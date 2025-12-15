Новини
Руската централна банка търси 18,2 трилиона рубли от Euroclear

15 Декември, 2025 09:52

Искът е в отговор на плановете на ЕС да използва замразени руски активи за подпомагане на Украйна

Руската централна банка търси 18,2 трилиона рубли от Euroclear - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската централна банка е подала съдебен иск срещу белгийския централен депозитар Euroclear, с който иска обезщетение в размер на 18,2 трилиона рубли (196 млрд. евро), съобщи московски съд, цитира Ройтерс, предава News.bg.

Очаква се съдът в Москва бързо да постанови решение в полза на централната банка, която след това ще може да търси изпълнение на решението и в други държави.

Искът е подаден в отговор на плановете на Европейския съюз да използва замразените руски активи - по-голямата част от които са държани в Euroclear - за финансиране на Украйна в конфликта с Русия.

На 12 декември ЕС обяви намерението си да замрази за неопределено време активите на руската централна банка, държани в Европа, премахвайки една от основните пречки пред използването им за подкрепа на Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    66 104 Отговор
    Мецан винаги идва за своя медец.

    Който исторически не знае този факт е осъден да го повтори .

    Коментиран от #4, #8, #33, #37, #41

    09:53 15.12.2025

  • 2 честен ционист

    37 35 Отговор
    Ганчо ще се разплаща в следващите 45 год пак с консерви помидоры и больгарский перец.

    Коментиран от #5, #6

    09:53 15.12.2025

  • 3 1 рубла = 2 ст

    39 31 Отговор
    ми че туй са около 2 лв

    Коментиран от #28, #29

    09:55 15.12.2025

  • 4 Така е

    29 8 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Медиапоол:България плати на Русия 1.2 млрд. лв. за АЕЦ "Белене".

    Коментиран от #10

    09:55 15.12.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Предните 45 , за каво се расплаща? За АЕЦ Козлодуй?

    09:56 15.12.2025

  • 6 Бай той Толстой

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И с облизване на.......😁

    09:56 15.12.2025

  • 7 1488

    7 26 Отговор
    току що се пенсионирах от мевере
    кажете сметката на руското посолство
    искам да даря 30 заплати
    знам че ще ги покрият тия трилиони няколкократно

    Коментиран от #11

    09:56 15.12.2025

  • 8 гост

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    стари....стари лафове...няма нищо ново....чисти папагали...

    Коментиран от #12

    09:57 15.12.2025

  • 9 Бау

    13 42 Отговор
    Москалския съд да приспадне откраднатите земи от Украйна и обезщетения за убитите.

    Коментиран от #14, #15, #43

    09:57 15.12.2025

  • 10 И още

    40 4 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    А ако използваме съмнителни американски реактори от Уестингхаус , ще платим 30 (тридесет) милиарда , само като начало !

    09:58 15.12.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 14 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    30 по 5000 лева =150 000
    Двустаен в Москва, не в центъра

    09:58 15.12.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Старт, стари- работещи.

    09:59 15.12.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    23 5 Отговор
    Тъжен гладен квич на бгрозовите корморани.

    Маман Г аля спря новонапечатките.

    А бритите кръ восмешенци денги не дават,само вземат.

    09:59 15.12.2025

  • 14 Руснаков

    10 26 Отговор

    До коментар #9 от "Бау":

    може да се каже че Русия трябва да добави още толкова...вината си е нейна,,,кому к...търси в Украйна...

    10:00 15.12.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бау":

    Там нещо българско ли има?

    10:00 15.12.2025

  • 16 Аз казах

    7 41 Отговор
    Освен,че няма да си получи замразените активи,Русия ще плаща и репарации.Абе с две думи казано:-Русия умира.

    Коментиран от #17, #19, #21, #25

    10:01 15.12.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 5 Отговор

    До коментар #16 от "Аз казах":

    Имало и по умни от тебе, които така са мислели.Погребани са в Русия

    10:03 15.12.2025

  • 18 Погледнато неутрално

    43 4 Отговор
    Руската банка има право и ще спечели всяко дело. Никога и никъде не може с политическо решение да се замразяват или изземват средства. Всяко едно такова решение трябва да се основава на съдебно решение и са в законово обосновано . Тоест решенията на ек, Европарламента или политици са нелегитимни

    10:03 15.12.2025

  • 19 Смотльо,

    36 5 Отговор

    До коментар #16 от "Аз казах":

    Не само ,че ще върне парите Европа ,но ще плаща и с лихви .Европа ще се превърне във Венецуела .Това го каза един френски икономист още 2022 с поддръжката за Украйна .Приготви се да усетиш как се живее във Латинска Америка .

    Коментиран от #24

    10:04 15.12.2025

  • 20 Атина Палада

    7 27 Отговор
    парите на братушките свършиха-Тръмп пак ще им праща бутчета

    Коментиран от #47

    10:05 15.12.2025

  • 21 Я пък тоя

    20 1 Отговор

    До коментар #16 от "Аз казах":

    Към Аз казах.
    Ти каза.... голяма глупост.

    10:05 15.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Общото събрание на Международната

    21 1 Отговор
    шахматна федерация (ФИДЕ) гласува за възстановяване на използването на национални символи за руски и беларуски играчи. Източник: Пресслужба на ФИДЕ Две резолюции бяха подложени на гласуване: едната внесена от Руската шахматна федерация и друга от Съвета на ФИДЕ. Руското предложение предвиждаше пълно възстановяване на правата на съответните спортисти, докато Съветът на ФИДЕ предложи възстановяване само на юноши, в съответствие с препоръките на Международния олимпийски комитет (МОК). В крайна сметка делегатите гласуваха в полза и на двете резолюции. Руската резолюция получи 61 гласа "за" и 51 "против", с 15 въздържали се и 14 държави не гласуваха. Резолюцията на Съвета на ФИДЕ беше подкрепена с 69 гласа "за", 40 "против", с 15 въздържали се и 17 "против". В резултат и двете решения влязоха в сила.

