я даваш за пример...най добрият политик,мислещ за народа си...Мадуро..
10:08 15.12.2025
25 Репарации
До коментар #16 от "Аз казах":Плаща загубилия войната и се налагат от победителите. То твърдиш че ЕС е победител или Америка?! Репарациите се налагат със сила а запада не смее да прати войски на фронта дори след края на войната а щял да ги прати в тила
10:08 15.12.2025
26 Гост
10:08 15.12.2025
27 Ама тези пари са само за нанесени щети
10:09 15.12.2025
28 Механик
До коментар #3 от "1 рубла = 2 ст":Е и кво? Една йена е една стотинка. Това означава ли, че Япония и тя е "много зле"?
Коментиран от #30
10:09 15.12.2025
29 🙄🙄🙄
До коментар #3 от "1 рубла = 2 ст":1 Лев = 93, 04 Йен 🙄
Българската икономика е светлинни години пред Япония 😳🤦😂🤣
Гладна кокошка просо сънува - българин🙄
10:14 15.12.2025
30 Див селянин
До коментар #28 от "Механик":Вър му го обяснявай на тоа за6лудения
10:15 15.12.2025
31 Касичка
Русия изгоря с парите и това е само началото.
10:16 15.12.2025
32 Почна се!
10:17 15.12.2025
33 Твоя мецан
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Вместо медец ще получи.... 💩🖕
10:18 15.12.2025
34 Руски колхозник
10:18 15.12.2025
35 Архимандрисандрит Бибиян
10:22 15.12.2025
36 Ще пият една ,студена вода 😁
10:23 15.12.2025
37 Няма такова нещо ,копейко ...
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Питай крайцера !
10:23 15.12.2025
38 Руската
Коментиран от #46
10:24 15.12.2025
39 Хаха
Ура,сега има да се съдят до безкрай
10:24 15.12.2025
40 Факти
Коментиран от #45
10:27 15.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Paul Kownik Марков американски агент
Всичко за Украйна ще отиде -и без това репарации имат да плащат
10:35 15.12.2025
43 бау ще е когато
До коментар #9 от "Бау":има някой зад теб патенце сладко -колко сте розоави бау кой те научи тати ли
10:35 15.12.2025
44 Балкан
Но, те така или иначе са обречени, Българският Бог не забравя, всеки който ни е поробил е обречен на унищожение.
Коментиран от #49
10:38 15.12.2025
45 Ама ти май не знаеш, че има
До коментар #40 от "Факти":една приказка - върни ми парите иначе ще има.... кой както си го възприеме.
10:39 15.12.2025
46 Само питам
До коментар #38 от "Руската":Балевски ли ще я строи? Кая и Урсула ще наглеждат.
10:43 15.12.2025
47 Ха ха
До коментар #20 от "Атина Палада":Кога е пращал Тръмп бутчета? Ох,лендлийза преди 80 г.Да платено е всичко от Русия до стотинка.Даже и пилешките филета за Украйна.Но вече Русия изнася пилешко и свинско.За Китай.
10:49 15.12.2025
48 Асанчо от русофили
10:50 15.12.2025
49 Да знайШ
До коментар #44 от "Балкан":Тоя Бог не е от най-бързите : след 500 години от османците, 200 византийците И най-малко беше с блаторушките 45 години
10:53 15.12.2025
50 WC Куфарче 💼🚽
10:54 15.12.2025