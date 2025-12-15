Петер Сиярто: Евролидерите се опитват да въвлекат Европа във война

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто предупреди, че лидерите на Европейския съюз се опитват да провалят преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна и да въвлекат целия континент във война с Русия, съобщава ТАСС, предава News.bg.
Той сравни настоящата ситуация с последиците от руско-украинските преговори в Истанбул през 2022 г. и срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска на 15 август 2025 г.
"Европейските институции и западноевропейските политици целенасочено провалят мирните усилия и почти открито се стремят да въвлекат цяла Европа в конфликта с Русия", заяви Сиярто, като подчерта, че Унгария няма да участва в това.
Министърът отбеляза, че е готов за срещата на Съвета по външни работи на ЕС в Брюксел и очаква "постоянни опити да се провокира Унгария да се включи във войната".
"Разбира се, няма да позволим това да се случи", увери той.
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #11
11:49 15.12.2025
2 Мелодия на годината
11:49 15.12.2025
3 честен ционист
Коментиран от #8
11:49 15.12.2025
4 Гръм и мълнии
11:51 15.12.2025
5 Дориана
Коментиран от #14
11:51 15.12.2025
6 сам у рай
Ядоха ги и пак ще ги ядат.
Защото са лукови глави.
11:51 15.12.2025
7 Абе немат си
Коментиран от #39
11:52 15.12.2025
8 Те ако Ген - Зи те спипат
До коментар #3 от "честен ционист":Ще пометат улиците с теб
Коментиран от #19, #22
11:52 15.12.2025
9 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
11:52 15.12.2025
10 Урсула
Кая - браво шефке, ние винаги сме били за мир! Ще нахлуеем мирно в Русия!
Коментиран от #15
11:52 15.12.2025
11 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!
11:53 15.12.2025
12 Да де
Ще видите- западните ни партньори
Ловя бас!
Баровеца и Триушника-
11:53 15.12.2025
13 скучно и точка.
11:54 15.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Урсула":60 000 баровци нахлуха в Курск и още ги няма.
Коментиран от #28, #29, #31
11:55 15.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Човека каза
11:58 15.12.2025
18 Това е безспорен
11:58 15.12.2025
19 честен ционист
До коментар #8 от "Те ако Ген - Зи те спипат":Ген-Зи да се готвят за окопите край Кишинев и Одеса.
Коментиран от #25
11:58 15.12.2025
20 ахааа
11:58 15.12.2025
21 Копейкиииии
Коментиран от #26
11:59 15.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
11:59 15.12.2025
24 А нашите ветропоказатели?
12:00 15.12.2025
25 Копейкотрошач
До коментар #19 от "честен ционист":Ти тренираш ли вратленцето?
12:00 15.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 3,14gep хоярто
12:02 15.12.2025
28 Ами
До коментар #15 от "Последния Софиянец":1, 2 милиона руски въшки отлетяха при Кобзон.
Коментиран от #30
12:02 15.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха,ха,ха
До коментар #28 от "Ами":и 10 пъти повече украински въшки.
12:04 15.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 зле
12:08 15.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Чичак
12:10 15.12.2025
37 Само факти
12:10 15.12.2025
38 Факт !
12:11 15.12.2025
39 Орк
До коментар #7 от "Абе немат си":И за какво на Русия тая "цялата европа"? Да и изплаща дълговете?
Коментиран от #42
12:11 15.12.2025
40 !!!?
12:12 15.12.2025
41 Пътници сте!
Коментиран от #43
12:14 15.12.2025
42 Сус бе копейка мърлява!
До коментар #39 от "Орк":Суууууууус.
12:14 15.12.2025
43 Орбан ще бяга в щатите
До коментар #41 от "Пътници сте!":С този маджарите ще хранят рибите в Дунав.
12:16 15.12.2025
44 Тодор Ангелов СтЗ
12:17 15.12.2025
45 Архимандрисандрит Бибиян
Назе Аспарух ни доведе тука по заръка на тейко си Кубрат да сме европейци с евро а не путреоти и копейци.
12:17 15.12.2025
46 Василеску
12:18 15.12.2025
47 От чужбина
12:23 15.12.2025
48 Напомнящ
12:23 15.12.2025
49 Ватманяк
Коментиран от #53
12:24 15.12.2025
50 Мое мнение
12:39 15.12.2025
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:41 15.12.2025
52 Григор
12:42 15.12.2025
53 доктор
До коментар #49 от "Ватманяк":Като бъде избито известно количество копейки другите е притихнете.
12:45 15.12.2025