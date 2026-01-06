Новини
Свят »
Русия »
Москва изрази тревога заради руски танкер в Северния Атлантик

Москва изрази тревога заради руски танкер в Северния Атлантик

6 Януари, 2026 16:27 1 866 28

  • русия-
  • москва-
  • руски танкер

Руското външно министерство твърди, че корабът „Маринер“ е обект на несъразмерно внимание от САЩ и НАТО

Москва изрази тревога заради руски танкер в Северния Атлантик - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на външните работи заяви, че внимателно следи ситуацията около петролния танкер „Маринер“, който според Москва е обект на преследване от военни сили на САЩ и НАТО в международните води на Северния Атлантик, съобщава ТАСС, предава Фокус.

В изявление руската дипломатическа мисия посочва, че ситуацията около танкера буди сериозно безпокойство. По думите ѝ корабът плава под руски флаг, намира се в открито море и извършва дейността си в пълно съответствие с международното морско право. Въпреки това, по неясни за руската страна причини, плавателният съд е подложен на засилено и, според Москва, несъразмерно внимание от страна на военни структури на САЩ и НАТО.

От Руското външно министерство уточняват, че кораб на бреговата охрана на САЩ наблюдава „Маринер“ вече няколко дни, въпреки че танкерът се намира на приблизително 4000 километра от американските брегове. В тази връзка Москва изразява надежда, че западните държави, които публично заявяват привързаност към принципа на свободата на корабоплаването в открито море, ще започнат да го прилагат и на практика.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гай Турий

    31 20 Отговор
    Ненормалният див запад всячески си го търси с дебела лупа. Ще докарат света до катастрофа. Ако започне война в моретата, континенталните собственици на петрол и газ ще потопят всички танкери на ония, които ги нямат и искат да ги внасят. Русия в това отношение си е самодостатъчна, може и без танкери да си живуркат. Всички останали потъват. Доларът без петролни плащания ще затъне в бездната. А може и да не стигнат до там ако се залупкат с ЯО.

    Коментиран от #4, #17

    16:34 06.01.2026

  • 2 Британският премиер Кийр Стармър

    25 6 Отговор
    не е могъл да деде отговор и е избегнал да отговори на въпроса каква е разликата между пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и Американската военна операция срещу Венецуела. Въпросът е бил зададен на политика от журналист на BBC. "Вие многократно и недвусмислено сте заявявали, че атаката на Владимир Путин срещу суверенна Украйна е била грешна. А какво да кажем за атаката на президента Тръмп срещу суверенна Венецуела?" е попитал журналистът. Премиерът не е отговорил на въпроса, позовавайки се на незнание за всички подробности за случващото се в Латинска Америка. "В момента ситуацията се променя бързо. Все още има много неща, които не знаем," казал Стармър.

    16:40 06.01.2026

  • 3 свети дух

    9 18 Отговор
    Наблюдават,виждат и когато станат прекалено нахални ще шляпнат миличките матрьошки но през пръстенцата.

    16:42 06.01.2026

  • 4 А ние богатите в

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гай Турий":

    Европейския съюз нямаме петролни и газови находища но имаме върховен главнокомандващ Урсула фондерлайн която свети като слънце и ще ни отоплява и придвижва от точка а до точка б без горива. Ако батко Тръмп не реши да си я прибере в Америка защото тя е уникален дар от бога.

    Коментиран от #22

    16:43 06.01.2026

  • 5 Сатана Z

    1 11 Отговор
    В момента бреговата охрана на САЩ се опитва да залови руския петролен танкер „Маринер“.

