Петер Сиярто: Евролидерите се опитват да въвлекат Европа във война

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто предупреди, че лидерите на Европейския съюз се опитват да провалят преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна и да въвлекат целия континент във война с Русия, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Той сравни настоящата ситуация с последиците от руско-украинските преговори в Истанбул през 2022 г. и срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска на 15 август 2025 г.

"Европейските институции и западноевропейските политици целенасочено провалят мирните усилия и почти открито се стремят да въвлекат цяла Европа в конфликта с Русия", заяви Сиярто, като подчерта, че Унгария няма да участва в това.

Министърът отбеляза, че е готов за срещата на Съвета по външни работи на ЕС в Брюксел и очаква "постоянни опити да се провокира Унгария да се включи във войната".

"Разбира се, няма да позволим това да се случи", увери той.