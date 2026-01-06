Москва изрази тревога заради руски танкер в Северния Атлантик

Руското министерство на външните работи заяви, че внимателно следи ситуацията около петролния танкер „Маринер“, който според Москва е обект на преследване от военни сили на САЩ и НАТО в международните води на Северния Атлантик, съобщава ТАСС, предава Фокус.

В изявление руската дипломатическа мисия посочва, че ситуацията около танкера буди сериозно безпокойство. По думите ѝ корабът плава под руски флаг, намира се в открито море и извършва дейността си в пълно съответствие с международното морско право. Въпреки това, по неясни за руската страна причини, плавателният съд е подложен на засилено и, според Москва, несъразмерно внимание от страна на военни структури на САЩ и НАТО.

От Руското външно министерство уточняват, че кораб на бреговата охрана на САЩ наблюдава „Маринер“ вече няколко дни, въпреки че танкерът се намира на приблизително 4000 километра от американските брегове. В тази връзка Москва изразява надежда, че западните държави, които публично заявяват привързаност към принципа на свободата на корабоплаването в открито море, ще започнат да го прилагат и на практика.