    16:44 06.01.2026

  • 6 Капитана на Танкера защо се притеснява

    9 10 Отговор
    Проверката е висша степен на доверие Сталин

    16:45 06.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 калина/алена

    12 9 Отговор
    Най-силната страна в света победила във ВСВ Хитлер,без помощ е Русия/Чрвената Армия.НИКОЙ,у пудел-СОЩ/съединени наркомански/овчарски щати/,протестантска /кръвосмешения-Англия, ЕС/Урсул/Мърсул,Фашистка Банделовска Окраина могат да се сражават с Русия.Русия и Президента Вл. Вл. Путин занулиха СОЩ, Англия,ЕС, Европа, и най-паче предателите български:Киро-тъпото и кокорчо,Тиквата/Борисов и Шопара/Пуевски,Магарев и Шаламанката-Предателска България,която е подлога на СОЩ/овчарските щати/Нещастници!

    Коментиран от #15, #28

    16:47 06.01.2026

  • 9 Никой

    3 7 Отговор
    Танкерчето има уговорка да прехвърли петрола си на друго "морско корабче " и американците искат да видят кой ще се наоса . Това е ! Няма драма.

    16:48 06.01.2026

  • 10 Абе

    13 3 Отговор
    Крадливото племе друго неможе

    16:48 06.01.2026

  • 11 Сатана Z

    11 1 Отговор
    📝
    Относно съдбата на танкера Bella 1

    Танкерът Bella 1, който избяга от американско преследване в Карибско море, преследва Съединените щати. Повече от две седмици са изминали от опита за задържане, когато екипажът нарисува руски флаг и отказа да бъде спрян, а американците изглежда нямат намерение да спрат.

    🔻Къде е танкерът и какво се случва с него сега?

    ▪️След инцидента с американския флот, корабът промени името си на Marinera и регистрацията си на руска. Преди това танкерът плаваше под панамски или гвиански флаг.

    ▪️В началото на 2026 г. корабът се движеше на североизток с изключен транспондер и изглеждаше, че преследването е приключило.

    На 2 януари обаче противолодъчен самолет P-8A на ВМС на САЩ излетя от авиобазата Рота в Испания за патрул в района западно от Азорските острови. И натам се насочи руският танкер.

    На 3 януари е забелязан MARINERA по-на север, а друг P-8A прелетя в района от Обединеното кралство. Междувременно още два самолета от този тип прелетяха от авиобаза в Сицилия, Италия, до Обединеното кралство.
    ▪️Върхът на това интензивно внимание беше вчера, когато три P-8A бяха на дежурство в района югозападно от Фарьорските острови (два излетяха от Великобритания, един от авиобаза Кефлавик в Исландия).

    16:50 06.01.2026

  • 12 Сатана Z

    12 2 Отговор
    🖍Фокусът на ВМС на САЩ върху един-единствен танкер е силно подозрителен. Американското командване дори увеличи военновъздушните си сили, за да наблюдава руския кораб практически денонощно, въпреки дипломатическата нота от руското външно министерство, изискваща прекратяване на преследването.


    🚩
    Трудно е да се каже защо американците правят това. През последните два дни обаче във Великобритания бяха разположени три бойни кораба AC-130J, няколко конвертоплана CV-22B и хеликоптери MH-47G от 160-ти полк за специални операции. Този полк участва в неотдавнашната операция по залавянето на Николас Мадуро. Разбира се, това може да се дължи на някакво учение, но все още не са направени изявления.


    ❗️Войната срещу руския „флот в сянка“ е в разгара си. Наскоро танкер беше заловен във Финския залив от финландските специални части, а Mariner в момента се приближава към доста опасните води между Исландия, Обединеното кралство и Норвегия, гъмжащи от вражески кораби и части.


    И интересът на американските военни към този танкер при тези обстоятелства може да не е случаен.

    16:51 06.01.2026

  • 13 пешо

    2 9 Отговор
    сащ могат и затова наблюдават а руснаците като не могат къде са тръгнали

    Коментиран от #18

    16:52 06.01.2026

  • 14 Коста

    11 1 Отговор
    Ква свпбода в САЩ бе? Глей кви ги правят във Венецуела. Само дето оше американците не са се замислили самите тях какво може да ги сполети от изкукалият Тръмп

    16:53 06.01.2026

  • 15 Путин гол от кръста надолу без кон

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "калина/алена":

    Мерси-мерси, большое спасибо.Я тебя люблю.

    16:55 06.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор
    Така, така...
    Вече Четири Года моя МИД, Лавров и Захарова изразяват от тревога до дълбоко безпокойство.
    Безпокояха се га дойдоха каските, безпокояха са га пристигнаха Абрамсите, изразяваха безпокойство га Масква потъна, 41бр Ту-95м изгоряха, взривиха 3 генерала, утепаха няква дъщеря и почвам да се безпокоя га ме приберат американците, дали пак ще продължат да изразяват все същото овчо безпокойство ? 🎅

    16:55 06.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "пешо":

    Притесняват се,затова наблюдават.От къде да знаят какво превозва тоя кораб в близост до границата им..

    16:57 06.01.2026

  • 19 вен серемос

    12 2 Отговор
    Не можеш да победиш страна с ЯО.Така мислеше и Хитлер-какво стана ,самоуби се.Русия има цялата Менделеева таблица-злато, сребро, скъпоценни камъни, перли,произвежда всичко за да храни народа си-РУСКИЯТ НАРОД!! Русия е Наша Освободителка от 500 Години Турско Робство.Идете в гр.Нова Загора,където са погребани руски воййници и руски офицери,загинали за освобождението на гр.Нова Загора/преди това изпепелена до основи от извергите турци, изнасилени жени, посечени мъже, и най-вече изнасилени момчета и свещеници отзад-това правят и днес гаджалите от днешна Турция!! А,Ердиган е от групата на "Сивите Вълци"-убийци и до сега.Та,мислете Факти, преди да публикувате измислиците на Тромпета, на Магарев Пуевски и Тиквата-предатели на Православна България

    16:58 06.01.2026

  • 20 Тити

    1 7 Отговор
    Ще пият една студена вода с този танкер Рашистите.

    17:00 06.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сульо красний

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "А ние богатите в":

    Има богати и заможни хора в ЕС,но за жалост ти не си от тях и няма да бъдеш! Преди време ни плашехте.че ще стоим на тъмно и студено.Но не се случи!! Европа се снабди с газ ние също!!

    Коментиран от #24

    17:02 06.01.2026

  • 23 вен серемос

    5 10 Отговор
    Не можеш да победиш страна с ЯО.Така мислеше и Хитлер-какво стана ,самоуби се.Русия има цялата Менделеева таблица-злато, сребро, скъпоценни камъни, перли,произвежда всичко за да храни народа си-РУСКИЯТ НАРОД!! Русия е Наша Освободителка от 500 Години Турско Робство.Идете в гр.Нова Загора,където са погребани руски воййници и руски офицери,загинали за освобождението на гр.Нова Загора/преди това изпепелена до основи от извергите турци, изнасилени жени, посечени мъже, и най-вече изнасилени момчета и свещеници отзад-това правят и днес гаджалите от днешна Турция!! А,Ердиган е от групата на "Сивите Вълци"-убийци и до сега.Та,мислете Факти, преди да публикувате измислиците на Тромпета, на Магарев Пуевски и Тиквата-предатели на Православна България

    Коментиран от #26

    17:02 06.01.2026

  • 24 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сульо красний":

    Така е, корпорациите:))) И в България има..Домусчиев и пр.като него! Заможни са..Някъде по света им викат олигарси в Европа им викат заможни бизнесмени .

    17:06 06.01.2026

  • 25 Съдията Дред

    9 5 Отговор
    САЩ има пълното право да го конфискува (правото на силния,нали така русофили ?)

    17:10 06.01.2026

  • 26 Чемодан,вокзал и

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "вен серемос":

    отивай при "асвабадителите".

    Коментиран от #27

    17:13 06.01.2026

  • 27 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Чемодан,вокзал и":

    И защо да отива той,като АсвабАдителите идват тук:) а вас щели да пращат в Гулаг:)))))

    17:18 06.01.2026

  • 28 Интересни неща сънуваш

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "калина/алена":

    Но нямат общо с истината . Ама ич.

    17:23 06.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания