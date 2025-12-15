Новини
Свят »
Унгария »
Петер Сиярто: Евролидерите се опитват да въвлекат Европа във война

Петер Сиярто: Евролидерите се опитват да въвлекат Европа във война

15 Декември, 2025 11:46 1 281 53

  • унгария-
  • европа-
  • русия

Петер Сиярто обвинява ЕС в провал на преговорите за мир в Украйна

Петер Сиярто: Евролидерите се опитват да въвлекат Европа във война - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто предупреди, че лидерите на Европейския съюз се опитват да провалят преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна и да въвлекат целия континент във война с Русия, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Той сравни настоящата ситуация с последиците от руско-украинските преговори в Истанбул през 2022 г. и срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска на 15 август 2025 г.

"Европейските институции и западноевропейските политици целенасочено провалят мирните усилия и почти открито се стремят да въвлекат цяла Европа в конфликта с Русия", заяви Сиярто, като подчерта, че Унгария няма да участва в това.

Министърът отбеляза, че е готов за срещата на Съвета по външни работи на ЕС в Брюксел и очаква "постоянни опити да се провокира Унгария да се включи във войната".

"Разбира се, няма да позволим това да се случи", увери той.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    27 7 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите.

    Коментиран от #11

    11:49 15.12.2025

  • 2 Мелодия на годината

    21 3 Отговор
    ...Като ми пееш,Пенке ле...кой ли те слуша...

    11:49 15.12.2025

  • 3 честен ционист

    6 10 Отговор
    Ген-Зи са новите майданчики.

    Коментиран от #8

    11:49 15.12.2025

  • 4 Гръм и мълнии

    18 4 Отговор
    А,добър ден!

    11:51 15.12.2025

  • 5 Дориана

    31 3 Отговор
    Сега ли го разбрахте ? Сто пъти предупреждавахме за това, дори и Тръмп ви предупреди. Трябва да признаете провала и вината си за хилядите убити с вашите оръжия , които изпращахте на Украйна.

    Коментиран от #14

    11:51 15.12.2025

  • 6 сам у рай

    22 4 Отговор
    Нищо ново повече от 200 години евтолуковите глави все ги влече да ядат шамари.
    Ядоха ги и пак ще ги ядат.
    Защото са лукови глави.

    11:51 15.12.2025

  • 7 Абе немат си

    29 5 Отговор
    Акъл. Ква война бе? Кой, кой от Европа ще тръгне да воюва с Русия? Нема кой... Това младото евро поколение за нищо не става. Пусни ги в руската, замръзнала кал в окопите 2 дена и са измрели. Е, ква война тогава? Само ще накарат Русия да има повод да вземе цяла Европа... Ама толкова си могат.

    Коментиран от #39

    11:52 15.12.2025

  • 8 Те ако Ген - Зи те спипат

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ще пометат улиците с теб

    Коментиран от #19, #22

    11:52 15.12.2025

  • 9 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    24 5 Отговор
    Не харесват това изявление

    11:52 15.12.2025

  • 10 Урсула

    23 6 Отговор
    Ха ха, това не е вярно. Ние не искаме война, ние само искаме да нападнеме Русия!
    Кая - браво шефке, ние винаги сме били за мир! Ще нахлуеем мирно в Русия!

    Коментиран от #15

    11:52 15.12.2025

  • 11 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    11:53 15.12.2025

  • 12 Да де

    7 2 Отговор
    Питайте Радев чия страна ще вземе
    Ще видите- западните ни партньори
    Ловя бас!
    Баровеца и Триушника-

    11:53 15.12.2025

  • 13 скучно и точка.

    3 14 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    11:54 15.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    17 4 Отговор

    До коментар #10 от "Урсула":

    60 000 баровци нахлуха в Курск и още ги няма.

    Коментиран от #28, #29, #31

    11:55 15.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Човека каза

    19 3 Отговор
    САЩ искат мир, а Европа- война.

    11:58 15.12.2025

  • 18 Това е безспорен

    12 2 Отговор
    Факт

    11:58 15.12.2025

  • 19 честен ционист

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Те ако Ген - Зи те спипат":

    Ген-Зи да се готвят за окопите край Кишинев и Одеса.

    Коментиран от #25

    11:58 15.12.2025

  • 20 ахааа

    12 2 Отговор
    елинце мисиркосоросоидна - от какво те е страх, че така злобно триеш :)

    11:58 15.12.2025

  • 21 Копейкиииии

    3 12 Отговор
    След 01.01 2026 ставате ненужни нужници.