    10:05 15.12.2025

  • 24 Герги

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Смотльо,":

    Какво и е на Венецуела,там е Комунизъм...Рай...зщо я даваш за пример...най добрият политик,мислещ за народа си...Мадуро..

    10:08 15.12.2025

  • 25 Репарации

    24 1 Отговор

    До коментар #16 от "Аз казах":

    Плаща загубилия войната и се налагат от победителите. То твърдиш че ЕС е победител или Америка?! Репарациите се налагат със сила а запада не смее да прати войски на фронта дори след края на войната а щял да ги прати в тила

    10:08 15.12.2025

  • 26 Гост

    7 8 Отговор
    Да ги потърси в Украйна!

    10:08 15.12.2025

  • 27 Ама тези пари са само за нанесени щети

    18 2 Отговор
    от 196 млрд. евро, които си искат руснаците. Руските пари като база си стоят. Ама това не е проблем за ЕС ще си ги дадат, те имат много излишни.

    10:09 15.12.2025

  • 28 Механик

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "1 рубла = 2 ст":

    Е и кво? Една йена е една стотинка. Това означава ли, че Япония и тя е "много зле"?

    Коментиран от #30

    10:09 15.12.2025

  • 29 🙄🙄🙄

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "1 рубла = 2 ст":

    1 Лев = 93, 04 Йен 🙄
    Българската икономика е светлинни години пред Япония 😳🤦😂🤣
    Гладна кокошка просо сънува - българин🙄

    10:14 15.12.2025

  • 30 Див селянин

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Вър му го обяснявай на тоа за6лудения

    10:15 15.12.2025

  • 31 Касичка

    5 11 Отговор
    То и Украйна търси пари от Русия...
    Русия изгоря с парите и това е само началото.

    10:16 15.12.2025

  • 32 Почна се!

    14 2 Отговор
    Дупе да им яко на крадливия ЕС!

    10:17 15.12.2025

  • 33 Твоя мецан

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Вместо медец ще получи.... 💩🖕

    10:18 15.12.2025

  • 34 Руски колхозник

    17 2 Отговор
    Защо си мислят,че ако вземат парите на Русия, ще им се размине?

    10:18 15.12.2025

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    6 7 Отговор
    Че им ги върнат на Путюв ден.

    10:22 15.12.2025

  • 36 Ще пият една ,студена вода 😁

    4 10 Отговор
    Да чакат от "умрял" писмо ,рашистите !

    10:23 15.12.2025

  • 37 Няма такова нещо ,копейко ...

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Питай крайцера !

    10:23 15.12.2025

  • 38 Руската

    5 10 Отговор
    централна банка да го ....ха. С тези пари ще се изгради стена от Балтика до Черно море. И цялата пияндурска ушанкова паплач зад нея за да има мир и демокрация в Европа.

    Коментиран от #46

    10:24 15.12.2025

  • 39 Хаха

    5 0 Отговор
    На 12 декември ЕС обяви намерението си да замрази за неопределено време активите на руската централна банка

    Ура,сега има да се съдят до безкрай

    10:24 15.12.2025

  • 40 Факти

    2 11 Отговор
    Тези 210 милиарда евро са 10% от руската икономика и военния бюджет на Путин за повече от година. Цяла Европа за тия 4 години не е похарчила толкова пари за Украйна, а тя е най-големият донор. Този ход е огромен проблем за Путин и затова болонките му вият на умряло.

    Коментиран от #45

    10:27 15.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Paul Kownik Марков американски агент

    3 6 Отговор
    Сочен бахур за руската центрарна банка
    Всичко за Украйна ще отиде -и без това репарации имат да плащат

    10:35 15.12.2025

  • 43 бау ще е когато

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бау":

    има някой зад теб патенце сладко -колко сте розоави бау кой те научи тати ли

    10:35 15.12.2025

  • 44 Балкан

    7 1 Отговор
    Сега Европейският съюз яко ще го закъса...
    Но, те така или иначе са обречени, Българският Бог не забравя, всеки който ни е поробил е обречен на унищожение.

    Коментиран от #49

    10:38 15.12.2025

  • 45 Ама ти май не знаеш, че има

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    една приказка - върни ми парите иначе ще има.... кой както си го възприеме.

    10:39 15.12.2025

  • 46 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Руската":

    Балевски ли ще я строи? Кая и Урсула ще наглеждат.

    10:43 15.12.2025

  • 47 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Кога е пращал Тръмп бутчета? Ох,лендлийза преди 80 г.Да платено е всичко от Русия до стотинка.Даже и пилешките филета за Украйна.Но вече Русия изнася пилешко и свинско.За Китай.

    10:49 15.12.2025

  • 48 Асанчо от русофили

    0 0 Отговор
    Плача,англосакса взе парите на руския господар

    10:50 15.12.2025

  • 49 Да знайШ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Балкан":

    Тоя Бог не е от най-бързите : след 500 години от османците, 200 византийците И най-малко беше с блаторушките 45 години

    10:53 15.12.2025

  • 50 WC Куфарче 💼🚽

    0 0 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и конфискация

    10:54 15.12.2025

