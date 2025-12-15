Руската централна банка търси 18,2 трилиона рубли от Euroclear

Руската централна банка е подала съдебен иск срещу белгийския централен депозитар Euroclear, с който иска обезщетение в размер на 18,2 трилиона рубли (196 млрд. евро), съобщи московски съд, цитира Ройтерс, предава News.bg.

Очаква се съдът в Москва бързо да постанови решение в полза на централната банка, която след това ще може да търси изпълнение на решението и в други държави.

Искът е подаден в отговор на плановете на Европейския съюз да използва замразените руски активи - по-голямата част от които са държани в Euroclear - за финансиране на Украйна в конфликта с Русия.

На 12 декември ЕС обяви намерението си да замрази за неопределено време активите на руската централна банка, държани в Европа, премахвайки една от основните пречки пред използването им за подкрепа на Украйна.