    Коментиран от #26

    11:59 15.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Унгариците

    14 4 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    11:59 15.12.2025

  • 24 А нашите ветропоказатели?

    13 4 Отговор
    Сушкат ли урсулите на войната, микроните и нацистките мерцове или имат своето собствено мнение?

    12:00 15.12.2025

  • 25 Копейкотрошач

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Ти тренираш ли вратленцето?

    12:00 15.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 3,14gep хоярто

    3 0 Отговор
    ми отивайте на ма маси в аzuя

    12:02 15.12.2025

  • 28 Ами

    5 15 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    1, 2 милиона руски въшки отлетяха при Кобзон.

    Коментиран от #30

    12:02 15.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха,ха,ха

    11 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    и 10 пъти повече украински въшки.

    12:04 15.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 зле

    6 13 Отговор
    тия унгарски продажници колко са се оплели в руската корупция че и смъртра няма да ги оправи. нещо за протеста срещу тях? пак ли сорос ахаха

    12:08 15.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чичак

    2 12 Отговор
    Унгарско м.нгалче

    12:10 15.12.2025

  • 37 Само факти

    2 11 Отговор
    Оказа се, че корумпето орбан, унгарския пеевси, е покровителствал и прикривал neдoфили, насилили най-малко 3000 деца.

    12:10 15.12.2025

  • 38 Факт !

    9 1 Отговор
    Неудачника винаги търси външен враг, да замажи своите престъпления.

    12:11 15.12.2025

  • 39 Орк

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе немат си":

    И за какво на Русия тая "цялата европа"? Да и изплаща дълговете?

    Коментиран от #42

    12:11 15.12.2025

  • 40 !!!?

    3 10 Отговор
    Путлер и Орбан са като Хитлер и Мусолини...!

    12:12 15.12.2025

  • 41 Пътници сте!

    6 10 Отговор
    Орбановци и Сияртовци. Опозицията в Унгария води с над 20 процента.

    Коментиран от #43

    12:14 15.12.2025

  • 42 Сус бе копейка мърлява!

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Орк":

    Суууууууус.

    12:14 15.12.2025

  • 43 Орбан ще бяга в щатите

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Пътници сте!":

    С този маджарите ще хранят рибите в Дунав.

    12:16 15.12.2025

  • 44 Тодор Ангелов СтЗ

    2 5 Отговор
    Типичен ,унгарски рашистофил-боклук.

    12:17 15.12.2025

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    2 7 Отговор
    Ми разкарайте се бе кой ви пречи!? Референдум правете и си ходете в Казахстан,откъдето сте дошли
    Назе Аспарух ни доведе тука по заръка на тейко си Кубрат да сме европейци с евро а не путреоти и копейци.

    12:17 15.12.2025

  • 46 Василеску

    6 2 Отговор
    100 процента прав. Въпросът заради спасение от огромната корупция в структурите на ЕС и управляващите във Франция, Германия и прибалтийските им слуги, гарнирано със страх от възмездие от собствените им народи заради мигрантите, бюджетите и т.н. или има нещо още по-голямо - страх от оръжейната мафия.

    12:18 15.12.2025

  • 47 От чужбина

    3 1 Отговор
    Това е видно от доста време. Добре,че някой го каза явно, ясно и гласно.

    12:23 15.12.2025

  • 48 Напомнящ

    4 2 Отговор
    Много тъжно и опасно за Европа е,че няма повече трезвомислещи,национално отговорни и достойни лидери като Сиярто,Орбан„Фицо,Бабиш!!! Крайно време е европейските народи да се съдудят и осъзнаят накъде ги бутат лидерите ѝм и да ги изметат от властта!!! Дано това се случи по-бързо,защото в противен случай Европа ще бъде унищожена!!!

    12:23 15.12.2025

  • 49 Ватманяк

    1 1 Отговор
    До № 11 и 21 Слабо, дори без чувство за хумор и без идея. Нещо напоследък малко ви плащат май.

    Коментиран от #53

    12:24 15.12.2025

  • 50 Мое мнение

    1 1 Отговор
    И българите Сме твърдо против ВОЙНАТА.....А който е против нека опровергае истинността на моето твърдение.....!?!?!!!!!!!!!!!

    12:39 15.12.2025

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    Трима НЕМЦИ се опитват да откраднат парите на Русия‼️

    12:41 15.12.2025

  • 52 Григор

    1 1 Отговор
    Прав е Сиярто и за провалените преговори за мир в Украйна, и за опитите да се въвлече Европа във война. Умен и смел политик!

    12:42 15.12.2025

  • 53 доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ватманяк":

    Като бъде избито известно количество копейки другите е притихнете.

    12:45 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания