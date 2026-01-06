Москва изрази тревога заради руски танкер в Северния Атлантик

Руското министерство на външните работи заяви, че внимателно следи ситуацията около петролния танкер „Маринер“, който според Москва е обект на преследване от военни сили на САЩ и НАТО в международните води на Северния Атлантик, съобщава ТАСС, предава Фокус.
В изявление руската дипломатическа мисия посочва, че ситуацията около танкера буди сериозно безпокойство. По думите ѝ корабът плава под руски флаг, намира се в открито море и извършва дейността си в пълно съответствие с международното морско право. Въпреки това, по неясни за руската страна причини, плавателният съд е подложен на засилено и, според Москва, несъразмерно внимание от страна на военни структури на САЩ и НАТО.
От Руското външно министерство уточняват, че кораб на бреговата охрана на САЩ наблюдава „Маринер“ вече няколко дни, въпреки че танкерът се намира на приблизително 4000 километра от американските брегове. В тази връзка Москва изразява надежда, че западните държави, които публично заявяват привързаност към принципа на свободата на корабоплаването в открито море, ще започнат да го прилагат и на практика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гай Турий
Коментиран от #4, #17
16:34 06.01.2026
2 Британският премиер Кийр Стармър
16:40 06.01.2026
3 свети дух
16:42 06.01.2026
4 А ние богатите в
До коментар #1 от "Гай Турий":Европейския съюз нямаме петролни и газови находища но имаме върховен главнокомандващ Урсула фондерлайн която свети като слънце и ще ни отоплява и придвижва от точка а до точка б без горива. Ако батко Тръмп не реши да си я прибере в Америка защото тя е уникален дар от бога.
Коментиран от #22
16:43 06.01.2026
5 Сатана Z
16:44 06.01.2026
6 Капитана на Танкера защо се притеснява
16:45 06.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 калина/алена
Коментиран от #15, #28
16:47 06.01.2026
9 Никой
16:48 06.01.2026
10 Абе
16:48 06.01.2026
11 Сатана Z
Относно съдбата на танкера Bella 1
Танкерът Bella 1, който избяга от американско преследване в Карибско море, преследва Съединените щати. Повече от две седмици са изминали от опита за задържане, когато екипажът нарисува руски флаг и отказа да бъде спрян, а американците изглежда нямат намерение да спрат.
🔻Къде е танкерът и какво се случва с него сега?
▪️След инцидента с американския флот, корабът промени името си на Marinera и регистрацията си на руска. Преди това танкерът плаваше под панамски или гвиански флаг.
▪️В началото на 2026 г. корабът се движеше на североизток с изключен транспондер и изглеждаше, че преследването е приключило.
На 2 януари обаче противолодъчен самолет P-8A на ВМС на САЩ излетя от авиобазата Рота в Испания за патрул в района западно от Азорските острови. И натам се насочи руският танкер.
На 3 януари е забелязан MARINERA по-на север, а друг P-8A прелетя в района от Обединеното кралство. Междувременно още два самолета от този тип прелетяха от авиобаза в Сицилия, Италия, до Обединеното кралство.
▪️Върхът на това интензивно внимание беше вчера, когато три P-8A бяха на дежурство в района югозападно от Фарьорските острови (два излетяха от Великобритания, един от авиобаза Кефлавик в Исландия).
16:50 06.01.2026
12 Сатана Z
🚩
Трудно е да се каже защо американците правят това. През последните два дни обаче във Великобритания бяха разположени три бойни кораба AC-130J, няколко конвертоплана CV-22B и хеликоптери MH-47G от 160-ти полк за специални операции. Този полк участва в неотдавнашната операция по залавянето на Николас Мадуро. Разбира се, това може да се дължи на някакво учение, но все още не са направени изявления.
❗️Войната срещу руския „флот в сянка“ е в разгара си. Наскоро танкер беше заловен във Финския залив от финландските специални части, а Mariner в момента се приближава към доста опасните води между Исландия, Обединеното кралство и Норвегия, гъмжащи от вражески кораби и части.
И интересът на американските военни към този танкер при тези обстоятелства може да не е случаен.
16:51 06.01.2026
13 пешо
Коментиран от #18
16:52 06.01.2026
14 Коста
16:53 06.01.2026
15 Путин гол от кръста надолу без кон
До коментар #8 от "калина/алена":Мерси-мерси, большое спасибо.Я тебя люблю.
16:55 06.01.2026
16 Владимир Путин, президент
Вече Четири Года моя МИД, Лавров и Захарова изразяват от тревога до дълбоко безпокойство.
Безпокояха се га дойдоха каските, безпокояха са га пристигнаха Абрамсите, изразяваха безпокойство га Масква потъна, 41бр Ту-95м изгоряха, взривиха 3 генерала, утепаха няква дъщеря и почвам да се безпокоя га ме приберат американците, дали пак ще продължат да изразяват все същото овчо безпокойство ? 🎅
16:55 06.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атина Палада
До коментар #13 от "пешо":Притесняват се,затова наблюдават.От къде да знаят какво превозва тоя кораб в близост до границата им..
16:57 06.01.2026
19 вен серемос
16:58 06.01.2026
20 Тити
17:00 06.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сульо красний
До коментар #4 от "А ние богатите в":Има богати и заможни хора в ЕС,но за жалост ти не си от тях и няма да бъдеш! Преди време ни плашехте.че ще стоим на тъмно и студено.Но не се случи!! Европа се снабди с газ ние също!!
Коментиран от #24
17:02 06.01.2026
23 вен серемос
Коментиран от #26
17:02 06.01.2026
24 Атина Палада
До коментар #22 от "Сульо красний":Така е, корпорациите:))) И в България има..Домусчиев и пр.като него! Заможни са..Някъде по света им викат олигарси в Европа им викат заможни бизнесмени .
17:06 06.01.2026
25 Съдията Дред
17:10 06.01.2026
26 Чемодан,вокзал и
До коментар #23 от "вен серемос":отивай при "асвабадителите".
Коментиран от #27
17:13 06.01.2026
27 Атина Палада
До коментар #26 от "Чемодан,вокзал и":И защо да отива той,като АсвабАдителите идват тук:) а вас щели да пращат в Гулаг:)))))
17:18 06.01.2026
28 Интересни неща сънуваш
До коментар #8 от "калина/алена":Но нямат общо с истината . Ама ич.
17:23 06.01.2026